Медичне банкрутство

Медичний експерт, керівник Першого медичного центру Тель-Авіва Роман Гольдман та журналіст Сергій Ауслендер про те, чому медицина в країнах колишнього СРСР відстала від західної мінімум на чверть століття.

Кожен третій діагноз — невірний

Через руки ізраїльських лікарів пройшли десятки тисяч пацієнтів з колишнього СРСР. Часто причина звернення полягає в тому, щоб виправити те, що зробили їхні колеги. Кожен третій діагноз — неправильний. Звідси невірна тактика лікування і сумні наслідки — запущені хвороби, термінальні стадії раку, необхідність у важкому лікуванні та складних операціях. Це, власне, не секрет, що Ізраїль став Меккою для медичних туристів з Росії, України, Казахстану та інших країн пострадянського простору. Це рух односторонній — якщо десятки тисяч людей приїжджають в Ізраїль навіть не лікуватися, а рятувати життя, то немає ні одного ізраїльтянина, який лікувався, наприклад, у Києві чи Москві.

Відстали на чверть століття

Проблема в тому, що медицина в країнах СНД не йде в ногу з часом. Вона відстала від сучасної медицини мінімум на 25 років. І справа не в технологіях, устаткуванні або ліках, зрештою, це все продається і купується. У цих країнах немає такого поняття, як "охорона здоров'я" — тобто немає системи, головна мета якої — турбота про здоров'я громадян і зниження смертності. Сучасна медицина на Заході називається "evidence based medicine". Тобто вивчення великих груп хворих, захворювань, фактів для вироблення сучасних і єдиних стандартів лікування.

Дві головні асоціації лікарів — європейська та американська вивчають результати досліджень, статистику і на основі цих фактів дають рекомендації, які отримують силу стандарту. В СНД такого немає. Їх медицина ізольована від світу і дуже погано взаємодіє з глобальною охороною здоров'я, а значить, погіршується якість лікування і посилюється відставання. Там медицина практикується індивідуальна, а швидше — містечкова. Доктор сам вирішує, який препарат дати, яку тактику обрати, який спосіб лікування застосувати. Західна медицина, до якої відноситься й ізраїльська — експертна! Кожен лікар має вузьку спеціалізацію. Онколог, який спеціалізується в онкології м'яких тканин і кісток, не може лікувати рак грудей, а хірург, який оперує печінку, не буде оперувати шлунок. На підготовку вузького спеціаліста, того ж онколога, йде 15-20 років, тільки після цього лікар стає експертом у своїй області. Ті ж хірурги починають самостійно оперувати тільки після 10-15 років практики.

У сучасній медицині неможливо працювати без знання англійської, а в країнах колишнього СРСР їм володіють лише деякі лікарі. Хоча вся сучасна література, наукова і практична, всі протоколи та алгоритми викладені англійською. Без знання цієї мови — неможливо бути сучасним лікарем.

Окрема проблема — середній медперсонал. Медсестра в Ізраїлі — це дипломований спеціаліст з ВИЩОЮ освітою, яка в деяких речах розбирається краще лікаря. По суті, вся робота у відділеннях ізраїльських лікарень тримається на медсестер і медбратах, а старша медсестра або старший медбрат відділення в багатьох питаннях виконують функції заввідділенням.

Відсутність стандартів, низький рівень компетентності середнього персоналу — справжнє фіаско медицини СНД. Воно має сумні наслідки у вигляді смертності, інвалідності та інших наслідків медицини "без стандартів". Така практика була б доречна ще в середині 20-го століття, але точно не у 21-му. Стандарти — ось на чому стоїть західна і зокрема, ізраїльська медицина з її успіхами. Чіткі алгоритми дій дуже полегшують життя лікарям, зводять до мінімуму ймовірність помилок і продовжують це життя пацієнтам.

В країнах колишнього РСР не люблять статистику. Вона лякає і дратує. Але в тому то й справа, вважає Леві, що статистика — основа всього. Вона дає картину того, що відбувається, демонструє успіхи або провали й найгірше в цій ситуації — намагатися її змінювати або підганяти під свої вимоги. Об'єктивність, ось найважливіший критерій у лікуванні. Лікарі не люблять бюрократію, але в цьому випадку вона корисна. В Ізраїлі на кожну свою дію лікар дає пацієнтові папір, де пояснює чому він вирішив так вчинити. Кожен крок документується і все це надходить у загальний потік статистики, який ретельно вивчають.

Один з найважливіших моментів — це колегіальність у прийнятті рішення. Історію пацієнта дивиться мультидисциплінарна команда, кілька лікарів різних спеціальностей та РАЗОМ приймають рішення, як його лікувати й що робити. Якщо мова йде, наприклад, про остеосаркому, онколог не призначить хіміотерапію без консультації з ортопедом. У СНД перший, до кого потрапив пацієнт, призначає своє лікування, не радячись з іншими й не обговорюючи його. У підсумку бувають вражаючі випадки, коли онкологічного хворого відправляють на операцію, хоча необхідно провести курс опромінення або хіміотерапії. Ізраїльські лікарі постійно стикаються з наслідками такого ставлення.

Справа в акцентах. Ще на самому початку історії держави Ізраїль, охорону здоров'я було названо одним з трьох головних пріоритетів у розвитку країни. У цьому був зрозумілий сенс — здорові люди більше працюють, платять більше податків, вимагають менше витрат для лікування. Здорові громадяни вигідні державі.

Лікарі та бюрократи

Охорона здоров'я, це інтегральна частина державної системи, воно не може існувати окремо. Якщо держава не виділяє достатньо грошей, мало платить лікарям, вона отримує всі супутні проблеми і зростаючі витрати на утримання населення, що хворіє. Підготовка кадрів у цих країнах теж сильно відстає від західної. На Заході — МОЗ — це адміністратори, які повинні правильно розставляти акценти та розподіляти гроші, а лікарі роблять інше. У колишніх радянських республіках — лікарі самі стають керівниками охорони здоров'я та бюрократами. Економічно й адміністративно вони не підготовлені до такої роботи. Крім того, наприклад, в Ізраїлі, кожен лікар по суті — дослідник, вчений. Лікар високого рівня обов'язково займається науковою роботою і всі свої результати відправляє в асоціації, де вони теж використовуються для підготовки стандартів. У цій справі немає меж чи національностей.

У справжньої медицини немає ніяких симпатій, антипатій — тільки прагнення знайти істину. За великим рахунком поставити правильний діагноз і вилікувати хворого. Відставання в рівні медицини буде лише посилюватися. По суті, в охорони здоров'я в країнах колишнього СРСР є останній шанс наздогнати західну систему, інакше неминуче медичне банкрутство.