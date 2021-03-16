Личный опыт. Как в Украине вакцинируют от COVID-19 и что происходит после прививки

Журналисты РБК-Украина вакцинировались препаратом CoviShield. Рассказываем, как это было и что происходило с нами после прививки.

В Украине уже три недели как началась вакцинация населения от COVID-19. Первыми прививки должны получить медики, военные ООС и люди из домов престарелых.

На старте власти столкнулись сразу с двумя проблемами. Первая – мало желающих получить укол, даже среди тех, кто последний год воевал с коронавирусом за жизни пациентов. Медики, как и обычные граждане, часто не доверяют вакцинам в целом и используемому в Украине препарату в частности.

Пока в Украине прививки делают только одной вакциной – CoviShield. Ее изготовляет крупнейший мировой производитель вакцин Serum Institute of India по лицензии AstraZeneca. Это та же AstraZeneca, но производится на площадке индийской компании.

Убедить в этом украинцев оказалось не так уж просто. Среди скептиков тут же разошлись теории, что это якобы копия, подделка, которая или уступает по эффективности оригиналу, или вообще неэффективна, или даже может навредить.

Другая проблема – остатки неиспользованной вакцины. Дело в том, что флакон с препаратом содержит десять доз, которые нужно применить в течение 6 часов после открытия либо же утилизировать. Что, собственно, и пришлось делать мобильным бригадам в первые дни вакцинации, когда прививки начали делать медработникам.

Условно говоря, в один день укол захотели получить 45 медиков. Для этого открыли пять флаконов с вакциной. Но остаток из пяти доз к концу дня пришлось отправить "в мусор", так как желающих привиться больше не нашлось.

Чтобы избежать таких инцидентов и повысить доверие к вакцинации, Минздрав с 1 марта разрешил на первом этапе прививать остаточными дозами общественных и религиозных деятелей, участников боевых действий, чиновников, депутатов, артистов и журналистов.

РБК-Украина обратилось к ответственным за вакцинацию в Киеве, чтобы узнать, как это работает. Заодно четверо журналистов согласились привиться остатками вакцины и затем описать, как это происходит, какие ощущения после и есть ли поводы для опасений. В пятницу, 12 марта, с нами связались и предложили оперативно подъехать для укола в одну из киевских больниц.

На прошлой неделе Киевская городская госадминистрация также запустила онлайн-форму, где публичные личности могут записаться на прививку остатками из флакона.

Первый укол: как все происходило

Вакцинировали в кабинете прививок, обустроенном на базе одной из столичных больниц. Никакой специальной подготовки к прививке не предусмотрено: диет, сдачи анализов и так далее. Перед уколом необходимо заполнить информированное согласие на вакцинацию – это стандартная форма, которая предусмотрена при любой прививке. В ней нужно указать личные данные, информацию об аллергии или других хронических заболеваниях. Там также говорится, что не является противопоказанием к прививке от "ковида".

Если у вас нет декларации с семейным врачом, с собой нужно взять паспорт и идентификационный код. В кабинете прививки также придется задержаться подольше. Медикам нужно будет на месте вносить ваши данные и регистрировать в системе eHealth.

Если декларация есть, вас быстро найдут в базе. Но, в любом случае, желательно иметь с собой паспорт. Лучший вариант – до вакцинации все же заключить декларацию с семейным врачом. Это сэкономит время вам, медикам в пункте прививки и следующим в очереди.

По словам главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, инструкция к препарату CoviShield предусматривает несколько противопоказаний:

– чувствительность к одному из действующих веществ вакцины;

– сопутствующие заболевания, которые сопровождаются значительным повышением температуры, лихорадкой;

– тромбоцитопения (снижение количества тромбоцитов, которое сопровождается повышенной кровоточивостью) или нарушение свертываемости крови;

– ослабленный иммунитет.

Если у вас есть какие-то проблемы со здоровьем, перед прививкой стоит дополнительно проконсультироваться со своим семейным врачом. Хотя врач, который контролирует вакцинацию на месте, также расспросит вас о болезнях и аллергических реакциях. Если никаких противопоказаний не обнаружат – отправляют на укол.

