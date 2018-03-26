Легитимность Путина: как Верховная Рада не признала выборы в оккупированном Крыму

22 марта Верховная Рада поддержала проект постановления о непризнании выборов президента РФ в оккупированных Крыму и Севастополе. "За" проголосовали 255 парламентариев.

22 марта Верховная Рада признала нелегитимными выборы президента РФ в оккупированном Крыму. Такое же решение ранее приняли США и страны Евросоюза. В украинский парламент также поступала инициатива депутатов "Народного Фронта" не признавать президентские выборы в России легитимными в целом. Однако этот проект постановления на голосование не выносился. Какое решение посчитали бы правильным народные депутаты, и чего ждать от России после выборов – в материале РБК-Украина.

В том, что Владимир Путин, который правит Россией уже 18 лет, будет переизбран, практически никто не сомневался. Так и вышло - почти 76% избирателей проголосовали за действующего президента. Таким образом, Путин будет президентом России еще 6 лет. Согласно действующему российскому законодательству, на следующих президентских выборах он уже не сможет баллотироваться. Если, конечно, не изменит это законодательство.

Президентские выборы проходили и в оккупированном Россией Крыму, несмотря на заявления Украины и мирового сообщества об их нелегитимности. К слову, день выборов – 18 марта – совпал с датой аннексии. Как заявляла Крымская правозащитная группа, жителей полуострова принуждали обеспечить явку на выборах, угрожая увольнениями с работы. По информации анонимных источников организации, крымских бюджетников, руководителей крупных предприятий, студентов и родителей школьников обязывали отчитываться об участии в "выборах Путина".

По информации главы Меджлиса крымскотатарского народа, народного депутата фракции БПП Рефата Чубарова, крымские татары массово проигнорировали выборы. Крымский адвокат Эмиль Курбединов на своей странице в Facebook сообщил об увольнении нескольких крымских татар по этим мотивам.

Еще перед голосованием на Западе предупреждали, что выборы в аннексированном Крыму не будут признаны. Президент Украины Петр Порошенко также ранее призывал международных партнеров не допустить своих граждан к международному наблюдению за выборами на полуострове. После того, как голосование в Крыму все же состоялось, страны ЕС и США подтвердили, что не признают выборы на полуострове, поскольку считают его украинским. К такому решению присоединились Канада, Норвегия и Япония.

22 марта Верховная Рада поддержала проект постановления о непризнании выборов президента РФ в оккупированных Крыму и Севастополе. "За" проголосовали 255 парламентариев.

Ранее на рассмотрение профильного комитета был направлен проект альтернативного постановления авторства депутатов "Народного фронта" - главы фракции Максима Бурбака и Георгия Логвинского. Нардепы предлагали признать нелегитимными выборы президента РФ в целом, и соответственно не признавать легитимным лицо, избранное на эту должность. Однако 22 марта это постановление не было вынесено на голосование.

Как отметил в комментарии "РБК-Украина" народный депутат Игорь Лапин ("Народный фронт") по данной инициативе еще не было решения комитета, и потому она не была внесена в зал парламента. Но, по словам Лапина, фракция НФ имеет принципиальную позицию – нардепы считают на выборах президента России были нарушены все демократические нормы. Таким образом, их можно считать нелегитимными.

Еще один нардеп от "Народного фронта" Андрей Тетерук подтвердил, что инициатива о непризнании выборов в РФ нелегитимными, является позицией фракции. Как рассказал Тетерук, фракция выставила соответствующий проект постановления на обсуждение. "Для того, чтобы было необходимое количество голосов, комитет иностранных дел доработал его до такого состояния, за который будут голосовать другие политические силы, и, собственно, за это мы проголосовали", - рассказал Тетерук.

Глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко в комментарии "РБК-Украина" напомнила, что парламент еще 1 марта проголосовал за обращение к международному сообществу признать выборы президента РФ незаконными на территории оккупированного Крыма. По словам Гопко, принятое 22 марта постановление, было продолжением этой линии. К тому же, Анна Гопко отметила позицию МИД Украины, которое поддержало решение о непризнании выборов именно на территории Крыма. "Мы все равно вынуждены в интересах людей, для защиты наших национальных интересов продолжать какую-то коммуникацию. Мы не можем сказать, что России нет, Путина не существует. Поэтому это постановление как раз то, которое отвечает нашим интересам для того, чтобы в дальнейшем защищать", - заявила Гопко.

"На самом деле, насколько я понимаю, в международном законодательстве нет такого четкого критерия, когда можно признавать выборы в целом легитимными, а когда нет", - говорит член фракции "Батькивщина" Игорь Луценко. Однако нардеп отметил, что голосовал бы за непризнание российских выборов, поскольку там были большие приписки и фальсификации. "Я считаю, что тут Украина как раз должна занять атакующую позицию", - подчеркнул Луценко.

Внефракционный Дмитрий Добродомов считает неправильной позицию о непризнании в целом выборов президента России. "Правильная позиция – это поддержать решение, и мы его поддержали, - о непризнании выборов в Крыму. Потому что в Крыму должен избираться украинский президент", - отметил Добродомов в комментарии изданию.

Нардеп Алексей Мушак (БПП) проголосовал за признание незаконными выборов в Крыму, но против инициативы признания нелегитимными выборов по всей России. Нардеп подчеркивает, что, если бы выборы не проходили на аннексированном полуострове, Путин все равно стал бы президентом. А потому, нет смысла признавать его нелегитимным. Во-вторых, по словам Мушака, так не говорит никто из наших западных партнеров, с которыми мы должны идти единым фронтом. "Но говорить, что он нелегитимный президент России – я считаю, что это неправильно. Потому что простая базовая арифметика не сходится" – поясняет Мушак.

Член фракции "Самопомич" Елена Сотник не видела постановления "Народного фронта", но не исключила возможности проголосовать "за" в случае обоснованности и понимания последствий такого решения.

Стоит отметить, что выборы президента РФ проходили на фоне сразу нескольких международных скандалов. Так 1 марта Путин выступил с посланием Федеральному собранию. В частности, он рассказал о новейшем российском вооружении "практически неограниченной дальности". "Это просто фантастика", – охарактеризовал оружие российский президент. Он продемонстрировал видео с российскими разработками и сообщил, что это "далеко не последние достижения".

А после этого в Британии произошло отравление бывшего двойного агента, российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. В 2006 году его осудили за государственную измену и шпионаж в пользу Лондона. Позднее его передали Лондону в рамках обмена шпионами, и с 2010 года Скрипаль проживает в британском Солсбери. Как выяснило следствие, Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим боевым веществом "Новичок", которое разработали в СССР и его формулу не рассекречивали. Таким образом, международное сообщество практически прямо называет Россию виновной в атаке в Солсбери. РФ, в свою очередь, все обвинения отвергает. Лондон выслал из страны 23-х российских дипломатов. Россия ответила аналогичным шагом.

Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон заявил, что отравление Скрипалей может быть связано с выборами президента РФ. По словам Джонсона, недемократичные политики делают так для того, чтобы создать в воображении населения образ врага.

Народный депутат Андрей Тетерук ("Народный фронт") не видит намеков на то, что Путин будет менять позицию после выборов. "Проводить демократическое совершенствование российского общества – это не о них", - говорит Тетерук. Однако нардеп считает, что наказание действий России неминуемо. "Позиция Великобритании, Соединенных Штатов, стран Европы, Украины свидетельствует о том, что мы готовы давать им отпор, привлекать их к ответственности и делать невозможным восприятие Путина как политика", - говорит Тетерук и заявляет, что Украина готовит иски в международные суды с целью наказать виновных за преступления против государства.