Миллионы на дорогах. Есть ли прогресс в делах против Олейника и Бондаренко

Бывший глава Днепропетровского облсовета Святослав Олейник больше года не ходит на работу. С декабря 2020 года он не посетил ни одного заседания областного совета. Осенью 2021 года Олейник перешел из "Слуги народа" в партию "УДАР", возглавив ее областную организацию, но и это никак не сказалось на его посещаемости. Не было на подавляющем количестве заседаний облсовета за последний год и его соратника, экс-главы Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко.

Как ранее писало РБК-Украина, против них открыто несколько уголовных дел, которыми занимается Национальное антикоррупционные бюро Украины. Что сегодня известно о ходе следствия – в нашем материале.

"Большая стройка" Олейника

До пришествия на пост главы облсовета в 2019 году, Святослав Олейник уже работал на должности замглавы Днепропетровской ОГА в 2014-2015 годах. В то же время Олейник являлся бенефициаром целого ряда компаний, занимающихся строительством, коммунальными услугами и т.д.

Именно в это врем он получил контроль над 50% компании "УПС", прославившейся вечными проблемами с качеством строительства дорог, что приводило к скандальным судебным процессам. Службе автомобильных дорог области приходилось через суд заставлять компанию исправлять недоработки.

После установления контроля Олейника над "УПС", компания продолжила получать многомиллионные подряды из бюджета, хотя качество ее работы только ухудшилось. По некоторым данным, компания освоила около 1 миллиарда бюджетных гривен.

Новым этапом для Олейника стала президентская программа "Большая стройка". Экс-главе Днепропетровской области удалось установить тесное взаимодействие с экс-главой ДнепроОГА Александром Бондаренко, назначенным осенью 2019 года, и бюджетные деньги пошли компаниям, связанным с Олейником.

"В каждом департаменте ОГА появился представитель интересов Олейника, через которого утверждались все действия и документы. Начальники департаментов под риском увольнения согласовывали свои планы с Олейником и его окружением, платежи также проходили только после согласования у экс-главы Днепрооблсовета", — рассказывает РБК-Украина осведомлённый собеседник из окружения Олейника.

При этом, вскоре выяснилось, что эти компании продуцируют исключительно брак и недострой, множество строек были свернуты и заморожены, а выполнение строительных работ саботировалось.

Таких недостроев за время каденции Олейника накопилось много: зал игровых видов спорта в Днепре, получивший из госбюджета 250 млн грн; парк, школа и ДЮСШ в Синельниково, школа в Межевой и детский сад в Илларионово.

По состоянию на декабрь 2020 года большинство объектов, которые до вступления на должности Олейника и Бондаренко, пребывали на высоком уровне готовности, так и остались незавершенными и не введенными в эксплуатацию.

В течение только одного года в области были заморожены практически все объекты строительства из списка "Большой стройки" (из 310 объектов осталось только 30). Но областные власти продолжали проводить новые и новые тендеры, где регулярно выигрывали одни и те же компании – "УПС", "ССА Энерджи" и "Николь Индастри", связанные с Олейником. На сайте Prozorro появились десятки торгов, проведенных словно под копирку.

Вот лишь один из примеров того, какие сумы могли идти в карманы Олейника. В рамках "Большой стройки" в мае 2020 года был объявлен тендер на сумму более 400 млн гривен на ремонт трассы Р-73 (на Никополь). Несмотря на все нарушения начальник Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области дал компании Олейника "УПС" положительный отзыв о качестве работ. В итоге компания, победила в этом тендере. И, скорее всего, эти деньги в Украине не задерживались, а оседали на частных банковских счетах семьи Олейника в Словацкой Республике.

В поле зрения НАБУ

Основные пункты претензий НАБУ к Святославу Олейнику — ложь в декларации, уклонение от налогов и масса коррупционных скандалов. Бондаренко также под прицелом правоохранителей за укрывательство доходов.

