Коронавірус мутує. Наскільки ефективна вакцина проти нового штаму "Омікрон"

Експерт в області пацієнт менеджменту Першого медичного центру Тель-Авіва Роман Гольдман в колонці для РБК-Україна про те, наскільки ефективна вакцина проти штаму "Омікрон".

Минуло всього кілька місяців, як світ зітхнув вільно: з'явилося кілька ефективних вакцин, багато країн переступили якийсь мінімальний поріг колективного імунітету, одна країна за одною знімають противірусні обмеження.

Нарешті біотехнологічні транснаціональні гіганти Pfizer і Мегск оголосили про створення специфічних протиковідних препаратів. Нарешті FDA (Федеральне агентство США з контролю за обігом продуктів і лікарських засобів) підтвердило безпеку використання вакцин для дітей молодшого віку. Здавалося б, живи й радій. Але знову світ пригорнув до екранів телевізорів і моніторів комп'ютерів.

З Південної Африки прийшов новий штам підступного вірусу, за два роки забрав мільйони життів.

І досі незнайоме слово "Омікрон" всі ми вивчили на пару днів. Що ж сьогодні відомо про нову модифікацію коронавірусу?

Вчені звернули увагу на несподівано високий рівень вперше виявлених нових заражень в Південній Африці, число яких за три тижні збільшилася з 275 до 3700 щодня. Факт цей викликав напружену увагу місцевих фахівців, рівень яких, як і рівень оснащеності мікробіологічних лабораторій досить високий через напружену боротьбу системи охорони ЗДОРОВ'Я пар з бурхливою в країні епідемією ВІЛ.

Отже, "Омікрон" був виявлений досить швидко, південноафриканські лікарі екстрено поінформували чиновників Всесвітньої організації охорони здоров'я і колеги їх провідних європейських і американських лабораторій. Однак, за минулий місяць ПАР покинуло понад 100 000 осіб, що розлетілися по всьому світу. І ось уже 57 країн заявило, що у них виявлені люди, інфіковані "Омікроном". У самій же ПАР, де вперше виділили Omicron, захворюваність стрімко зростає: за тиждень з 29 листопада по 5 грудня зареєстровано 62 021 новий випадок. Дуже високий приріст захворюваності відзначається в сусідніх з ПАР країнах – Зімбабве, Мозамбік, Намібія. Причому, він становить сотні та тисячі відсотків.

Тим часом ще в середині листопада в Нідерландах двом пацієнтам був поставлений ковід, викликаний новим штамом.

В Ізраїлі в перший день говорили про двох зновуприбулих, що можуть бути носіями "Омікрона", потім про 13, потім про 34 пасажирів, "можливо заражених новим штамом". Треба ще мати на увазі, що у заражених модифікованим вірусом хвороба, як правило, проявляється досить тільки через кілька днів. А часто протікає в латентній формі, без явно виражених симптомів.

Тому, екстрені заходи на кшталт припинення авіасполучення з країнами Африки і посиленням обмежень, вжиті багатьма країнами важливі, але навряд чи зупинять розвиток "Омікрона". Єдине, що можуть дати подібні заходи, це уповільнити поширення нової, ще не вивченої зарази. Це допоможе лікарям і вченим трохи більше дізнатися про новий штам і краще підготуватися до боротьби з ним. Найголовніше сьогодні-зрозуміти, наскільки принципово відрізняється перебіг цієї форми коронавірусної інфекції і чи стійка вона до вакцин.

Перші відомості поки виглядають вельми обнадійливо. Повідомляється про більш високу заразність "Омікрона", але ні рівень летальності, ні тяжкість перебігу його поки не підтверджуються. Те ж відноситься і до здатності вірусу обходити імунний захист. Є дані про декілька випадків зараження людей, які отримали дві і навіть три порції вакцини. Але такі випадки зустрічалися і при ураженні вірусом Дельта. Є версія, що "Омікрон" легше "Дельти" вражає вже перехворілих на ковід людей. Але кількість даних і обсяг досліджень ще не дозволяє отримати доказову базу, щоб стверджувати це впевнено.

Зате за інформацією, отриманою від Південноафриканських лікарів, вже третій тиждень займаються лікуванням пацієнтів з новою формою ковіду, "Омікрон" викликає симптоми, характерні для звичайного грипу: м'язовий і головний біль, слабкість, млявість. Що ще важливіше, майже не відзначається падіння рівня насичення крові киснем. Інакше кажучи, такі пацієнти рідше потребують госпіталізації і штучної вентиляції легенів.

Багатьох зараз більше цікавить питання ефективності використовуваних вакцин. А те, що ж це: заганяли на вакцинацію, кололи, обіцяли безпеку – і все марно?

Ні, не даремно. По-перше, не обіцяли 100% гарантію від зараження коронавірусом. Всі фахівці говорили одне: у щепленої людини істотно знижується ризик захворіти на ковід, перенести хворобу у важкій формі і померти від цього. Причому, якщо ризик захворіти знижується в десятки разів, то ймовірність летального результату становить частки відсотка.

По-друге, за даними Південноафриканських лікарів, більшість хворих "Омікроном" або були щеплені однією дозою, або не були щеплені зовсім. Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявив, що три дози вакцини добре захищають від нового штаму.

По-третє, навіть якщо використовувані сьогодні вакцини будуть менш ефективні проти зараження "Омікроном" ніж "Дельтою", то захист від важкого перебігу інфекції і смертельного результату як і раніше висока. Біотехнологічні компанії вже приступили до лабораторних досліджень, обіцяючи протягом 2-3 місяців, якщо буде потрібно, посилені вакцини для боротьби з "Омікроном".

Частина епідеміологів і мікробіологів, в тому числі представники ізраїльського Інституту Вайцмана, вважають, що якщо підтвердиться, що Омікрон при більш високому ніж "Дельта" рівні контагіозності викликає більш легку форму захворювання, це може бути гарною новиною. В такому випадку є ймовірність, що новий штам зможе витіснить "Дельту", і переведе нову інфекцію в розряд ендемічних захворювань, схожих на звичний всім сезонний грип.

При цьому, як писалося вище, немає іншого захисту від коронавірусної інфекції крім двох: дотримання правил гігієни та вакцинації. Тому всім, хто ще не зробив свій вибір – дізнайтеся, де у Вашому місті робляться щеплення проти ковіду, мийте руки, не забувайте надягати маску, уникайте скупчення людей.

Бережіть себе і своїх близьких!