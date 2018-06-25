Літієвий конгломерат Кононенка

Ігор Кононенко продовжує боротися за доступ до надр. Для легітимації процесів задіяна, в тому числі, і Генеральна прокуратура. А доля родовищ літію багато в чому повторює долю вуглеводневих родовищ, які після 2014 року поступово перейшли в руки бізнесменів, близьких до соратника президента.

Шах і мат Ілон Маск

В Україні, яка славиться переважно махінаціями з вугіллям і газом відбулася неординарна подія. На початку травня цього року сколихнувся "літієвий скандал". Виявилося, що українські олігархи пильно стежать за останніми трендами. І в сферу їх інтересів входять не тільки спецдозволи на розробку газових родовищ і закупівлі державних шахт.

У полі їх зору знаходяться і інші перспективні копалини. Наприклад, літій. Актуальність цих родовищ не вимагає особливих доказів. Адже кожен другий українець зараз носить з собою не тільки смартфон, але і аксесуар – мобільну батарею.

Поштовхом для скандалу стало отримання компанією "Петро-Консалтинг" дозвіл на видобуток літію на Шевченківському родовищі. За інформацією самої компанії, його поклади оцінюються в 14 млн тонн літієвої руди. За різними оцінками, ринкова вартість корисних копалин оцінюється в 2,5 млрд дол.

Як стверджує народний депутат України Олексій Рябчин, ця компанія перебуває під управлінням наближених осіб народного депутата Ігоря Кононенка з Блоку Петра Порошенка. З боку Донецької ОДА згоду на надання дозволу підписав Павло Жебрівський, який днями став аудитором НАБУ. Термін дії спецдозволу – 20 років.

Скандал вибухнув через те, що "Петро-Консалтинг" отримала ліцензію без конкурсу через так званий механізм "апробації". Компанія подала документи про проведену переоцінку запасів Шевченківського родовища. Як стверджують ЗМІ, воно було проведене на основі старих радянських документів про відкриття родовища. Геолого-розвідувальні роботи не проводилися.

Нагадаємо, раніше за аналогічним сценарієм дійсний член Вищої ради правосуддя Олексій Маловацький, який фактично контролює компанію "Аркона Газ-Енергія", за заниженою ціною отримала право на розробку Свистунковсько-Червонолуцького родовища газу в Полтавській області. Компанія заплатила за нього тільки 3,8 млн грн. В "Укрнафті" стверджують, що готові були заплатити за ліцензію 45 млн гривень, а в разі проведення аукціону, реальна вартість могла б нібито зрости до 110 млн гривень.

Вже в середині травня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що прокуратура розслідує обидва випадки "апробації".

"Останні скандали стосувалися видачі ліцензій на розробку родовищ літію і нафти. Літію - в Донецькій і нафти - в Полтавській області. Прокуратура подала в суд на розрив цих рішень Держгеонадр, незалежно від прізвищ, які стоять за цими рішеннями", - зазначив Луценко.

Втім, не можна виключати, що прокуратуру підключили до обох справ, щоб просто відмити їх видачу. Рішення судів і "зливи" апеляцій часто використовуються в якості інструменту легітимації сумнівних операцій з надрами.

Кононенко прикрився Івановим

Незалежні журналістські розслідування доводили зв'язок "Петро-Консалтинг" з Ігорем Кононенком, базуючись на ідентичності номерів телефонів ряду компаній. Так, номер телефону, вказаний при реєстрації "Петро-Консалтинг", збігався з телефоном іншої юридичної особи - "Чарівний маєток". Його засновником є Тарас Ігнащенко, син Володимира Ігнащенка. Останній широко відомий як ідеолог практики угод про розподіл продукції і досі залишається радником Ігоря Насалика, чинного міністра енергетики.

Він же є наближеним Ігоря Кононенка. Але їх об'єднує не тільки місце проживання на вулиці Рейтарській у Київі чи зустріч чартеру в аеропорту. Як відзначала нардеп Вікторія Войціцька, "саме пан Кононенко вже більше року намагається провести через парламент законопроект "Про договір про розподіл продукції", за яким одна зі сторін може віддавати державі частку не продукцією (вуглеводнями), а грошима. Пропонується, фактично, на рівні закону закріпити можливість схеми, яку ефективно використовували у договорах про спільну діяльність одіозні фігури, як Онищенко, який тепер переховується в Лондоні.

Однак після широкого розголосу в складі власників компанії "Петро-Консалтинг" відбулися зміни. Телефон не змінився, але 15 травня двоє засновників компанії Олег Большаков і Микола Єсипенко втратили свій статус. Єдиним власником компанії став Ігор Коломієць. Ця людина, очевидно, є особою, пов'язаною з засновниками "Київської інвестиційної групи"

Так Ігор Коломієць фігурує в реєстрі як співзасновник низки інших компаній: "Земельний союз", "Фрі-енерджі Генічеськ" та "Надрагазнафта консалтинг". Кінцевим бенефіціарним власником компанії "Земельна спілка" ІК BETEILIGUNGSVERWALTUNGS AG, яка належить Андрію Іванову, а "Фрі-енерджі Генічеськ" - Василю Хмельницькому.

Нагадаємо, на початку квітня Ігор Коломієць заявляв про намір компанії "Петро-Консалтинг" залучити мажоритарного іноземного партнера для його розробки Шевченківського родовища і почати видобуток в 2021 році. Загальну суму інвестицій він оцінив у 120 млн дол.

Варто так само відзначити, що в середині травня керівником "Петро-Консалтинг" став Єгор Перелигін. Людина з таким же ім'ям донедавна була банкіром і виконувала обов'язки голови правління "Альпарі-банк", що належить бізнесмену з ОАЕ.

