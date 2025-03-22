Lexus NX450+ на тест-драйві: перший плагін-гібрид преміального бренду в дії

Міський Lexus NX стилістично та концептуально вважається меншим братом бестселера RX. При цьому друге покоління моделі стало піонером – авто першим приміряло плагін-гібридну технологію серед усієї модельної лінійки бренду. Саме з таким електрифікованим кросовером журналісти РБК-Україна Авто познайомились.

Мінімум змін

Так, перед вами, а кілька тижнів тому і перед нами представ справді новий Lexus NX, а не рестайлінг добре відомого першого покоління моделі. Розробники навіть уточнили, що 95% деталей та компонентів кросовера створено заново. Цікаво, що подібність із колишньою моделлю збережено навмисно. Адже NX виявився не лише одним із наймасовіших Lexus останніх років з тиражем понад мільйон авто, а й чудовим інструментом для залучення нових клієнтів.

Уявіть, для семи з десяти покупців це був перший автомобіль марки Lexus, хоча він далеко не найдешевший у гамі. Форма кузова, пропорції та загальна дизайнерська концепція залишилися колишніми, хоча гострих граней поменшало. Розміри кросовера теж майже не змінилися: довжина та ширина виросли на ледь помітні 20 мм (до 4660 мм та 1865 мм відповідно), а висота – і того на 5 мм (до 1650 мм). Колісна база збільшена з 2660 до 2690 мм, і майже весь приріст прийшовся на задній ряд крісел.

Після "переїзду" моделі на нову модульну платформу GA-K вдалось знизити на 20 мм центр тяжіння та розширити колію. За словами японських інженерів, кузов став жорсткішим завдяки розширеному застосуванню надвисокоміцних сталей. При цьому передні крила та капот зроблені з алюмінію.

Цікаве технічне рішення в екстер'єрі – це дверні ручки. Поки весь світ переходить на висувні елементи дверей, що ховаються всередину, в Lexus вирішили піти своєю дорогою. У японського кросовера ручка фіксована, і відмиканням замку управляє кнопка, що активує електропривод.

Глобально образ у другої генерації моделі залишився тим самим, і при побіжному погляді новий кросовер нічого не варто сплутати зі старим — але колишній хаос форм почав складатися у зрозумілі дизайнерські ідеї. Наприклад, як вам стріла, яку формують виштамповки на задніх дверях.

За новою філософією

Кросовер другого покоління отримав салон у новій концепції, що отримала назву Tazuna, тобто "вуздечка" японською. Її ключова ідея полягає у інтуїтивно зрозумілому керуванні всіма функціями автомобіля. Наприклад, один з елементів спрощення – це відмова від тачпада на користь звичайного сенсорного дисплея мультимедіа, який ж до того ще й підсунули до водія.

Герой нашого тесту може похвалитись 14-дюймовим монітором розважальної системи Lexus Link Pro. Заявлено, що вона працює в 3,6 раза швидше ніж у попередньої моделі. Для справедливості, ці порівняння цілком умовні. Але у 18-градусний мороз інфотеймент вів себе цілком коректно та не ускладнював життя надмірними паузами у роботі. А холод часто є критичним фактором для сенсорних дисплеїв та мультимедіа взагалі.

Цікаво, що на кермі з'явилися сенсорні панелі, і при виборі конкретної функції вона дублюється на проекційному екрані на склі, щоб мінімізувати відволікання від дороги. Зручно. При цьому у Lexus не пішли за модою, віддавши все на відкуп великому екрану: функції швидкого доступу на кшталт регулювання температури і зон обдуву, а також гучності залишилися механічними.

Ще одна цікава річ, яку раніше не доводилось зустрічати на кросоверах-однокласниках – це електрозамки дверей. Так, для відмикання зсередини достатньо натиснути ручку, хоча зберіглася і можливість аварійного механічного відчинення – для цього ручку потрібно звично тягнути на себе. При цьому електроніка може примусово заблокувати замок, якщо зафіксує небезпеку при спробі відкрити двері: наприклад, якщо інший автомобіль наближається по сусідній смузі.

