Миллионы на сомнительные контракты. Кто на самом деле распоряжается средствами госбанков

Череда скандалов между государственными структурами и бизнесом за последние несколько лет изрядно подкосила и без того неустойчивый инвестиционный климат Украины. И речь идет в данном случае не только о налоговиках или правоохранительных органах, которые приходят к бизнесу с обысками и проверками, чтобы "договориться" или осуществить политическое давление. В сомнительных схемах, мешающих бизнесу, в том числе с иностранным капиталом, участвуют даже государственные банки.

Одним из ярких примеров подобной тенденции может служить ситуация вокруг судебного спора между государственным "Укрэксимбанком" и компанией с австро-немецкими инвестициями "Палп Милл Принт" относительно залогового имущества обанкротившегося "Блиц-Информа".

О том, что известно об этом споре, почему есть основания подозревать топ-менеджмент "Укрэксимбанка" в непрозрачных схемах по отмыванию средств и давлению на решение суда с участием малоизвестной юрфирмы, и как эта ситуация обернется для имиджа страны в глазах украинского бизнеса и иностранного инвестора – подробнее в материале РБК-Украина.

Как купить, но не вступить в право собственности

Уже третий год компания "Палп Милл Принт" пытается отстоять свои права на приобретенное на аукционе имущество обанкротившегося "Блиц-Информ" – бывшего лидера полиграфического рынка Украины.

Как известно, 19 июня 2019 года Хозяйственный суд Киева официально признал "Блиц-Информ" банкротом и начал ликвидационную процедуру.

"ООО "Палп Милл Принт" была одним из основных арендаторов помещений и производственных мощностей "Блиц-Информ". Поэтому после признания "Блиц-Информа" банкротом, стала одним из трех участников аукциона по продаже ее активов. В результате торгов "Палп Милл Принт" получила в свое распоряжение все имущество банкрота с недвижимостью, оборудованием, автомобилями и дебиторской задолженностью. "Победная" сумма аукциона составила около 49,6 млн гривен, которые компания сразу оплатила. Но общая сумма вложений в этот проект, конечно, намного больше. Миллионы вложены в ремонт и восстановление оборудования, которое могло быть порезано на металлолом. Сумма уплаченных "Палп Милл принт" налогов и сборов достигает 150 млн гривен. Мы создали рабочий коллектив из 450 высоко профессиональных специалистов и имеем амбициозные планы на развитие предприятия, как флагмана полиграфической отрасли", – рассказывает генеральный директор "Палп Милл Принт" Олег Дубровка.

Но оказалось, что вместе с имуществом обанкротившегося "Блиц-Информ", "Палп Милл Принт" купил билет на войну с государственным "Укрэксимбанком".

В конце 2019-го "Палп Милл Принт" не смог полностью вступить в право собственности на приобретенное с аукциона имущество банкрота из-за решения Печерского суда.

Так, буквально перед проведением торгов, следственный судья Печерского суда выдал определение о наложении ареста на имущество "Блиц-Информу", которое находилось в залоге государственного "Укрэксимбанка". Однако, в реестре судебных решений постановление об аресте было зарегистрировано уже после проведения аукциона.

И хотя 28 ноября 2019 года компании удалось добиться в суде отмены решения о наложении ареста в суде, и он был отменен, до сих пор "Палп Милл принт" не смог зарегистрировать права на все приобретенное имущество в связи с продолжающейся судебной волокитой.

(Не)государственные схемы

На сегодняшний день деятельность частных банков максимально урегулирована, а руководители всех управленческих органов банков находятся под угрозой возложения личной финансовой ответственности за принимаемые решения.

В то же время деятельность крупнейших государственных банков максимально скрыта для внешнего наблюдателя, что нередко создает благоприятные, для коррупционных схем, условия. Одним из самых легких способов вывести деньги из государственного банка является закупка разнообразных консультативных услуг. Особенно, если для этого не проводится ни одного открытого конкурса на закупку услуг.

Чтобы подробнее понять, как работает подобная схема, приведем пример. Так, осенью прошлого года журналисты разместили достаточно красноречивую копию договора с адвокатским объединением "А.Д.ХОК" и выдержку из решения коллегиального органа "Укрэксимбанка" с многомиллионными гонорарами адвокатам. Кстати, именно эта юркомпания должна вернуть в собственность банка имущество обанкротившегося ЧАО "Блиц-Информ", что подтверждается данными в Едином реестре судебных решений.

