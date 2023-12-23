Крипто-подарунки. Ідеї, які здивують близьких на свята

Останнім часом використання криптовалюти перестало зводитися лише до інструменту для інвестування, але й відкрило нові можливості для придбання товарів, послуг або навіть подарунків. У звʼязку з цим криптовалюта може стати ідеальною можливістю здивувати ваших рідних та близьких на свята.

Подарунки, пов'язані з криптовалютою, також можуть мати чимало переваг, зокрема, ставати більш цінними з часом.

Про найкращі ідеї подарунків для криптофанів, які точно нікого не залишать байдужим, — в спецпроекті РБК-Україна.

Переваги криптовалюти в якості подарунка

Крім унікальності, криптовалюта в якості подарунка має ще декілька беззаперечних переваг.

Креативність. Криптовалютна сфера зараз на піку популярності, тому багато людей хочуть бути в курсі криптоподій. Не кожному може спасти на думку ідея про криптовалюту в якості подарунка, але якщо людина це зробила, такий нетривіальний презент точно не буде забутий!

Вигідність. Багато криптовалют мають потенціал для збільшення вартості з часом. Якщо ви даруєте криптовалюту в якості подарунка, це може стати інвестицією з довгостроковою фінансовою вигодою.

Криптонавчання. Для тих, хто не знайомий з криптовалютами, отримання їх у подарунок може стати чудовою можливістю дізнатися про технологію блокчейн і розширити знання про цифрові активи.

Глобальна доступність. Криптовалюти можна надсилати та отримувати у багатьох куточках світу, що робить їх ідеальним подарунком для друзів або членів сім'ї, які живуть у різних країнах.

Безпека. Традиційні фізичні подарунки можуть бути втрачені, вкрадені або пошкоджені. Криптовалюти зберігаються в цифровому вигляді, що знижує ризик їхньої втрати або пошкодження.

ТОП-ідей крипто-подарунків

Крипто-донат

Найкращий подарунок під час війни

Саме такий подарунок обрала Ірина, яка з початку повномасштабного вторгнення з дочкою та мамою проживає у Мюнхені. "Раніше я не дуже цікавилась криптовалютою, але зараз переконана, що саме такий спосіб донату є швидким і безпечним. Хто б що не казав, але від війни ніхто не втомився. Будемо тримати свій фронт стільки, скільки треба!" - говорить Ірина

Найкращий подарунок під час повномасштабного вторгнення — донат.

Варіантів, як задонатити, — безліч, у тому числі за допомогою криптовалюти.

Анонімність, швидкість та низькі комісії зробили такий вид пожертви дуже популярним по всьому світу та надали змогу благодійним організаціям ще більш ефективно реагувати на гуманітарні кризи.

Наприклад, за допомогою сервісу Whitepay, що спеціалізується на наданні криптоеквайрингу для бізнесу та благодійності, криптопожертви збирають Таблеточки, RescueNow, Дім Рональда МакДональда в Україні, Птахи Мадяра і т.д.

Whitepay підтримує понад 140 цифрових активів, з будь-якого гаманця та без комісій для всіх користувачів WhiteBIT.

Саме такий подарунок обрала Ірина, яка з початку повномасштабного вторгнення з дочкою та мамою проживає у Мюнхені.

"Раніше я не дуже цікавилась криптовалютою, але зараз переконана, що саме такий спосіб донату є швидким і безпечним. Хто б що не казав, але від війни ніхто не втомився. Будемо тримати фронт стільки, скільки треба!" — говорить Ірина.

Карта WhiteEX

Кращий вибір для родичів, друзів або як корпоративний подарунок співробітникам

Заміни звичний усім конверт із грошима на подарунок, що здивує!

WhiteEХ – скретч-картки з криптовалютою будь-якого номіналу, які активуються протягом п'яти хвилин. Картки мають три ступені захисту, тому є дуже надійними.

Активувати карту дуже просто. Для цього треба бути зареєстрованим і верифікованим на криптобіржі WhiteBIT, ввести на сайті чи в додатку дані з картки. Після цього кошти одразу опиняться у вашому гаманці.

WhiteBIT – одна з найбільших європейських криптовалютних бірж родом з України. Це безпечна, зрозуміла та проста у використанні платформа, що має на меті поширювати блокчейн-технології та розвивати криптоспільноту.

Картки не мають терміну дії, тому скористатися нею можна в будь-який час. Крім того, такий подарунок не вимагає технічних знань про криптовалюту. Відтак, WhiteEX – найкращий подарунок для тих, хто хоче відкрити для себе світ криптовалюти.

