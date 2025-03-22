Lexus NX450+ на тест-драйве: первый плагин-гибрид премиального бренда в действии

Городской Lexus NX стилистически и концептуально считается меньшим братом бестселлера RX. При этом второе поколение модели стало пионером - авто первым примерило плагин-гибридную технологию среди всей модельной линейки бренда. Именно с таким электрифицированным кроссовером журналисты РБК-Украина Авто познакомились.

Минимум изменений

Да, перед вами, а несколько недель назад и перед нами представлен действительно новый Lexus NX, а не рестайлинг хорошо известного первого поколения модели. Разработчики даже уточнили, что 95% деталей и компонентов кроссовера созданы заново. Интересно, что сходство с прежней моделью сохранено намеренно. Ведь NX оказался не только одним из самых массовых Lexus последних лет с тиражом более миллиона авто, но и отличным инструментом для привлечения новых клиентов.

Представьте, для семи из десяти покупателей это был первый автомобиль марки Lexus, хотя он далеко не самый дешевый в гамме. Форма кузова, пропорции и общая дизайнерская концепция остались прежними, хотя острых граней стало меньше. Размеры кроссовера тоже почти не изменились: длина и ширина выросли на едва заметные 20 мм (до 4660 мм и 1865 мм соответственно), а высота - и того на 5 мм (до 1650 мм). Колесная база увеличена с 2660 до 2690 мм, и почти весь прирост пришелся на задний ряд кресел.

После "переезда" модели на новую модульную платформу GA-K удалось снизить на 20 мм центр тяжести и расширить колею. По словам японских инженеров, кузов стал жестче благодаря расширенному применению сверхвысокопрочных сталей. При этом передние крылья и капот сделаны из алюминия.

Интересное техническое решение в экстерьере - это дверные ручки. Пока весь мир переходит на выдвижные элементы дверей, прячущиеся внутрь, в Lexus решили пойти своей дорогой. У японского кроссовера ручка фиксированная, и отпиранием замка управляет кнопка, активирующая электропривод.

Глобально образ у второй генерации модели остался прежним, и при беглом взгляде новый кроссовер ничего не стоит спутать со старым - но прежний хаос форм начал складываться в понятные дизайнерские идеи. Например, как вам стрела, которую формируют выштамповки на задней двери.

По новой философии

Кроссовер второго поколения получил салон в новой концепции, получившей название Tazuna, то есть "уздечка" на японском. Ее ключевая идея заключается в интуитивно понятном управлении всеми функциями автомобиля. Например, один из элементов упрощения - это отказ от тачпада в пользу обычного сенсорного дисплея мультимедиа, который к тому же еще и подсунули к водителю.

Герой нашего теста может похвастаться 14-дюймовым монитором развлекательной системы Lexus Link Pro. Заявлено, что она работает в 3,6 раза быстрее чем у предыдущей модели. Для справедливости, эти сравнения вполне условны. Но в 18-градусный мороз инфотеймент вел себя вполне корректно и не усложнял жизнь чрезмерными паузами в работе. А холод часто является критическим фактором для сенсорных дисплеев и мультимедиа вообще.

Интересно, что на руле появились сенсорные панели, и при выборе конкретной функции она дублируется на проекционном экране на стекле, чтобы минимизировать отвлечение от дороги. Удобно. При этом в Lexus не пошли за модой, отдав все на откуп большому экрану: функции быстрого доступа вроде регулировки температуры и зон обдува, а также громкости остались механическими.

Еще одна интересная вещь, которую раньше не приходилось встречать на кроссоверах-одноклассниках - это электрозамки дверей. Так, для отпирания изнутри достаточно нажать ручку, хотя сохранилась и возможность аварийного механического открывания - для этого ручку нужно привычно тянуть на себя. При этом электроника может принудительно заблокировать замок, если зафиксирует опасность при попытке открыть дверь: например, если другой автомобиль приближается по соседней полосе.

