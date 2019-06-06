"Лояльное" правосудие: последствия судебных решений по масштабным хищениям в Укргазбанке

Иллюстративное фото (brd24.com)

Решение судьи Печерского райсуда Киева Светланы Смык относительно освобождения экс-заместителя председателя "Укргазбанка" Алексей Омельяненко под "честное слово" вызвало громкую реакцию общественных активистов.

Так, 5 июня под Печерский суд пришли около 300 украинцев, которые вменяют Светлане Смык, что она с нарушением закона выпустила подозреваемого Омельяненко под личное обязательство. Активисты требовали справедливого решения и возвращения под стражу банкира, который, по версии следствия, обокрал государственный банк примерно на 100 млн грн.

В апреле 2018 года Генеральная прокуратура сообщила о досудебном расследовании по фактам растраты должностными лицами "Укргазбанк" государственных средств в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц и организации приобретения субьекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенном по предварительному сговору группой лиц, что причинило большой материальный ущерб банку, по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины.

По данным следствия, в течение 2008-2010 годов бывший заместитель председателя правления АБ "Укргазбанк" по предварительному сговору с действующим на то время руководителем одной из дирекций АБ "Укргазбанк" организовал схему по выводу государственных средств на счета заранее созданного подконтрольного фиктивного предприятия путем предоставления ему кредита па сумму 100 млн грн и с целью дальнейшего завладения указанными средствами.

В апреле 2018 года следователи Департамента сообщени о подозрении бывшему руководителю банка в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Лояльность или справедливость

За два месяца в решениях Печерского районного суда можно проследить заметную лояльность в отношении Алексея Омельяненко. Так, судья Вячеслав Пидпалый в 30 раз сократил сумму залога, а потом его коллега Светлана Смык вообще отпустила банкира "под честное слово".

Уменьшение залога состоятельному подсудимому, которого обвинили в краже 100 млн грн, до 3,1 млн гривен, вызвало бурную реакцию общественности. По мнению активистов, судья Пидпалый не привел никакой аргументации для этого решения.

Доводы стороны обвинения служитель Фемиды не рассмотрел, сумма убытков, которая уже подтверждена следствием, в десятки раз превышает сумму залога, которую установил Подпалый. По данным СМИ, указанное решение участникам суда не выдали до сих пор.

Стоит отметить, что согласно закону не позднее чем через пять дней после объявления решения его должны опубликовать. Прошло два месяца, а документа до сих пор нет. А пока нет решения, трудно доказать его неправомерность.

И хотя сейчас, учитывая, что Светлана Смык вообще отпустила Омельяненко под "честное слово", сумма залога уже неактуальна, вопрос остается открытым: если Пидпалый мог нарушил действующий закон, сократив в 30 раз залог, нет ли в этом признаков коррупции? А учитывая репутацию судьи, усомниться в объективности несложно.

Судья Пидпалый хорошо известен своими действиями в пользу бывшей власти. Напомним об одном из громких дел, к которому причастен одиозный судья.

Генеральная прокуратура в 2014 году обратилась в Печерский райсуд с повторным ходатайством об аресте счетов и имущества экс-главы НБУ Сергея Арбузова и его жены Ирины.

При этом судья Пидпалый за три дня до этого отменил все аресты по Арбузовых. Более того, решение Пидпалого не подлежало обжалованию. Основанием для снятия ареста со счетов указали то, что Арбузову не сообщили о подозрениях.

Кто такой Омельяненко и в чем его обвиняют

Согласно данным следствия, Омельяненко вместе с сообщниками с 2008-2010 год вывел из государственного банка около 100 млн грн. По "старому" курсу это около 13 млн долларов. Работая в финучреждении заместителем председателя, банкир договорился с директором одного из департаментов банка и начал выдавать кредиты своим же фиктивным фирмам, говорится в обвинительном акте ГПУ.

Как уже сообщалось, это одна из самых простых схем вымывания средств. Омельяненко давал себе же самому кредиты, полученные деньги сразу же выводил, а долг, разумеется, не возвращал. в результате государственный банк, а вместе с ним и его вкладчики потеряли десятки миллионов гривен.

Например, фирма, которая по версии следствия принадлежала Омельяненко, "Укрконцепт" задолжала "Укргазбанку" 127,5 млн грн. Но на этом работники госучреждения не остановились.

По данным Нацполиции, Омельяненко за счет банка оплачивал аренду помещений, которыми финансовое учреждение не пользовалось, и платил фиктивным фирмам за ремонт у них.

"Путем перечисления денежных средств за аренду помещений, которыми фактически банк не пользовался, и проведение в них ремонта на счета заранее созданного подконтрольного предприятия было перечислено 39 млн грн", — говорится в сообщении Нацполиции.

Омельяненко долгое время пользовался авторитетом и в политических, и в религиозных кругах. Он был членом в то время правящей "Партии регионов", организовал общественную организацию "День Крещения Руси", жертвовал большие суммы православной церкви на то время Московского патриархата. На сайте патриархата размещали хвалебные материалы в адрес Омельяненко, но после скандала с хищением средств все упоминания удалили.

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О последствиях судебного решения сейчас говорить сложно. Но то, что суд даже не обязал Омельяненко не покидать страну, не изъял на хранение его паспорта, не выдал электронный браслет, вызывает беспокойство. Банкир с такими финансовыми возможностями может в любой момент просто уехать из страны. Надежда здесь только на гражданское общество, которое не должно позволить виновным избежать правосудия.