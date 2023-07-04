Мифы и реальность. 7 ложных представлений о криптовалюте

Украина — один из мировых лидеров по использованию криптовалюты. Различные исследования свидетельствуют, что около 13% украинцев имеют опыт использования цифровых активов. Это только подтверждает достаточно высокий уровень их популярности в стране. В то же время, вокруг биткоина и других цифровых валют много мифов. К примеру, что это слишком сложно или ненадежно.

Детальнее о самых распространенных мифах вокруг криптовалют — в спецпроекте РБК-Украина при поддержке одной из крупнейших криптобирж в Европе WhiteBIT.

Миф 1. "Криптовалюта — серый платежный метод"

По данным компании по анализу блокчейна Chainalysis, количество криптовалютных транзакций, связанных с незаконной деятельностью, в 2022 году составило около 0,15% от их общего количества. Как видите, современный крипторынок далек от незаконной деятельности — сейчас множество инициатив, агентств и групп, которые занимаются противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма.

Криптобиржи с мировым именем способствуют уменьшению этой статистики. Например, WhiteBIT придерживается стандартов Международной группы по противодействию отмыванию доходов (FATF) – биржа автоматически тщательно проверяет все адреса, по которым клиенты осуществляют транзакции с помощью процедуры по борьбе с отмыванием денег (AML). Кроме того, пользователи могут самостоятельно проверить криптоадрес на причастность к незаконной деятельности посредством процедуры AML. Стоимость одной проверки — $1, а держатели биржевого токена WhiteBIT Token (WBT) имеют право на безвозмездную проверку ежедневно.

К тому же, недавно был обнародован первый комплексный набор правил, которые будут урегулировать криптовалютные активы (MiCa) на территории ЕС. Глобальное внедрение МиСА сделает криптосектор более надежным благодаря сводному режиму лицензирования для поставщиков услуг. Ожидается, что новшества начнут действовать уже с 2024 года.

В Украине возникающие правоотношения в связи с оборотом криптовалют будет регулировать закон "О виртуальных активах".

Миф 2. Криптовалюта "не имеет ценности"

Одним из самых распространенных мифов о криптовалютах является утверждение, что у них нет материальной поддержки. Однако это представление ошибочно, поскольку ключевой ценностью криптовалют является сама технология блокчейна. Эта технология позволяет создавать новые продукты и сервисы, токенизировать экономику и улучшать защиту частных данных.

Что такое блокчейн

Блокчейн (цепь блоков) – это технология, обеспечивающая функционирование криптовалют. Это что-то вроде книги учета или базы данных, где записываются все транзакции. Эти данные доступны всем участникам сети. Блоки в этой цепи содержат информацию о транзакциях. Когда происходит новая транзакция, она проверяется участниками сети и добавляется в новый блок. Этот блок подсоединяется к цепи.

Поскольку каждый новый блок содержит ссылку на предыдущий блокчейн обеспечивает неизменность и надежность данных, ведь любое изменение в одном блоке требует изменения всех блоков в цепочке.

Также, чтобы опровергнуть этот миф, нужно понять, как формируется стоимость любой валюты, включая цифровые. Она формируется посредством рыночных механизмов спроса и предложения. Стоимость криптовалюта также зависит от различных факторов: ограниченности предложения, функциональности, децентрализации и потенциала для инноваций. Различные криптовалюты могут иметь свою уникальную ценность.

Ограниченное предложение

Одной из основных вещей, придающих актив ценности, является его ограниченное количество. Многие криптовалюты, в том числе и биткоин, имеют определенный лимит. Он устанавливает максимальное количество единиц, которые могут быть извлечены и соответственно использованы в обращении.

Ограничение эмиссии делает такие криптовалюты гораздо более устойчивыми к инфляции, чем государственные валюты.

Спрос

Ценность криптовалюты также зависит от уровня ее использования и спроса на рынке. Чем больше компаний и учреждений принимают криптовалюту как способ оплаты, тем больше может становиться ее цена. Спрос от инвесторов также влияет на ценность: чем больше людей считают криптовалюту стражей инвестиций и соответственно покупают ее, тем выше цена.

Функциональность

Криптовалюта – это не только средство хранения стоимости и передачи ценности; это также инструмент с важным функционалом. Например, Ethereum позволяет создавать смартконтракты, то есть выполняемые самостоятельно контракты с условиями договора, которые непосредственно записаны в код. Эти контракты могут облегчать, подтверждать или гарантировать исполнение договора. Этот функционал создает ценность для криптовалюты Ether.

Децентрализация

В отличие от традиционных денег, регулируемых центральными банками, криптовалюты децентрализованы и руководствуются протоколами консенсуса. То есть все компьютеры (узлы), поддерживающие блокчейную работу, приходят к согласию относительно достоверности транзакций в сети. Эта децентрализация придает ценности с точки зрения увеличения конфиденциальности, снижения стоимости транзакций и защиты от инфляции и экономической нестабильности.

Потенциал для роста и инноваций

Криптовалюты и технология блокчейн представляют значительный потенциал для роста и инноваций. Эти технологии могут кардинально изменить такие отрасли, как финансы, управление цепями снабжения, здравоохранение. Этот потенциал также способствует увеличению ценности криптовалют.