Согласно условиям договора, АО "Укрэксимбанк" должен был уплатить адвокатскому объединению "А.Д.ХОК" до 11 760 000 гривен в случае удовлетворения или частичного удовлетворения кассационной жалобы финучреждения и отмены решения судов предыдущих инстанций относительно правомерности аукциона. До 3 920 000 грн получит "А.Д.ХОК" в случае признания результатов аукциона недействительными судом первой инстанции (в случае частичного удовлетворения кассационной жалобы Верховным судом), "привлечение согласованного с банком ликвидатора в дело о банкротстве" "Укрэксимбанк" оценивает в 392 000 грн.

Максимальная сумма, которую согласно договору может получить юркомпания – 42 336 000 гривен. Такая стоимость услуг юристов в разы превышает рыночные показатели. Более того, эта сумма почти равнозначна рыночной стоимости имущества "Блиц-Информа", определенной в процедуре публичных торгов.

Какие же требования должны быть к юридической компании, с которой государственный банк заключает договор на такие многомиллионные услуги?

Согласно информации, которая содержится на официальном вебсайте государственного АО "Укрэксимбанк", требования финучреждения относительно взаимодействия (сотрудничества) с юридическими компаниями среди прочего:

Наличие ЮК, ее руководителей, партнеров в топ-10 в рейтингах, премиях (во внимание берется информация за последние 3 (три) года с Legal 500, Chambers, Who's Who Legal, издательства "Юридическая практика" и "Юридической Газеты") в отраслях (практиках): банковское и финансовое право, коммерческое и корпоративное право, рынки капитала, уголовное право, антимонопольное право, трудовое и иммиграционное право, налоговое право;

Наличие безупречной деловой репутации ЮК и ее сотрудников подтверждается, в частности, отсутствием в течение трех последних лет информации о нарушении ими законодательства, а также о подготовке ими документов, не соответствующих требованиям законодательства, отсутствие информации о проведении в отношении них следственных действий по уголовным производствах, о совершении коррупционных правонарушений, о спорах с заказчиками услуг, работниками ЮК, иной информации);

Несоответствие ЮК хотя бы одному условию, указанному в требованиях, может быть основанием для отказа по взаимодействию (сотрудничеству) банка с ЮК.

Адвокатское объединение "А.Д.ХОК", с которым АО "Укрэксимбанк" заключил вышеупомянутый договор, не соответствует вышеуказанным требованиям. В частности, нам не удалось найти ни официального сайта юркомпании, ни упоминаний в международных и национальных рейтингах. Более того, согласно данным YouControl уставный капитал юркомпании составляет 2 000 грн.

Однако, похоже, руководство АО "Укрэксимбанк" отнюдь не интересовал имидж избранного юридического советника, его опыт, да и вообще легальность его деятельности.

На обращение нашей редакции, ликвидатор ЧАО "Блиц-Информ", которого так пытается избавиться "Укрэксимбанк, сообщил, что "на заседаниях комитета кредиторов обсуждался вопрос "пресловутого контракта" с "А.Д.ХОК", и соответствующие запросы направлялись в "Укрэксимбанк", однако все запросы руководством "Укрэксимбанк" проигнорированы. Это и не удивительно, поскольку уплата юристу за получение "нужных" судебных решений является доказательством неправомерного влияния на суды и правоохранительные органы, что является коррупционным преступлением".

11.01.2022 г., в адрес ликвидатора " Блиц-Информ "поступило три адвокатских запроса без даты и номера за подписью адвоката Шкиптан Анны Ивановны, в интересах акционерного общества "Государственный экспортно-импортный банк Украины", а также предоставлена копия ордера, который был выдан адвокатским объединением "А. Д. ХОК" и подписан руководителем адвокатского объединения Денисом Шкиптан.

Учитывая то, что согласно данным Единого реестра адвокатов Украины, информация об адвокате Анне Шкиптан отсутствовала, в Совет адвокатов Киевской области был направлен соответствующий запрос.

Письмом № 0022/0/2-22 от 12.01.2022 г. Совет адвокатов Киевской области сообщил, что согласно сведениям Совета адвокатов Киевской области, адвокат Шкиптан Анна Ивановна, не состоит на учете в Совете адвокатов области, заявлений о внесении сведений в Единый реестр адвокатов Украины, приостановлении или прекращении адвокатской деятельности не подавалось.

