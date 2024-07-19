Курс на енергонезалежність. Як компанії "Нафтогазу" збільшують видобуток газу

Позитивна тенденція

Як йдеться в повідомленні "Нафтогазу", за шість місяців 2024 року компанії групи "Нафтогаз" – АТ "Укргазвидобування" і ПАТ "Укрнафта" – видобули 7,3 млрд куб. м товарного газу. Це на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Станом на липень ці показники перевищують операційний план на майже 2%.

Загалом же, за даними керівника енергетичних програм "Українського інституту майбутнього" Андріана Прокіпа, валовий видобуток газу в першій половині цього року становив майже 9,4 млрд куб. м.

В "Нафтогазі" додають, що цьогорічні темпи закачування перевищують минулорічні на 400 млн куб. м. Отже, до початку опалювального сезону 2024-2025 рр. планується накопичити у сховищах 13,2 млрд куб. м газу до листопада, яких має вистачити для проходження зими навіть в умовах збільшення попиту на цей ресурс для генерації електроенергії.

Нові свердловини

Важливим фактором зростання стало введення в експлуатацію нових родовищ. Наприклад, у 2023 році було запущено кілька нових свердловин на родовищах в Полтавській та Харківській областях. Цього року "Нафтогазу" вдалось запустити рекордну кількість свердловин.

За словами очільника НАКу Олексія Чернишова, всього вдалось запустити 41 свердловину, що на одну більше, ніж планувалося. З них 14 – високодебітні, дають понад 100 тисяч кубометрів газу на добу.

"Наші фахівці не лише запускають нові, а й постійно аналізують старі свердловини, які можна повернути в експлуатацію за допомогою сучасних технічних рішень. Такий підхід дозволяє нам збільшувати загальний обсяг видобутку та використовувати наявні ресурси у найбільш ефективний спосіб", – зазначив Олексій Чернишов.

Всього ж за час повномасштабного вторгнення всі газовидобувні компанії України заклали майже 300 новин свердловин. З них цьогоріч – вже близько 70-ти. Лідером є "Укргазвидобування", у незалежних компаній також спостерігається позитивна динаміка, говорить виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко.

Важливо зазначити, що найбільший потенціал видобутку мають регіони, найбільш наближені до бойових дій. Але попри це газовики не зупиняють роботу, пристосовуючись до нових реалій.

Вплив на енергетичну незалежність

Збільшення власного видобутку газу, завдяки бурінню новин свердловин та ремонту старих, дозволяє забезпечити стабільні поставки газу для населення та промисловості, що є важливим фактором для економічної стабільності країни в умовах війни.

"Цього літа енергосистема проходить найскладніші випробування, агресор ні перед чим не зупиняється. Але навіть у таких умовах активно готуємося до зими. Газ є та залишатиметься ключовим ресурсом для побутових споживачів та бізнесу, тому нарощення обсягів його видобутку – життєво необхідне", – уточнює Олексій Чернишов.

В Асоціації газовидобувних компаній України зазначають, що газ критично необхідний не лише для успішного проходження зими, а й для покриття дефіциту електроенергії.

Крім того, Україна має значний потенціал для розвитку цієї галузі. Торік Україна вперше змогла пройти опалювальний сезон винятково на власному газі. Цьогоріч перед "Нафтогазом" стоїть таке ж завдання. Там наголошують, що запасів "блакитного палива" має вистачити навіть попри очікуване зростання попиту з боку виробників електроенергії.

"Нафтогаз" забезпечить необхідні обсяги газу для того, щоб пройти наступну зиму. Ми очікуємо, що споживання газу зросте, зокрема, через його використання для генерації електроенергії, проте ми готуємось до цього й враховуємо відповідні потреби", - констатував Олексій Чернишов.

Зокрема, до початку холодів у підземних сховищах група "Нафтогаз" планує накопичити понад 13 млрд кубометрів газу. Цього має цілком вистачити для проходження опалювального сезону.

Державні компанії та бізнес також роблять ставку на автономність – газові електростанції. Про плани збудувати власну генерацію вже заявили "Західнадрасервіс", "Укрнафта", "Укрзалізниця", "Епіцентр", "Нова пошта" ін.

"Щоб такі проєкти втілювалися у життя і в майбутньому повноцінно працювали, Україні потрібно нарощувати видобуток власного газу. Тож, подальше залучення інвестицій, освоєння нових площ, реалізація УРП та інших нафтогазових проєктів – не просто стратегічне завдання для зміцнення енергобезпеки, а й одна з важливих умов, щоб вистояти і перемогти у цій війні", – наголошує Артем Петренко.