Святослава Олейника подозревают в том, что он скрывает свою недвижимость, используя подставных лиц. Одним из таких "подстав" стал руководитель компании Investment Service Ukraine Иван Герасименко (вместе с ним Олейник был конечным бенефициаром ООО "Украинские медиа системы" и ООО "Инвестмент Сервис Юкрейн"). По некоторым данным, на Герасименко оформлены несколько квартир в Киеве и Днепре, а также вилла в Одесской области.

Также Герасименко является бенефициаром ЧП "КОВО". На предприятие зарегистрирован земельный участок и дом (Киевская обл., Бориспольский р., с. Гнедин, улица Заводская, дом 4-А). Герасименко также является бенефициаром ООО "Ресурс Элит Груп", на которое зарегистрировано три земельных участка в Днепропетровской области, и руководителем адвокатского объединения "Ису Лоерс", которое при Бондаренко выиграло три гостендера на сумму 564 млн грн. Кроме того, компаньон Олейника и Бондаренко значится руководителем компании "Индастриал Солюшенс", на которого зарегистрировано множество квартир и недвижимости в Киеве.

Олейник не задекларировал имущество своей гражданской жены Ирины Гуназы, но следователям стало известно, что она владеет множеством земельных участков в Днепропетровской и Киевской областях, Днепре, домовладениями в Днепре, нежилыми помещениями в Павлограде.

Семья Олейника владеет земельными участками площадью 0,2551 га в Солонянском районе, домовладением площадью 67,6 кв.м и земельным участком площадью 0,0499 га на Балашовском спуске в Днепре, нежилым помещением площадью 313 кв. м в Павлограде, домом на улице Солончаковой в Днепре, земельным участком площадью 0,055 га в Юбилейном, жилым домом площадью 63,5 кв. м и земельным участком площадью 0,12 га в Грушевато-Криничном, еще одним домом площадью 582,5 кв. м и земельным участком площадью 0,0376 га на Балашовском спуске, 5, домом и участком площадью 0,15 га в Вишенках под Киевом и другими объектами недвижимости.

Отдельно стоит упомянуть активы Олейника, записанные на его жену, в Словакии. Гуназа имеет там дома, земельные участки и бизнес. В Украине с 2015 года ей принадлежит компания ТОВ "Берег-А" с 2019 года — ТОВ "Власт 2020". А в Словакии Гуназа владеет компаниями Arograf, s.r.o. и Proxima, s.r.o. На последнюю зарегистрировано несколько земельных участков, нежилое здание площадью 1019 кв м, сельскохозяйственное строение и земельный участок 7117 кв м.

Также известно, что Proxima, s.r.o. была зарегистрирована в Украине компанией ТОВ "Долина-Агро СК". В общем, гражданская жена Олейника владеет немалым количеством имущества, которое он не задекларировал. Как писало словацкое издание Finančné Noviny, Олейник рассматривает Словакию как "запасной аэродром", в случае проблем с украинскими налоговиками и правоохранителями.

В 2021 году Главное следственное управление Государственной фискальной службы также занялось гражданской женой Олейника Ириной Гуназой по статьям 209 "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" и 212 "уклонение от уплаты налогов, сборов".

Кроме того, НАБУ внесло в реестр досудебных расследований уголовное производство по приватизации Аульской хлоропереливной станции, к которому как глава облсовета Святослав Олейник имел непосредственное отношение. Это стратегическое предприятие – единственное в регионе, которое занималось расфасовкой хлора для очистки питьевой воды. Фактические "ДнепрАзот", на котором производился хлор, поставлял вещество на водоканалы области исключительно через Аульскую хлоропереливную станцию. Дело о приватизации "АХП" квалифицировали по 364 статье Уголовного кодекса — злоупотребление властью или служебным положением. Если вина Святослава Олейника будет доказана в суде, ему грозит 6 лет за решеткой.

Некоторыми аспектами деятельности Олейника заинтересовалось и СБУ. В июле 2021 года Служба безопасности начала вызывать на допросы бывших народных депутатов, которые голосовали за так называемые "Харьковские соглашения", расследуя дело о государственной измене. Среди них оказался и Святослав Олейник.