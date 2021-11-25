Криминальный триллер. Как украинский коллекционер искусства пострадал от чешских мошенников

В Чехии разгорается крупный криминальный скандал, который, благодаря лихо закрученному сюжету, вполне достоин голливудской экранизации. В центре расследования – похищение известной картины основателя абстракционизма Василия Кандинского. Главный подозреваемый, пражский галерист Ян Трештик, уже задержан и обвиняется в мошенничестве, ему грозит до десяти лет лишения свободы. В деле есть и украинская сторона – международные мошенники фактически украли произведение Кандинского у известного украинского бизнесмена и коллекционера предметов искусства Андрея Адамовского.

Как сообщило чешское издание Seznam Zprávy, по данным полиции, владелец галереи Hauch в Праге Ян Трештик несет ответственность за ущерб более чем на 200 миллионов чешских крон ( порядка 10 миллионов евро). Скандальная история получила широкую огласку в Чехии в том числе и потому, что Трештик ранее тесно сотрудничал в сфере торговли предметами искусства с местными политиками – председателем фракции ANO Ярославом Фалтынеком и экс-министром здравоохранения Романом Примулой. Расследование преступления раскрыло новые детали: помимо Трештика, еще двое человек, предприниматель Павел Киллар и юрист Мартин Доуха, теперь также обвиняются в вымогательстве.

Начало будущего "триллера с элементами абстракционизма" было положено в 2015 году, когда Андрей Адамовский познакомилася с чешским галеристом и торговцем предметами искусства Яном Трештиком. Трештик обладал довольно большим опытом в сфере торговли современным и старинным искусством, и имел репутацию успешного маклера, о чем свидетельствовал ряд успешных сделок на уровне ведущих аукционов, галерей и музеев. В ноябре 2016 года Трештик предложил Адамовскому свои маклерские услуги на аукционе в Стокгольме, где, в частности, анонсировались торги картины Василия Кандинского "Круг и пятно". История этой картины довольно примечательна, "Круг и пятно" принадлежит к группе работ, которые Кандинский написал в рамках своей работы в группе Die Blaue Vier ("Синий всадник"), сформированной в Веймарском Баухаусе в 1924 году.

Картина Василия Кандинского "Круг и пятно", 1929 год

Как крупный коллекционер украинского и русского искусства Адамовский высказал заинтересованость в покупке этой работы и дал Трештику "добро" на участие в торгах. В итоге картина Кандинского была приобретена и перевезена в Прагу, где Трештик вместе со своей знакомой адвокатессой Владимирой Глатцовой предложили выставить это произведение искусства на престижной выставке в Национальной галерее Праги.

Продажа картины Кандинского "Круг и пятно" на аукционе в Стокгольме

Участие Глатцовой, по рекомендации Трештика, понадобилось, чтобы тщательно соблюсти все юридические формальности, размещая на выставке столь ценную картину. Таким образом, адвокатесса получила доверенность со стороны семьи Адамовского на переговоры с Национальной галерей, а также на составление юридической документации и передачу хранившейся на охраняемом складе работы Кандинского уполномоченным лицам от выставки. Таким образом, в 2017 году картина оказалась в Национальной галерее Праги. После завершения выставки ее переместили в депозитарий галереи, где она и должна была находиться в сохранности до того момента, пока владелец не пожелает переместить ее в другое место хранения.

В феврале 2020 году работой заинтересовался перспективный покупатель, но накануне демонстрации представителям покупателя выяснилось…что картина Кандинского стоимостью около 10 миллионов евро из депозитария пропала.

В процессе разбирательств выяснилось, что еще в январе 2018 года Владимира Глатцова устроила передачу картины все тому же Яну Трештику. При этом владелец картины Андрей Адамовский не был об этом оповещен. Работа несколько раз перемещалась и, в итоге, очутилась в руках предпринимателя с сомнительной репутацией Павла Киллара, которому Трештик задолжал какую-то сумму денег за другие нереализованные произведения искусства.

Уже после выдвижения обвинений в 2021 году, Ян Трештик мотивировал свой поступок тем, что Киллар угрожал ему физической расправой и ликвидацией бизнеса – именно поэтому он передал картину Киллару в качестве залога за свои долги. Разумеется, при этом никаких документов на залог картины Кандинского оформлено не было, да и документов на нее у Трештика не было и быть не могло. При этом мошенник-галерист убеждал сторону владельца, что работа Кандинского и дальше находится в депозитарии Национальной галереи.

Когда все обстоятельства вскрылись, Киллар заявил, что не против вернуть картину владельцу, но только в случае, если он покроет долги Трештика.

Но дело быстро приобрело новый неожиданный оборот. Выяснилось, что в 2019 году Киллар перепродал картину (а точнее, долги Трештика и картину, как их залог) бизнесмену из ОАЭ Ахмеда Алзааби! С этого момента началась другая часть истории о похищении работы Кандинского, которую можно охарактеризовать, как наглое вымогательство. Стало понятно, что мошенники пытаются получить выкуп у владельца картины, или же оставить ее у себя.

Безусловно, Киллар был прекрасно осведомлен о финансовых трудностях Трештика, и точно знал, что тот никогда не стал бы сам покупать и перезакладывать такую дорогую вещь. Между предпринимателем и галеристом на тот момент существовал десятилетний опыт сделок и кредитов, предоставляемых Килларом Трештику, но всегда залоги и договора оформлялись должным и законным способом. В случае же с картиной Кандинского такой ценный предмет искусства был передан без каких-то оформленных документов. Строго говоря, юристы Киллара должны были изучить вопрос и сделать однозначный вывод, что работа Кандинского, не принадлежащая Трештику, не могла быть предметом залога, и должна быть возвращена законному владельцу.

