Ліки від COVID-19: як владі захистити українців

Зараз зафіксовано понад 1,3 млн випадків захворювання COVID-19 і понад 75 тисяч смертей, тоді як жодних офіційних лікарських засобів, призначених для лікування коронавірусної інфекції, які довели би свою ефективність – немає. Так само триває й пошук вакцини. Втім, з різних країн все частіше з'являються новини про успіхи лікування коронавірусу альтернативними препаратами.

Найчастіше у зв'язку з цим згадується хлорохін - речовина, на якому засновані препарати для запобігання і лікування малярії, такі як Nivaquine компанії Sanofi. 17 лютого китайська влада заявила про консенсус щодо включення його в національний терапевтичний арсенал проти епідемії. У Франції в рамках дослідження щодо ефективність цієї речовини, виявили, що 70% пацієнтів, які приймали хлорохін, вилікувалися. Про його ефективність публічно висловлювався навіть президент США Дональд Трамп, який зазначив, що Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило використання препарату проти малярії Hydroxychloroquine як засіб для протидії Covid-19. Дві провідні фармакологічні компанії Sandoz та Bayer вже передали Міністерству охорони здоров'я США 30 мільйонів і 1 мільйон доз відповідно.

Ще один аналогічний препарат гідроксихлорохін - пероральні таблетки, які також використовуються для лікування малярії, системного червоного вовчака та ревматоїдного артриту. Гідроксихлорохін виробляється з 1955 року і разом з іншим препаратом - антибіотиком азитроміцином, найчастіше лікують пацієнтів хворих на коронавірус, однак поки це лише експеримент, а в аптеках України препаратів з вмістом гідрохлорохіна взагалі немає.

У зв'язку з цим, відомий український лікар Євген Комаровський нещодавно у своєму відеоблозі закликав керівництво країни прискорити питання отримання дозволу від держрегулятора на проведення досліджень і реєстрацію лікарських засобів. На його думку, якщо буде оперативно отримано дозвіл на виробництво того ж хлорохіну, Україна зможе суттєво просунутись в лікування коронавірусу.

Про готовність виробляти препарати з гідроксихлорохіном заявили й в "Дарниці" проте зазначають, що для цього потрібні активні дії МОЗ. Так, за словами голови ради директорів Darnitsa Group Дмитра Шимківа, фахівці "Дарниця" вивчали досвід лікування коронавірусу у Китаю, європейських країнах і США, де лікування COVID-19 препаратами з гідроксихлорохіном проводиться у рамках клінічних досліджень, коли пацієнт дає згоду на лікування експериментальним препаратом.



"Ми вже веземо діючу речовину, а саме гідроксихлорохін. Нам вдалося зарезервувати його на себе у той час, коли більшість країн закрили експорт цієї речовини. Сьогодні, ми очікуємо від МОЗ виконання дій, прописаних в новій редакції законів "Основи законодавства про охорону здоров’я" та "Про лікарські засоби", які вступили у дію з 1 квітня 2020 р. Тоді ми зможемо рухатися далі", - додав він.

Окрім того, за словами голови комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайла Радуцького, Україна, окрім виробництва препарату, розглядає також й варіант постачання гідроксихлорохіну з Індії, яка його виготовляє.

Окрім хлорохіну, в американській медицині застосовують й ремдесивір - противірусний препарат, який свого часу експериментально застосовували для лікування від Еболи. Як повідомляє The New York Times, ремдесивір призначався у кожному конкретному випадку пацієнтам хворим на коронавірус у Китаї, Японії, Європі та США. Проте клінічні випробування ремдесивіру ще тривають, а перші результати досліджень в Китаї можуть бути оголошені наприкінці наступного місяця.

Незначний ефект для лікування Covid-19 сьогодні спостерігається й від антиретровірусної терапії. Як повідомляє Всесвітня організація охорони здоров’я, доказів користі від використання антиретровірусних препаратів для лікування коронавірусних інфекцій поки доволі мало, однак деякі з досліджень свідчать про те, що пацієнти, інфіковані коронавірусом мали хороші клінічні результати й майже всі випадки одужали повністю. У деяких випадках пацієнтам призначали антиретровірусний препарат: лопінавір, підсилений ритонавіром (LPV/r). Ці дослідження в основному проводились у ВІЛ-негативних осіб”.

За словами китайських медиків, препарат під назвою Favipiravir (торгова марка Avigan), який використовується в Японії для лікування пацієнтів, заражених коронавірусною інфекцією, теж дав обнадійливі результати при клінічних випробуваннях за участю 340 пацієнтів в Ухані та Шеньчжені. Пізніше його дозволили до експериментального застосування в Італії.

Зазначається, що пацієнти, яким давали ліки, дали негативний результат аналіз на вірус в середньому через чотири дні після зараження. Більш того, рентген підтвердив поліпшення стану легень приблизно у 91% пацієнтів, яких лікували Favipiravir, в порівнянні з 62% поліпшення без препарату.

На початку квітня повідомлялось, що українські науковці почали розробляти генеричну копію цього препарату й у разі відповідного дозволу МОЗ за відносно короткий термін Україна готові представити власну базу препаратів для лікування коронавірусу.

Ціну ліків в жодному з цих випадків поки не озвучують, адже вона буде залежати від багатьох факторів. В першу чергу, вартість препарату диктують "невиправдано високі ціни на субстанцію за кордоном".

Втім, поки вчені шукають ліки й проводять численні дослідження по розробці вакцини та ставлять собі питання, чи виробляється в людей, які перехворіли Covid-19, імунітет, лікувати інфікованих доводиться підручними медикаментами або експериментальними препаратами. У зв'язку з цим, держава має якомога швидше розробити власну стратегію захисту українців від нового захворювання й не відставати від світових тенденцій.