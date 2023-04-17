Миллиарды в помощь. Как бизнес стал надежным тылом для армии и государства

С начала войны бизнес стал надежным тылом для армии и государства (фото: GettyImages)

Начиная с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, новыми приоритетами для украинского бизнеса стали не только вопросы сохранения активов и безопасности своих сотрудников и их семей, а также помощь военным в обороне страны и гражданам, пострадавшим из-за действий страны-агрессора. Деньги, дроны, автомобили, бронежилеты, продукты и горючее – все это предоставил и продолжает предоставлять бизнес, тратя миллиарды гривен. О том, как бизнес помогает ВСУ и сколько тратит для скорейшей победы Украины – в спецпроекте РБК-Украина.

Несмотря на то, что украинский бизнес никто не учил работать в военных условиях, предприниматели демонстрируют невероятную устойчивость, умело переформатируют бизнес-стратегии и производственные процессы, запускают новые направления, выходят на новые рынки и, конечно, уверенно держат экономический фронт.

Согласно январским данным "Исследование состояния бизнеса в Украине" на сайте "Дія.Бізнес", почти 90% предприятий в Украине помогает ВСУ или занимается волонтерской помощью.

Предприниматели помогают армии и гражданскому населению на разных уровнях. Многие компании оказывают финансовую помощь для закупки военной техники, амуниции и другого оборудования для военных. Другие – поддерживают своих работников, оказывают гуманитарную помощь переселенцам, обеспечивают лекарствами и медицинским оборудованием больницы. Многие компании собирают средства на ремонт и строительство инфраструктуры в зоне боевых действий.

Впрочем, даже такие впечатляющие цифры не позволяют полностью оценить весь объем помощи от бизнеса с начала полномасштабного вторжения и важности такой помощи для воюющего государства. Поскольку эти и другие направления помощи – неотъемлемая часть победы Украины в войне.

РБК-Украина обратилась к лидерам рынка из разных отраслей с просьбой подробнее рассказать об имеющихся программах помощи, объемах затраченных средств на благотворительность и приоритетных направлениях через год войны.

SCM: бронежилеты собственного производства и программа помощи защитникам "Азовстали"

За год полномасштабной войны бизнесы SCM направили на помощь украинским военным и мирным жителям страны более 5 млрд грн ($140 млн.). У группы есть одна основная программа – "Стальной фронт", объединяющая всю милитарную помощь всех бизнесов Рината Ахметова.

Как сообщили в компании в комментарии РБК-Украина, начали помогать с того, что было необходимо срочно. К примеру, амуницией. Так, "Метинвест" начал делать собственную бронесталь, а из нее – бронежилеты. Как собственными ресурсами, так и предоставлял бронесталь (конечно, бесплатно) партнерам (один из них – Львовский оборонный кластер), чтобы ускорить производство бронежилетов для армии. Так только бронежилеты изготовили и передали за год войны более 150 тысяч.

Дальше была еще одна собственная разработка – стальные модульные укрытия, полноценное жилье для военных, хорошо защищающее в непогоду и при правильной установке может защитить даже от 152 мм снарядов. Таких уже передали 170 штук. Главная цель инициативы – сохранить жизнь военных и помочь им системно противостоять врагу, приближая победу Украины.

В то же время бизнесы занимались активными закупками техники, автомобилей, средств защиты.

Приоритеты у "Стального фронта" формируются благодаря тесному сотрудничеству с военным командованием, ГУР, пограничниками. Постоянно нужны дроны, автомобили, системы связи. Все это покупается как заграницей, так и в Украине (например, отечественные БПЛА Аист, Эльф, Валькирия). Это постоянный поток помощи, потому что все перечисленное является фактически расходным материалом. Так же постоянно нужны генераторы, а еще больше – экофлоу, портативные и бесшумные павербанки, потому что от них зависит работа всей цифровой техники на фронте.

Энергетические предприятия ДТЭК предоставляют бесплатную электроэнергию госпиталям, больницам, производителям хлеба, а также всем военным и силовым структурам.