Миф 3. "Криптовалюты не защищены"

Все криптовалюты используют блокчейн. Он защищен шифрованием, которое сложно сломать, а его принцип работы почти делает невозможным изменение информации для "похищения" криптовалюты. Так же защищены и сами транзакции.

Блокчейн является публичной, распределенной базой данных, хранящей все когда-либо состоявшиеся транзакции в сети. Эта база данных доступна для просмотра всех участников сети, позволяя им проверить и отследить все изменения в сети в режиме реального времени.

Если кто-то попытается сделать что-нибудь подозрительное или вредное, это будет обнаружено почти сразу всеми участниками сети. Кроме того, поскольку каждая транзакция, когда-либо происходившая в сети, остается вечно записанной в блокчейне, эта технология создает систему, в которой невозможно скрыть или удалить транзакции, позволяющие обеспечить высокий уровень прозрачности и открытости.

В то же время, миф об опасности криптовалют следует опровергать на деле. Поэтому один из ключевых приоритетов криптобирж – это безопасность средств клиентов.

Например, WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках (не подключенных к интернету) и использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров, чтобы средства пользователей были в безопасности. Также в соответствии с аудитами Hacken.io и CER.live в 2022 году WhiteBIT отвечает самым высоким требованиям к уровню безопасности и входит в тройку бирж по надежности с высоким рейтингом ААА.

Миф 4. "Криптовалюта только для профи"

На первый взгляд может казаться, что в криптовалютах разбираются только опытные инвесторы. На самом деле, это не так. Начиная с того, что криптовалюты создавались для того, чтобы все имели возможность пользоваться своими финансами без привлечения третьей стороны (банков и правительств) и заканчивая тем, что сегодня существует множество инструментов, помогающих каждому легко разобраться в мире криптовалют.

Один из таких инструментов – Demo Token от WhiteBIT. Это безвозмездный актив, с помощью которого можно познакомиться с биржей изнутри, разобраться в торговле и протестировать разные торговые стратегии, не теряя и не инвестируя свои средства. Кроме того, WhiteBIT с Министерством цифровой трансформации Украины и другими партнерами разработали бесплатный курс по криптограмотности, который позволяет всем желающим научиться пользоваться виртуальными активами. Участники курса могут поработать над конкретными кейсами и получить ценные знания на лекциях от экспертов отрасли.

Также блокчейн и криптовалюты начинают внедрять в образовательный процесс в университетах. К примеру, Киево-Могилянская академия, совместно с WhiteBIT, запускает первую в Украине и Восточной Европе магистерскую сертификатную программу "Блокчейн-технологии".

Учеба начнется уже с сентября 2023 года и позволит молодому поколению получать качественные знания о блокчейне и криптовалютах.

Миф 5. Криптовалюта – это для состоятельных

Одним из ключевых отличий криптовалют от традиционных финансовых систем является их открытость и инклюзивность.

Во-первых, пользователи криптовалют могут покупать совсем небольшие доли активов. Например, на WhiteBIT можно приобрести всего 0,0001 биткоина.

Во-вторых, биржи криптовалют как WhiteBIT предлагают возможность маржинальной торговли. Маржинальная торговля позволяет трейдерам увеличивать прибыльность своей торговли, используя заемные средства. То есть трейдеры даже с небольшим капиталом могут оперировать большими суммами в своих сделках и, соответственно, иметь большую доходность своих операций.

При этом, в отличие от традиционного займа, если цена актива, которым вы торгуете, спадет, вы не останетесь в долгу перед биржей. Ваш ущерб будет ограничен балансом вашего счета.

Поэтому криптовалюты созданы, чтобы предоставить всем возможность участвовать в глобальной экономике, независимо от финансового статуса.

Миф 6. "Криптовалюты создают угрозу мировой экономике"

Криптовалюты существуют уже на протяжении многих лет и за это время они доказали свою безопасность и практичность. Например, эмитент стейблкоина USDT – компания Tether Limited – провел транзакции на сумму $18,2 трлн в течение 2022 года. Объем финансовых сделок компании превысил показатели корпораций Visa и Mastercard. Если бы криптовалюта действительно угрожала мировой экономике, она могла бы спровоцировать кризис.

Криптовалюта "угрожает" традиционной финансовой системе, но исключительно с точки зрения конкуренции и качества, поскольку она является более прогрессивной, надежной, быстрой и безопасной. В перспективе криптовалюта может полностью заменить привычные нам государственные валюты. Конечно, строившийся веками традиционный мир пытается противостоять этому.

Миф 7. "Инвестировать в криптовалюту уже слишком поздно"

Даже самой старшей цифровой валюте, биткоину, сейчас всего 14 лет. Так что мы все находимся только на начальной стадии развития отрасли криптовалют. В то же время каждый день появляются новые цифровые активы, каждый из которых имеет свои уникальные перспективы роста. На самом деле криптовалюты уже стали нормой настоящего. Существует множество организаций, которые понимают важность внедрения криптовалюты и уже принимают платежи по ней.

Для таких случаев компания Whitepay, являющаяся частью экосистемы WhiteBIT, предоставляет криптовалютные решения для бизнеса и благотворительности: криптоэквайринг, POS-терминалы и платежные страницы.

Надеемся, что развеяли эти мифы, но лучше убедиться в преимуществах криптовалют — на собственном опыте.

Так что присоединяйтесь к безопасным биржам и торгуйте прозрачно и без лишних нервов.