После прививки нужно еще полчаса находиться в больнице на случай, если проявятся какие-либо негативные реакции, например, аллергия. На месте медики смогут оперативно оказать помощь.

Данные о первом уколе вносятся в единый электронный реестр. Примерно через 28 дней (в случае с препаратом CoviShield) медики, которые делали прививки, свяжутся с вами и позовут на второй укол. В рекомендациях производителя вакцины указано, что вторую дозу нужно получить через 4-12 недель.

Что нельзя делать после

После прививки желательно придерживаться щадящего для организма режима в течение 48-72 часов, говорит врач-терапевт, замдиректора Консультативно-диагностического центра Соломенского района Оксана Кушта.

"Нужно избегать раздражения места укола: в первые сутки не мочить, не нагревать, не охлаждать. Противопоказания в течение 48-72 часов после вакцинации – переохлаждение, физические нагрузки, употребление алкоголя. Других общих противопоказаний нет", – сказала РБК-Украина терапевт, которая контролировала процесс вакцинации на месте.

Садиться за руль авто можно, если в течение 30 минут после укола не возникло никаких побочных реакций. По словам Кушты, препарат CoviShield не влияет на управление автотранспортом.

Прощаться с маской после первого укола не стоит. После первой дозы нужно придерживаться все тех же карантинных норм, что и до нее, уточнила врач.

"Считается, что антитела вырабатываются через четыре недели после введения первой дозы. Вторая доза нужна, чтобы иммунитет сформировался. Первый укол не гарантирует, что вы не заболеете", – объяснила Кушта.

Побочные эффекты

Перед прививкой медики предупредили, что в течение трех дней могут проявиться побочные эффекты и иммунная реакция на вакцину. Из возможных – боль, покраснение и отек в месте инъекции, повышение температуры, озноб, общее недомогание, боль в суставах и мышцах, головная боль. Все то же, что бывает после многих других прививок.

Такую же "побочку" допускают и после препарата Pfizer/BioNTech, и после Moderna. Если температура тела повысится более чем до 38 градусов, медики разрешили сбивать ее жаропонижающими средствами. Если вдруг состояние после прививки серьезно ухудшится, нужно обратиться к своему семейному врачу или к дежурному врачу в центре первичной помощи.

Из четырех журналистов РБК-Украина, которые привились CoviShield, у одного никаких симптомов не было. Троим уже к вечеру, через несколько часов после инъекции, пришлось столкнуться с побочными реакциями. Самые неприятные из них длились только в первые сутки после укола. К воскресенью все побочные симптомы исчезли.

У двоих журналистов в первую ночь температура подскочила до 39 градусов, которая сопровождалась ознобом. Один из наших коллег ее не сбивал, лихорадка сама отступила к утру. Второй журналист сбивал двумя жаропонижающими средствами: к утру температура вернулась к 36,6. Но на следующую ночь вновь поднялась до 37,4. Еще у одного журналиста температура поднялась до 37,2, а на следующий день пришла в норму.

У всех троих также была тянущая боль в руке, в которую делали укол. По ощущениям – словно после слишком активных занятий спортом, но на подвижность руки она никак не влияла. Эта боль прошла в течение двух суток после инъекции.

Здесь стоит уточнить. Согласно стандартизированной шкале оценки токсичности, которую используют при испытании вакцин, тяжесть побочных эффектов делится на четыре степени: легкую, умеренную, тяжелую и потенциально опасную для жизни.

Например, повышение температуры до 38-38,4 градусов – это слабая лихорадка; до 38,5 - 38,9 – умеренная, 39-40 – тяжелая, выше 40 – потенциально опасная для жизни.

Это во многом объясняет, почему мы слышали немало новостей о лихорадках с температурой 38-39 и недомоганиях у людей после прививок. Но в Минздраве уверяют, что никаких тяжелых побочных эффектов не было зафиксировано.

Развитие легкой "побочки" после вакцинации в виде температуры статистически вероятно, и медики во время вакцинации нас об этом предупреждали. Это имунный ответ организма. Если его нет – это не значит, что вакцина не сработает. Но никаких тяжелых проблем, по нашему опыту, не возникло.