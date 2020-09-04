Міфи про дороги з минулого: що будує "Укравтодор" у рамках "Великого будівництва"

Фото: ремонт доріг (РБК-Україна)

Критики діяльності президента Володимира Зеленського та його оточення, зокрема, національного проекту "Велике будівництво", нерідко стверджують, що ремонт та будівництво нових доріг "Укравтодором" – не є досягненням нинішньої влади. Опоненти проекту заявляють, що амбітний план влади - не більше, ніж "заготівля", передана їй "у спадок" від попередників.

Про те, чи дійсно "Укравтодор" просто добудовує дороги за попередньою владою, та чи є прогрес у "Великому будівництві" президента – детальніше РБК-Україна.

Як стверджує колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян, Володимир Зеленський та команда "Укравтодору" під керуванням Олександра Кубракова не реалізовують нових проектів в рамках "Великого будівництва", а всього лише добудовують розпочате урядом Володимира Гройсмана.

"Досі вони запускають ті дороги, які були побудовані нами. Жодної нової дороги "зеленими" досі не побудовано", - заявив екс-міністр в одному з недавніх інтерв'ю.

Також він регулярно стверджує, що через нібито маніпуляції зі звітами ("старі" дороги видаються за "нові") із заявлених 4000 км доріг "Укравтодор" реально побудує і відремонтує менш ніж 2000 км, тобто менше, ніж за попередні роки.

Втім, якщо звернутися до документів, складених за часів управління галуззю самим Омеляном можна знайти спростування словам екс-міністра і про досягнення його команди, яка будувала дороги під управлінням попередника Кубракова в "Укравтодорі", а нині фігуранта розслідувань, Славоміра Новака.

В першу чергу, звіти про виконану роботу, де точно вказується кілометраж нових побудованих і відремонтованих доріг за певний період. Звіти доступні за 2017, 2018, 2019 роки.А у звіті за 2017 рік згадуються цифри 2016 року.

Так, у 2016 році відновлено і побудовано 928 км доріг державного та місцевого значення, у 2017 – 2177 км. При цьому, оскільки в цей період "Укравтодор" був балансоутримувачем всіх доріг загального користування (як державних, так і місцевих), виділити частину саме держдоріг не представляється можливим.

З 2018 року ситуація змінилася й "Укравтодор" відповідає тільки за дороги державного значення. У звіті за 2018 є три цифри за обсягами оновлення та будівництва державних доріг, які введені в експлуатацію: 992,4 км - за кошти бюджету; 401,8 км - за кошти від проведення митного експерименту, коли частина грошей від перевищення митних надходжень прямували на дороги; 17,9 км - за кошти місцевих бюджетів та Держфонду регіонального розвитку. Тобто всього у 2018 здано в експлуатацію 1412,1 км держдоріг.

Втім, у публічних заявах Омеляна за 2018 рік він вказує цифру в 3800 км. Але навіть якщо взяти і додати до "автодорівським" 1412,1 км ще 1127 км місцевих доріг (збудованих коштом місцевих бюджетів, тобто не "Укравтодором") – все одно не вистачає 1261 км.

Однак, найбільш цікавою є статистика 2019 року. У цей період було введено в експлуатацію всього 846,9 км державних доріг, з них - 130 км - це дорога "Запоріжжя – Маріуполь", якій вже займалася команда Зеленського. З них 789,5 км побудовані за кошти державного бюджету; 51,5 км - за кошти, які залишилися від проведення митного експерименту; 5,9 км - за кошти місцевих бюджетів та ДФРР.

Фото: Олександр Кубраков і Володимир Зеленський під час ознайомлення ремонту дороги М12 "Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка" (Офіс президента)

Таким чином, у період з 2016 по 2019 рік командою "попередників" було побудовано близько 4,5 – 5 тис. км держоріг, в той час, як Кубраков планує відремонтувати майже стільки ж доріг за 1 рік. Публічно "Укравтодор" заявляє про 4 200 км держдоріг і 2 500 км доріг місцевого значення.

За даними "Укравтодору", станом на 3 вересня 2020 року дорожні роботи ведуться на 4000 км; влаштовано верхній шар на 1750 км доріг - тобто на цій протяжності залишилися тільки роботи з облаштування узбіч, встановлення огорожі та освітлення. Тому планова цифра в 4 200 км – цілком реалістична.

Скільки з цього обсягу дійсно нових доріг, тендери на ремонт та оновлення яких були оголошені вже після призначення Олександра Кубракова на посаду глави "Укравтодору"?

За даними системи Prozorro, з листопада 2019 року відбулося 1045 закупівель на загальну суму понад 70 млрд грн. Загальний кілометраж доріг, на які оголошені торги, становить близько 3 700 км – таким чином, заява про те, що "Укравтодор" просто добудовує дороги, започатковані "попередниками", не відповідає дійсності.

Чому, в такому разі, "Велике будівництво" піддається критиці і маніпуляцій з боку політичних опонентів чинної влади? На думку експертів, однією з причин є той факт, що більшість українців вважають ініціативу однією з найпомітніших і значущих.

Так, згідно з оприлюдненими результатами соціологічного опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології, у підтримку "Великого будівництва" висловилися 89,8% опитаних. А 85,2% респондентів переконані, що карантин не повинен заважати подальшому розвитку інфраструктури.

З усіх ініціатив Зеленського цей проект викликає один з найбільших показників симпатій – 67% опитаних. Більше підтримку має тільки припинення вогню на Сході України (80,6%). Більшість українців асоціює програму "Велике будівництво" насамперед з дорогами (72,4%).