Придбати картку WhiteEX можна кількома способами:

Фізичну картку можна придбати у магазинах партнерів. Зараз вони є у більшості великих торгових центрах, в магазинах "Техно Їжак", Cactus, YABLUKA та інших. З повним списком можна ознайомитись за посиланням.

Онлайн-карту можна придбати на сайті whiteex.com. Вона прийде на e-mail, вказаний при оплаті.

Корпоративні карти власного дизайну можна замовити на сайті whiteex.com. Це ідеальна заміна стандартним бонусам, конвертам та "чашкам з лого".

Цифрова Gift-картка

Чудовий подарунок для родичів, друзів або коханої людини

Придбати цифрову Gift-картку може будь-який користувач WhiteBIT, який підтвердив свою особу та активував 2FA. Картка існує лише в електронному форматі та призначена для оплати в магазинах та популярних сервісах.

Зазначивши країну проживання, ви відразу ж побачите перелік карток, які доступні для вашого регіону або регіону людини, яка буде нею користуватися.

Наприклад, в Іспанії ви можете скористатись Gift-карткою для оплати в магазинах одягу ZARA та Mango. В Польщі – в магазинах Primark та безлічі інших місць. З повним списком магазинів у різних країнах можна ознайомитись на сайті.

Сплатити за придбання такої подарункової карти можна прямо зі свого Основного балансу на біржі.

Оплативши картку, ви миттєво отримаєте до неї доступ і зможете відправити обраній людині у вигляді посилання. Створена картка матиме термін дії – тому ті, кому ви її подаруєте, мають не гаяти часу з подарунком!

Саме такий подарунок брату, який проживає у Польщі, обрав Сергій з Запоріжжя. Через війну зараз вони рідко бачаться, але, на його думку, зробити приємно близьким, особливо напередодні свят, – вкрай важливо. "Мені сподобалась ідея з цифровою картою через те, що ви можете її придбати з будь-якого куточку світу і використовувати будь-де, де приймають платежі в криптовалютах. В сучасному світі – це дуже зручно", – переконаний Сергій.

Враховуючи, що з початку війни майже у кожній родині є ті, хто був вимушений виїхати за кордон, цифрова Gift-картку – чудовий спосіб привітати на відстані друзів, родичів чи навіть кохану людину.

Електроніка за крипту

Якщо ви маєте заощадження в крипті, але хочете придбати на подарунки товари чи послуги, в Україні існує чимало варіантів, як їх можна придбати за цифрові активи. В деяких магазинах так буде навіть вигідніше. Особливо напередодні свят!

Для прихильників криптовалют є можливість розрахуватися за телефон, комп'ютер, навушники, ігрову консоль, зарядні станції, побутову техніку та багато інших товарів.

Зокрема, оплату в крипті приймають eStore, "Техно Їжак", AVIC, Stylus, Yabluka, COMPX.

Також криптовалютою можна розплатитися в різних туристичних агенціях, готелях, а також у провайдерів інших послуг. Серед компаній, які приймають оплату в крипті: JoinUp!, M1 Club Hotel, Visit Ukraine, Ribas Hotels Group.

Поціновувачі мистецтва можуть придбати подарунки, розрахувавшись криптовалютою. Йдеться і про музику, і про картини. В цьому вам допоможе, наприклад, Kulibin Studio.

Криптодепозит

Найкращий подарунок для себе та своєї сімʼї

В турбулентні часи кращий спосіб турботи про себе – заощадження та пасивний дохід.

У цьому контексті, криптодепозит – простий, але ефективний інструмент для отримання пасивного доходу в криптовалюті.

Фактично, ви надаєте криптобіржі свої активи в позику для фінансування маржинального терміналу, отримуючи дохід згідно з обраним планом. Плани на криптобіржах відрізняються залежно від ставки, строків та суми позики.

Наприклад, на криптобіржі WhiteBIT річний депозит у біткоїні або ефірі доступний під 17,39%, а USDT – під 18,64%.

WhiteBIT пропонує вигідні відсотки. При цьому біржа інтегрована з "Дією" через яку можна пройти верифікацію акаунту всього за декілька хвилин.

Крім фінансової винагороди, криптодипозит – це ще й безпечний різновид збереження коштів. WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях і використовує WAF для виявлення і блокування хакерських атак.

Попри всі труднощі в пошуках ідеальних подарунків до свят рідним і близьким, криптовалюта може стати простим й креативним рішенням цієї задачі. Здивуйте своїх близьких!