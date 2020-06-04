Медицинское банкротство

Медицинский эксперт, руководитель Первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольдман и журналист Сергей Ауслендер о том, почему медицина в странах бывшего СССР отстала от западной минимум на четверть века.

Каждый третий диагноз — неверный

Через руки израильских врачей прошли десятки тысяч пациентов из бывшего СССР. Часто причина обращения заключается в том, чтобы исправить то, что сделали их коллеги. Каждый третий диагноз — неправильный. Отсюда неверная тактика лечения и печальные последствия — запущенные болезни, терминальные стадии рака, необходимость в тяжелом лечении и сложных операциях. Это, собственно не секрет, что Израиль стал Меккой для медицинских туристов из России, Украины, Казахстана и других стран постсоветского пространства. Это движение одностороннее — если десятки тысяч человек приезжают в Израиль даже не лечиться, а спасать жизнь, то нет ни одного израильтянина, который бы лечился, например, в Киеве или Москве.

Отстали на четверть века

Проблема, в том, что медицина в странах СНГ не идет в ногу со временем. Она отстала от современной медицины минимум на 25 лет. И дело не в технологиях, оборудовании или лекарствах, в конце концов, все это продается и покупается. В этих странах по-прежнему нет такого понятия, как "здравоохранение" — то есть нет системы, главная цель которой — забота о здоровье граждан и снижение смертности. Современная медицина на Западе называется "evidence based medicine". То есть изучение больших групп больных, заболеваний, фактов для выработки современных и единых стандартов лечения.

Две главные ассоциации врачей — европейская и американская изучают результаты исследований, статистику и на основе этих фактов дают рекомендации, которые получают силу стандарта. В СНГ такого нет. Их медицина изолирована от мира и очень плохо взаимодействует с глобальным здравоохранением, а значит ухудшается качество лечение и усугубляется отставание. Там медицина практикуется индивидуальная, а скорее — местечковая. Доктор сам решает, какой препарат дать, какую тактику выбрать, какой способ лечения применить. Западная медицина, к которой относится и израильская — экспертная! Каждый врач имеет узкую специализацию. Онколог, который специализируется в онкологии мягких тканей и костей, не может лечить рак груди, а хирург, оперирующий печень, не будет оперировать желудок. На подготовку узкого специалиста, того же онколога, уходит 15-20 лет, только после этого доктор становится экспертом в своей области. Те же хирурги начинают самостоятельно оперировать только после 10-15 лет практики.

В современной медицине невозможно работать без знания английского, а в странах бывшего СССр им владеют только немногие врачи. Хотя вся современная литература, научная и практическая, все протоколы и алгоритмы составлены на английском. Без знания этого языка — невозможно быть современным врачом.

Отдельная проблема — средний медперсонал. Медсестра в Израиле — это дипломированный специалист с ВЫСШИМ образованием, которая в некоторых вещах разбирается лучше врача. По сути, вся работа в отделениях израильских больниц держится на медсестрах и медбратьях, а старшая медсестра или старший медбрат отделения во многих вопросах выполняют функции завотделением.

Отсутствие стандартов, низкий уровень компетентности среднего персонала — настоящее фиаско медицины СНГ. Оно имеет печальные последствия в виде смертности, инвалидности и прочих последствий медицины "без стандартов". Такая практика была бы уместна еще в середине 20-го века, но точно не в 21-ом. Стандарты — вот на чем стоит западная и в частности, израильская медицина с ее успехами. Четкие алгоритмы действий очень облегчают жизнь врачам, сводят к минимуму вероятность ошибок и продлевают эту жизнь пациентам.

В странах бывшего ССР не любят статистику. Она пугает и раздражает. Но в том то и дело, считает Леви, что статистика — основа всего. Она дает картину происходящего, демонстрирует успехи или провалы и самое плохое в этой ситуации — пытаться ее менять или подгонять под свои требования. Объективность, вот важнейший критерий в лечении. Врачи не любят бюрократию, но в данном случае она полезна. В Израиле на каждое свое действие врач дает пациенту бумагу, где объясняет почему он решил так поступить. Каждый шаг документируется и все это поступает в общий поток статистики, который тщательно изучают.

Один из самых важных моментов — это коллегиальность в принятии решения. Историю пациента смотрит мультидисциплинарная команда, несколько врачей, разных специальностей и ВМЕСТЕ принимают решение, как его лечить и что делать. Если речь идет, например, об остеосаркоме, онколог не назначит химиотерапию без консультации с ортопедом. В СНГ первый, к кому попал пациент, назначает свое лечение, не советуясь с другими и не обсуждая его. В итоге бывают поразительные случаи, когда онкологического больного отправляют на операцию, хотя необходимо провести курс облучения или химиотерапии. Израильские врачи постоянно сталкиваются с последствиями такого отношения.

Дело в акцентах. Еще в самом начале истории государства Израиль, здравоохранение было названо одним из трех главных приоритетов в развитии страны. В этом был понятный смысл — здоровые люди больше работают, больше платят налогов, меньше требуют расходов для лечения. Здоровые граждане выгодны государству.

Врачи и бюрократы

Здравоохранение, это интегральная часть государственной системы, оно не может существовать отдельно. Если государство не выделяет достаточно денег, мало платит врачам, оно получает все сопутствующие проблемы и растущие расходы на содержание болеющего населения. Подготовка кадров в этих странах тоже сильно отстает от западной. На Западе — Минздрав — это администраторы, которые должны правильно расставлять акценты и распределять деньги, а врачи делают остальное. В бывших советских республиках — врачи сами становятся управленцами здравоохранения и бюрократами. Экономически и административно они не подготовлены к такой работе. Кроме того, например, в Израиле, каждый врач по сути — исследователь, ученый. Врач высокого уровня обязательно занимается научной работой и все свои результаты отправляет в ассоциации, где они тоже используются для подготовки стандартов. В этом деле нет границ или национальностей.

У настоящей медицины нет никаких симпатий, антипатий — только стремление найти истину. По большому счету поставить правильный диагноз и вылечить больного. Отставание в уровне медицины будет лишь усиливаться. По сути, у здравоохранения в странах бывшего СССР есть последний шанс догнать западную систему, иначе неизбежно медицинское банкротство.