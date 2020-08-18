Лицо режима: почему силовики в Беларуси проявляют жестокость к протестующим

Точное количество пострадавших на протестах в Беларуси до сих пор неизвестно (фото: facebook.com/SputnikPolskaOfficial)

Уже полторы недели по всей Беларуси продолжаются массовые митинги противников власти Александра Лукашенко. Протестующие обвиняют действующего белорусского президента в фальсификации результатов выборов. В первые дни против митингующих власть направила как спецназ милиции, так и внутренние войска. При этом силовики "отличились" неоправданной жестокостью, в особенности по отношению к задержанным. С чем связано такое поведение белорусских правоохранителей – в материале РБК-Украина.

Первые протестующие вышли на улицы Минска вечером в день выборов президента 9 августа. Общественное недовольство подстегнуло объявление первых результатов выборов. Несмотря на факты фальсификаций, ЦИК заявил о безоговорочной победе Лукашенко над оппозиционным кандидатом Светланой Тихановской.

В первую же ночь протестов были зафиксированы и первые жесткие задержания митингующих. Силовые разгоны и аресты демонстрантов происходили, в частности, в Минске, Гомеле и Бресте. Митингующие пытались сопротивляться, строили баррикады, формировали колонны и даже отбивали своих товарищей у милиции.

Правоохранители применяли резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. Задержанных избивали и свозили в места содержания заключенных. По данным правозащитников, там пытки продолжались. В частности, к арестантам применяли как психологическое, так и физическое насилие. Всего было задержано около 7000 человек.

В свою очередь руководители силовых органов Беларуси заявляют о травмах правоохранителей и провокациях митингующих. Тем не менее спустя девять дней протестов именно в рядах демонстрантов есть первые жертвы. В ходе акции протеста в Минске погиб 34-летний Александр Тарайковский, а в Гомеле – 25-летний Александр Вихор. Около 70 человек до сих пор считаются пропавшими, хотя МВД заявило, что большинство задержанных на данный момент отпустили.

Неоправданная жестокость

"Белорусские силовики испорчены государственной идеологией, что "солнце встает и садится только потому, что страной правит Лукашенко", и как только он уйдет, то и солнце перестанет вставать над нашей страной. Эти люди на самом деле убеждены в этом, они зомбированы этим", – объясняет РБК-Украина мотивацию силовиков белорусский правозащитник Леонид Судаленко из Гомеля.

Сейчас он оказывает юридическую поддержку избитым протестующим. По его словам, в Гомеле около 70 задержанных подали заявление о неправомерных действиях ОМОНа. "Избивали как женщин, так и мужчин. Даже применяли пытки, например, окунали головой в унитаз и смывали", – добавил правозащитник.

При этом самые значительные травмы протестующие получали не во время противостояния, а уже после задержания. Многие из них из изоляторов отправлялись прямиком в больницы с переломами, травмами головы и огромными кровоподтеками на ногах. Их рассказы об избиениях и издевательствах откровенно шокируют. Под "раздачу" попали и журналисты, в том числе российские.

Известно как минимум о двух погибших на протестах в Беларуси (фото: facebook.com/SputnikPolskaOfficial)

Жестокие действия правоохранителей вызвали широкий резонанс в белорусском обществе. Даже сами представители силовых структур признают, что "ОМОН перегнул палку". Так, мониторинг тематических сообществ в популярных в Беларуси российских соцсетях "Вконтакте" и "Одноклассники" дает понять, что действия правоохранителей поддерживают далеко не все их коллеги.

К примеру, в группе воинской части 3214 (спецназ Внутренних войск МВД Беларуси, – ред.) опубликован призыв администраторов группы к сослуживцам не исполнять преступные приказы власти.

"Мужики, бойцы, офицеры, призыв к вам – не исполняйте преступные приказы за деньги, не продавайте свою совесть и честь, вы выходите против своего народа и его убиваете, задумайтесь об этом!", – сказано в нем.

Также в этой группе опубликована информация, что Лукашенко пообещал руководителям спецназа по квартире за разгон митингующих. Кроме того, в публикации говорится, что офицеры спецподразделений за противодействие митингующим получают по тысяче белорусских рублей (12 500 украинских гривен, – ред.) в день, а бойцы ОМОНа – 900 (11 250 украинских гривен, – ред.) рублей в день.

Правозащитник Судаленко подтверждает РБК-Украина информацию о поощрении силовиков со стороны власти. По его данным, именно об этом говорил Лукашенко на встречах с личным составов спецподразделений накануне выборов.

"Я не знаю, что он им обещал – квартиры, внеочередные звания или путевки в Крым – но мы видим по факту, что очень жестко действовал ОМОН на местах", – говорит правозащитник.

Осуждают чрезмерное насилие со стороны государства и в группах ветеранов ВДВ в соцсетях. Так, в группе "ВДВ и ССО (Силы специальных операций, – ред.) Беларуси" был опубликован призыв к десантникам выйти и поддержать митингующих. Кроме того, бывший десантник 103-й бригады из Витебска, член сборной Беларуси по парашютному спорту Владимир Отомас записал и выложил в соцсетях видеообращение к военным.

"Приказ, который вы выполняете, преступен. Сделайте выбор в пользу народа" – говорит он. Десантник подчеркивает, что военнослужащие должны защищать народ, который мирно отстаивает свой выбор и выбор своего будущего.

Параллельно в соцсетях прошел флешмоб бывших спецназовцев и бойцов внутренних войск. Они на видео выбрасывали свою форму и награды в мусорные баки. Также ряд силовиков из-за жестокости своих коллег во время протестов подали в отставку. В единичных случаях милиционеры в оцеплениях переходили на сторону митингующих.

Постов правоохранителей в поддержку Лукашенко в открытом доступе крайне мало. Частично это связано с тем, что белорусские митингующие активно и эффективно "воюют" с силовиками на просторах Интернета. Они создают Телеграм-каналы и сайты, где оперативно выкладывают персональные данные и ссылки на страницы в соцсетях всех лиц, задействованных в подавлении протестов.

Это приводит к тому, что сотрудники силовых структур вынуждены закрывать свои страницы в соцсетях или вовсе удалять их, чтоб избежать потока гневных комментариев от недовольных беларусов.

Психологию лояльных к Лукашенко силовиков может иллюстрировать пост, размещенный командиром взвода Внутренних войск МВД Михаилом Хомичем.

Он повторяет озвученный белорусской властью тезис о том, что избиения мирных протестующих абсолютно "случайны", а виновны в них провокаторы среди демонстрантов.

"Нужно дать людям понять, где есть правда. Исходя из каких обстоятельств мы применяли физическую силу и спецсредства", – считает он. Белорусский ВВ-шник уверен, что "умные люди должны сидеть дома" и не мешать силовикам "охранять общественный порядок".

Насилие как инструмент

18 августа стало известно, что Александр Лукашенко раздал силовикам три сотни медалей "За безупречную службу". Награды они получили с формулировкой "образцовое исполнение служебных обязанностей". В список попал и заместитель командующего внутренними войсками МВД Белоруссии Хазалбек Атабеков. Примечательно, что указ о награждение был подписан еще 13 августа, как раз после первых трех дней жесткой эскалации на улицах белорусских городов.

"Эскалация шла с обеих сторон. Когда избивают своих ребят, хладнокровие начинает изменять… По всем случаям мы будем разбираться. Не сейчас, а когда все утихнет. Я сейчас что, должен деморализовать милицию в угоду кому-то?", – заявил журналистам глава Министерства внутренних дел Беларуси Юрий Караев.

Касательно убийства протестующего Тарайковского, то глава МВД заявил, что "возможно в него стреляли силовики из нелетального оружия". При этом ранее власти Беларуси утверждали, что активист сам подорвался на самодельной взрывчатке.

Караев также обвинил протестующих в том, что они получают деньги за участие в акциях протеста и сознательно наносят увечья силовикам. Его подчиненный, подполковник милиции Юрий Махнач, публично опроверг слова министра. Его видеообращение опубликовал новостной портал Tut.by.

"Данное выступление исходит лично от меня, никто меня не проплатил, как сейчас модно говорить, никто не принуждал. Это крик души. С этим мириться нельзя, такое отношение к своему народу недопустимо", – заявил милиционер, работающий командиром роты патрульно-постовой службы в городе Лида на западе Беларуси.

Подполковник заявил, что еще за пару месяцев до выборов руководство МВД начало "идеологическую обработку" личного состава.

"Идеология была такая: если действующая власть проигрывает, то каждого из нас будут вешать на суках у дороги. Поэтому эту власть нужно защищать любыми средствами и способами", – рассказал Махнач.

Он также отметил, что знает о фактах пыток и избиения мирных протестующих и просто случайных граждан бойцами ОМОНа и местной милицией в Лиде. Подполковник призвал "остановить насилие над людьми".

Председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, в свою очередь, считает, что "организаторы беспорядков" использую митингующих как своеобразный инструмент достижения своих целей, учитывая психологию людей и направляя их стихийное поведение в нужное русло.

"Правоохранительными органами будут приняты все меры для защиты конституционного строя", – утверждает главный следователь. Его ведомство открыло около двух десятков уголовных дел по фактам массовых беспорядков и нанесения травм правоохранителям и ни одного – по фактам избиения и гибели митингующих.

Под "раздачу" силовиков в Беларуси попадали и случайные прохожие (фото: facebook com SputnikPolskaOfficial)

Правозащитник Леонид Судаленко уверен, что жестокие действия белорусских силовиков – не их инициатива.

"Это насилие было с согласия и благословения высшей белорусской власти. Не знаю в каких конкретно коридорах и кабинетах обсуждались эти вопросы, но то, что Лукашенко лично отдал распоряжение жестко подавлять все эти протестные акции, у меня сомнений нет", – говорит он.

По состоянию на 18 августа накал силового противостояния в Беларуси немного угас. Воскресный митинг, на котором по разным подсчетам присутствовало около 200-300 тысяч протестующих, показал, что "топорными" репрессиями народные волнения остановить будет тяжело.

Опыт Евромайдана в Украине подсказывает, что кратковременная смена тактики власти крайне редко меняет ее основную стратегию – подавление воли протестующих. Все это происходит на фоне публично озвученной готовности российского соседа на своих штыках принести "помощь братскому народу".