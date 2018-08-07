Корупція та упередження: що заважає Україні легалізувати марихуану

Канабіс - один з найпоширеніших наркотиків у світі. У розвинених країнах його давно навчилися ефективно використовувати в медичних цілях, а легалізація обороту марихуани дозволяє щорічно заробляти мільярди доларів. В Україні канабіс - все ще заборонена до обігу наркотик, що не заважає його використовувати як мінімум 3% населення країни. Чи можлива в Україні легалізація канабісу, і що для цього необхідно зробити - в матеріалі РБК-Україна.

Всесвітня популярність

Марихуана - найпоширеніший і популярний наркотик у світі. За останніми даними досліджень Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC), до 2016 року канабіс вживали як мінімум один раз в житті 192 млн чоловік, а за попередні десятиліття зростання споживання становить 16-20%. У країнах Європи марихуану вживають близько 20 млн осіб. Левову частку "користувачів" - в середньому 60-70% - складають молоді люди у віці від 15 до 35 років. Кількість людей, які вживають марихуану в медичних цілях, варіюється в різних країнах, але максимальне число пацієнтів, що використовують канабіс для лікування - в Данії (майже 64%), Угорщини (61%), Кіпрі (56%), Нідерландах (понад 47%) .

В Україні марихуана досі є забороненим до обігу наркотичним засобом. Точної статистики споживання РБК-Україна не змогли надати ні офіційні відомства, ні громадські активісти, але, якщо посилатися на дані щорічного звіту ООН, то в минулому році в нашій країні канабіс вживало не більше 3% населення (з розрахунку, що в Україні проживає понад 40 млн чоловік). Для порівняння - в РФ цей показник становить 3,5%, в Польщі - 4,6%, в Білорусі, Румунії та Молдові - до 2%.

У Грузії, чий досвід проведення економічних реформ часто є прикладом для України, марихуана популярна у 2,7% населення (в країні мешкає близько 4 млн осіб). 30 липня Конституційний суд Грузії скасував кримінальне покарання за вживання канабісу, якщо воно не було скоєно в публічному місці або в присутності неповнолітніх. В Україні цю новину в ряді ЗМІ і соцмережах трактували, як повну легалізацію марихуани. Багато українських ЗМІ подали цей факт як повну легалізацію вживання марихуани в Грузії. Але декриміналізація її вживання не поширюється на обіг і зберігання канабісу.

У нашій країні практично аналогічна ситуація - вживання марихуани також не заборонено, але ось виготовлення, транспортування і продаж канабісу та похідних від нього речовин - під адміністративною та кримінальною відповідальністю. Згідно ст. 44 Кодексу про адміністративні правопорушення, за обіг цього наркотику в малих кількостях (до п'яти грам) без мети збуту передбачено покарання від штрафу в 425-850 гривень до арешту на термін до 15 діб. За зберігання та перевезення без мети збуту більшої кількості марихуани ст.309 Кримінального кодексу передбачає покарання від штрафу в 850-1700 гривень до тюремного ув'язнення терміном до трьох років. Українське законодавство також передбачає адміністративну відповідальність за вирощування до 10 кущів конопель - до 1700 гривень штрафу з конфіскацією рослин, понад - аж до позбавлення волі до трьох років.

В науці та медицині

З медичної точки зору, канабіс - також заборонений в Україні наркотик. Урядова постанова №770 від 2000 року, внесла його і похідні речовини в список особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких в країні заборонений, поряд з героїном і опіумом. Зокрема, шкідливим для здоров'я чиновники визначають головний компонент каннабісу - тетрагідроканнабінол (ТГК) і каннабідіол (КБД), який у світовій практиці не є психоактивних речовиною, але впливає на нервову систему. Використання канабісу в США, ЄС, Ізраїлі та інших країнах в медичних цілях все частіше породжує в Україні дискусії з приводу необхідності ввести так званий "легалайз" - тобто, дозволити медичне і рекреаційне вживання марихуани.

