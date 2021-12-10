Коронавирус мутирует. Насколько эффективна вакцина против нового штамма "Омикрон"

Эксперт в области пациент менеджмента Первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольдман в колонке для РБК-Украина о том, насколько эффективна вакцина против штамма "Омикрон".

Прошло всего несколько месяцев, как мир вздохнул свободно: появилось несколько эффективных вакцин, многие страны перешагнули какой-то минимальный порог коллективного иммунитета, одна страна за другой снимают противовирусные ограничения.

Наконец биотехнологические транснациональные гиганты Pfizer и Merсk объявили о создании специфических противоковидных препаратов. Наконец FDA (Федеральное агентство США по контролю за оборотом продуктов и лекарственных средств) подтвердило безопасность использования вакцин для детей младшего возраста. Казалось бы, живи и радуйся. Но снова мир прильнул к экранам телевизоров и мониторам компьютеров.

Из Южной Африки пришел новый штамм злокозненного вируса, за два года унесшего миллионы жизней.

И доселе незнакомое слово "омикрон" все мы выучили на пару дней. Что же на сегодняшний день известно о новой модификации коронавируса?

Ученые обратили внимание на неожиданно высокий уровень впервые выявленных новых заражений в Южной Африке, число которых за три недели увеличилось с 275 до 3700 ежедневно. Факт этот вызвал напряженное внимание местных специалистов, уровень которых, как и уровень оснащенности микробиологических лабораторий весьма высок из-за напряженной борьбы системы здравоохранения ЮАР с бушующей в стране эпидемией ВИЧ.

Итак, "Омикрон" был обнаружен весьма быстро, южноафриканские врачи экстренно проинформировали чиновников Всемирной организации здравоохранения и коллеги их ведущих европейских и американских лабораторий. Однако, за прошедший месяц ЮАР покинуло более 100 000 человек, разлетевшихся по всему миру. И вот уже 57 стран заявило, что у них выявлены люди, инфицированные "Омикроном". В самой же ЮАР, где впервые выделили Omicron, заболеваемость стремительно растет: за неделю с 29 ноября по 5 декабря зарегистрирован 62 021 новый случай. Очень высокий прирост заболеваемости отмечается в соседних с ЮАР странах – Зимбабве, Мозамбик, Намибия. Причем, он составляет сотни и тысячи процентов.

Между тем, еще в середине ноября в Нидерландах двоим пациентам был поставлен ковид, вызванный новым штаммом.

В Израиле в первый день говорили о двоих вновьприбывших, могущих быть носителями "Омикрона", потом о 13, потом о 34 пассажирах, "возможно зараженных новым штаммом". Надо еще иметь в виду, что у зараженных модифицированным вирусом болезнь, как правило, проявляется довольно только спустя несколько дней. А часто протекает в латентной форме, без явно выраженных симптомов.

Поэтому, экстренные меры вроде приостановки авиасообщения со странами Африки и ужесточением ограничений для прибывающих, предпринятые многими странами важны, но вряд ли остановят развитие "Омикрона". Единственное, что могут дать подобные меры, это замедлить распространение новой, еще не изученной заразы. Это поможет врачам и ученым чуть больше узнать о новом штамме и лучше подготовиться к борьбе с ним. Самое главное сегодня – понять, насколько принципиально отличается течение этой формы коронавирусной инфекции и устойчива ли она к вакцинам.

Первые сведения пока выглядят весьма обнадеживающе. Сообщается о более высокой заразности "Омикрона", но ни уровень летальности, ни тяжесть течения его пока не подтверждаются. То же относится и к способности вируса обходить иммунную защиты. Есть данные о нескольких случаях заражения людей, получивших две и даже три порции вакцины. Но такие случаи встречались и при поражении вирусом "Дельта". Есть версия, что "Омикрон" легче "Дельты" поражает уже переболевших ковидом людей. Но количество данных и объем исследований еще не позволяет получить доказательную базу, чтобы утверждать это уверено.

Зато по информации, полученной от южноафриканских врачей, уже третью неделю занимающихся лечением пациентов с новой формой ковида, "Омикрон" вызывает симптомы, характерные для обычного гриппа: мышечную и головную боль, слабость, вялость. Что еще важнее, почти не отмечается падение уровня насыщения крови кислородом. Иначе говоря, такие пациенты реже нуждаются в госпитализации и искусственной вентиляции легких.

Многих сейчас больше интересует вопрос эффективности используемых вакцин. А то, что же это: загоняли на вакцинацию, кололи, обещали безопасность – и все напрасно?

Нет, не напрасно. Во-первых, не обещали 100% гарантию от заражения коронавирусом. Все специалисты говорили одно: у привитого человека существенно снижается риск заболеть ковидом, перенести болезнь в тяжелой форме и умереть от этого. Причем, если риск заболеть снижается в десятки раз, то вероятность летального исхода составляет доли процента.

Во-вторых, по данным южноафриканских врачей, большинство заболевших "Омикроном" либо были привиты одной дозой, либо не были привиты вовсе. Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что три дозы вакцины хорошо защищают от нового штамма.

В-третьих, даже если используемые сегодня вакцины будут менее эффективны против заражения "Омикроном" чем "Дельтой", то защита от тяжелого течения инфекции и смертельного исхода по-прежнему высока. Биотехнологические компании уже приступили к лабораторным исследованиям, обещая в течение 2-3 месяцев, если потребуется, усиленные вакцины для борьбы с "Омикроном".

Часть эпидемиологов и микробиологов, в том числе представители израильского Института Вайцмана, полагают, что если подтвердится, что Омикрон при более высоком чем Дельта уровне контагиозности вызывает более легкую форму заболевания, это может быть хорошей новостью. В таком случае есть вероятность, что новый штамм сможет вытеснит "Дельту", и переведет новую инфекцию в разряд эндемических заболеваний, похожих на привычный всем сезонный грипп.

При этом, как писалось выше, нет другой защиты от коронавирусной инфекции кроме двух: соблюдения правил гигиены и вакцинации. Поэтому всем, кто еще не сделал свой выбор – узнайте, где в вашем городе делаются прививки против ковида, мойте руки, не забывайте надевать маску, избегайте скопления людей.

Берегите себя и своих близких!