Что касается гуманитарных инициатив, то насущной необходимостью является помощь защитникам, которые прямо сейчас не воюют. Это лечение, протезирование, адаптация, поддержка их и их семей. Этими потребностями сейчас занимается новейший проект группы – "Сердце Азовстали", призванный помочь защитникам Мариуполя, защищавшим город весной 2022 года. На этот проект Ринат Ахметов дополнительно направил 1 млрд гривен.

Новая почта: донаты для ВСУ, гуманитарная почта и поддержка ГСЧС

С 24 февраля 2022 года Новая почта вложила в приближение победы 550 млн грн. Поддержка защитников — одно из самых приоритетных ее направлений. Сюда относится все, что помогает им ускорить нашу победу.

В частности, компания помогает на постоянной основе 13 военным бригадам, потребности которых закрывает полностью – это пехота, десант, пограничники, ТРО, ГСЧС и другие. В каждом из них от 2 до 8 тыс. защитников. Представители этих подразделений находятся постоянно на прямой связи с компанией, чтобы бойцы получали все необходимое в максимально сжатые сроки – от турникетов, раций, автомобильных шин, генераторов до бензопил, лопастей, дронов. Помощь не ограничивается только этими подразделениями — все, кто обращается с разовыми запросами, также получают финансовую, логистическую и другую необходимую поддержку.

В Новой почте подтверждают, что дроны — самая востребованная вещь для военных. Дронов требуется много, разных типов, как разведывательных, так и ударных. Компания помогает военным выбирать самые удачные модели — поставляет несколько вариантов, военные их тестируют, выбирают и заказывают необходимое количество — импортные Dji mavic 3, Dji matrice 30, Dji matrice 300 и украинские Vampire, R18, "Кажан".

В последнее время находить и покупать БПЛА стало еще сложнее из-за ограничений Китая. Поэтому все популярнее становятся дроны украинского производства. Новая почта финансово поддерживает разработку и изготовление украинских беспилотников, ежемесячно перечисляя на их производство 2 млн гривен.

Забота о гигиене защитников не менее важна. Поэтому Новая почта, например, профинансировала создание банных комплексов для бойцов на передовой. Они сделаны из транспортных контейнеров, оборудованных емкостями с водой, бойлерами, стиральными машинами. Военные могут прийти помыться и постирать свои вещи.

Также в компании задаются вопросами разминирования украинской территории. Поэтому приобрели 20 роботов-саперов для подводного разминирования на 5 млн гривен для ГСЧС. Ими обезвредят оставшиеся в водоемах боеприпасы после активных боевых действий в Николаевской области. Кроме того, Новая почта предоставляет материально-техническое обеспечение спасательным бригадам. ГСЧС Украины готовит списки необходимых товаров от электронных приборов до автомобилей, а компания занимается их поиском, приобретением и доставкой.

С начала полномасштабной войны почти 3000 кострудников компании мобилизовано в ряды ВСУ. Компания обеспечивает их амуницию, формой, обувью, аптечками, дронами и другими предметами первой необходимости, а также продолжает выплачивать им материальную помощь в размере средней заработной платы.

Для реабилитации раненых военных Новая почта оснащает специализированные медицинские учреждения тренажерами, адаптированными для пациентов с поврежденными или потерянными конечностями.

Также у Новой почты есть программы, направленные на поддержку и гражданского населения. Так, в рамках проекта Гуманитарная почта Украины благотворительные фонды и волонтерские организации отправляют грузы защитникам или гражданскому населению, а доставку организует и оплачивает Новая почта. С 24 февраля компания доставила 30 тыс. тонн помощи за свой счет — это 1500 грузовиков по 20 тонн. Кстати, этой программой может воспользоваться каждый украинец и один раз отправить помощь за счет Новой почты. Для этого необходимо заполнить заявку на сайте.

ОККО: помощь армии, горючим фондам и волонтерам, восстановление деоккупированных городов

В марте 2022 г. компания ОККО определила для себя приоритетные направления и запустила одновременно несколько программ. Так, с первых дней вторжения и по сей день, в рамках проекта "Согреваем защитников", компания бесплатно кормит на своих АЗК защитников и защитниц вблизи горячих точек. По состоянию на 3 апреля уже приготовлено более 1,5 млн порций горячих напитков и почти 930 тыс. хотдогов.