За словами юриста ЮФ "Анте" (спеціалізується в тому числі на правових аспектах в медицині) Юрія Векленка, медичний "легалайз" передбачає використання каннабіса виключно в терапевтичних цілях, причому, не обов'язково в чистому вигляді. Препарати з вмістом канабісу відпускаються пацієнтові за рецептом лікаря і тільки для лікування певних хвороб. Провідний науковий співробітник Інституту фізіології імені О.О. Богомольця Дмирий Ісаєв (досліджував використання каннабіса в медичних цілях в Ізраїлі) пояснив РБК-Україна, що канабіноїди можна використовувати не тільки як знеболююче при паліативному лікуванні онкологічних захворювань. "Препарати канабісу використовуються також в якості протисудомних, седативних ліків для лікування різних симптоматик. Вони провокують апетит у хворих на анорексію, допомагають зняти прояви епілепсії, хвороби Паркінсона, хвороби Альцгеймера, застосовуються при аутизмі, аутоімунних захворюваннях, глаукомі", - уточнив Ісаєв.

За словами вченого, в деяких країнах світу каннабіоіди з високим вмістом ТГК включені в список легальних препаратів. Наприклад, лікарський препарат дронабінол з вмістом 98% ТГК в США використовують як знеболююче при онкозахворюваннях. А в Великобританії при деяких формах епілепсії протівосудоржние ліки з високим вмістом рослинних каннабіоідов вже замінили традиційні. "За нашими розрахунками, до 2 млн українських пацієнтів могли б отримувати препарати канабіноїдів. Наприклад, в Україні 400 тисяч епілептиків, з яких канабіноїди могли б отримувати 150 тисяч", - розповів виданню Дмитро Ісаєв.

У МОЗ України виданню про перспективу застосування препаратів канабісу у вітчизняній медицині розповісти не змогли. У відомстві лише уточнили, що рішення про затвердження програми клінічних досліджень препаратів МОЗ проводить, якщо на такі дослідження надходить заявка.

Суспільна думка

При цьому українці до "легалайзу" марихуани в країні ставляться вкрай неоднозначно. "У нас був доступ до різних соціологічних даних. Якщо поставити питання: чи підтримуєте ви повну легалізацію канабісу в Україні, підтримають таке рішення тільки 11% українців. Але, якщо їх запитати: чи підтримуєте ви легалізацію марихуани в медичних цілях при контролі держави, ствердно дадуть більше половини респондентів", - упевнений прес-аташе" Української асоціації медичного канабісу", організатор щорічних" Конопляних маршів" у столиці Тарас Ратушний. Втім, джерело таких соціологічних даних він не уточнив.

Але питання медичного, а то і рекреаційного "легалайзу" в Україні за останні кілька років стало актуальним. Причому, про необхідність його введення в тому чи іншому вигляді, говорять як в суспільстві, так і в органах влади. Наприклад, з 2015 року українці зареєстрували на сайті президента більше 30 петицій про легалізацію марихуани, втім, жодна з яких не набрала необхідних для розгляду президентом 25 тис. голосів. У 2016 році група народних депутатів на чолі з колишнім міністром охорони здоров'я Олегом Мусієм зареєструвала у Верховній раді проект закону (№4533), яким пропонується внести канабіс до переліку препаратів і речовин, обіг яких обмежений, але допустимий в наукових і медичних цілях. Поки цей документ знаходиться на розгляді профільного парламентського комітету.

Піднімали тему регулювання обороту канабісу і в уряді. Кабінет міністрів ще в 2013 році затвердив Стратегію державної наркополітики до 2020 року. Одним з основних її пріоритетів є вивчення перспектив медичного застосування каннабіноїдів в якості знеболюючих і інших лікарських препаратів.

Але через те, що українські вчені до цих пір не мають "законного доступу" до марихуани, вони змушені досліджувати медичний ефект канабісу за кордоном, говорить Дмирий Ісаєв. За його словами, за останні десять років у світовій практиці кількість наукових досліджень подібного роду виросло в три-чотири рази. "В українській політиці є бажаючі легалізувати медичний канабіс, але вони бояться виглядати маргіналами в очах суспільства", - вважає вчений.

Для того, щоб запустити процес наукового дослідження марихуани в країні, необхідно не тільки вивести її зі списку повністю заборонених речовин і препаратів, але і прийняти відповідний порядок її обмеженого і контрольованого застосування. "Для доступу до ліків з канабісу потрібно створити контроль якості, розписати супровід терапевта, внести препарати конопель до переліку лікарських засобів. Наскільки мені відомо, ніяких дій з цього приводу Міністерство охорони здоров'я не приймало", - говорить Ісаєв.