В связи с нарушениями, выявленными в деятельности адвокатов Анны Шкиптан и Дениса Шкиптан, осуществлявших деятельность в составе адвокатского объединения "А.Д.ХОК", на рассмотрение Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области поданы заявления о привлечении к ответственности упомянутых адвокатов.

Сейчас идет рассмотрение дисциплинарных дел, но уже известно, что после начала рассмотрения Квалификационно-дисциплинарной комиссией дела, Анна Шкиптан уплатила ежегодные взносы за все предыдущие годы и подала заявление о внесении сведений о ней в ЕРАУ.

Возникает простой вопрос: по какой причине, кроме незнания законодательства, адвокату избегать регистрации в Едином реестре адвокатов Украины? Ответ на этот вопрос удивительно прост – для избежания уплаты обязательных ежегодных взносов и прохождения ежегодного повышения квалификации.

Однако, очевидно, у государственного банка, который функционирует на средства налогоплательщиков и декларирует прозрачность в вопросах закупки юруслуг, репутация и стоимость "услуг" адвокатского объединения "А.Д.ХОК" не вызвала вопросов.

Более того, указанная компания, опять же без проведения тендера, и непонятным образом обойдя аккредитационные требования уже "Укргазбанка" в канун нового 2022 года, заключила 30.12.2021 г. договор на оказание услуг по юридическому консультированию и юридическому представительству с другим государственным банком, а именно ПАО "АБ "Укргазбанк" на сумму 20 150 871,91 грн.

Таким образом, возникает закономерный вопрос, каким образом указанное объединение, которое зарегистрировано с нарушениями, не имея адвокатов, которые осуществляли бы деятельность в его составе, прошли проверку критериям отбора юридических советников, в частности "Укрэксимбанка" и без всякого тендера смогли получить многомиллионный контракт? И как долго в целом будет продолжаться сотрудничество государственных компаний с серыми и непрозрачными компаниями на средства налогоплательщиков?

Перспективы судебной волокиты

Летом прошлого года Северный апелляционный хозяйственный суд подтвердил законность решения суда первой инстанции о приобретении ООО "Палп Милл принт" на открытом публичном аукционе имущества банкрота.

Однако 20 октября 2021 года Верховный суд отправил дело о законности аукциона по реализации имущества банкрота ЧАО "Блиц-Информ" на повторное рассмотрение в суд первой инстанции, сославшись на неполное выяснение судами всех обстоятельств дела.

Чем завершится повторное рассмотрение дела и какая судьба ждет имущество "Блиц-Информа" – пока неизвестно. В "Палп Милл Принт" подчеркивают, что будут продолжать борьбу в судах, но этот кейс должен продемонстрировать иностранным инвесторам всю "прелесть" Украины как "инвестиционной гавани".

"Каждый раз, когда речь заходит о государственном "Укрэксимбанке", мне кажется, что это уже самое дно. Но сотрудники этого финучреждения не перестают удивлять, каждый раз стуча снизу. Получается, именно ООО "Палп Милл Принт" стал разменной монетой в играх госбанка, который выводит средства налогоплательщиков под сомнительные юруслуги. И ради того, чтобы государственное финучреждение занималось "обналом" я должен провести еще несколько лет в судах", – добавляет Олег Дубровка.

Как известно, сейчас продолжается конкурс на замещение вакантной должности главы "Укрэксимбанка", в связи со скандальным нападением в прошлом году уже экс-руководителя банка Евгения Мецгера на журналистов программы "Схемы".

21 января 2022 года завершился срок подачи заявок на участие в конкурсе, однако, судя по тому, что невозможность объявления списка претендентов связываю с "ковидной" обстановкой в Украине, борьба за место в списке идет серьезная.

Вместе с тем, по состоянию на сейчас неизвестно – какие пути решения этой и подобных ситуаций видят кандидаты на должность руководителя "Укрэксимбанка", как и то будут ли они иметь политическую волю на расторжение многомиллионных фиктивных сделок и борьбу с коррупционными схемами по отмыванию государственных средств. Редакция и в дальнейшем будет держать на контроле деятельность этой юркомпании и ее заказчиков.