Уже больше года в компании помогают горючим благотворительным и общественным организациям, занимающимся эвакуацией населения и доставкой гуманитарных грузов; полку "Азов", фонду "Повернись живим".

Также в компании оказали помощь горючим для восстановления инфраструктуры разрушенным городам – Ирпень, Гостомель, Буча, Ворзель, Бородянка (Киевская обл.) и Чернигов. Помогли восстановить образовательные учреждения в Киевской области – лицей №1 и ясли-сад "Радуга" в Гостомеле, Бобрицкую гимназию и школу с. Рохважив. Ремонтные работы проводились в сжатые сроки: например, День знаний в Гостомельском лицее №1 школьники встретили в уже отремонтированном образовательном учреждении.

Вместе с тем, компания присоединилась денежной помощью к Львовскому оборонному кластеру – на изготовление противоуломочных жилетов, выделила средства на обустройство укрытий в общеобразовательных школах. Еще ОККО одними из первых среди украинских бизнесов отозвалась на инициативу первой леди Елены Зеленской по сбору средств на авто скорой помощи – профинансировав закупку 5 реанимобилей через платформу UNITED24, которые уже полгода спасают жизнь в прифронтовых регионах.

В общей сложности с начала войны компания перечислила на эти социальные инициативы около 10 млн долларов.

10 апреля текущего года сеть и фонд "Повернись живим" завершили сбор 325 миллионов гривен на 25 разведкомплексов "ШАРК" для Вооруженных сил Украины. Инициатива "ОКО ЗА ОКО" стартовала в ноябре прошлого года. С каждого проданного литра брендового горючего Pulls ОККО перечисляла по 1 гривне на "ШАРКи". Кроме того, небезразличные украинцы донатили на комплексы и на спецсчет "Повернись живим".

"Мы это сделали. Спасибо каждому из миллионов приобщившихся к инициативе украинских водителей. Группой мы смогли достаточно быстро аккумулировать необходимую сумму на разведкомплексы для усиления армии. Буквально еженедельно на счетчике мы видели плюс один новый "ШАРК". И такая ваша вовлеченность и поддержка впечатляет. Вы побуждаете нас не останавливаться, поэтому сегодня мы подводим итоги одной инициативы, а уже завтра мы стартуем с новым, не менее масштабным проектом помощи ВСУ вместе с "Повернись живим" и вами", — говорит СЕО ОККО Василий Даниляк.

Уже 11 апреля ОККО и "Повернись живим" стартовали с новым совместным проектом помощи ВСУ – "ОКО ЗА ОКО 2. Вооружим ТрО до зубов" . Его цель – полностью закрыть неотложную потребность всех бригад территориальной обороны в 100 автоматических гранатометах, 200 крупнокалиберных пулеметах и 300 минометах. Для этого компания и фонд аккумулируют 400 миллионов гривен.

Механика проекта осталась той же – ОККО будет перечислять по 1 гривне с каждого проданного литра горючего PULLS 95/Diesel на вооруженное усиление ТрО. Оружие будет передаваться военным партиям по мере производства и доставки.

Параллельно с подготовкой нового проекта компания перечислила более 48 млн гривен на "Длинные РУКи ТрО" фонда "Повернись живим", тем самым полностью закрыв сбор средств на эту инициативу для 11 областей, где не хватало от 22 до 55% нужной суммы на разведывательно-ударные комплексы для местных бригад терробороны.

EPAM: гуманитарная помощь и цифровые решения в пользу государства

По словам операционного директора EPAM Украина Сергея Рожко, с первых дней войны в компанию поступило сотни обращений о помощи от людей и организаций. Чтобы систематизировать работу с ними, была создана единая программа реагирования EPAM Response. Она работает с тремя главными направлениями: помощь людям, государству и образовательным партнерам.

