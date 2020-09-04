Мифы о дорогах из прошлого: что строит "Укравтодор" в рамках "Большой стройки"

Фото: ремонт дорог (РБК-Украина)

Критики деятельности президента Владимира Зеленского и его окружения, в частности, национального проекта "Большое строительство", нередко утверждают, что ремонт и строительство новых дорог "Укравтодором" – не является достижением нынешней власти. Оппоненты проекта отмечают, что амбициозный план власти - не более, чем "заготовка", переданная ей "по наследству" от предшественников.

О том, действительно ли "Укравтодор" просто достраивает дороги за предыдущей властью, и есть ли прогресс в "Большом строительстве" президента – детальнее РБК-Украина.

Как утверждает бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян, Владимир Зеленский и команда "Укравтодора" под управлением Александра Кубракова не реализовывают новых проектов в рамках "Большого строительства", а всего лишь достраивают начатое при правительстве Владимира Гройсмана.

"До сих пор они запускают те дороги, которые были построены нами. Ни одной новой дороги "зелеными" до сих пор не построено", - заявил экс-министр в одном из недавних интервью.

Также он регулярно утверждает, что из-за якобы манипуляций с отчетами ("старые" дороги выдаются за "новые") из заявленных 4000 км дорог "Укравтодор" реально построит и отремонтирует едва ли 2000 км, то есть меньше, чем за предыдущие годы.

Впрочем, если обратиться к документам, составленным во времена управления отраслью самим Омеляном можно найти опровержение словам экс-министра и о достижениях его команды, которая строила дороги под управлением предшественника Кубракова в "Укравтодоре", а ныне фигуранта расследований, Славомира Новака.

В первую очередь, отчеты о проделанной работе, где точно указывается километраж новых построенных и отремонтированных дорог за определенный период. Отчеты доступны за 2017, 2018, 2019 годы. А в отчете за 2017 год упоминаются цифры 2016 года.

Так, в 2016 году обновлено и построено 928 км дорог государственного и местного значения, в 2017 – 2177 км. При этом, поскольку в этот период "Укравтодор" был балансодержателем всех дорог общего пользования (как государственных, так и местных), выделить часть именно госдорог не представляется возможным.

С 2018 года ситуация изменилась и "Укравтодор" отвечает только за дороги государственного значения. В отчете за 2018 есть три цифры по объемам обновления и строительства государственных дорог, которые введены в эксплуатацию: 992,4 км - за средства бюджета; 401,8 км - за средства от проведения таможенного эксперимента, когда часть денег от превышения таможенных поступлений направлялись на дороги; 17,9 км - за средства местных бюджетов и Госфонда регионального развития. То есть всего в 2018 сдано в эксплуатацию 1412,1 км госдорог.

Впрочем, в публичных заявлениях Омеляна за 2018 год он указывает цифру в 3800 км. Но даже если взять и добавить к "автодоровским" 1412,1 км еще 1127 км местных дорог (построенных за счет местных бюджетов, то есть не "Укравтодором") – все равно не хватает 1261 км.

Однако, наиболее интересной является статистика 2019 года. В этот период было введено в эксплуатацию всего 846,9 км государственных дорог, из них - 130 км - это дорога "Запорожье – Мариуполь", которой уже занималась команда Зеленского. Из них 789,5 км построены за средства государственного бюджета; 51,5 км - за средства, которые остались от проведения таможенного эксперимента; 5,9 км - за средства местных бюджетов и ГФРР.

Фото: Александр Кубраков и Владимир Зеленский во время ознакомления ремонта дороги М12 "Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка" (Офис президента)

Таким образом, в период с 2016 по 2019 год командой "предшественников" было построено порядка 4,5 – 5 тыс. км госдорог, в то время как Кубраков планирует отремонтировать почти столько же госдорог за 1 год. Публично "Укравтодор" заявляет о 4 200 км госдорог и 2 500 км – дорог местного значения.

По данным "Укравтодора", по состоянию на 3 сентября 2020 года дорожные работы ведутся на 4000 км; обустроен верхний слой на 1750 км дорог - то есть на этой протяженности остались только работы по обустройству обочин, установка ограждения и освещения. Поэтому плановая цифра в 4 200 км – вполне реалистична.

Сколько из этого объема действительно новых дорог, тендеры на ремонт и обновление которых были объявлены уже после назначения Александра Кубракова на должность главы "Укравтодора"?

По данным системы Prozorro, с ноября 2019 года было состоялось 1045 закупок на общую сумму свыше 70 млрд грн. Общий километраж дорог, на которые объявлены торги, составляет порядка 3 700 км – таким образом, заявление о том, что "Укравтодор" попросту достраивает дороги, начатые "предшественниками", не соответствует действительности.

Почему, в таком случае, "Большое строительство" поддается критике и манипуляциям со стороны политических оппонентов действующей власти? По мнению экспертов, одной из причин является тот факт, что большинство украинцев считают инициативу одной из самых заметных и значимых.

Так, согласно обнародованным результатам социологического опроса, который провел Киевский международный институт социологии, в поддержку "Большого строительства" высказались 89,8% опрошенных. А 85,2% респондентов убеждены, что карантин не должен мешать дальнейшему развитию инфраструктуры.

Из всех инициатив Зеленского этот проект вызывает один из самых больших показателей симпатий – 67% опрошенных. Больше поддержку имеет только прекращение огня на Востоке Украины (80,6%). Большинство украинцев ассоциирует программу "Большое строительство" прежде всего с дорогами (72,4%).