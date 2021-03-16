Особистий досвід. Як в Україні вакцинують від COVID-19 і що відбувається після щеплення

Журналісти РБК-Україна провакцинувались вакциною CoviShield. Розповідаємо, як це було і що сталося з нами після щеплення.

В Україні вже три тижні як почалася вакцинація населення від COVID-19. Першими мають отримати щеплення медики, військові ООС і люди з будинків престарілих.

На старті влада зіткнулися відразу з двома проблемами. Перша – мало бажаючих отримати укол, навіть серед тих, хто останній рік воював з коронавірусом за життя пацієнтів. Медики, як і звичайні громадяни, часто не довіряють вакцин в цілому і використовуваному в Україні препарату зокрема.

Поки в Україні щеплення роблять тільки однією вакциною – CoviShield. Її виготовляє найбільший світовий виробник вакцин Serum Institute of India по ліцензії AstraZeneca. Це та ж AstraZeneca, але виробляється на майданчику індійської компанії.

Переконати в цьому українців виявилося не так вже просто. Серед скептиків тут же пішли теорії, що це нібито копія, підробка, яка або поступається по ефективності оригіналу, або взагалі неефективна, або навіть може зашкодити.

Інша проблема – залишки невикористаної вакцини. Справа в тому, що флакон з препаратом містить десять доз, які потрібно застосувати протягом 6 годин після відкриття або ж утилизировать. Що, власне, і довелося робити мобільним бригадам у перші дні вакцинації, коли щеплення почали робити медпрацівникам.

Умовно кажучи, в один день укол захотіли отримати 45 медиків. Для цього відкрили п'ять флаконів з вакциною. Але залишок з п'яти доз до кінця дня довелося відправити "у сміття", так як бажаючих зробити щеплення більше не знайшлося.

Щоб уникнути таких інцидентів і підвищити довіру до вакцинації, МОЗ з 1 березня дозволив на першому етапі щеплювати залишковими дозами громадських і релігійних діячів, учасників бойових дій, чиновників, депутатів, артистів і журналістів.

РБК-Україна звернулася до відповідальних за вакцинацію в Києві, щоб дізнатися, як це працює. Заодно четверо журналістів погодилися щепитися залишками вакцини і потім описати, як це відбувається, які відчуття після і чи є приводи для побоювань. У п'ятницю, 12 березня, з нами зв'язалися і запропонували оперативно під'їхати для уколу в одну з київських лікарень.

Минулого тижня Київська міська держадміністрація також запустила онлайн-форму, де публічні особи можуть записатися на щеплення залишками з флакона.

Перший укол: як все відбувалося

Вакцинували в кабінеті щеплень, облаштованому на базі однієї зі столичних лікарень. Ніякої спеціальної підготовки до щеплення не передбачено: дієт, здачі аналізів і тощо. Перед ін'єкцією необхідно заповнити поінформовану згоду на вакцинацію – це стандартна форма, яка передбачена при будь-якому щепленні. У ній потрібно вказати особисті дані, інформацію про алергії чи інші хронічні захворювання. Там також перелічується, що не є протипоказанням до щеплення від "ковіду".

Якщо у вас немає декларації з сімейним лікарем, з собою потрібно взяти паспорт та ідентифікаційний код. У кабінеті щеплення також доведеться затриматись довше. Медикам потрібно буде на місці вносити ваші дані і реєструвати в системі eHealth.

Якщо декларація є, вас швидко знайдуть в базі. Але, в будь-якому випадку, бажано мати з собою паспорт. Кращий варіант – до вакцинації все ж укласти декларацію з сімейним лікарем. Це заощадить час вам, медикам в пункті щеплення і наступним в черзі.

За словами головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, інструкція до препарату CoviShield передбачає кілька протипоказань:

– чутливість до одної з діючих речовин вакцини;

– супутні захворювання, які супроводжуються значним підвищенням температури, лихоманкою;

– тромбоцитопенія (зменшення кількості тромбоцитів, що супроводжується підвищеною кровоточивістю) або порушення згортання крові;

– ослаблений імунітет

Якщо у вас є якісь проблеми зі здоров'ям, перед щепленням слід додатково проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем. Хоча лікар, який контролює вакцинацію на місці, також розпитає вас про хвороби чи алергічні реакції. Якщо ніяких протипоказань не виявлять – відправляють на укол.

Після щеплення потрібно ще півгодини перебувати в лікарні на випадок, якщо виникнуть якісь негативні реакції, наприклад, алергія. На місці медики зможуть оперативно надати допомогу.

Дані про перший укол вносяться в єдиний електронний реєстр. Приблизно через 28 днів (у випадку з препаратом CoviShield) медики, які робили щеплення, зв'яжуться з вами і покличуть на другий укол. У рекомендаціях виробника вакцини зазначено, що другу дозу потрібно отримати через 4-12 тижнів.

Що не можна робити після

Після щеплення бажано дотримуватися щадного для організму режиму протягом 48-72 годин, каже лікар-терапевт, заступник директора Консультативно-діагностичного центру Солом'янського району Оксана Кушта.

"Потрібно уникати роздратування місця уколу: в першу добу не мочити, не нагрівати, не охолоджувати. Протипоказання протягом 48-72 годин після вакцинації – переохолодження, фізичні навантаження, вживання алкоголю. Інших загальних протипоказань немає", – сказала РБК-Україна терапевт, яка контролювала процес вакцинації на місці.

Сідати за кермо авто можна, якщо протягом 30 хвилин після уколу не виникло ніяких побічних реакцій. За словами Кушти, препарат CoviShield не впливає на керування автотранспортом.

Прощатися з маскою після першого уколу не варто. Після першої дози потрібно дотримуватися тих же карантинних норм, що і до неї, уточнила лікар.

"Вважається, що антитіла виробляються через чотири тижні після введення першої дози. Друга доза потрібна, щоб сформувався імунітет. Перший укол не гарантує, що ви не захворієте", – пояснила Кушта.

Побічні ефекти

Перед щепленням медики попередили, що протягом трьох днів можуть проявитися побічні ефекти і імунна реакція на вакцину. З можливих – біль, почервоніння і набряк у місці ін'єкції, підвищення температури, озноб, загальне нездужання, біль у суглобах і м'язах, головний біль. Все те ж, що буває після багатьох інших щеплень.

Таку ж "побочку" допускають і після препарату Pfizer/BioNTech, і після Moderna. Якщо температура тіла підвищиться більш ніж до 38 градусів, медики дозволили збивати її жарознижувальними засобами. Якщо раптом стан після щеплення серйозно погіршиться, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря або до чергового лікаря в центрі первинної допомоги.

З чотирьох журналістів РБК-Україна, які щепилися CoviShield, у одного ніяких симптомів не було. Трьом уже до вечора, через кілька годин після ін'єкції, довелося зіткнутися з побічними реакціями. Найнеприємніші з них тривали тільки в першу добу після уколу. До неділі все побічні симптоми зникли.

У двох журналістів в першу ніч температура підскочила до 39 градусів, яка супроводжувалася ознобом. Один з наших колег її не збивав, лихоманка сама відступила до ранку. Другий журналіст збивав двома жарознижувальними засобами: до ранку температура повернулася до 36,6. Але на наступну ніч знову піднялася до 37,4. Ще в одного журналіста температура піднялася до 37,2, а на наступний день прийшла в норму.

У всіх трьох також був тягнучий біль у руці, в яку робили укол. За відчуттями – немов після занадто активних занять спортом, але на рухливість руки вона не впливала. Ця біль пройшла протягом двох діб після ін'єкції.

Тут варто уточнити. Згідно зі стандартизованою шкалою оцінки токсичності, яку використовують при випробуванні вакцин, тяжкість побічних ефектів ділиться на чотири ступені: легку, помірну, важку і потенційно небезпечну для життя.

Наприклад, підвищення температури до 38-38,4 градусів – це слабка лихоманка; до 38,5 - 38,9 – помірна, 39-40 – важка, вище 40 – потенційно небезпечна для життя.

Це багато в чому пояснює, чому ми чули чимало новин про лихоманки з температурою 38-39 і нездужання у людей після щеплень. Але в МОЗ запевняють, що ніяких важких побічних ефектів не було зафіксовано.

Розвиток легкої "побочки" після вакцинації у вигляді температури статистично ймовірно, і медики під час вакцинації нас про це попереджали. Це імунна відповідь організму. Якщо її немає – це не означає, що вакцина не спрацює. Але ніяких важких проблем, за нашим досвідом, не виникло.