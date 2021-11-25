Кримінальний трилер. Як український колекціонер мистецтва постраждав від чеських шахраїв

У Чехії розгорається великий кримінальний скандал, який, завдяки хвацько закрученому сюжету, цілком гідний голлівудської екранізації. У центрі розслідування – викрадення відомої картини засновника абстракціонізму Василя Кандинського. Головний підозрюваний, празький галерист Ян Трештік, вже затриманий і звинувачується в шахрайстві, йому загрожує до десяти років позбавлення волі. У справі є і українська сторона – міжнародні шахраї фактично вкрали твір Кандинського у відомого українського бізнесмена і колекціонера предметів мистецтва Андрія Адамовського.

Як повідомило чеське видання Seznam Zprávy, за даними поліції, власник галереї Hauch в Празі Ян Трештік несе відповідальність за збиток більш ніж на 200 мільйонів Чеських крон ( близько 10 мільйонів євро). Скандальна історія набула широкого розголосу в Чехії в тому числі і тому, що Трештік раніше тісно співпрацював у сфері торгівлі предметами мистецтва з місцевими політиками – головою фракції ANO Ярославом Фалтинеком і екс-міністром охорони здоров'я Романом примулою. Розслідування злочину розкрило нові деталі: крім Трештіка, ще двоє людей, підприємець Павло Кіллар і юрист Мартін Доуха, тепер також звинувачуються у вимаганні.

Початок майбутнього "трилера з елементами абстракціонізму" було покладено в 2015 році, коли Андрій Адамовський познайомилася з чеським галеристом і торговцем предметами мистецтва Яном Трештіком. Трештік володів досить великим досвідом у сфері торгівлі сучасним і старовинним мистецтвом, і мав репутацію успішного маклера, про що свідчив ряд успішних угод на рівні провідних аукціонів, галерей і музеїв. У листопаді 2016 року Трештік запропонував Адамовському свої маклерські послуги на аукціоні в Стокгольмі, де, зокрема, анонсувалися торги картини Василя Кандинського "коло і пляма". Історія цієї картини досить примітна, "коло і пляма" належить до групи робіт, які Кандинський написав в рамках своєї роботи в групі Die Blaue Vier ("Синій вершник"), сформованої в Веймарському Баухаусі в 1924 році.

Картина Василя Кандинського "Коло і пляма", 1929 рік

Як великий колекціонер українського та російського мистецтва Адамовський висловив зацікавленість у купівлі цієї роботи і дав Трештику "добро" на участь у торгах. У підсумку картина Кандинського була придбана і перевезена до Праги, де Трештік разом зі своєю знайомою адвокатесою Володимир Глатцової запропонували виставити цей витвір мистецтва на престижній виставці в Національній галереї Праги.

Продаж картини Кандинського "Коло і пляма" на аукціоні в Стокгольмі

Участь Глатцової, за рекомендацією Трештика, знадобилося, щоб ретельно дотримати всі юридичні формальності, розміщуючи на виставці настільки цінну картину. Таким чином, адвокатеса отримала довіреність з боку сім'ї Адамовського на переговори з Національною галерей, а також на складання юридичної документації та передачу зберігалася на складі роботи Кандинського уповноваженим особам від виставки. Таким чином, в 2017 році картина опинилася в Національній галереї Праги. Після завершення виставки її перемістили в депозитарій галереї, де вона і повинна була перебувати в цілості до того моменту, поки власник не побажає перемістити її в інше місце зберігання.

У лютому 2020 року роботою зацікавився перспективний покупець, але напередодні демонстрації представникам покупця з'ясувалося... що картина Кандинського вартістю близько 10 мільйонів євро з депозитарію пропала.

У процесі розглядів з'ясувалося, що ще в січні 2018 року Володимира Глатцова влаштувала передачу картини все тому ж Яну Трештіку. При цьому власник картини Андрій Адамовський не був про це сповіщений. Робота кілька разів переміщалася і, в підсумку, опинилася в руках підприємця з сумнівною репутацією Павла Кіллара, якому Трештік заборгував якусь суму грошей за інші нереалізовані твори мистецтва.

Вже після висунення звинувачень в 2021 році, Ян Трештік мотивував свій вчинок тим, що Кіллар погрожував йому фізичною розправою і ліквідацією бізнесу – саме тому він передав картину Кіллару в якості застави за свої борги. Зрозуміло, при цьому ніяких документів на заставу картини Кандинського оформлено не було, та й документів на неї у Трештика не було і бути не могло. При цьому шахрай-галерист переконував сторону власника, що робота Кандинського і далі знаходиться в депозитарії Національної галереї.

Коли всі обставини розкрилися, Кіллар заявив, що не проти повернути картину власнику, але тільки в разі, якщо він покриє борги Трештика.

Але справа швидко набула новий несподіваний оборот. З'ясувалося, що в 2019 році Кіллар перепродав картину (а точніше, борги Трештіка і картину, як їх заставу) бізнесменові з ОАЕ Ахмеда Алзаабі! З цього моменту почалася інша частина історії про викрадення роботи Кандинського, яку можна охарактеризувати, як нахабне вимагання. Стало зрозуміло, що шахраї намагаються отримати викуп у власника картини, або ж залишити її у себе.

Безумовно, Кіллар був прекрасно обізнаний про фінансові труднощі Трештіка, і точно знав, що той ніколи не став би сам купувати і перезакладивать таку дорогу річ. Між підприємцем і галеристом на той момент існував десятирічний досвід угод і кредитів, що надаються Кілларом Трештіку, але завжди застави і договори оформлялися належним і законним способом. У випадку ж з картиною Кандинського такий цінний предмет мистецтва був переданий без якихось оформлених документів. Строго кажучи, юристи Кіллара повинні були вивчити питання і зробити однозначний висновок, що робота Кандинського, яка не належить Трештіку, не могла бути предметом застави, і повинна бути повернута законному власнику.

