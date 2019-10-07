Ложные попытки: как Украине не потерять энергонезависимость

Энергонезависимость Украины никогда не наступит. Страна продолжит тратить миллиарды долларов на покупку российского газа. Россия получит дополнительный рычаг влияния на Украину. Вторые по численности запасы газа в Европе продолжат оставаться в недрах.

Вам нравится такая перспектива? Мне - нет. Это худший сценарий для Украины, который сейчас может быть реализован руками народных депутатов. Это ложные попытки сделать якобы хорошее дело - повысить доходную часть бюджета.

Законодатели хотят нарушить ранее данное бизнесу обещание и изменить рентную ставку на добычу газа. Самовольно. Несмотря на категорическое неприятие со стороны премьер-министра Алексея Гончарука, профильных объединений бизнеса. Последние бьют в набат, однако их никто не слушает. Почему? Я сильно удивлен и не нахожу ответа.

Налоговый комитет Верховной рады хочет отменить решение 8-го депутатского созыва, который уменьшил рентную ставку до 6% для сверхглубоких скважин и до 12% для скважин до 5 км. Украина дала гарантии, что рентная ставка не будет меняться на протяжении пяти лет. Прошло 20 месяцев...

Премьер Гончарук прав: "Когда страна говорит: "Мы определенный период времени гарантированно не пересматриваем налогообложение", а затем делает наоборот – она теряет доверие инвесторов. Потеря доверия инвесторов – это самое дорогое, что мы можем потерять, и худшее, что мы можем придумать. Потому что от доверия к стране зависит стоимость ресурсов, которые в нее поступают. Если тебе верят – ты конкурентоспособен. Это аксиома, которую не нужно доказывать в мире". Я согласен с каждым словом Гончарука.

Вопрос, услышат ли его депутаты? Если нет, считайте, что с энергонезависимостью покончено.

Для газодобытчиков эта ситуация определяющая: ни в коем случае нельзя менять рентные ставки. Я скажу больше - нужно улучшать условия для добычи:

1. Не отменить, а продлить рентную ставку на 25 лет.

2. Принять меры по стимулированию покупки газодобывающего оборудования. То есть убрать налогообложение на его ввоз в Украину. У нас оно не производится, рисковать нечем. Высокие налоги только повышают финансовые риски для инвесторов.

3. Сделать нулевую ренту на добычу сланцевого газа для украинских и зарубежных компаний. По данным экспертов, Украина занимает третье место в Европе и 13-е в мире по залежам сланцевого газа. Его выгодно добывать при определенной ценовой конъюнктуре. Как и прогнозировали специалисты год-два назад, она становится благоприятной ближе к 2020 году.

Надеюсь, в комитете откажутся от своей инициативы и учтут рекомендации бизнеса.