Коррупция и предубеждения: что мешает Украине легализировать марихуану

Каннабис - один из самых распространенных наркотиков в мире. В развитых странах его давно научились эффективно использовать в медицинских целях, а легализация оборота марихуаны позволяет ежегодно зарабатывать миллиарды долларов. В Украине каннабис – все еще запрещенный к обороту наркотик, что не мешает его использовать как минимум 3% населения страны. Возможна ли в Украине легализация каннабиса, и что для этого необходимо сделать - в материале РБК-Украина.

Всемирная известность

Марихуана – самый распространенный и популярный наркотик в мире. По последним данным исследований Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), к 2016 году каннабис употребляли как минимум один раз в жизни 192 млн человек, а за предшествующие десятилетие рост потребления составляет 16-20%. В странах Европы марихуану употребляют порядка 20 млн человек. Львиную долю "пользователей"- в среднем 60-70% - составляют молодые люди в возрасте от 15 до 35 лет. Количество людей, употребляющих марихуану в медицинских целях, варьируется в разных странах, но максимальное число пациентов, использующих каннабис для лечения – в Дании (почти 64%), Венгрии (61%), Кипре (56%), Нидерландах (более 47%).

В Украине марихуана до сих пор является запрещенным к обороту наркотическим средством. Точной статистики потребления РБК-Украина не смогли предоставить ни официальные ведомства, ни общественные активисты, но, если ссылаться на данные ежегодного отчета ООН, то в прошлом году в нашей стране каннабис употребляло не более 3% населения (из расчета, что в Украине проживает более 40 млн человек). Для сравнения - в РФ этот показатель составляет 3,5%, в Польше – 4,6%, в Беларуси, Румынии и Молдове – до 2%.

В Грузии, чей опыт проведения экономических реформ часто является примером для Украины, марихуана популярна у 2,7% населения (порядка 4 млн человек). 30 июля Конституционный суд Грузии отменил уголовное наказание за употребление каннабиса, если оно не было совершено в публичном месте или в присутствие несовершеннолетних. В Украине эту новость в ряде СМИ и соцсетях трактовали, как полную легализацию марихуаны. Многие украинские СМИ подали этот факт как полную легализацию употребления марихуаны в Грузии. Но декриминализация ее употребления не распространяется на оборот и хранение каннабиса.

В нашей стране практически аналогичная ситуация - употребление марихуаны также не запрещено, но вот изготовление, транспортировка и продажа каннабиса и производных от него веществ – под административной и уголовной ответственностью. Согласно ст. 44 Кодекса об административных правонарушениях, за оборот этого наркотика в малых количествах (до пяти грамм) без цели сбыта предусмотрено наказание от штрафа в 425-850 гривен до ареста на срок до 15 суток. За хранение и перевозку без цели сбыта большего количества марихуаны ст.309 Уголовного кодекса предусматривает наказание от штрафа в 850-1700 гривен до тюремного заключения сроком до трех лет. Украинское законодательство также предусматривает административную ответственность за выращивание до 10 кустов конопли - до 1700 гривен штрафа с конфискацией растений, свыше – вплоть до лишения свободы до трех лет.

В науке и медицине

С медицинской точки зрения, каннабис - также запрещенный в Украине наркотик. Правительственное постановление №770 от 2000 года, внесло его и производные вещества в список особо опасных наркотических средств, оборот которых в стране запрещен, наряду с героином и опиумом. В частности, вредным для здоровья чиновники определяют главный компонент каннабиса - тетрагидроканнабинол (ТГК) и каннабидиол (КБД), который в мировой практике не является психоактивным веществом, но оказывает воздействие на нервную систему. Использование каннабиса в США, ЕС, Израиле и других странах в медицинских целях все чаще порождает в Украине дискуссии о необходимости ввести так называемый "легалайз" – то есть, разрешить медицинское и рекреационное употребление марихуаны.

По словам юриста ЮФ "Анте" (специализируется в том числе на правовых аспектах в медицине) Юрия Векленко, медицинский "легалайз" предусматривает использование каннабиса исключительно в терапевтических целях, причем, не обязательно в чистом виде. Препараты с содержанием каннабиса отпускаются пациенту по рецепту врача и только для лечения определенных болезней. Ведущий научный сотрудник Института физиологии имени А.А. Богомольца Дмирий Исаев (исследовал использование каннабиса в медицинских целях в Израиле) пояснил РБК-Украина, что каннабиноиды можно использовать не только как обезболивающее при паллиативном лечении онкологических заболеваний. "Препараты каннабиса используются также в качестве противосудорожных, седативных лекарств для лечения разных симптоматик. Они провоцируют аппетит у больных анорексией, помогают снять проявления эпилепсии, болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера, применяются при аутизме, аутоимунных заболеваниях, глаукоме", - уточнил Исаев.

По словам ученого, в некоторых странах мира каннабиоиды с высоким содержанием ТГК включены в список легальных препаратов. Например, лекарственный препарат дронабинол с содержанием 98% ТГК в США используют как обезболивающее при онкозаболеваниях. А в Великобритании при некоторых формах эпилепсии противосудоржные лекарства с высоким содержанием растительных каннабиоидов уже заменили традиционные. "По нашим расчетам, до 2 млн украинских пациентов могли бы получать препараты каннабиноидов. К примеру, в Украине 400 тысяч эпилептиков, из которых каннабиноиды могли бы получать 150 тысяч", - рассказал изданию Дмитрий Исаев.

В Минздраве Украины изданию о перспективе применения препаратов каннабиса в отечественной медицине рассказать не смогли. В ведомстве лишь уточнили, что решение об утверждении программы клинических исследований препаратов Минздрав проводит, если на такие исследования поступает заявка.

Общественное мнение

При этом украинцы к "легалайзу" марихуаны в стране относятся крайне неоднозначно. "У нас был доступ к разным социологическим данным. Если поставить вопрос: поддерживаете ли вы полную легализацию каннабиса в Украине, поддержат такое решение только 11% украинцев. Но, если их спросить: поддерживаете ли вы легализацию марихуаны в медицинских целях при контроле государства, утвердительно ответят более половины респондентов", - уверен пресс-атташе "Украинской ассоциации медицинского каннабиса", организатор ежегодных "Конопляных маршей" в столице Тарас Ратушный. Впрочем, источник таких социологических данных он не уточнил.

Но вопрос медицинского, а то и рекреационного "легалайза" в Украине за последние несколько лет стал актуальным. Причем, о необходимости его введения в том или ином виде, говорят как в обществе, так и в органах власти. К примеру, с 2015 года украинцы зарегистрировали на сайте президента более 30 петиций о легализации марихуаны, впрочем, ни одна из которых не набрала необходимых для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов. В 2016 году группа народных депутатов во главе с бывшим министром здравоохранения Олегом Мусием зарегистрировала в Верховной раде проект закона (№4533), которым предлагается внести каннабис в перечень препаратов и веществ, оборот которых ограничен, но допустим в научных и медицинских целях. Пока этот документ находится на рассмотрении профильного парламентского комитета.

Поднимали тему регулирования оборота каннабиса и в правительстве. Кабинет министров еще в 2013 году утвердил Стратегию государственной наркополитики до 2020 года. Одним из основных ее приоритетов является изучение перспектив медицинского применения каннабиноидов в качестве обезболивающих и других лекарственных препаратов.

Но из-за того, что украинские ученые до сих пор не имеют "законного доступа" к марихуане, они вынуждены исследовать медицинский эффект каннабиса за рубежом, говорит Дмирий Исаев. По его словам, за последние десять лет в мировой практике количество научных исследований подобного рода выросло в три-четыре раза. "В украинской же политике есть желающие легализировать медицинский каннабис, но они боятся выглядеть маргиналами в глазах общества", - считает ученый.

Для того, чтобы запустить процесс научного исследования марихуаны в стране, необходимо не только вывести ее из списка полностью запрещенных веществ и препаратов, но и принять соответствующий порядок ее ограниченного и контролируемого применения. "Для доступа к лекарствам из каннабиса нужно создать контроль качества, расписать сопровождение терапевта, внести препараты конопли в перечень лекарственных средств. Насколько мне известно, никаких действий по этому поводу Минздрав не принимал", - говорит Исаев.

Он уверен, что такие исследования пойдут на пользу не только украинской науке, но и пациентам. К примеру, по его словам, сейчас в нашей стране для онкобольных на 3-4 стадиях заболевания в качестве обезболивающего используют опиаты, которые вызывают сильную зависимость у пациентов. "Морфий используется в медицине, несмотря на то, что это очень вредный и опасный наркотик, - говорит Дмитрий Исаев. - Он мгновенно вызывает физическое привыкание у пациентов. Вместо этого, можно использовать каннабиноиды с сильным обезболивающим эффектом. При этом такой зависимости они не вызывают".

Экономика и преступность

Использование каннабиноидов в медицине легально в более сорока странах мира. Среди них Австралия, 29 штатов США, Канада, Израиль и ряд стран Евросоюза. Но полная легализация марихуаны пока в мировой практике не настолько популярна. В 2017 году Уругвай стал первой страной, которая разрешила оборот и использование каннабиса. Правда с определенными ограничениями - продажа осуществляется в специализированных аптеках под контролем государства в размере не более 10 граммов одному покупателю раз в неделю. К тому же, покупателям необходимо зарегистрироваться, указав паспортные данные, а также оставив отпечатки пальцев. Второй страной в мире, которая пойдет по такому пути стала Канада – полный "легалайз" вступит в силу уже в октябре. При этом, вопреки расхожему мнению о том, что "самой курящей" марихуану страной являются Нидерланды, это далеко не так. По данным ООН, уровень ее употребления среди взрослого населения составляет в этой стране 24% против, к примеру, 54% во Франции. Передовыми странами по использованию каннабиса в медицине и науке являются США и Израиль. Согласно расчетам ООН, к 2020 году оборот на рынке этих стран превысит 50 млрд долларов. Сейчас ежегодно экономика США и Израиля "зарабатывают" после введения "легалайза" от 4 до 6 млрд долларов.

В Украине, где по статистике уголовных производств, ежегодно изымают из незаконного оборота 1,4-2 тонны марихуаны (средняя стоимость грамма каннабиса на "черном рынке" – от 150 гривен), власти пока изучают возможность еще большей декриминализации ее использования. Но пока дальше заявлений и инициатив дело не идет. Недавно в интервью изданию LB.ua глава полиции Киева Андрей Крищенко предложил разрешить хранение и транспортировку небольшого количества каннабиса. По его словам, часто правоохранители задерживают нарушителей с небольшим количеством наркотика, и после долгих процессуальных действий, закрывают дела. "Это сильно "засоряет" работу полицейских. Задерживая человека с 2 граммами конопли, полицейский их изымает. После чего открывается уголовное производство, правоохранители обращаются в суд для разрешения на экспертизу. Сдаем экспертам, те исследуют и говорят: "извините, тут три-четыре грамма, а не пять". На уголовное дело не хватает, дело мы закрываем. И таких дел очень много", - заявил Крищенко. Впрочем, в Национальной полиции запрос РБК-Украина с просьбой предоставить более подробную статистику преступлений, связанных с оборотом марихуаны, оставили без ответа.

Но, по словам адвоката юридической компании "Солодко и партнеры" Лилии Спасовой, которая ссылается на данные Генпрокуратуры 2016-2017 годы, ежемесячно количество преступлений в сфере нелегального оборота наркотиков растет на 20%. "Но речь идет не о статье 307 или 317 УК Украины, а именно о статье 309 УК Украины, где лица, привлекаемые к уголовной ответственности, не имели цели сбыта, а приобрели исключительно для собственных нужд ту же марихуану", - отметила юрист.

"Небольшой размер каннабиса - до 5 грамм и порождает систематические коррупционные злоупотребления работниками правоохранительных органов, поскольку они "на глаз" уже видят будет уголовная ответственность, или нет. В дальнейшем, путем запугивания и психологического давления они могут заставить зависимых от наркотиков лиц давать взятки, чтобы избежать как административной так и уголовной ответственности", - пояснила Спасова РБК-Украина.

Решить эту проблему могла бы либерализация законодательства по обороту марихуаны в стране, уверены эксперты. По их мнению, декриминализация правонарушений, связанных с оборотом наркотиков для личных целей, сосредоточит внимание полиции не на потребителях, а на крупных группировках наркоторговцев.