По всій видимості, Андрій Іванов і Василь Хмельницький, відомі сумнівні історіями приватизації підприємств в Києві, і стали новими і "іноземними" акціонерами компанії, близької до Ігоря Кононенка. Не виключено, що на їх менеджерів будуть покладені функції з оперативного управління проектом та його фінансування, а Кононенко буде "сліпим трастом".

Шевченківськими місцями

Ігор Кононеко далеко не перша в Україні людина, яка задумалась про акумуляторні батареї. Задовго до нього погляди на видобуток літію звернув Ігор Воронов. Компанія, в якій він є співзасновником, ще в 2011 році отримала спецдозвіл на видобуток на іншому літієвому родовищі в Кіровоградській області.

Землі Полохівського родовища в Кіровоградській області були виведені з держвласності ще в 2011 році. Тоді відразу 60 жителів Києва і Київської області отримали по 2 га в приватну власність землі для ведення особистого господарства. Згодом київські "селяни" подали свої ділянки компанії "Укрлітійвидобування". Тоді ж ця компанія отримала від місцевої влади дозвіл на розробку Полохівського родовища.

У 2015 році прокуратура не змогла повернути ці землі у державну власність. Вважалося, що "Укрлітійвидобування" входить в орбіту впливу Юрія Іванющенка, Миколи і Олексія Азарових. Але зараз кінцевим бенефіціаром компанії є громадянин ОАЕ, а власником 10% частки – Ігор Воронов, який в енергетичній сфері пов'язаний з Вадимом Новинським.

Не можна виключати, що "Укрлітійвидобування", як і багато інших компаній колишніх "регіоналів", невдовзі теж стане "донором" для бізнесу Ігоря Кононенка. Прокуратура міста Києва в квітні 2018 року звернулася Печерський районний суд Києва з клопотанням про надання доступу до речей і документів "Укрлитийвыдобування".

У прокуратурі вважають, що посадові особи Держгеонадр видали "Укрлитійвидобуванню" спецдозвіл без аукціону з метою одержання неправомірної вигоди. Слідчі стверджують, що компанія не подавала геологічне вивчення ділянки надр та підрахунок запасів корисних копалин протягом трьох років з моменту отримання спецдозволу.

Повторну ж геолого-економічну оцінку проводили камерально і ґрунтувалися на архівних матеріалах геологічної розвідки, проведеної в часи СРСР. Самі матеріали були придбані компанією "Укрлітійвидобування" в держгеофонді.

Печерський райсуд частково задовольнив клопотання київської прокуратури, надавши слідчим доступ до документів компанії.

Нагадаємо, за аналогічним сценарієм відбувався відбирання активів багатьох "регіоналів", які покинули територію України в 2014 році. Після початку таких розслідувань, як правило, слід було зміну кінцевих бенефіціарних власників в іноземних юрисдикціях, а проблеми компаній – вирішувалися. Можливо, дії київської прокуратури є сигналом Ігоря Кононенка пану Воронову про те, що прийшов час прийняти нехай і невигідну, але пропозицію.

Адже за випадковим збігом у компанії "Петро-Консалтинг" в Кіровградській області так само є спецдозвіл на розробку іншого родовища, яке вона получила у березні 2018 року. З місцевою владою навіть пописати Меморандум про соціальні гарантії і вони розраховують на створення тисячі робочих місць.

По цьому спецдозволу зараз тягнеться судова тяганина. Громадська організація "Автомайдан Київ", у складі засновників якої налічується десять людей, подала позов проти Держгеонадр. "Автомайдан" просить визнати протиправними дії відомства у видачі спецдозволу на ділянці Добра, Добровеличківського району Кіровоградської області, визнати протиправною бездіяльність Держгеонадр щодо непроведення аукціону, а так само зобов'язати його провести.

Проте "Петро-Консалтинг" заявила у процесі самостійні вимоги, які Окружним судом були задоволені. Держгеонадр було заборонено повертати або приймати рішення про повернення заяви "Петро-Консалтинг" на отримання спецдозволу без проведення аукціону.

На це рішення вже не "Автомайдан Києва", а Держгеонадра подали апеляцію. Але вже 14 червня Київський апеляційний адміністративний суд повернув Держгеонадра її апеляційну скаргу. Тому дії відомства обмежені і цей раунд залишився за "Петро-Консалтингом" і його куратором.

Паралельно відкрито провадження в адміністративній справі за Шевченківського родовища. 22 травня 2018 року заступник Генерального прокурора звернувся до Окружного адміністративного суду з позовом проти компанії "Петро-Консалтинг" та Держгеонадр.

Заступник Юрія Луценка в інтересах держави просить визнати протиправним та скасувати розпорядження Держгеонадр від 9 січня 2018 року. Їм "Петро-Консалтинг" було видано спеціальний дозвіл на використання надр Шевченківським родовищем, а також визнати його недійсним.

Підставою для звернення генпрокуратури до суду стало "незгода позивача з оскаржуваним рішенням". Більш докладних даних за позовом поки немає. Підготовче засідання суду призначено на 26 липня 2018 року. Не можна виключати, що і в цій справі компанія "Петро-Консалтинг" вийде сухою з води, а позов Генпрокуратури стане трампліном для визнання легітимним спецдозволу без конкурсу.

Державні надра стали новим Клондайком для представників чинної влади. Наближені до Ігоря Кононенка люди активно використовують схеми попередньої влади для взяття під контроль найбільш принадних і перспективних родовищ. При цьому активно втягують у свої схеми органи прокуратури для легітимації своїх дій і стимулу для проведення поглинань активів колишніх регіоналів. Паралельно, слід зазначити, що все частіше в проекти залучаються або лояльні куратори, або акціонери, які б змогли убезпечити бізнес можливо після зміни влади в наступному році.