Коррупция в распределении агродотаций: где она на самом деле прячется

Иллюстративное фото (facebook.com nabu.gov.ua)

Мы постоянно слышим о коррупции в сфере распределения дотаций в аграрном секторе. Ведь, действительно, соблазнительно "откусить" кусок коррупционной ренты от годового бюджетного потока в размере около 6 млрд грн. Мы решили исследовать, насколько остра проблема коррупции при распределении дотаций в агросекторе. Для этого мы проанализировали мнения непредвзятых экспертов, не понаслышке знакомых с особенностями распределения бюджетных потоков в этой отрасли.

Мифическая коррупция и где ее искать

Перечисляя проблемы распределения дотаций в агросекторе, эксперты наиболее часто говорят о непредсказуемости государственной политики, частых изменениях режимов налогообложения и отсутствии последовательной государственной политики. Проще говоря, агропроизводитель не может строить план развития хотя бы в среднесрочном горизонте - 3-5 лет. Программы и условия получения дотаций ежегодно трансформируются, меняются критерии определения получателей, меняются условия господдержки. В некоторой степени, агропроизводитель действует в состоянии полной неопределенности государственной политики. В такой ситуации лучше уповать только на себя, не рассчитывая на государство или его поддержку. Но если таковая подвернется - заявки на дотации или компенсации нужно подавать.

Тарас Высоцкий, генеральный директор Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", размышляя по просьбе журналистов о коррупционной составляющей в распределении агродотаций, отметил наиболее прозрачную и эффективную из программ - частичная компенсация стоимости отечественной техники, на которую в 2018 году государство выделило миллиард гривен.

"Фермер покупает технику, платит, потом подает документы (на получение компенсации) в один из четырех государственных банков, который верифицирует, подает документы в министерство, банк через казначейство получает деньги и переводит на счет фермера, то есть в течение месяца после покупки деньги приходят на счет. Если техника есть в установленном перечне, ты ее официально купил, то получил деньги", - пояснил гендиректор УКАБ, отметив, что на этапе внедрения этой программы было очень много скепсиса: одни не верили в прозрачность механизма распределения компенсаций, другие не знали об огромном количестве украинских производителей сельхозтехники. Но год существования этой программы развеял все сомнения, а сама программа не только помогает аграриям модернизировать парк техники, но и стимулирует отечественное аграрное машиностроение.

Недавно открытое недовольство системой распределения госдотаций в открытом письме президенту Порошенко высказали садоводы - ассоциация "Укрсадпром" просила пересмотреть механизм расчета и выплаты компенсаций для производителей плодово-ягодной продукции по государственной программе "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей". Но, оказалось, и здесь дело не в коррупции, а лишь в размере компенсаций, которые хотят получить садоводы. Из-за несовершенства государственной методики расчета они получают лишь 20-70% от того, на что могли бы рассчитывать при корректировке методологии. Здесь тоже ни о какой коррупции речи нет.

Гораздо большая проблема, о которой мы сказали в самом начале - непоследовательность и непредсказуемость госполитики по поддержке сельского хозяйства в целом, и в частности индустрии по выращиванию плодово-ягодной продукции. Именно эта отрасль предполагает хотя бы среднесрочное, а лучше долгосрочное планирование - сад не вырастает за один-два года. На эту проблему обращает внимание Олег Нивьевский, преподаватель Киевской школы экономики: "Это мораторий (на торговлю землей), - указывает на главную из реальных проблем эксперт, - чтобы инвестировать деньги в перерабатывающие заводы, в сады, ягоды, культуры с еще большей добавленной стоимостью, должна быть уверенность в том, что арендованная земля останется в пользовании через 10-15 лет. Сейчас такой уверенности нет".

Эта проблема актуальна для всех видов агробизнеса, где горизонт инвестирования исчисляется не сезоном-двумя, а годами. Особенно это актуально для животноводства: создание ферм и кормовой базы, а для этого нужно формирование предсказуемого и контролируемого земельного банка. Ведь без него в один прекрасный день все инвестиции в стадо, технику и фермы пойдут прахом.