Посадка на месте водителя удобная: сиденья глубокие и жесткие, но не давят в боках. Диапазоны регулировок сидений и руля достаточны даже высокому водителю. В рабочей зоне под правой рукой логично собраны кнопки управления ездовым функционалом: системой старт-стоп, стабилизацией и внедорожными помощниками. Единственное замечание в салоне - к новому селектору управления трансмиссией. Он не фиксируется, да и туговатый короткоходный рычаг нужно сначала тянуть влево, а потом толкать вперед или назад для выбора между "Драйва", или "Реверса".

Задний ряд может гарантировать двум взрослым достаточно места, как для компактного кроссовера. В ходе теста. Жаль, что спинка не регулируется по наклону, и отдельной зоны климата для второго ряда не предусмотрено. Но дефлекторы климатической системы на месте, как и подогрев дивана с портами для зарядки гаджетов. Багажник рассчитан на 521 литр вещей. Под его полом - ремкомплект для шин.

От заправки до розетки

Тестовый Lexus NX450+ - это плагин-гибрид, силовая установка которого сочетает в себе бензиновый мотор и электродвигатели по одному на каждой оси. Кроссовер имеет тяговую батарею емкостью 18 кВт*ч, установленную под полом кузова. В идеальных условиях в чисто электрическом режиме "японец" может проехать до 63 км. В морозные дни февраля запас хода обычно составлял 50-55 км. При этом электрорежим - не только для города. Максимальная скорость машины на электротяге составляет 135 км/ч. 2,5-литровый бензиновый двигатель и электромоторы суммарно выдают 309 сил.

В смешанном режиме с заряженной батареей можно легко уложиться в 5,5-5,8 литра на 100 км пробега. Вполне скромный результат для немаленького авто. Если с заправкой авто все просто, 55-литровый бак готов потреблять "95-й", то зарядить батарею можно только на "медленных" зарядных станциях со скоростью до 10 кВт*ч. На практике - это обычно не более 6-7 кВт*ч.

Запаса тяги машине в целом хватает - обгоны планируются нормально. Если хочется максимально ускориться, то на обгонах надо смело давить до кикдауна, слушая монотонный звук двигателя. Отзывы на педаль настроены вполне адекватно: в "Спорте" задержка между нажатием и ускорением сведена к возможному минимуму. Заметно, что при активном драйве существенно помогают электромоторы. Но в таком случае расходуется драгоценный запас хода на электричестве. Вообще, можно принудительно его сохранять, и тогда авто становится немного "спокойнее".

К бодрой езде также подталкивают и тормоза, и руль. Электроусилитель не превращает руль в пустой компьютерный контроллер: здесь постоянно есть пусть и не вполне честное, но адекватное усилие.

Архитектура шасси знакома: стойки типа McPherson спереди, многорычажная подвеска сзади. Несмотря на довольно азартный характер руля и педалей, подвеска дает понять, что она не спасет на региональных украинских маршрутах. Да, острые "углы" ухабов машине явно не по вкусу из-за 20-дюймовых колесных дисков. Но "плавные" ямы, лежачие полицейские и наплывы асфальта японский кроссовер старается полностью скрыть от восприятия водителя.

Цена вопроса

Плагин-гибридный Lexus NX450+ на украинском рынке доступен в двух версиях: Executive+ и Luxury. Цены на плагин-гибрид стартуют с 3 075 773 грн, а в более дорогом исполнении за японский кроссовер просят уже 3 669 638 грн. Технически машины одинаковые. Ключевые отличия - в материалах оформления салона, колесных дисках и некоторых элементах декора. Также в более дорогой версии присутствуют адаптивные светодиодные фары, кресла с памятью и автоматический ассистент парковки.

Преимущества и недостатки Lexus NX450+

Сильные стороны плагин-гибридного кроссовера:

Приличный запас хода на электротяге

Комфортная подвеска

Вместительный багажник

Экономичная силовая установка

Минусы Lexus NX450+: