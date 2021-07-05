Криміналізація контрабанди. Як влада збирається боротися з нелегальними товарами

Цього року влада серйозно взялася за боротьбу з контрабандою. Спочатку на засіданні Ради національної безпеки та оборони ввели санкції проти топ-десятки українських контрабандистів. Пізніше президент України Володимир Зеленський подав до Верховної ради як невідкладний законопроект про повернення кримінальної відповідальності за товарну контрабанду, а також недостовірне декларування товарів (№5420). У профільному комітеті Ради зазначають, що парламент зможе розглянути цей законопроект вже найближчим часом. РБК-Україна розбиралося, що передбачає запропонований президентом законопроект, чи допоможе кримінальна відповідальність у боротьбі з контрабандою і як до ідеї її криміналізації ставляться українці.

Ініціатива президента

За словами президента Володимира Зеленського, контрабанда щорічно завдає шкоди державному бюджету майже на 300 млрд грн. Більшу її частину становить підакцизна група товарів – алкоголь, тютюн, паливо.

Оскільки чинний сьогодні механізм боротьби з контрабандою не працює і не виконує превентивну функцію, в Офісі президента пропонують доповнити Кримінальний кодекс трьома новими злочинами – контрабанда товарів, контрабанда підакцизних товарів, недостовірне декларування.

Так, для підакцизної контрабанди президентський законопроект пропонує встановити штраф у 340-680 тис. грн або позбавлення волі на строк від 3 до 6 років для правопорушень, де загальна вартість предметів контрабанди становить від 56,75 тис. грн до 454 тис.грн. Такий злочин пропонується розцінювати як контрабанду в значних обсягах.

Якщо підакцизну контрабанду в значних обсягах здійснює раніше судима особа, група осіб за попередньою змовою або чиновник з використанням службового становища, штраф зростає до 1,27-2,04 млн грн або позбавлення волі на строк 6-11 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Недостовірне декларування товарів, тобто внесення до митної декларації недостовірних відомостей або ненадання при оформленні достовірних відомостей про товари, що призвели або могли призвести до неправомірного зменшення або звільнення від сплати митних платежів у великих розмірах карається штрафом від 10 тисяч до 17 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі діяння, вчинені особою, раніше судимою або за попередньою змовою групою осіб пропонується карати штрафом від 45 тисяч до 60 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Ці злочини будуть підслідними Бюро економічної безпеки. Поки новий орган не запрацював у штатному режимі (очікується, що це відбудеться вже восени 2021 року, - ред.) ця функція буде покладена на органи Державної фіскальної служби.

Як зазначив у коментарі РБК-Україна голова ДФС Вадим Мельник, повернення кримінальної відповідальності за контрабанду – важлива і невід'ємна складова боротьби з "тіньовою" економікою.

"Криміналізація контрабанди підакцизної продукції допоможе знизити обсяги тіньових ринків. На моє переконання, для багатьох кримінальна відповідальність стане стримуючим фактором", - вважає глава фіскальної служби.

На сьогодні законопроект включено до порядку денного Верховної ради і може бути прийнятий у першому читанні вже незабаром. Як повідомив у коментарі РБК-Україна голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, у "Слузі народу" готові підтримати президентський законопроект у першому читанні.

Як допоможе у боротьбі з контрабандою

Як розповідають у комітеті ВР з питань правоохоронної діяльності, повернутися до ідеї криміналізації контрабанди змусило насамперед її зростання. Вона досягла таких масштабів, що вже загрожує національній безпеці держави.

За даними компанії "Кантар", якщо у 2020 році частка нелегального ринку становила 6,9%, то в лютому 2021 року вона досягла 12,8%.

За словами голови комітету Дениса Монастриського, повернення кримінальної відповідальності за контрабанду має вигідні сторони з точки зору ефективності слідства і викриття великих злочинних угруповань.

У Державній митній службі України також підтримують ідею криміналізації контрабанди. Цей законопроект дозволить розширити повноваження митників при документуванні та докази провини за злочин.

"Цього року було подано п'ять законопроектів, які, на нашу думку, потрібно першочергово прийняти для того, щоб мінімізувати рівень контрабанди в Україні. Один з них – повернення кримінальної відповідальності. Криміналізація контрабанди – дійсно важливий важіль у боротьбі контрабандою, але не єдиний", – повідомив РБК-Україна директор департаменту ризиків ДТС Олександр Щуцький.

У митній службі підтримують ідею ініціативу президента повернути кримінальну відповідальність за контрабанду (фото: genplanua.com)

Бізнес в цілому теж позитивно оцінив ініціативу президента. Зокрема, в Європейській бізнес асоціації зазначили, що підтримують встановлення кримінальної відповідальності за контрабанду підакцизних товарів, особливо беручи до уваги ситуацію, яка склалася на ринку тютюнових виробів в Україні.

"Міжнародний досвід боротьби з контрабандою товарів свідчить про недостатню ефективність застосування виключно економічних заходів для протидії їх незаконному переміщенню через митний кордон, а тому поширеною є практика застосування саме кримінальної відповідальності за такі правопорушення. Зокрема, кримінальна відповідальність за контрабанду тютюнових виробів передбачається на рівні законодавства ЄС", - йдеться в заяві асоціації.

Водночас в ЄБА звертають увагу, що законопроектом № 5420 пропонується встановити занадто низькі порогові значення для притягнення до кримінальної відповідальності за товарну контрабанду, а суто технічні помилки, наприклад, помилка при внесенні певних відомостей в окремі графи митної декларації може стати підставою притягнення особи до кримінальної відповідальності. На думку бізнесу, цей момент однозначно вимагає доопрацювання.

Не нова ідея

Варто зазначити, що кримінальна відповідальність за контрабанду в Україні вже була. Декриміналізували її у 2011 році. Підпис за скасування відповідного закону поставив Віктор Янукович.

До цього рішення за контрабанду був передбачений штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8500 до 17000 грн) або конфіскація товарів, а також конфіскація транспортних засобів, які використовувалися для переміщення цих товарів, у тому числі зі всілякими "схованками".

Після 2011 року кримінальну відповідальність зберегли тільки за незаконне переміщення через кордон зброї, боєприпасів, вибухівки, наркотиків, радіоактивних матеріалів, отруйних речовин, а також культурних цінностей і технічних засобів негласного зняття інформації. Тоді ж було посилено адміністративну відповідальність за контрабанду товарів, зокрема підакцизних алкоголю, тютюнових виробів тощо.

Однак у результаті такої декриміналізації лише за 2019 рік працівники Державної митної служби України склали понад 1100 протоколів про порушення митних правил щодо посадових осіб підприємств на суму понад 1,5 млрд гривень. Протягом 2020 року – 1234 протоколи про порушення митних правил на суму 1,96 млрд гривень.

Водночас у 2019 році на розгляд судів було направлено 984 справи зазначеної категорії на суму 348,22 млн гривень. За їх результатами в 126 справах (12,8%) на суму понад 140 млн гривень (41%) судами були прийняті рішення про закриття справ, в переважній більшості на підставі відсутності складу правопорушення.

Багато в чому це було пов'язано з тим, що митні органи не мають достатніх повноважень і не в змозі здійснити всі необхідні заходи, спрямовані на документування та доказ обставин вчиненого правопорушення, що надалі унеможливлює притягнення винних осіб до відповідальності.

В Офісі президента сподіваються, що повернення кримінальної відповідальності за контрабанду товарів і підакцизних товарів, а також за недостовірне декларування забезпечить зменшення кількості порушень правил переміщення товарів через митний кордон України, і сприятиме припиненню схем незаконного переміщення товарів.

Примітно, що 90% українців також згодні з тим, що за контрабанду підакцизних товарів у великих і особливо великих розмірах повинна застосовуватися кримінальна відповідальність, про що свідчать результати опитування Info Sapiens, проведеного 14-18 червня.

Частка тих, хто підтримує кримінальну відповідальність за контрабанду підакцизних товарів, найвища серед респондентів старшої вікової групи (97%), а частка тих, хто не підтримує, найвища серед респондентів молодшої вікової групи 18-29 років (9%).

У будь-якому випадку ні в кого немає сумніву, що зараз як ніколи важливо створити в Україні працюючу й ефективну систему, яка буде захищати права законослухняного бізнесу та українців.