Однако Киллар, при поддержке своих адвокатов, решил сыграть в своеобразный "ломбард" и пошел другим путем. Он принял решение настаивать на правомерности своих действий. В итоге, как уже упоминалось, картина была продана бизнесмену из Эмиратов и была вывезена с территории Чехии.

Примерно в то же время, в процесс активно включились адвокаты. В частности, один из наиболее успешных адвокатов в Чехии Петр Томан. Оказывается, Томан одновременно представлял интересы Ахмеда Алзааби и Павла Киллара, и в неформальной "дружеской" беседе с одним из знакомых Адамовского сообщил, что картину могут вернуть владельцу…за 2 миллиона евро. Разумеется, адвокату объяснили, что вымогательство не сработает, и владелец будет добиваться возврата картины законным способом.

После этой встречи Томан сообщил, что больше не является адвокатом Ахмеда Алзааби, который якобы располагал картиной, но при этом остался адвокатом Павла Киллара – организатора преступления по вымогательству. По данным стороны владельца, вымогатели не остановились и начали запугивать включением в процесс вымогательства так называемой Солнцевской криминальной группировки из России.

Через какое-то время в истории появляется очередной адвокат – Мартин Доуха, который вышел на контакт с адвокатами Адамовского и сообщил, что представляет интересы своего клиента – гражданина ОАЭ Ахмада Альзааби, у которого и находится картина. Доуха также предложил выкупить у него права требования в отношении Трештика, включая залог в виде работы Кандинского. При этом Мартин Доуха, судя по общению с ним, в ситуации не видел ничего противозаконного.

В итоге, на это криминальное дело обратил внимание чешский Национальный центр по борьбе с организованной преступностью (NCOZ), который и провел блестящую международную операцию. Полиция разработала план, согласно которому, владелец картины согласился на выкуп собственной картины и его представители вступили в личные переговоры с Доухой и Килларом.

В момент передачи картины Киллара и Доуху арестовали с поличным, во время пересчета полученной наличности в отеле "Хилтон" в Праге, куда они привезли картину из Австрии. Картина была изъята полицией и передана на проведение экспертизы, которая и подтвердила подлинность произведения искусства Кандинского! Павлу Киллару и адвокату Мартину Доухе были предъявлены обвинения в вымогательстве и легализации доходов, полученных незаконным путем, по которым им грозит до 12 лет лишения свободы.

Галерист Ян Трештик с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем и президентом Франции Эмманюелем Макроном

В ходе следствия по делу галериста Трештика выяснились и другие детали. Как писала чешская пресса, в полицейские документах указано, что он также подозревается в других эпизодах мошенничества: в частности, он получил 58 миллионов чешских крон на покупку двух картин немецкого художника эпохи Возрождения Ганса Гофмана, которые присвоил себе, а также присвоил деньги на покупку картины чешского художника Оскара Кокошки.

Примичательно, что ранее, в 2010 году, Трештика уже судили по обвинению в попытке незаконного вывоза за границу картины Пабло Пикассо. Тогда в суде не было доказано, что Трештик хотел продать за границей картину, которая является памятником культуры стоимостью 75 миллионов. Приговор ему не был вынесен, а судья закрыл дело, увидев в правонарушении только административную ошибку. Но в истории с работой Кандинского, Трештику, похоже, не отвертеться. Слишком уж явный и неприкрытый вид мошенничества он решил провернуть.

Бизнесмен Андрей Адамовский вместе с принадлежащей ему картиной Кандинского "Круг и Пятно" в Национальной галерее в Праге

Интересно, что спустя месяц после задержания подозреваемых и предъявления им обвинений, в чешскую полицию обратился адвокат Мартин Пуйман, который… тоже представляет интересы Ахмеда Альзааби. Он потребовал выдать его клиенту картину в связи с тем, что она законно находилась у него в качестве залога за права требования к Яну Трештику.

Чешские журналисты раскопали, что Пуйман начинал свою карьеру адвоката в бюро уже упоминаемого Петра Томана, адвоката Альзааби и Киллара. Интересно, что Томан с 2021 года избран членом правления Адвокатской палаты Чехии и даже претендует на должность ее председателя. Это наталкивает на мысль о том, что вокруг картины еще будут вестись судебные тяжбы. Видимо, вымогатели не оставляют надежд таки увести ценную картину у законного владельца. Но и украинская сторона не собирается уступать свои законные права.

К слову, работы Кандинского неоднократно становились предметом желаний разного рода мошенников и воров. Так, еще в 1985 году в немецком Кельне была украдена работа кисти Кандинского 1930 года во время транспортировки. Другое полотно выдающегося художника "Абстракция" (1913 год) было похищено у российского владельца, после того, как он отдал его на експертизу, и вывезено в Швейцарию для перепродажи.

В 2002 году полотно было найдено в Швейцарии на складе и через два года, после череды юридических тяжб, экстрадировано обратно в Россию. Еще одна известнейшая работа Кандинского "Картина с домами" (1909 год), похищенная еще в 1940 году после вторжения нацистов в Амстердам, вернулась семье владельца только в 2018 году.