Він упевнений, що такі дослідження підуть на користь не тільки українській науці, а й пацієнтам. Наприклад, за його словами, зараз в нашій країні для онкохворих на 3-4 стадіях захворювання як знеболюючий використовують опіати, які викликають сильну залежність у пацієнтів. "Морфій використовується в медицині, незважаючи на те, що це дуже шкідливий і небезпечний наркотик, - каже Дмитро Ісаєв. - Він миттєво викликає фізичне звикання у пацієнтів. Замість цього, можна використовувати канабіноїди з сильним знеболюючим ефектом. При цьому такої залежності вони не викликають".

Економіка і злочинність

Використання канабіноїдів в медицині легально в більш сорока країнах світу. Серед них Австралія, 29 штатів США, Канада, Ізраїль і ряд країн Євросоюзу. Але повна легалізація марихуани поки в світовій практиці не настільки популярна. У 2017 році Уругвай став першою країною, яка дозволила оборот і використання каннабіса. Правда з певними обмеженнями - продаж здійснюється в спеціалізованих аптеках під контролем держави в розмірі не більше 10 грамів одному покупцеві раз в тиждень. До того ж, покупцям необхідно зареєструватися, вказавши паспортні дані, а також залишивши відбитки пальців. Другою країною в світі, яка піде по такому шляху стала Канада - повний "легалайз" вступить в силу вже в жовтні. При цьому, всупереч розхожій думці про те, що "найбільш курящою" марихуану країною є Нідерланди, це далеко не так. За даними ООН, рівень її вживання серед дорослого населення складає в цій країні 24% проти, наприклад, 54% у Франції. Передовими країнами щодо використання каннабіса в медицині та науці є США і Ізраїль. Згідно з розрахунками ООН, до 2020 року обіг на ринку цих країн перевищить 50 млрд доларів. Зараз щорічно економіка США і Ізраїлю "заробляють" після введення "легалайзу" від 4 до 6 млрд доларів.

В Україні, де за статистикою кримінальних проваджень, щорічно вилучають з незаконного обігу 1,4-2 тонни марихуани (середня вартість грама канабісу на "чорному ринку" - від 150 гривень), влада поки вивчає можливість ще більшої декриміналізації її використання. Але поки що далі заяв та ініціатив справа не йде. Нещодавно в інтерв'ю виданню LB.ua глава поліції Києва Андрій Крищенко запропонував дозволити зберігання і транспортування невеликої кількості канабісу. За його словами, часто правоохоронці затримують порушників з невеликою кількістю наркотику, і після довгих процесуальних дій, закривають справи. "Це сильно" засмічує "роботу поліцейських. Затримуючи людини з 2 грамами конопель, поліцейський їх вилучає. Після чого відкривається кримінальне провадження, правоохоронці звертаються до суду для рішення на експертизу. Здаємо експертам, ті досліджують і кажуть:"вибачте, тут три-чотири грами, а не п'ять". На кримінальну справу не вистачає, справу ми закриваємо. І таких справ дуже багато", - заявив Крищенко. Втім, в Національній поліції запит РБК-Україна з проханням надати більш детальну статистику злочинів, пов'язаних з обігом марихуани, залишили без відповіді.

Але, за словами адвоката юридичної компанії "Солодко і партнери" Лілії Спасової, яка посилається на дані Генпрокуратури 2016-2017 роки, щомісяця кількість злочинів у сфері нелегального обігу наркотиків зростає на 20%. "Але мова йде не про статтю 307 або 317 КК України, а саме про статтю 309 КК України, де особи, які притягуються до кримінальної відповідальності, не мали мети збуту, а придбали виключно для власних потреб ту ж марихуану", - зазначила юрист.

"Невеликий розмір канабісу - до 5 грам і породжує систематичні корупційні зловживання працівниками правоохоронних органів, оскільки вони" на око "вже бачать буде кримінальна відповідальність, чи ні. Надалі, шляхом залякування і психологічного тиску вони можуть змусити залежних від наркотиків осіб давати хабарі, щоб уникнути як адміністративної так і кримінальної відповідальності ", - пояснила Спасова РБК-Україна.

Вирішити цю проблему могла б лібералізація законодавства щодо обігу марихуани в країні, впевнені експерти. На їхню думку, декриміналізація правопорушень, пов'язаних з обігом наркотиків для особистих цілей, зосередить увагу поліції не на споживачах, а на великих угрупованнях наркоторговців.