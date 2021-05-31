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Мертвая зона Причерноморья. Заплатит ли НГЗ 9 млрд грн за экологический ущерб

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Николаев, Понедельник 31 мая 2021 09:00
Мертвая зона Причерноморья. Заплатит ли НГЗ 9 млрд грн за экологический ущерб Фото: суд Николаева присудил взыскать с Николаевского глиноземного завода более 9,2 млрд грн (nikvesti)
Автор: Александр Хищенко

26 мая украинский суд обязал взыскать с частной компании самую большую в истории страны сумму возмещения за ущерб, нанесенный экологии. Заводской районный суд Николаева удовлетворил иск общественной организации "Стоп шлам" к Николаевскому глиноземному заводу и присудил взыскать с него более 9,2 млрд гривен.

Правда, это только первый этап судебной битвы. Принадлежащее российскому бизнесмену Олегу Дерипаске предприятие сдаваться не собирается, а потому следует ожидать апелляций вплоть до Верховного суда. О том, как могут развиваться события вокруг предприятия – в материале РБК-Украина.

"Марсианские" хроники

Экологи впервые забили тревогу относительно загрязнения окружающей среды Николаева отходами производства глиноземного завода еще в 2012 году. Уже тогда в средствах массовой информации появились фотографии окрестностей предприятия, больше похожие на фото с Марса – красные деревья, красная земля, красный лед. Все это – пыль красного шлама из шламохранилищ Николаевского глиноземного.

Защитники природы пытались объяснить, насколько вредно для людей и природы хранение отходов, ссылаясь на венгерский пример. Там в 2010 году произошла крупнейшая в истории страны техногенная катастрофа, когда в результате разрушения плотины шламохранилища из резервуара с ядовитыми отходами на заводе по производству алюминия вылилось около 700 тысяч кубических метров красного шлама.

Правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в трех областях. А завод, на котором произошла авария, был оштрафован на $647 млн за экологический ущерб, а компанию, которая была виновата в катастрофе, в итоге национализировали.

Венгерский кейс украинской власти не послужил уроком, поэтому здесь на проблему попросту закрыли глаза. Ни при одной власти всерьез к тому, что происходил вокруг завода, не относились. Однако, за дело взялись активисты.

В 2019 году была создана общественная организация "Стоп шлам", которая объединила полторы тысячи жителей Николаева. Возглавил ее николаевский активист Василий Орел, ранее руководивший городской организацией "Батькивщины".

Мертвая зона Причерноморья. Заплатит ли НГЗ 9 млрд грн за экологический ущерб

В 2020 году глава Черноморской таможни Александр Щуцкий в интервью РБК-Украина также заявил о возможной экологической катастрофе из-за НГЗ. По его словам, количество шлама огромное, а его наличие на территории густонаселенного района – "бомба замедленного действия".

Жизнь в респираторе

Красный шлам признан опасным отходом международным законодательством и законодательством ЕС.

Согласно выводам санитарного департамента по итогам венгерской катастрофы, красный шлам уничтожает однолетние и многолетние растения на период до 10 лет. Находящаяся в шламе щелочь приводит к болезни и гибели рыб, а у человека он вызывает ожоги кожи и слизистых оболочек; у детей наблюдается снижение интеллектуального уровня и рост агрессивности, у взрослых – повышение артериального давления, онемение конечностей, мышечные боли, головная боль, боли в животе, снижение иммунитета, ухудшение потенции, малокровие, поражение печени и почек.

О вреде отходов производства НГЗ заявила и Всеукраинская экологическая лига.

Отходы глиноземного производства состоят, в основном, из таких ядовитых вещества как оксид железа, диоксид титана и диоксид кремния. С каждым из них безопасно иметь дело только в защитных очках и респираторах.

У российской компании "РусАл", которая владеет Николаевским глиноземным заводом, в окрестностях Николаева есть два хранилища шлама. Общий объем хранящихся отходов производства – более 20 млн тонн. В 20 раз больше, чем хранилось на венгерском предприятии, где произошла катастрофа 2010 года.

Такое количество шлама – не только потенциальная "бомба" для трагедии гораздо больших масштабов, чем венгерская. Шлам попадает с предприятия в хранилища через трубопроводы, в жидком состоянии – а значит, вода в итоге попадает в землю и загрязняет грунтовые воды. То есть действует механизм "тихого убийства" людей и окружающей среды.

Слово за властью

Учитывая все это, общественная организация "Стоп шлам" в ноябре 2020 года подала иск в суд против Николаевского глиноземного, требуя возместить больше 9,2 млрд гривен морального ущерба за вред экологии.

Судебные разбирательства шли несколько месяцев. Но в итоге первый этап юридических войн подошел к концу: суд счел иск правомерным и присудил 9,2 млрд гривен в качестве компенсации.

Мертвая зона Причерноморья. Заплатит ли НГЗ 9 млрд грн за экологический ущерб

Сколько продлятся следующие этапы этой юридической битвы и каков будет результат, сегодня предсказать невозможно. Однако один ощутимый итог уже есть: на проблему, наконец, обратили внимание.

"Это ужас, то, что творится на НГЗ. По документам у них все хорошо, но я сейчас детализирую данные о том, что там бывают выбросы, которые реально вредят экологии и здоровью людей. Мы сейчас занимаемся этим вопросом. Думаю, что мы введем постоянный мониторинг загрязнения воздуха и окружающей среды по НГЗ", – заявил нынешней весной губернатор Николаевской области Виталий Ким.

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