Любыми способами: как пытаются удержаться за власть Голубов, Гончаренко и Микитась

Дмитрий Голубов, Алексей Гончаренко, Максим Микитась (коллаж РБК-Украина)

Очередная избирательная кампания в Украине проходит под вывеской "даешь новые лица". Запрос на них настолько велик, что рейтинг кандидатов от "Слуги народа" по умолчанию выше, чем у всех остальных. Принцип простой: ассоциируйся с Зе и тебя изберут.

Но проблема в том, что ассоциироваться с ним пытаются все, кому не лень. Например, есть действующие нардепы, которые так хотят зайти в Раду на волне рейтинга Зеленского, что скатываются к самым разным манипуляциям: пиарятся на бренде "Слуги народа", хотя не имеют к нему вообще никакого отношения. Новая политика со старыми подходами? Так себе начало.

Какое будущее ждет новый парламент с кандидатами Дмитрием Голубовым, Алексеем Гончаренко и Максимом Микитасем и какие технологии они могут использовать в избирательной кампании – читайте в материале.

Дмитрий Голубов. Действующий нардеп от БПП, представитель старой системы. Баллотируется на 136 округе в Одесской области, самовыдвиженец.

Дмитрий Голубов подозревался в интернет-мошенничестве. По данным на сайте "Левый берег", Голубов создал веб-страницу Carderplanet.com и зарегистрировал в Мадагаскаре. Вокруг этого сайта образовалось преступная группировка по производству поддельных карточек международных платежных систем MasterCard и Visa.

Как признал впоследствии украинский хакер Neron, группировки объединяло около 7000 "кардеров" - преступников, которые занимаются махинациями с использованием банковских карт.

Мошенники были преимущественно русскими или представителями других восточноевропейских стран. На сайте было предоставлен широкий спектр услуг: где купить оборудование для подделки карточек и где - готовые карточки. Как пишет ЛБ, именно через эту организацию "Райффайзенбанк" в марте 2005 года приостановил прием своих карт на территории Украины.

Carderplanet действовала на территории около 20 стран. Полиция Великобритании считает, что в 2003-2006 гг. с помощью этого сайта в банках разных стран украдено более 11 миллионов долларов, хотя также называют цифры в несколько раз больше. Голубова называют одним из самых громких киберпреступников всех времен, пишет ЛБ.

Руководителей преступной группировки помогали выслеживали полиции многих стран, спецслужбы, представители ФБР и Министерства финансов США. 7 июля 2005 Дмитрия Голубова задержали в его доме в Одессе.

Как известно, полгода обвиняемый отсидел в столичном Лукьяновском СИЗО. Голубова обвинили по четырем статьям Уголовного кодекса Украины - ему грозило лишение свободы до 12 лет.

Поэтому как и на какие деньги Голубов открыл очередную детскую площадку, а также за чем он собирается охотиться в новой Раде – вопрос открытый.

По поводу обещаний Голубова также могут возникнуть сомнения. К примеру, по данным портала "Слово и дело", мажоритарщик от Суворовского района Одессы Голубов провалил предвыборное обещание инициировать введение моратория на застройку существующей парковой зоны возле Французского бульвара в Одессе.

Кроме того, согласно мониторингу "Слово и дела", Голубов дал 9 обещаний, из которых выполнил всего одно, а 3 и вовсе провалил.

Под выборы Голубов завел аккаунт в инстаграме, где чуть ли не половина постов — Лига смеха. Причем в каждом видео участники наперебой благодарят нардепа за поддержку. Хорошая уловка для неподготовленного избирателя: кругом Зеленский, значит Голубов — свой? Очевидно, это повод для избирателей задуматься.

Алексей Гончаренко. Действующий нардеп от БПП. Баллотируется на 137 округе в Одесской области, самовыдвиженец.

В Одесской области удалось найти только одного человека, который баллотируется как представитель "Слуги народа". На этот раз речь идет о благотворительном фонде с таким названием. Кандидат Александр Маланин якобы работает там заместителем председателя.

Аналитическая система YouControl знает два благотворительных фонда с похожими названиями. Оба они зарегистрированы в Киеве, тогда как Маланин, по данным ЦИК, проживает в Одессе.

Маланин баллотируется по 137 округу. Именно по этому округу пытается попасть в Раду и действующий нардеп Алексей Гончаренко. Более того, Маланин был его помощником на общественных началах.

Как писала "Украинская правда", его собственная страница на Фейсбуке заинтересованность властью не демонстрирует. Александр Маланин репостит шутки и котиков. Впрочем, бывает и немного о политике.

В арсенале Гончаренко еще давно было много интересных креативных технологий. Так, еще в 2018 году стало известно, что жительница Одессы получила от него подарок. В праздничном пакете было шампанское, конфеты и свеча.

Общественное движение "Чесно" подробно исследовало Facebook-страницу Гончаренко и обнаружил, что он пиарится на государственных субвенциях (фактически налогах граждан), а также раздает избирателям подарки, что может расцениваться как непрямой подкуп.

Успехи Гончаренко на посту депутата также во многом могут вызвать сомнения. Согласно рейтингу "Слово и дело", он выполнил всего 43% обещаний и занял по этому показателю лишь 201 место .

Зато Гончаренко активен в публичной деятельности. Он громче всех осуждает российскую агрессию, эмоционально рвет двусторонние договоры между Украиной и РФ, даже разрисовывает стены посольства ФРГ в знак протеста. Но столь принципиальным нардеп был не всегда.

На заре карьеры он возглавлял одесскую ячейку пророссийской партии "Союз", которая потом влилась в Партию регионов. По списку регионалов он прошел в Одесский горсовет и был одним из самых активных представителей "молодежного" крыла ПР: вместе с однопартийцами активно выступал в защиту русского языка.

Сейчас же Гончаренко в очередной раз пытается переобуться. Еще полгода назад он называл Зеленского не иначе как клоуном. Говорил, что участие Зе в выборах президента невозможно и проспорил: пришел в студию "Прямого" в образе Чарли Чаплина. Прошло 5 месяцев. Гончаренко почему-то не захотел идти в Раду с родным БПП и даже снял видеоролик , в котором откровенно подражает Зеленскому.

Максим Микитась. Нардеп, член депутатской группы "Воля народа". Баллотируется на 206 округе в Черниговской области, самовыдвиженец.

"Витамины для семьи от Максима Микитася". Недавно коробки с такой надписью получили жители села Любеч в Черниговской области. Интересно, что витаминов как таковых внутри не оказалось — только уксус, масло, лаврушка, сахар, крышки для консервации.

Еще интересней комментарий самого Микитася: говорит, что он тут ни при чем, а подкуп совершает его полный тезка. Версия политика может вызвать сомнения, так как Микитась уже раздавал пайки на выборах 2016 году.

Прежде чем пойти в Раду, Микитась избирался депутатом Киевского горсовета. Там он получил кресло замглавы комиссии по вопросам градостроительства. Любопытно, что тогда он возглавлял строительный гигант "Укрбуд".

Как известно, его 6-летнее руководство строительной корпорацией ознаменовалось чередой скандалов. Например, по данным расследования "Наших грошей", компания распродала квартиры в жилом комплексе, который строили для воинов АТО.

Кроме того, журналисты-расследователи выявили, что руководители "Укрбуда" продолжали нелегальные застройки на основании секретных решений крымских судов.

Что касается его парламентской деятельности, то нардеп пропустил 90% заседаний. Часто его не бывает в зале, даже когда его карта зарегистрирована . По числу выполненных обещаний в рейтинге эффективности портала "Слово и дело" Микитась не вошел даже в первую сотню.

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Когда обновление политических элит кажется неизбежным, всегда остается место для старой гвардии. Старой, в первую очередь, ментально. Вот и сейчас, несмотря на новые партии и лица, в Раде IX созыва с большой вероятностью окажутся все те же: прежние прогульщики, кнопкодавы и специалисты грязных предвыборных технологий.

Постпраймериз надежно "прячет" их в списках, а махинации и коррупция — позволяют скупать округа. Вместо того, чтобы защищать интересы общин в парламенте, мажоритарка успешно выполняет обратную функцию — лишает парламент шанса на обновление. Реванш "старых-новых" политиков не остановить, пока избиратель всего лишь объект избирательного процесса, а пачка гречки — главный канал коммуникации.