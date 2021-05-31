Мертвая зона Причерноморья. Заплатит ли НГЗ 9 млрд грн за экологический ущерб

26 мая украинский суд обязал взыскать с частной компании самую большую в истории страны сумму возмещения за ущерб, нанесенный экологии. Заводской районный суд Николаева удовлетворил иск общественной организации "Стоп шлам" к Николаевскому глиноземному заводу и присудил взыскать с него более 9,2 млрд гривен.

Правда, это только первый этап судебной битвы. Принадлежащее российскому бизнесмену Олегу Дерипаске предприятие сдаваться не собирается, а потому следует ожидать апелляций вплоть до Верховного суда. О том, как могут развиваться события вокруг предприятия – в материале РБК-Украина.

"Марсианские" хроники

Экологи впервые забили тревогу относительно загрязнения окружающей среды Николаева отходами производства глиноземного завода еще в 2012 году. Уже тогда в средствах массовой информации появились фотографии окрестностей предприятия, больше похожие на фото с Марса – красные деревья, красная земля, красный лед. Все это – пыль красного шлама из шламохранилищ Николаевского глиноземного.

Защитники природы пытались объяснить, насколько вредно для людей и природы хранение отходов, ссылаясь на венгерский пример. Там в 2010 году произошла крупнейшая в истории страны техногенная катастрофа, когда в результате разрушения плотины шламохранилища из резервуара с ядовитыми отходами на заводе по производству алюминия вылилось около 700 тысяч кубических метров красного шлама.

Правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в трех областях. А завод, на котором произошла авария, был оштрафован на $647 млн за экологический ущерб, а компанию, которая была виновата в катастрофе, в итоге национализировали.

Венгерский кейс украинской власти не послужил уроком, поэтому здесь на проблему попросту закрыли глаза. Ни при одной власти всерьез к тому, что происходил вокруг завода, не относились. Однако, за дело взялись активисты.

В 2019 году была создана общественная организация "Стоп шлам", которая объединила полторы тысячи жителей Николаева. Возглавил ее николаевский активист Василий Орел, ранее руководивший городской организацией "Батькивщины".

В 2020 году глава Черноморской таможни Александр Щуцкий в интервью РБК-Украина также заявил о возможной экологической катастрофе из-за НГЗ. По его словам, количество шлама огромное, а его наличие на территории густонаселенного района – "бомба замедленного действия".

Жизнь в респираторе

Красный шлам признан опасным отходом международным законодательством и законодательством ЕС.

Согласно выводам санитарного департамента по итогам венгерской катастрофы, красный шлам уничтожает однолетние и многолетние растения на период до 10 лет. Находящаяся в шламе щелочь приводит к болезни и гибели рыб, а у человека он вызывает ожоги кожи и слизистых оболочек; у детей наблюдается снижение интеллектуального уровня и рост агрессивности, у взрослых – повышение артериального давления, онемение конечностей, мышечные боли, головная боль, боли в животе, снижение иммунитета, ухудшение потенции, малокровие, поражение печени и почек.

О вреде отходов производства НГЗ заявила и Всеукраинская экологическая лига.

Отходы глиноземного производства состоят, в основном, из таких ядовитых вещества как оксид железа, диоксид титана и диоксид кремния. С каждым из них безопасно иметь дело только в защитных очках и респираторах.

У российской компании "РусАл", которая владеет Николаевским глиноземным заводом, в окрестностях Николаева есть два хранилища шлама. Общий объем хранящихся отходов производства – более 20 млн тонн. В 20 раз больше, чем хранилось на венгерском предприятии, где произошла катастрофа 2010 года.

Такое количество шлама – не только потенциальная "бомба" для трагедии гораздо больших масштабов, чем венгерская. Шлам попадает с предприятия в хранилища через трубопроводы, в жидком состоянии – а значит, вода в итоге попадает в землю и загрязняет грунтовые воды. То есть действует механизм "тихого убийства" людей и окружающей среды.

Слово за властью

Учитывая все это, общественная организация "Стоп шлам" в ноябре 2020 года подала иск в суд против Николаевского глиноземного, требуя возместить больше 9,2 млрд гривен морального ущерба за вред экологии.

Судебные разбирательства шли несколько месяцев. Но в итоге первый этап юридических войн подошел к концу: суд счел иск правомерным и присудил 9,2 млрд гривен в качестве компенсации.

Сколько продлятся следующие этапы этой юридической битвы и каков будет результат, сегодня предсказать невозможно. Однако один ощутимый итог уже есть: на проблему, наконец, обратили внимание.

"Это ужас, то, что творится на НГЗ. По документам у них все хорошо, но я сейчас детализирую данные о том, что там бывают выбросы, которые реально вредят экологии и здоровью людей. Мы сейчас занимаемся этим вопросом. Думаю, что мы введем постоянный мониторинг загрязнения воздуха и окружающей среды по НГЗ", – заявил нынешней весной губернатор Николаевской области Виталий Ким.