Также компания заручилась поддержкой более 40 благотворительных фондов и организаций. В этом сотрудничестве гуманитарную помощь получили более 11 тысяч украинцев.

Вместе с фондом "Закаленные сердца" на нужды защитников и медиков компания помогла с передачей 42 эвакуационных автомобилей, для платформы UNITED24 EPAM перечислила 3 млн 700 тыс. грн на реанимобиль класса С, а также вместе с фандрейзинговым вкладом команды предоставила еще 4 млн грн на средства разминирование ГСЧС для деоккупированных территорий Харьковской и Херсонской областей. Благодаря фонду "Аист" парамедики получили укомплектованные рюкзаки и кареты скорой, с другими партнерами – на передовую поехали бронежилеты, аптечки, лекарства, одежда, терминалы Starlink, генераторы и т.д.

Кроме того, для оперативных нужд учебных и лечебных заведений госучреждений компания передает технику и мебель. Вместе с компанией AWS данные серверов 25 украинских университетов перенесены в облачную среду. Поддерживая инициативу Фонда Восточной Европы, компания закупила роутеры и планшеты для укрытий школ. Сегодня благодаря усилиям компании технически оснащенные укрытия уже имеют 58 школ.

Для украинцев, интересующихся технологиями или связывающих свое будущее с ІТ, независимо от места их пребывания, открыты бесплатные образовательные программы EPAM University.

В целом за год войны компания направила на помощь более 110 млн грн , из них почти половина – на помощь армии.

Еще одно важное направление помощи – pro-bono, в рамках которого эксперты компании разрабатывают цифровые решения в пользу государства. Среди них по запросу Офиса президента была разработана платформа, которая ускорила растаможку гуманитарных грузов; для Министерства аграрной политики – решение для передачи фермерами данных перед прошлогодней посевной. В общей сложности волонтеры компании реализовали более 15 таких проектов для различных государственных институций.

Что касается изменений в направлениях помощи с начала войны, то если сначала было много оперативного реагирования на неотложные нужды защитников и переселенцев, то сейчас в приоритете – закупка и оснащение автомобилей, в том числе эвакуационных, поскольку они часто выходят из строя или уничтожаются врагом.

Осенью и зимой из-за холода и угроз отключений в компании помогали с закупкой топлива, генераторов и обустройством пункта несокрушимости в Харькове.

Также из-за последствий войны добавились новые направления помощи, в частности поддержка подопечных БФ "Дети Героев", число которых, к сожалению, постоянно растет. Компания также помогает с длительными программами нейрореабилитации раненых защитников, цель которых – вернуть ход бывшим военным и избежать потребности в колесном кресле.

АТБ: поддержка населения гуманитарными наборами и техника для ВСУ

С первых дней полномасштабного вторжения в АТБ перешли в особый режим работы. Несмотря на потерю сотен магазинов, разрушение распределительных центров, нарушение логистических цепочек, компании удалось наладить бесперебойные поставки продуктов в разные уголки Украины, в том числе и оказавшиеся на линии огня.

Магазины АТБ одними из первых возобновили работу на деоккупированных территориях Киевской, Харьковской, Черниговской, Сумской и Херсонской областей.

Жителям освобожденных населенных пунктов, инфраструктура которых испытала наибольшие разрушения, например Купянска на Харьковщине и Снегиревки в Херсонской области, АТБ собрала и безвозмездно передала гуманитарную помощь.

Также был начат масштабный проект по почтовой доставке (Укрпочтой и Новой почтой) продуктов из сети в освобожденные города Харьковской, Херсонской и Донецкой областей.

Как патриотический и ответственный бизнес, компания активно вовлекается в решение неотложных проблем и вызовов военного времени. В помещениях супермаркетов АТБ каждому нуждающемуся можно было согреться, подзаряжать свои гаджеты, фонарики и т.д. Также на кассах магазинов появилась опция снятия наличных с банковской карты без процентов и комиссий. Это позволило удовлетворить ажиотажный запрос населения на наличные деньги и несколько снизить нагрузку на инкассаторские службы.