Когда размер имеет значение

Отдельный острый вопрос - получение бюджетных дотаций крупнейшими агропредприятиями, среди которых часто упоминаются "Укрлэндфарминг" Олега Бахматюка, группа VITAGRO депутата Сергея Лабазюка, МХП Юрия Косюка и другие крупные получатели бюджетных дотаций, перечень которых легко найти в сети. В то же время, критики умышленно упускают из поля зрения, куда идут эти деньги: как правило, это строительство животноводческих комплексов, развитие инфраструктуры в виде элеваторов, доступных и для использования другими агропроизводителями, не связанными с крупными холдингами. Фактически, крупные холдинги развивают аграрную инфраструктуру в регионах и локациях своего присутствия. Ни государство, ни мелкие фермерские хозяйства на протяжении многих лет не могли инвестировать нужные средства в эти направления.

Кроме того, если посмотреть на отчеты крупных холдингов - там фигурируют огромные суммы, затраченные ими на строительство дорог в регионах присутствия, а также на развитие локальной транспортной и социальной инфраструктуры - школы, больницы, детские садики и тому подобное. Эти средства не имеют отношения к дотациям, но, в частности, крупные холдинги получают возможность совершать эти "социально-инфраструктурные" инвестиции, которые заметно эффективнее того, как эти средства поделили бы чиновники: на "местах" всегда лучше видны потребности региона, чем из далекого Киева.

Почему же такое пристальное внимание к суммам, которые получают крупные агрохолдинги? Система дотирования устроена так, что крупные хозяйства, производители и холдинги могут получать больше - это закономерно. Например, Алекс Лисситса, Гендиректор одного з крупнейших агрохолдингов Украины ИМК, ранее также возглавлявший УКАБ, поясняет ситуацию так: "Идти, например, путем европейским, где дотации платятся на гектар земли всем тотально, наверное, неправильно. Ведь денег немного и эффекта от субсидирования не будет. Если раздать ее всем, это ничего не даст, мы просто потеряем деньги".

Вряд ли Алекса Лисситсу можно заподозрить в личных симпатиях к крупнейшим агрохолдингам - часто он вступает с ними в открытую полемику, но простой здравый смысл подсказывает, что скудную государственную поддержку лучше все-таки консолидировать в тех направлениях, где она даст наибольший эффект. А если раздать миллионам желающих по копейке - богаче от этого никто не станет, аграрная инфраструктура не станет качественнее: на копейки не построить элеватор, не проложить десятки километров местных дорог.

Вопрос в другом: тем, кто хотел бы получать государственные дотации в тех масштабах, в которых их получают крупнейшие агрохолдинги, лучше не считать деньги в чужих карманах, а работать над собственной стратегией роста, развития и инвестирования, чтобы достичь тех же масштабов. Ведь любой крупный производитель может претендовать на более значительные дотации, какой бы ни была фамилия владельца этой компании. Это лишь вопрос масштабов.

Аналогичного мнения придерживается Сергей Карпенко, генеральный директор "Союза птицеводов Украины": он считает совершенно закономерным, что большие производители получают более значительные объемы дотаций - их взнос в госбюджет больше, у них больше масштабы производства, они оказывают существенное влияние на занятость - создают десятки тысяч рабочих мест - в агросекторе и по стране в целом, они оказывают непосредственное влияние на развитие и прогресс отрасли в целом. Фактически, речь идет о том, что государство поддерживает и передовые технологии крупнотоварного производства, а не консервирует технологии на уровне натурального хозяйства. Как бы ни соблазнительно выглядела идея "раздать господдержку всем", но это и не реально, и не целесообразно.

"Белые" начинают и выигрывают

Раздать бюджетную поддержку всем государство и не может в принципе даже при желании. Ведь более 70% из почти 2 миллионов фермеров работают в тени с "черным налом" или по "серым схемам". Это означает, что свыше 70% хозяйств, даже имея желание получить дотации, не смогут обосновать ни их суммы, ни целевое назначение.