Посадка на місці водія зручна: сидіння глибокі і жорсткі, але не тиснуть у боках. Діапазони регулювань сидінь і керма достатні навіть високому водію. У робочій зоні під правою рукою логічно зібрані кнопки керування їздовим функціоналом: системою старт-стоп, стабілізацією та позашляховими помічниками. Єдине зауваження у салоні – до нового селектора управління трансмісією. Він не фіксується, та й тугуватий короткохідний важіль потрібно спочатку тягнути вліво, а потім штовхати вперед або назад для вибору між "Драйва", або "Реверса".

Задній ряд може гарантувати двом дорослим достатньо місця, як для компактного кросовера. У ході тесту. Шкода, що спинка не регулюється по нахилу, і окремої зони клімату для другого ряду не передбачено. Але дефлектори кліматичної системи на місці, як і підігрів дивану з портами для заряджання гаджетів. Багажник розрахований на 521 літр речей. Під його підлогою – ремкомплект для шин.

Від заправки до розетки

Тестовий Lexus NX450+ – це плагін-гібрид, силова установка якого поєднує у собі бензиновий мотор та електродвигуни по одному на кожній вісі. Кросовер має тягову батарею ємністю 18 кВт*год, що встановлена під підлогою кузова. В ідеальних умовах у суто електричному режимі "японець" може проїхати до 63 км. У морозні дні лютого запас ходу зазвичай становив 50-55 км. При цьому електрорежим – не лише для міста. Максимальна швидкість машини на електротязі становить 135 км/год. 2,5-літровий бензиновий двигун та електромотори сумарно видають 309 сил.

У змішаному режимі з зарядженою батареєю можна легко вкластись у 5,5-5,8 літра на 100 км пробігу. Цілком скромний результат для немаленького авто. Якщо з заправкою авто все просто, 55-літровий бак готовий споживати "95-й", то зарядити батарею можна лише на "повільних" зарядних станціях зі швидкістю до 10 кВт*год. На практиці – це зазвичай не більше 6-7 кВт*год.

Запасу тяги машині в цілому вистачає – обгони плануються нормально. Якщо хочеться максимально прискоритись, то на обгонах треба сміливо тиснути до кікдауну, слухаючи монотонний звук двигуна. Відгуки на педаль налаштовані цілком адекватно: у "Спорті" затримка між натисканням та прискоренням зведена до можливого мінімуму. Помітно, що при активному драйві суттєво допомагають електромотори. Але у такому випадку витрачається дорогоцінний запас ходу на електриці. Взагалі, можна примусово його зберігати, і тоді авто стає трохи "спокійнішим".

До бадьорої їзди також підштовхують і гальма, і кермо. Електропідсилювач не перетворює кермо на порожній комп'ютерний контролер: тут постійно є нехай і не цілком чесне, але адекватне зусилля.

Архітектура шасі знайома: стійки типу McPherson спереду, багатоважільна підвіска ззаду. Попри доволі азартний характер керма та педалей, підвіска дає зрозуміти, що вона не спасує на регіональних українських маршрутах. Так, гострі "кути" вибоїн машині явно не до смаку через 20-дюймові колісні диски. Але "плавні" ями, лежачі поліцейські та напливи асфальту японський кросовер намагається повністю приховати від сприйняття водія.

Ціна питання

Плагін-гібридний Lexus NX450+ на українському ринку доступний у двох версіях: Executive+ та Luxury. Ціни на плагін-гібррид стартують з 3 075 773 грн, а у більш дорогому виконанні за японський кросовер просять вже 3 669 638 грн. Технічно машини однакові. Ключові відмінності – у матеріалах оформлення салону, колісних дисках та деяких елементах декору. Також у дорожчій версії наявні адаптивні світлодіодні фари, крісла з пам'яттю й автоматичний асистент парковки.

Переваги та недоліки Lexus NX450+

Сильні сторони плагін-гібридного кросовера:

Пристойний запас ходу на електротязі

Комфортна підвіска

Місткий багажник

Економічна силова установка

Мінуси Lexus NX450+: