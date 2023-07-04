Міфи та реальність. 7 хибних уявлень про криптовалюту

Україна — один зі світових лідерів з використання криптовалюти. Різні дослідження свідчать, що близько 13% українців мають досвід використання цифрових активів. Це тільки підтверджує доволі високий рівень їхньої популярності в країні. Водночас довкола біткоїна та інших цифрових валют багато міфів. Наприклад, що це занадто складно або ненадійно.

Детальніше про найпоширеніші міфи навколо криптовалют — у спецпроєкті РБК-Україна за підтримки однієї з найбільших криптобірж в Європі WhiteBIT.

Міф 1. "Криптовалюта — сірий платіжний метод"

За даними компанії з аналізу блокчейну Chainalysis, кількість криптовалютних транзакцій, пов’язаних із незаконною діяльністю, у 2022 році становила близько 0,15% від їх загальної кількості. Як бачите, сучасний крипторинок далекий від незаконної діяльності — зараз є безліч ініціатив, агенцій та груп, які займаються протидією відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.

Криптобіржі зі світовим імʼям сприяють зменшенню цієї статистики. Наприклад, WhiteBIT дотримується стандартів Міжнародної групи з протидії відмивання доходів (FATF) — біржа автоматично ретельно перевіряє всі адреси, з яких клієнти здійснюють транзакції за допомогою процедури по боротьбі з відмиванням грошей (AML). Крім того, користувачі можуть самостійно перевірити криптоадресу на причетність до незаконної діяльності за допомогою процедури AML. Вартість однієї перевірки — $1, а у тримачів біржового токена WhiteBIT Token (WBT) є право на безоплатну перевірку щодня.

До того ж нещодавно було оприлюднено перший комплексний набір правил, які будуть врегульовувати криптовалютні активи (MiCa) на території ЄС. Глобальне впровадження МіСА зробить криптосектор ще надійнішим завдяки зведеному режиму ліцензування для постачальників послуг. Очікується, що нововведення почнуть діяти вже з 2024 року.

В Україні правовідносини, що виникають у зв’язку з обігом криптовалют регулюватиме закон "Про віртуальні активи".

Міф 2. Криптовалюта "не має цінності"

Одним із найпоширеніших міфів про криптовалюти є твердження, що вони не мають матеріальної підтримки. Проте це уявлення хибне, оскільки ключовою цінністю криптовалют є сама технологія блокчейн. Ця технологія дає змогу створювати нові продукти та сервіси, токенізувати економіку та покращувати захист приватних даних.

Що таке блокчейн

Блокчейн (ланцюг блоків) — це технологія, що забезпечує функціонування криптовалют. Це щось на зразок книги обліку або бази даних, де записуються усі транзакції. Ці дані доступні усім учасникам мережі. Блоки в цьому ланцюгу містять інформацію про транзакції. Коли відбувається нова транзакція, вона перевіряється учасниками мережі та додається до нового блоку. Цей блок приєднується до ланцюга.

Оскільки кожен новий блок містить посилання на попередній, блокчейн забезпечує незмінність та надійність даних, адже будь-яка зміна в одному блоці вимагає зміни всіх блоків у ланцюжку.

Також, щоб спростувати цей міф, потрібно зрозуміти, як формується вартість будь-якої валюти, включаючи цифрові. Вона формується за допомогою ринкових механізмів попиту та пропозиції. Вартість криптовалют також залежить від різних факторів: обмеженості пропозиції, функціональності, децентралізації та потенціалу для інновацій. Різні криптовалюти можуть мати свою унікальну цінність.

Обмежена пропозиція

Однією з основних речей, які надають активу цінності, є його обмежена кількість. Багато криптовалют, в тому числі й біткоїн, мають визначений ліміт. Він встановлює максимальну кількість одиниць, що можуть бути видобуті та відповідно використані в обігу.

Обмеження емісії робить такі криптовалюти набагато більш стійкими до інфляції, ніж державні валюти.

Попит

Цінність криптовалюти також залежить від рівня її використання і попиту на ринку. Чим більше компаній і установ приймають криптовалюту як спосіб оплати, тим більшою може ставати її ціна. Попит від інвесторів також впливає на цінність: чим більше людей вважають криптовалюту вартою інвестицій і відповідно купують її, тим вищою стає ціна.

Функціональність

Криптовалюта — це не лише засіб зберігання вартості та передачі цінності; це також інструмент з важливим функціоналом. Наприклад, Ethereum дає змогу створювати смартконтракти, тобто контракти, що виконуються самостійно, з умовами договору, які безпосередньо записані в код. Ці контракти можуть полегшувати, підтверджувати або гарантувати виконання договору. Цей функціонал створює цінність для криптовалюти Ether.

Децентралізація

На відміну від традиційних грошей, які регулюються центральними банками, криптовалюти децентралізовані, та керуються протоколами консенсусу. Тобто всі комп'ютери (вузли), які підтримують роботу блокчейну, приходять до згоди щодо достовірності транзакцій у мережі. Ця децентралізація додає цінності з погляду збільшення конфіденційності, зниження вартості транзакцій та захисту від інфляції та економічної нестабільності.

Потенціал для росту та інновацій

Криптовалюти та технологія блокчейн представляють значний потенціал для росту та інновацій. Ці технології можуть кардинально змінити такі галузі як фінанси, управління ланцюгами постачання, охорона здоров'я. Цей потенціал також сприяє збільшенню цінності криптовалют.

Міф 3. "Криптовалюти не захищені"

Усі криптовалюти використовують блокчейн. Він захищений шифруванням, яке складно зламати, а його принцип роботи майже унеможливлює зміну інформації для "викрадення" криптовалюти. Так само захищені й самі транзакції.

Блокчейн є публічною, розподіленою базою даних, яка зберігає всі транзакції, що коли-небудь відбулися в мережі. Ця база даних доступна для перегляду всім учасникам мережі, дозволяючи їм перевірити та відстежити всі зміни в мережі в режимі реального часу.

Якщо хтось спробує зробити щось підозріле або шкідливе, це буде виявлено майже одразу всіма учасниками мережі. Крім того, оскільки кожна транзакція, що коли-небудь відбувалась в мережі, залишається вічно записаною в блокчейні, ця технологія створює систему, в якій неможливо сховати або видалити транзакції, що дозволяє забезпечити високий рівень прозорості та відкритості.

У той самий час, міф про небезпеку криптовалют варто спростовувати на ділі. Тому один з ключових пріоритетів криптобірж — це безпека коштів клієнтів.

Наприклад, WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях (не підключених до інтернету) й використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак, щоб кошти користувачів були в безпеці. Також, згідно з аудитами Hacken.io та CER.live у 2022 році, WhiteBIT відповідає найвищим вимогам до рівня безпеки та входить у трійку бірж за надійністю з найвищим рейтингом ААА.

Міф 4. "Криптовалюта лише для профі"

На перший погляд, може здаватися, що в криптовалютах розбираються лише досвідчені інвестори. Насправді це не так. Починаючи з того, що криптовалюти створювалися для того, щоб усі мали можливість користуватися своїми фінансами без залучення третьої сторони (банків та урядів), і закінчуючи тим, що сьогодні існує безліч інструментів, які допомагають кожному легко розібратись у світі криптовалют.

Один з таких інструментів — Demo Token від WhiteBIT. Це безоплатний актив, за допомогою якого можна познайомитись з біржею зсередини, розібратися в торгівлі та протестувати різні торгові стратегії, не втрачаючи та не інвестуючи свої кошти. Крім того, WhiteBIT із Міністерством цифрової трансформації України та іншими партнерами розробили безоплатний курс із криптограмотності, який дає змогу всім охочим навчитися користуватися віртуальними активами. Учасники курсу зможуть попрацювати над конкретними кейсами та отримати цінні знання на лекціях від експертів галузі.

Також, блокчейн та криптовалюти починають впроваджувати в освітній процес в університетах. Наприклад, Києво-Могилянська академія, спільно з WhiteBIT, запускає першу в Україні та Східній Європі магістерську сертифікатну програму "Блокчейн-технології".

Навчання почнеться вже з вересня 2023 року і дасть можливість молодому поколінню отримувати якісні знання про блокчейн та криптовалюти.

Міф 5. Криптовалюта — це для заможних

Однією з ключових відмінностей криптовалют від традиційних фінансових систем є їх відкритість та інклюзивність.

По-перше, користувачі криптовалют можуть купувати зовсім невеликі долі активів. Наприклад, на WhiteBIT можна придбати всього 0,0001 біткоїна.

По-друге, біржі криптовалют як WhiteBIT пропонують можливість маржинальної торгівлі. Маржинальна торгівля дає трейдерам змогу збільшувати прибутковість своєї торгівлі, використовуючи позикові кошти. Тобто трейдери навіть з невеликим капіталом можуть оперувати більшими сумами у своїх угодах і відповідно мати більшу дохідність своїх операцій.

При цьому, на відміну від традиційної позики, якщо ціна активу, яким ви торгуєте, спаде, ви не залишитесь в боргу перед біржею. Ваші збитки будуть обмежені балансом вашого рахунку.

Тож криптовалюти створені, щоб надати всім можливість брати участь в глобальній економіці, незалежно від фінансового статусу.

Міф 6. "Криптовалюти створюють загрозу світовій економіці"

Криптовалюти існують вже впродовж багатьох років і за цей час вони довели свою безпечність і практичність. Наприклад, емітент стейблкоїну USDT — компанія Tether Limited — провів транзакції на суму $18,2 трлн протягом 2022 року. Обсяг фінансових операцій компанії перевищив показники корпорацій Visa та Mastercard. Якби криптовалюта справді загрожувала світовій економіці, вона вже могла б спровокувати кризу.

Криптовалюта "загрожує" традиційній фінансовій системі, але виключно з погляду конкуренції і якості, оскільки вона є більш прогресивною, надійною, швидкою і безпечною. У перспективі криптовалюта може повністю замінити звичні нам державні валюти. Звісно, традиційний світ, який будувався століттями, намагається протистояти цьому.

Міф 7. "Інвестувати в криптовалюту вже занадто пізно"

Навіть найстаршій цифровій валюті, біткоїну, зараз лише 14 років. Тож ми усі знаходимося лише на початковій стадії розвитку галузі криптовалют. Водночас щодня з’являються нові цифрові активи, кожен з яких має свої унікальні перспективи зростання. Насправді криптовалюти вже стали нормою сьогодення. Є безліч організацій, які розуміють важливість впровадження криптовалюти, й вже приймають платежі у ній.

Для таких випадків компанія Whitepay, що є частиною екосистеми WhiteBIT, надає криптовалютні рішення для бізнесу та благодійності: криптоеквайринг, POS-термінали та платіжні сторінки.

Сподіваємось, що розвіяли ці міфи, але найкраще переконатися в перевагах криптовалют — на власному досвіді.

Тож приєднуйтеся до безпечних бірж та торгуйте прозоро і без зайвих нервів.