Но если государство начнет вливать бюджетные деньги в этот черно-серый сегмент - как раз такая практика и породит невиданную коррупцию, основанную на полной бесконтрольности и непрозрачности получателей бюджетных денег, их целевого назначения. Это приведет к формированию нового класса теневых миллионеров, выросших на бюджетных деньгах. Захочет ли этого налогоплательщик? Очень сомнительно.

Наверно, лучше все же предоставлять государственные деньги - это наши с вами деньги налогоплательщиков - тем, кто ведет отчетность "в белую", а крупные производители еще и по международным стандартам и проходят ежегодный аудит в компаниях международного уровня.

Тарас Высоцкий из УКАБ также добавляет, что распределение дотаций происходит на основании открытых прозрачных реестров коллегиальными комиссиями - это не просто снижает коррупционные риски. В эти комиссии входят представители профильных аграрных объединений - они могут контролировать справедливость и прозрачность распределения средств.

В то же время абстрактные рассуждения "диванных экспертов" о коррупции лишь отпугивают агропроизводителей от получения государственной поддержки. За 2018 год из миллиарда гривен на поддержку фермерских хозяйств было освоено всего лишь 12 миллионов гривен по состоянию на ноябрь - за деньгами попросту даже не обратились. Тем не мене, все с огромным интересом пересчитали деньги в карманах крупных агрохолдингов - они ведь и документы собрали, и за дотациями пришли, а потом публично и отчитались о полученных госдотациях. Тот случай, когда открытость и публичность сыграла с крупными получателями дотаций злую шутку.

Voxpopuli: приходилось ли фермерам давать взятки за дотации и компенсации?

Покинем Киев и столичных экспертов. Один из СМИ провел большой опрос, что называется "в полях" - среди фермеров: как они получали дотации и сталкивались ли с фактами коррупции.

Борис Кукунин, фермер из Черкасской области подал заявку на беспроцентный кредит для покупки техники: "Все прошло очень быстро, я реально был в шоке. Проблем совсем не было. Оформили залоговое имущество и на следующей неделе деньги уже были на счете", - поделился фермер личным опытом. Не все было гладко, признал фермер: были разночтения в оценке стоимости залога, но это обычная практика. Хотя аграрий доволен полученной поддержкой государства.

К другим программам у фермера тоже нет претензий в части коррупции. Хотя есть нарекания на бюрократические сложности и длительность процедуры, но все же Кукунин намерен в будущем оформлять документы на получение поддержки из бюджета.

Фермер Александр Скрипчинский обратил внимание, что процедуры получения дотаций даже упростились, стали прозрачнее - механизмы получения денег подробно расписаны на сайтах госструктур. А если вникнуть, то получение нужных денег и дотаций вполне реально и доступно. "Мало кто воспользовался этими дотациями. Люди не верили, что это возможно, - рассказывает о своем личном опыте Скрипчинский. - А я получил, и советую знакомым тоже обращаться, чтобы получить финансирование из бюджета. Думаю, люди увидят, что это работает, и пойдет вторая волна".

Примечательно, кстати, что фермеры, получающие дотации, сами выступают за то, чтобы бюджетные средства получали только "белые" производители. Здесь логика предельно проста: кто честно декларирует доходы перед государством и платит ему налоги - тот может рассчитывать на господдержку. Но государство не должно поддерживать "серых" или тех, кто работает с "кэшем" и "вчерную".

Черные кошки в темных комнатах

Как видим, ни при помощи независимых экспертов, ни с помощью фермеров-практиков не удалось найти ту самую коррупцию в сфере распределения госдотаций, о которой так много говорят. Вполне очевидно, что эту тему муссируют те, кто пытаются найти черную кошку в темной комнате. В то время как ее на самом деле там попросту нет.

А мифы о коррупции в сфере агродотаций, скорее всего, создают те, кто продолжает работать "вчерную" в тени, но кому пока боязно выйти на свет и опробовать на личном опыте - как получают дотации.

Ведь кто хочет сделать - получить дотации - ищет способ, а кто не хочет - пытается выдумывать причины.