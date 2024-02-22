Курс на 39. Куди і чому рухається долар в Україні

При підготовці матеріалу використовувались статистичні дані НБУ та коментарі аналітиків інвестиційно-банківського ринку.

З понеділка, 19 лютого, курс гривні безупинно падає. Стартувавши на позначці 37,97 за долар, офіційний курс гривні на кінець тижня знизився до 38,48, переваливши через пік 38,62 у четвер, 22 лютого.

З офіційним курсом євро – аналогічна тенденція. Розпочавши тиждень значенням 40,89 гривень за євро, на п’ятницю, 23 лютого, маємо 41,73.

Джерело: НБУ

Поточне зростання курсу долара, зокрема, відбувається на тлі затримки фінансової підтримки України з боку США, що створює певні негативні настрої та ризики для бюджету. Додаткового негативу додають події на польсько-українському кордоні.

"Говорити про стійку тенденцію щодо знецінення гривні поки не варто, але за поточних обставин зростання курсу цілком відповідає ситуації", - упевнений керівник служби продажу казначейських продуктів Банку Авангард Юрій Крохмаль.

З одного боку, шанси на виділення фінансової підтримки з боку США зберігаються, а попереду - початок підготовки до посівної кампанії, що матиме позитивний вплив на валютний ринок. З іншого, можемо й надалі спостерігати значні курсові коливання під впливом тих чи інших новин з фронту та зовнішньополітичних подій.

Дивні обставини

Останні коливання курсу гривні відбувались за досить цікавих обставин, зазначає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. Протягом першої половини лютого (з 1-го по 15-те) пропозиція валюти з боку клієнтів банків суттєво перевищувала попит на валюту. В деякі дні НБУ навіть викуповував валюту.

Після ослаблення гривні в останні декілька днів січня, починаючи з 1 лютого гривня укріпилась, дійшовши до значення 37,55 за долар, і трималась навколо цього значення протягом першої декади лютого.

Однак з 10 лютого, не дивлячись на збереження профіциту валюти на міжбанку зі сторони клієнтів банків, долар швидко пішов угору. 15 лютого він досягнув значення 38,17 грн. Таке стрімке падіння гривні спровокувало появу додаткових покупців на ринку. І з 16 лютого на міжбанку можна було фіксувати сильний дефіцит валюти. По суті, продавці почали притримувати валюту, а покупці навпаки наступали.

У п’ятницю, 16 лютого, і вівторок, 20-го, спостерігався дуже сильний попит на валюту. Більше того, 20 лютого на вечір курс на міжбанку навіть обігнав курс готівкового ринку, чого не було дуже давно.

Оскільки деякі коливання відбувались проти балансу ринку, дуже цікавими виглядають деякі деталі, зазначає співрозмовник РБК-Україна.

По-перше, 14 та 21 лютого були виплати за гривневими ОВДП. Тобто тримачі цінних паперів, серед яких були банки, юридичні особи, населення й нерезиденти, отримали на руки значні об’єми вільної гривні. І дуже ймовірно, що саме ця гривня вийшла на ринок останніми днями.

По-друге, щоб не допустити активний перетік гривні на валютний ринок, необхідне було зростання курсу долара і євро. Можливо, це і є причиною падіння курса гривні на тлі профіцита валюти, припускає Андрій Шевчишин

По-третє, 20 лютого, у вівторок, НБУ уточнив деякі аспекти регулювання валютного ринку, обмеживши можливість купівлі валюти юрособами, у яких є операції своп (юрособи могли використовувати цей механізм, щоб обійти валютний контроль і показувати відсутність своєї валюти на рахунках). Можливо, деякі компанії дуже активно використовували цей підхід, особливо останніми днями.

По-четверте, вихідний день в США сприяв перекосам на ринку.

"По-п’яте, НБУ продовжує жорстко контролювати валютний ринок і може його як осадити, так і спрямувати вгору. В умовах відсутності активної зовнішньої допомоги НБУ зберігає резерви і намагається показати учасникам ринку, що широкі курсові коливання можливі. А, отже, не треба чекати більш вигідного курсу - варто продавати і купувати вже сьогодні", - пояснює фінансист.

Насправді, констатує співрозмовник РБК-Україна, все залежить від НБУ. На тлі затримки зовнішнього фінансування України девальвація гривні є одним з механізмів підвищення митних платежів та податків, прив’язаних до курсу гривні. Також це дієвий механізм стримування імпорту. Хоча на іншій шальці терезів - прискорення інфляції. Щоправда, річна інфляція у січні становила всього 4,7% - досить низький показник, що теоретично дозволяє трохи послабити гривню.

Що далі

Надалі курс гривні буде просідати, упевнені опитані РБК-Україна фінансові експерти. Якщо затримка із зовнішнім фінансуванням України триватиме, то курс гривні потроху рухатиметься до позначки 39 за долар. Глибина просідання гривні залежатиме виключно від волі НБУ.

"За моїми розрахунками, НБУ бачить середній курс долара на 2024 рік на рівні 39 грн. Якщо мої розрахунки правильні, то не пізніше ніж до середини року ми повинні побачити десь такий офіційний курс. Коли це станеться – відомо лише одному Нацбанку", - прогнозує керівник аналітичного департаменту інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій.