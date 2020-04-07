Лекарства от COVID-19: как власть может защитить украинцев

Сейчас зафиксировано более 1,3 млн случаев заболевания COVID-19 и более 75 тысяч смертей, тогда как никаких официальных лекарственных средств, предназначенных для лечения инфекции, которые доказали бы свою эффективность – нет. Так же продолжается и поиск вакцины. Впрочем, с разных стран все чаще появляются новости об успехах лечения от коронавируса теми или иными альтернативными препаратами.

Чаще всего в связи с этим вспоминается хлорохин - вещество, на котором основаны препараты для предотвращения и лечения малярии, такие как Nivaquine компании Sanofi. 17 февраля китайские власти заявили о консенсусе относительно включения его в национальный терапевтический арсенал против эпидемии. Во Франции в рамках исследования относительно эффективности этого вещества, обнаружили, что 70% пациентов, которые принимали хлорохин, вылечились. О его эффективности публично высказывался даже президент США Дональд Трамп, который отметил, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило использование препарата против малярии Hydroxychloroquine как средство для противодействия Covid-19. Две ведущие фармакологические компании Sandoz и Bayer уже передали Министерству здравоохранения США 30 миллионов и 1 миллион доз соответственно.

Еще один аналогичный препарат гидроксихлорохин - пероральные таблетки, которые также используются для лечения малярии, системной красной волчанки и ревматоидного артрита. Гидроксихлорохин производится с 1955 года и вместе с другим препаратом - антибиотиком азитромицином, чаще всего применяется для лечения пациентов, больных на коронавирус, однако пока это лишь эксперимент, а в аптеках Украины препаратов с содержанием гидрохлорохина вообще нет.

В связи с этим, известный украинский врач Евгений Комаровский недавно в своем видеоблоге призвал руководство страны ускорить вопрос получения разрешения от госрегулятора на проведение исследований и регистрации лекарственных средств. По его мнению, если будет оперативно получено разрешение на производство того же хлорохина, Украина сможет существенно продвинуться в лечение коронавируса.

О готовности производить препараты с гидроксихлорохином заявили и в "Дарнице" однако отмечают, что для этого нужны активные действия со стороні Минздрава. Так, по словам председателя совета директоров Darnitsa Group Дмитрия Шимкива, специалисты "Дарницы" изучали опыт лечения коронавируса у Китая, европейских странах и США, где лечение COVID-19 препаратами с гидроксихлорохином проводится в рамках клинических исследований, когда пациент дает согласие на лечение экспериментальным препаратом.



"Мы уже везем действующее вещество, а именно гидроксихлорохин. Нам удалось зарезервировать его на себя в то время, когда большинство стран закрыли экспорт этого вещества. Сегодня, мы ожидаем от Минздрава выполнения действий, прописанных в новой редакции законов "Основы законодательства о здравоохранении" и "О лекарственных средствах", которые вступили в действие с 1 апреля 2020 г. Тогда мы сможем двигаться дальше", - добавил он.

Кроме того, по словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, Украина, кроме производства этого препарата, рассматривает также и вариант поставки гидроксихлорохина с Индией, которая его производит.

Кроме хлорохина, в американской медицине применяют и ремдесивир - противовирусный препарат, который в свое время экспериментально применяли для лечения от Эболы. Как сообщает The New York Times, ремдесивир предназначался в каждом конкретном случае пациентам больным на коронавирус в Китае, Японии, Европе и США. Однако клинические испытания ремдесивира еще продолжаются, а первые результаты исследований в Китае могут быть объявлены в конце следующего месяца.

Незначительный эффект для лечения Covid-19 сегодня наблюдается и от антиретровирусной терапии. Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, доказательств пользы от использования антиретровирусных препаратов для лечения коронавирусных инфекций пока довольно мало, однако некоторые из исследований свидетельствуют о том, что пациенты, инфицированные коронавирусом имели хорошие клинические результаты и почти все пациенты выздоровели полностью. В некоторых случаях пациентам назначали антиретровирусный препарат: лопинавир, усиленный ритонавиром (LPV/r). Эти исследования в основном проводились у ВИЧ-негативных лиц”.

По словам китайских медиков, препарат под названием Favipiravir (торговая марка Avigan), который используется в Японии для лечения пациентов, зараженных инфекцией, тоже дал обнадеживающие результаты при клинических испытаниях с участием 340 пациентов в Ухане и Шэньчжэне. Позднее его разрешили к экспериментальному применению в Италии.

Отмечается, что пациенты, которым давали лекарства, анализ на вирус бл отрицательным ыв среднем через четыре дня после заражения. Более того, рентген подтвердил улучшение состояния легких примерно у 91% пациентов, которых лечили Favipiravir, по сравнению с 62% улучшение без препарата.

В начале апреля сообщалось, что украинские ученые начали разрабатывать генерическую копию этого препарата и в случае соответствующего разрешения Минздрава за относительно короткий срок Украина готовы представить собственную базу этого препаратов для лечения от коронавируса.

Цену лекарств ни в одном из этих случаев пока не озвучивают, ведь она будет зависеть от многих факторов. В первую очередь, стоимость препарата диктуют "неоправданно высокие цены на субстанцию за рубежом".

Однако, пока ученые ищут лекарства и проводят многочисленные исследования по разработке вакцины и ставят себе вопрос, вырабатывается ли у людей, которые переболели Covid-19, иммунитет, лечить инфицированных приходится подручными медикаментами или экспериментальными препаратами. В связи с этим, государство должно как можно скорее разработать собственную стратегию защиты украинцев от нового заболевания и не отставать от мировых тенденций.