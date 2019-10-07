Помилкові спроби: як Україні не втратити енергонезалежність

Енергонезалежність України ніколи не настане. Країна продовжить витрачати мільярди доларів на купівлю російського газу. Росія отримає додатковий важіль впливу на Україну. Другі за чисельністю запаси газу в Європі продовжать залишатися в надрах.

Вам подобається така перспектива? Мені - ні. Це найгірший сценарій для України, який зараз може бути реалізований руками народних депутатів. Це помилкові спроби зробити нібито добру справу - підвищити дохідну частину бюджету.

Законодавці хочуть порушити обіцянку, яку раніше дали бізнесу, і змінити рентну ставку на видобуток газу. Самовільно. Незважаючи на категоричне неприйняття з боку прем'єр-міністра Олексія Гончарука, профільних об'єднань бізнесу. Останні б'ють на сполох, однак їх ніхто не слухає. Чому? Я дуже здивований і не знаходжу відповіді.

Податковий комітет Верховної ради хоче скасувати рішення 8-го депутатського скликання, який зменшив рентну ставку до 6% для надглибоких свердловин і до 12% для свердловин до 5 км. Україна дала гарантії, що рентна ставка не буде змінюватися протягом п'яти років. Минуло 20 місяців...

Прем'єр Гончарук правий: "Коли країна говорить: "Ми певний період часу гарантовано не переглядаємо оподаткування", а потім робить навпаки – вона втрачає довіру інвесторів. Втрата довіри інвесторів – це найдорожче, що ми можемо втратити, і найгірше, що ми можемо придумати. Тому що від довіри до країни залежить вартість ресурсів, які до неї надходять. Якщо тобі вірять – ти конкурентоспроможний. Це аксіома, яку не треба доводити в світі". Я згоден з кожним словом Гончарука.

Питання, чи почують його депутати? Якщо ні, вважайте, що з енергетичною незалежністю покінчено.

Для газовидобувників ця ситуація визначальна: ні в якому разі не можна змінювати рентні ставки. Я скажу більше - треба поліпшувати умови для видобутку:

1. Не скасувати, а продовжити рентну ставку на 25 років.

2. Вжити заходів зі стимулювання купівлі газовидобувного обладнання. Тобто прибрати оподаткування на його ввезення в Україну. У нас воно не виробляється, ризикувати нічим. Високі податки тільки підвищують фінансові ризики для інвесторів.

3. Зробити нульову ренту на видобуток сланцевого газу для українських і зарубіжних компаній. За даними експертів, Україна посідає третє місце в Європі і 13-е у світі за покладами сланцевого газу. Його вигідно видобувати при певній ціновій кон'юнктурі. Як і прогнозували фахівці рік-два тому, вона стає сприятливою ближче до 2020 року.

Сподіваюся, в комітеті відмовляться від своєї ініціативи і врахують рекомендації бізнесу.