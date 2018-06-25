Литиевый конгломерат Кононенко

Игорь Кононенко продолжает бороться за доступ к недрам. Для легитимации процессов задействована, в том числе, и Генеральная прокуратура. А судьба месторождений лития во многом повторяет судьбу углеводородных месторождений, которые после 2014 года постепенно перекочевали в руки бизнесменов, близких к соратнику президента.

Шах и мат Илон Маск

В Украине, которая славится преимущественно махинациями с углем и газом произошло неординарное событие. В начале мая этого года всколыхнулся "литиевый скандал". Оказалось, что украинские олигархи пристально следят за последними трендами. И в сферу их интересов входят не только спецразрешения на разработку газовых месторождений и закупки государственных шахт.

В поле их зрения находятся и другие перспективные ископаемые. К примеру, литий. Актуальность этих месторождений не требует особых доказательств. Ведь каждый второй украинец сейчас носит с собой не только смартфон, но и другой аксессуар – мобильную батарею.

Толчком для разразившегося скандала стало получение компанией "Петро-Консалтинг" разрешение на добычу лития на Шевченковском месторождении. По информации самой компании, его залежи оцениваются в 14 млн тонн литиевой руды. По разным оценкам, рыночная стоимость полезных ископаемых оценивается в 2,5 млрд долл.

Как утверждает народный депутат Украины Алексей Рябчин, эта компания перебывает под управлением приближенных лиц народного депутата Игоря Кононенко из Блока Петра Порошенко. Со стороны Донецкой ОГА согласие на предоставление разрешения подписал Павел Жебривский, который на днях стал аудитором НАБУ. Срок действия спецразрешения – 20 лет.

Скандал разразился по причине того, что "Петро-Консалтинг" получила лицензию без конкурса через так называемый механизм "апробации". Компания подала документы о проведенной переоценке запасов Шевченковского месторождения. Как утверждают СМИ, оно было проведено на основе старых советских документов еще об открытии месторождения. Геолого-разведывательные работы не проводились.

Напомним, ранее по аналогичному сценарию действующий член Высшего совета правосудия Алексей Маловацкий, который фактически контролирует компанию "Аркона Газ-Энергия", по заниженной цене получил право на разработку Свистунковско-Червонолуцкого месторождения газа в Полтавской области. Компания заплатила за него только 3,8 млн грн. В "Укрнафте" утверждают, что готовы были заплатить за лицензию 45 млн гривен, а в случае проведения аукциона, реальная стоимость могла бы якобы вырасти до 110 млн гривен.

Уже в середине мая генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что прокуратура расследует оба случая "апробации".

"Последние скандалы касались выдачи лицензий на разработку месторождений лития и нефти. Лития - в Донецкой и нефти - в Полтавской области. Прокуратура подала в суд на разрыв этих решений Госгеонедр, вне зависимости от фамилий, которые стоят за этими решениями", - отметил Луценко.

Впрочем, нельзя исключать, что прокуратуру подключили к обоим делам, чтобы просто отмыть их выдачу. Решения судов и "сливы" апелляций часто используются в качестве инструмента легитимации сомнительных операций с недрами.

Кононенко прикрылся Ивановым

Независимые журналистские расследования доказывали связь "Петро-Консалтинг" с Игорем Кононенко, основываясь на идентичности номеров телефонов ряда компаний. Так, номер телефона, указанный при регистрации "Петро-Консалтинг", совпадал с телефоном другого юридического лица - "Чарівний маєток". Его основателем является Тарас Игнащенко, сын Владимира Игнащенко. Последний широко известен как идеолог практики соглашений о разделе продукции и до сих пор остается советником Игоря Насалика, действующего министра энергетики.

Он же является приближенным Игоря Кононенко. Но их объединяет не только место проживания на улице Рейтарской в Киеве или встреча чартера в аэропорту. Как отмечала нардеп Виктория Войцицкая, "именно господин Кононенко уже больше года пытается провести через парламент законопроект "О договоре о распределении продукции", по которому одна из сторон может отдавать государству долю не продукцией (углеводородами), а деньгами. Предлагается, фактически, на уровне закона закрепить возможность схемы, которую эффективно использовали в договорах о совместной деятельности одиозные фигуры как Онищенко, который теперь скрывается в Лондоне.

Однако после широкой огласки в составе собственников компании "Петро-Консалтинг" произошли изменения. Телефон не изменился, но 15 мая двое основателей компании Олег Большаков и Николай Есипенко потеряли свой статус. Единственным владельцем компании стал Игорь Коломиец. Этот человек, по всей видимости, является лицом, связанным с основателями "Киевской инвестиционной группы"

Так Игорь Коломиец фигурирует в реестре как соучредитель ряда других компаний: "Земельный союз", "Фри-энерджи Геническ" и "Надрагазнефть консалтинг". Конечным бенефициарным собственником компании "Земельный союз" является ІК BETEILIGUNGSVERWALTUNGS AG, которая принадлежит Андрею Иванову, а "Фри-энерджи Геническ" - Василию Хмельницкому.

Напомним, в начале апреля Игорь Коломиец заявлял о намерении компании "Петро-Консалтинг" привлечь мажоритарного иностранного партнера для его разработки Шевченковского месторождения и начать добычу в 2021 году. Общую сумму инвестиций он оценил в 120 млн долл.

Стоит так же отметить, что в середине мая руководителем "Петро-Консалтинг" стал Егор Перелыгин. Человек с таким же именем до недавнего времени являлся банкиром и исполнял обязанности предправления "Альпари-банк", которые принадлежит бизнесмену из ОАЭ.

По всей видимости, Андрей Иванов и Василий Хмельницкий, известные сомнительные историями приватизации предприятий в Киеве, и стали новыми и "иностранными" акционерами компании, близкой к Игорю Кононенко. Не исключено, что на их менеджеров будут возложены функции по оперативному управлению проектом и его финансированию, а Кононенко будет "слепым трастом".

Шевченковскими местами

Игорь Кононеко далеко не первый в Украине человек, который задумался об аккумуляторных батареях. Задолго до него взоры на добычу лития обратил Игорь Воронов. Компания, в которой он является соучредителем, еще в 2011 году получила спецразрешение на добычу на другом литиевом месторождении в Кировоградской области.

Земли Полоховского месторождения в Кировоградской области были выведены из госсобственности еще в 2011 году. Тогда сразу 60 жителей Киева и Киевской области получили по 2 гектара в частную собственность земли для ведения личного хозяйства. Впоследствии киевские "крестьяне" подали свои участки компании "Укрлитийвыдобування". Тогда же эта компания получила от местных властей разрешение на разработку Полоховского месторождения.

В 2015 году прокуратура не смогла вернуть эти земли в государственную собственность. Считалось, что "Укрлитийвидобування" входит в орбиту влияния Юрия Иванющенко, Николая и Алексея Азаровых. Но сейчас конечным бенефициаром компании является гражданин ОАЭ, а владельцем 10% доли – Игорь Воронов, который в энергетической сфере связан с Вадимом Новинским.

Нельзя исключать, что "Укрлитийдобыча", как и многие другие компании бывших "регионалов", вскоре тоже станет "донором" для бизнеса Игоря Кононенко. Прокуратура горда Киева в апреле 2018 года обратилась в Печерский районный суд Киева с ходатайством о предоставлении доступа к вещам и документам "Укрлитийвыдобування".

В прокуратуре считают, что должностные лица Госгеонедр выдали "Укрлитийвыдобування" спецразрешение без аукциона с целью получения неправомерной выгоды. Следователи утверждают, что компания не подавала геологическое изучение участка недр и подсчет запасов полезных ископаемых в течение трех лет с момента получения спецразрешения.

Повторную же геолого-экономическую оценку проводили камерально и основывались на архивных материалах геологической разведки, проведенной во времена СССР. Сами материалы были приобретены компанией "Укрлитийвыдобування" в госгеофонде.

Печерский райсуд частично удовлетворил ходатайство киевской прокуратуры, предоставив следователям доступ к документам компании.

Напомним, по аналогичному сценарию происходил отъем активов многих "регионалов", которые покинули территорию Украины в 2014 году. После начала таких расследований, как правило, следовало изменение конечных бенефициарных собственников в иностранных юрисдикциях, а проблемы компаний – решались. Возможно, действия киевской прокуратуры являются сигналом Игоря Кононенко господину Воронову о том, что пришло время принять пусть и невыгодное, но предложение.

Ведь по случайному совпадению у компании "Петро-Консалтинг" в Кировградской области так же есть спецразрешение на разработку другого месторождения, которое она получила в марте 2018 года. С местными властями даже пописан Меморандум о социальных гарантиях и они рассчитывают на создание тысячи рабочих мест.

По этому спецразрешению сейчас тянется судебная тяжба. Общественная организация "Автомайдан Киев", в составе учредителей которой насчитывается десять человек, подала иск против Госгеонедр. "Автомайдан" просит признать противоправными действия ведомства по выдаче спецразрешения по участку Добра, Добровеличковского района Кировоградской области, признать противоправной бездеятельность Госгеонедр относительно непроведения аукциона, а так же обязать провести его.

Однако "Петро-Консалтинг" заявила в процессе самостоятельные требования, которые Окружным судом были удовлетворены. Госгеонедр было запрещено возвращать или принимать решение о возвращении заявления "Петро-Консалтинг" на получение спецразрешения без проведения аукциона.

На это решение уже не "Автомайдан Киева", а Госгеонедра подали апелляцию. Но уже 14 июня Киевский апелляционный административный суд вернул Госгеонедра ее апелляционную жалобу. Поэтому действия ведомства ограничены и этот раунд остался за "Петро-Консалтингом" и его куратором.

Параллельно открыто производство по административному делу по Шевченковскому месторождению. 22 мая 2018 года заместитель Генерального прокурора обратился в Окружной административный суд с иском против компании "Петро-Консалтинг" и Госгеонедр.

Заместитель Юрия Луценко в интересах государства просит признать противоправным и отменить распоряжение Госгеонедр от 9 января 2018 года. Им "Петро-Консалтинг" было выдано специальное разрешение на использование недр Шевченковским месторождением, а также признать его недействительным.

Основанием для обращения генпрокуратуры в суд стало "несогласие истца с обжалуемым решением". Более подробных данных по иску пока нет. Подготовительное заседание суда назначено на 26 июля 2018 года. Нельзя исключать, что и в этом деле компания "Петро-Консалтинг" выйдет сухой из воды, а иск Генпрокуратуры станет трамплином для признания легитимным спецразрешения без конкурса.

Государственные недра стали новым Клондайком для представителей действующей власти. Приближенные к Игорю Кононенко люди активно используют схемы предыдущей власти для взятия под контроль самых лакомых и перспективных месторождений. При этом активно вовлекают в свои схемы органы прокуратуры для легитимации своих действий и стимула для проведения поглощений активов бывших регионалов. Параллельно, следует отметить, что все чаще в проекты привлекаются либо лояльные кураторы, либо акционеры, которые бы смогли обезопасить бизнес после возможно смены власти в следующем году.