Однак Кіллар, за підтримки своїх адвокатів, вирішив зіграти у своєрідний "ломбард" і пішов іншим шляхом. Він прийняв рішення наполягати на правомірності своїх дій. У підсумку, як уже згадувалося, картина була продана бізнесменові з Еміратів і була вивезена з території Чехії.

Приблизно в той же час, в процес активно включилися адвокати. Зокрема, один з найбільш успішних адвокатів в Чехії Петро Томан. Виявляється, Томан одночасно представляв інтереси Ахмеда Алзаабі і Павла Кіллара, і в неформальній "дружній" бесіді з одним із знайомих Адамовського повідомив, що картину можуть повернути власнику...за 2 мільйони євро. Зрозуміло, адвокату пояснили, що вимагання не спрацює, і власник буде домагатися повернення картини законним способом.

Після цієї зустрічі Томан повідомив, що більше не є адвокатом Ахмеда Алзаабі, який нібито мав у своєму розпорядженні картину, але при цьому залишився адвокатом Павла Кіллара – організатора злочину з вимагання. За даними сторони власника, вимагачі не зупинилися і почали залякувати включенням в процес вимагання так званого Солнцевського кримінального угруповання з Росії.

Через якийсь час в історії з'являється черговий адвокат – Мартін Доуха, який вийшов на контакт з адвокатами Адамовського і повідомив, що представляє інтереси свого клієнта – громадянина ОАЕ Ахмада Альзаабі, у якого і знаходиться картина. Доуха також запропонував викупити у нього права вимоги щодо Трештика, включаючи заставу у вигляді роботи Кандинського. При цьому Мартін Доуха, судячи зі спілкування з ним, в ситуації не бачив нічого протизаконного.

У підсумку, на цю кримінальну справу звернув увагу Чеський національний центр по боротьбі з організованою злочинністю (NCOZ), який і провів блискучу міжнародну операцію. Поліція розробила план, згідно з яким, власник картини погодився на викуп власної картини і його представники вступили в особисті переговори з Доухою і Кілларом.

У момент передачі картини Кіллара і Доуху заарештували на місці злочину, під час перерахунку отриманої готівки в готелі "Хілтон" в Празі, куди вони привезли картину з Австрії. Картина була вилучена поліцією і передана на проведення експертизи, яка і підтвердила справжність твору мистецтва Кандинського! Павлу Кіллару і адвокату Мартіну Доухе були пред'явлені звинувачення у вимаганні та легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом, за якими їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Галерист Ян Трештік з прем'єр-міністром Чехії Андрієм Бабішем і президентом Франції Емманюелем Макроном

В ході слідства у справі галериста Трештика з'ясувалися й інші деталі. Як писала чеська преса, в поліцейські документах зазначено, що він також підозрюється в інших епізодах шахрайства: зокрема, він отримав 58 мільйонів чеських крон на покупку двох картин німецького художника епохи Відродження Ганса Гофмана, які привласнив собі, а також привласнив гроші на покупку картини чеського художника Оскара Кокошки.

Примітно, що раніше, в 2010 році, Трештіка вже судили за звинуваченням у спробі незаконного вивезення за кордон картини Пабло Пікассо. Тоді в суді не було доведено, що Трештік хотів продати за кордоном картину, яка є пам'яткою культури вартістю 75 мільйонів. Вирок йому не був винесений, а суддя закрив справу, побачивши в правопорушенні тільки адміністративну помилку. Але в історії з роботою Кандинського, Трештіку, схоже, не відкрутитися. Надто вже явний і неприкритий вид шахрайства він вирішив провернути.

Бізнесмен Андрій Адамовський разом з картиною Кандинського "Коло і пляма" в Національній галереї в Празі

Цікаво, що через місяць після затримання підозрюваних і пред'явлення їм звинувачень, в Чеську поліцію звернувся адвокат Мартін Пуйман, який... теж представляє інтереси Ахмеда Альзаабі. Він зажадав видати його клієнту картину у зв'язку з тим, що вона законно перебувала у нього в якості застави за права вимоги до яна Трештика.

Чеські журналісти розкопали, що Пуйман починав свою кар'єру адвоката в бюро вже згадуваного Петра Томана, адвоката Альзаабі і Кіллара. Цікаво, що Томан з 2021 року обраний членом правління Адвокатської палати Чехії і навіть претендує на посаду її голови. Це наштовхує на думку про те, що навколо картини ще будуть вестися судові тяжби. Мабуть, вимагачі не залишають надій таки відвести цінну картину у законного власника. Але й українська сторона не збирається поступатися своїми законними правами.

До слова, роботи Кандинського неодноразово ставали предметом бажань різного роду шахраїв і злодіїв. Так, ще в 1985 році в німецькому Кельні була вкрадена робота кисті Кандинського 1930 року під час транспортування. Інше полотно видатного художника "Абстракція" (1913 рік) було викрадено у російського власника, після того, як він віддав його на експертизу, і вивезено до Швейцарії для перепродажу.

У 2002 році полотно було знайдено в Швейцарії на складі і через два роки, після низки юридичних тяжб, екстрадовано назад до Росії. Ще одна найвідоміша робота Кандинського "Картина з будинками" (1909 рік), викрадена ще в 1940 році після вторгнення нацистів в Амстердам, повернулася родині власника тільки в 2018 році.