В рамках благотворительного проекта АТБ "Брайты" (в сотрудничестве с NTI Loyalty и Детским фондом ЮНИСЕФ) в течение всего первого месяца во Львове было собрано 20 млн грн на создание Национального реабилитационного центра "Несокрушимые" для раненых во время боевых действий детей.

Торговая сеть "АТБ-Маркет" также присоединилась к национальной благотворительной платформе "єПомощь", которая направлена на обеспечение неотложных потребностей граждан, пострадавших или вынужденных изменить свое место пребывания в связи с военной агрессией. В прошлом году бизнес-партнеры АТБ, благотворительные фонды и рядовые украинцы приобрели таких сертификатов на 32 млн гривен.

Весной прошлого года компания инициировала национальный проект "Заряжаем ВСУ" по сбору гуманитарной помощи для нужд ВСУ и ТРО. Было собрано и передано на передовую более 300 тонн качественных продуктов, товаров первой необходимости, медицинских средств.

Уже в этом году к годовщине военного вторжения врага "АТБ-Маркет" начала благотворительный проект помощи украинским защитникам и медицинским учреждениям, которые спасают жизнь. Так, в магазинах сети появились специальные сертификаты-наклейки с символами украинского сопротивления "Сертификат для ВСУ" или "Сертификат для медицинских учреждений".

Деньги зачисляются на специальный счет для передачи в пользу ВСУ или медучреждений в зависимости от выбранного покупателем вида сертификата. Как сообщают в компании, в конце марта украинские военные уже отоварили первые сертификаты на 500 тысяч гривен. В общей сложности уже собрано сертификатов на 20 млн грн.

Общая сумма помощи Вооруженным силам Украины, добровольческим формированием, пострадавшим от ракетных ударов, медицинским учреждениям, волонтерским организациям и т.д. уже превышает 200 млн гривен.

Также компания помогает военным транспортом. АТБ уже передала на нужды армии более 1000 автомобилей специального назначения. Общая сумма помощи закупкам и предоставлению автомобильного транспорта для нужд обороны и экстренных служб Украины составляет сотни миллионов гривен.

Спустя год войны принципиальных изменений в благотворительной деятельности компании не произошло. АТБ продолжает поддерживать тех, кто в этом больше нуждается, и платит налоги в бюджеты всех уровней. Согласно обновленным данным, за 2022 год украинские ритейлеры передали в бюджеты 56,6 млрд грн — почти половину этой суммы уплатила АТБ (20,44 млрд грн). Даже, несмотря на войну, это почти на 1 млрд гривен больше показателей предыдущего года.

Фокстрот: поддержка сил обороны и привлеченияе мировых брендов к помощи

Общий вклад сети магазинов электроники и бытовой техники "Фокстрот" в поддержку страны за прошлый год составил 14,5 млн гривен. Компания взяла шефство над 14 воинскими частями Воздушных сил Украины, сотрудничает с почти 200 государственными органами власти, волонтерами, общественными и благотворительными организациями, поддерживает 180 мобилизованных сотрудников и всячески поощряет корпоративное волонтерство.

Как рассказали в компании в комментарии РБК-Украина, с 24 февраля 2022 года перед "Фокстротом" встал вопрос существования предприятия как такового.

"Был полностью уничтожен центральный склад в Гостомеле, изуродован и ограблен до 10 магазинов в разных регионах страны, прекращена работа на временно оккупированных и территориях, приближенных к зоне боевых действий. Несмотря на это, компания продолжила работать и организовала системную поддержку воинам. По инициативе соучредителей бренда Маковецкого и Геннадия Выходцева, мы сплотили сотрудников и создали оперативный штаб "Помощь нашим" для координации помощи Силам обороны, волонтерам и коллегам, которые вступили в ряды ТрО и ВСУ", – отметил Алексей Зозуля, СЕО компании.

С сентября 2022 началось шефство "Фокстрот" над воинскими частями противовоздушной обороны Воздушных сил Украины. За полгода выдано 230 единиц техники на общую сумму 1,5 млн грн для 14 воинских частей из 10 регионов Украины.

"Чтобы вклад в сохранение жизни мирных людей и безопасности объектов критической инфраструктуры был более весомым, мы объединились с благотворительным фондом БОН (Благотворительное объединение наций). К этому "пулу донаторов на ПВО" присоединились и организаторы 33-го фестиваля бально-спортивных танцев "Парад надежд", состоявшегося в конце марта в столице. Часть средств, полученных за входные билеты на турнир, передали на счет фонда БОН как целевое назначение на нужды зенитной ракетной бригады Воздушных сил ВСУ, а "Фокстрот" удвоил донат спортсменов", – рассказал Зозуля.

В "Фокстроте" также считают важной синергию с бизнес-единомышленниками, общественными организациями, корпоративными волонтерами. Как единственный украинский член международной группы национальных розничных компаний Euronics Group "Фокстрот" инициировал выделение 700 000 евро на гуманитарные нужды украинцев, привлек в помощь представительства ведущих мировых брендов-производителей техники. В целом же, пул социальных партнеров за год расширился с 30 (на начало 2022 г.) до 196 партнеров (на февраль 2023 г.).

Еще одна важная социальная инициатива компании – поддержка проектов, направленных на помощь животным, спасенным военными и волонтерами из зоны боевых действий. Вместе с благотворительным фондом Happy Paw ("Счастливая лапа") в конце прошлого года запустили программу "Ф-поддержка " бездомных четырехлапых и убежищ, эвакуированных из "горячих точек". За 3,5 месяца с начала ее действия удалось помочь 20 приютам на общую сумму более 370 000 гривен.

"Такое единение команды Фокстрот и бизнес- и социальных партнеров стало движущей силой противостояния сверхсерьезным вызовам военного положения страны и позволило сохранить бизнес. Фокстрот выстоял, питает экономику страны и поддерживает защитников и защитниц Украины", – прокомментировал соучредитель группы компаний "Фокстрот" Геннадий Выходцев, считающий медаль "За содействие ВСУ" от министра обороны Украины наградой всему коллективу "Фокстрот".

Favbet: техника для армии и образовательные проекты для детей

Компания Favbet с первых дней войны регулярно передает ВСУ и другим силам обороны автомобили, специальную технику и оборудование. В распоряжение военных поступило уже более 100 внедорожников, микроавтобусов – это в среднем 1-2 автомобиля в неделю. Направление уже настолько отлажено, что с момента запроса военных на авто и доставки его бойцам может понадобиться всего неделя-полторы.

Также компания передала на фронт более 60 дронов, сотни единиц другого оборудования – приборы ночного видения, тепловизоры, дальномеры и т.д. Подразделения, в которых Украину защищают сотрудники компании, Favbet также снабжает амуницией, вещами первой потребности.

Сейчас большинство проектов благотворительного фонда Favbet Foudation направлено на поддержку армии. Однако компания все равно выделяет средства и усилия для помощи гражданскому населению – в первую очередь на эвакуацию людей из зоны боевых действий. Их адаптацию в других безопасных регионах, в том числе за границей.

Кроме того, Favbet Foundation открыл Центр адаптации украинцев в Загребе (Хорватия), где для детей разработана образовательная программа, а взрослым доступна медицинская, юридическая и психологическая помощь. Здесь проходят занятия по разным направлениям: хорватский, английский язык, есть уроки музыки, биологии, физики, занятия по музыкальной и арт-терапии.

В феврале 2023 года Favbet Foundation запустил долгосрочную программу "Дети – супергерои", объединяющую образовательные и спортивные проекты для детей, пострадавших от войны. В первую очередь компания запустила бесплатные курсы по начальному IT-образованию.

В дальнейших планах – запуск системных занятий спортом для детей ВПЛ, поддержка детского профессионального спорта и представление юных украинских талантливых спортсменов на международной арене, поддержка молодого поколения в учебе и творческом развитии.

Favbet Foundation также помог приобрести медицинское оборудование для спасения раненых. Современное оборудование, на которое фонд направил 4 млн гривен, получит детская больница "Охматдет".

Если говорить только о прямой поддержке ВСУ – то сумма помощи сегодня составляет около 60 млн грн. Это закупка и оборудование авто, приобретение высокотехнологичного оборудования. Также Favbet Foudation сотрудничает с другими фондами, включая президентскую инициативу UNITED24, и перечисляет средства на специальный счет ВСУ в Национальном банке.

ПриватБанк: отмена комиссий на благотворительность и поддержка больниц по всей стране

На второй день после полномасштабного вторжения ПриватБанк объявил кредитные каникулы по карточкам физлиц и снизил процентную ставку по овердрафту. В марте отменил ряд транзакционных комиссий. Немного погодя – комиссии по эквайрингу, чтобы стимулировать продавцов принимать безналичные расчеты.

В цифрах – поддержка клиентов в первый год войны – путем отмены комиссий банка составила 2,7 млрд грн, путем льгот по кредитам снижения процентного дохода – 2,4 млрд грн.

Также во время войны банк значительно облегчил сбор средств для многих волонтеров и благотворительных организаций. Средства на свои счета в ПриватБанке волонтеры собирают без комиссий. Что касается банковских услуг – волонтеры, общественные организации, благотворительные фонды – все, кто активно помогает отстоять Украину, также получают отмену комиссий за перевод в банк.

Сам банк за год перечислил на поддержку армии и благотворительные программы почти 100 млн грн.

Кроме того, ПриватБанк руководит собственным благотворительным фондом "Помогать просто". С июня 2022 года фонд реализует программу, направленную на поддержку больниц по всей Украине: более 30 медучреждений, которые занимаются лечением военнослужащих и раненых гражданских, получили помощь более чем на 65 млн грн. Поддержка осуществляется как благодаря пожертвованиям клиентов, так и за свой счет.

Сейчас приоритетными для банка остаются программы поддержки ВСУ, в том числе вместе с United24, фондом "Повернись живим", гуманитарные программы помощи детям, реабилитации и протезирования раненых военных и поставок оборудования и медикаментов украинским больницам.

РГК: переход на "военные рельсы" и помощь в восстановлении инфраструктуры

Газораспределительные компании, работающие под брендом РГК, помогают Вооруженным силам Украины, подразделениям ТРО и способствуют восстановлению населенных пунктов с первых дней войны. За это время операторы ГРМ передали транспортные и материальные средства и оборудование на 181 млн грн.

Газораспределительные компании в 2022 году приобрели и передали более 327 автомобилей. Также газовщики передали в пользование военным автотранспорт. Эта спецтехника помогает защитникам обустраивать инженерные постройки и перевозить грузы.

На "военные рельсы" с первого дня российского вторжения перешли и заводы по производству газового оборудования RGC Production. На них наладили производство десятков тысяч "ежей", противошинных шипов, защитных экранов для бронемашин, металлоконструкций для устройства блокпостов и блиндажей. Также для передовой и жителей деоккупированных территорий изготовлено более 1000 печей-буржуек.

Более 1500 работников газораспределительных компаний сейчас служат в ВСУ. Поэтому газовики опекают более 30 воинских частей, в которых служат их коллеги, и постоянно передают к ним продукты, медикаменты, средства гигиены, спальники, бронежилеты, топливо.

Для военных закупают тепловизоры, планшеты, оптические прицелы. Военным уже передали 119 квадрокоптеров, а в декабре 2022 операторы ГРМ профинансировали производство украинского беспилотника "Тор". Эта "птичка" будет заниматься разведкой на передовой и доставлять "упаковки" российским захватчикам.

Для гражданского населения в первые дни войны было оборудовано 15 гуманитарных хабов и 35 бомбоубежищ. Они стали убежищем для сотен людей.

Еще одно направление – восстановление инфраструктуры на деоккупированных территориях, а также в городах и поселках, пострадавших от боевых действий. Кроме ремонта газовых сетей, газораспределительные компании помогали восстанавливать школы, мосты и другие сооружения, остеклять дома. Совместно с благотворительными фондами они передают людям наборы пищи, средства личной гигиены, одежду и теплые вещи.