Контрабанда сигарет. Почему в Украине самый большой за 10 лет показатель нелегальной табачной продукции

В Украине продолжает расти "теневой" рынок табачной продукции. Более того, по результатам исследования Kantar Украина, в 2021 году в стране зафиксирован максимальный за последние 10 лет уровень торговли нелегальной табачной продукцией. Если в 2017 году уровень контрабандных сигарет составлял всего 2,3%, то в этом году он уже достиг отметки 15,9%. Что влияет на столь стремительный рост "теневого" сектора, какие последствия от этого для государства и легальных игроков рынка, и как бороться с нелегальным сектором экономики – подробнее РБК-Украина.

Рост "теневого рынка"

Исследование рынка нелегальной торговли табачными изделиями в Украине существует с 2011 года. Цель проста — выявление и мониторинг нелегальной табачной продукции, которую потребляют курильщики в Украине.

По словам генерального директора Kantar Украина Светланы Винославской, контрабанда определяется как продукция с маркировкой производителей других стран, с акцизными марками других стран, которая продается на территории Украины. К этой группе также относится нелегальная продукция, которая по имеющимся признакам не может быть классифицирована как другая группа нелегальной продукции.

Например, продукция маркирована для Duty Free или для экспорта, которая нелегально реализуется в Украине — определяется маркировкой Duty Free или по признакам продукции для экспорта (украинский производитель, предупреждения о вреде здоровью на английском или другом, не украинском языке и отсутствие акцизной марки Украины), которая нелегально реализуется на территории Украины (которую курильщики покупали в нелегальных каналах продаж).

Исследователи зафиксировали, что сейчас более 7 млрд шт. сигарет распространяется именно на черном рынке. 62% нелегальной продукции распространяется в семи областях Украины: Одесской (13%), Харьковской (13%), Донецкой (10%), Днепропетровской (8%), Запорожской (6%), Хмельницкой (6%), Львовской (6%).

Эксперты утверждают, что при нынешних объемах торговли нелегальной продукцией потери государственного бюджета от неуплаченных налогов в 2021 году оцениваются в 13,2 миллиарда гривен.

Кроме очередного роста уровня нелегальной табачной продукции, еще одной особенностью 2021 года является то, что происходит изменение каналов распространения нелегальной продукции. Сейчас через легальные киоски и магазины реализуется в три раза больше нелегальной табачной продукции, чем в 2020 году — 67%.

62% продукции маркированной для Duty Free или для экспорта, которая нелегально реализуется в Украине, имеет отметку производства на Винниковской табачной фабрике. Наиболее распространенными марками этой группы нелегальной продукции является Compliment (с маркировкой для Duty Free) — 47%, а также Marshall, Marvel, Urta, Jin Ling, общая доля которых составляет 84%.

Среди контрабанды на первом месте стоит продукция табачных фабрик Беларуси — 49%. Наиболее распространенными марками этой группы являются Credo, Fest, Queen, NZ.

Причины роста

К факторам укрепления нелегального рынка можно отнести законодательные и экономические условия, которые способствуют его развитию. Прежде всего — это чрезмерно высокий темп повышения акцизов на сигареты, в результате чего цена за пачку сигарет растет непропорционально увеличению доходов потребителей.

При слишком высокой цене на сигареты или при резком повышении акцизов спрос на относительно дешевую контрабандную продукцию начинает расти. А с ростом спроса растет и предложение — в результате получается замкнутый круг, который стимулирует рост "теневой" торговли.

Кроме того, цены на сигареты в Украине сегодня значительно выше, чем в Молдове, России и Беларуси — стран, откуда к нам чаще всего попадает контрабанда. Еще один источник нелегальных сигарет — поддерживаемые Россией самопровозглашенные территории Приднестровья, а также марионеточные образования в Донецкой и Луганской областях.

Для понимания, в России ставки акциза в среднем в 2 раза ниже, чем в Украине, при этом они пересматриваются раз в год. В Молдове налоговая нагрузка на потребителей сигарет в 20 раз ниже, чем в Украине. В целом, ставки акциза в Украине сегодня являются самыми высокими в СНГ.

Почему ситуация будет только ухудшаться

Стоит также отметить, что Украина стремительно повышает акциз и на популярные сейчас табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН). Как известно, с 1 января 2021 года акциз на ТИЭНы увеличили на 320%. Таким образом ставку на них полностью сравняли с сигаретной.

Бизнес назвал такое радикальное повышение налога тревожным сигналом, который свидетельствует об отклонении от взвешенной и предполагаемой налоговой политики. Позже в парламенте обсуждали возможность уменьшить акциз на 30%, однако вскоре от этой идеи отказались. Согласно действующему Налоговому кодексу, акцизная ставка дополнительно будет увеличиваться ежегодно на 20% к 2025 году.

По словам главы комитета налоговой, таможенной и финансовой политики Даниила Гетманцева, благодаря увеличению акциза на ТИЭН за первое полугодие 2021 года удалось привлечь в бюджет дополнительные более чем 5 миллиардов гривен. Впрочем, будет ли бизнес способен поддерживать такую динамику при нынешнем уровне налогообложения — вопрос открытый.

Так, в одной из крупнейших табачных компаний Украины "Филип Моррис" сообщили, что рост рынка ТИЭН в 2021 году остановился после его роста в 2020 году на 80%. В дальнейшем рынок будет только сокращаться из-за повышения акциза.

"В 2020 году рынок ТИЭНов, по нашим оценкам, вырос на 80%, но после повышения акциза на 320% с 1 января 2021 года и дальнейшего роста цен этот показатель сначала сильно замедлился, а после практически остановился. По нашим данным, розничные цены на стыки (табачные изделия для нагрева, — ред.) с начала года выросли в среднем на 13 грн — этого недостаточно, чтобы компенсировать даже половину повышения акциза", — заявил генеральный директор "Филип Моррис" в Украине Костас Сальварас.

По данным компании, поступления в госбюджет от продажи ТИЭН в четвертом квартале 2021 года снизятся на 60-70% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Кроме этого, за указанный период компания намерена сократить покупку акцизных марок для ТИЭН втрое.

Кроме этого, в компании также зафиксировали на территории Украины первые поставки контрабандных ТИЭНов из соседних стран, где цены на них ниже, а с таким стремительным увеличением акцизной ставки в скором времени могут быть даже дороже, чем в ЕС.

Шаг вперед и два назад

Если рост нелегальной торговли табачными изделиями произойдет и в категории ТИЭНов, кроме того, что это приведет к потере государством доходов, курильщики не смогут переходить с сигарет на менее вредные системы нагревания табака, прогнозируют эксперты.

Как известно, ранее в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США заявляли, что после авторизации продаж IQOS на американском рынке как продукта с модифицированным риском он может уменьшать количество вредных веществ, поступающих в органы курильщика, и положительно влиять на общественное здоровье в целом. Собственно, поэтому сейчас в большинстве европейских стран существует существенная разница в налогообложении сигарет и табачных изделий для электрического нагрева. В среднем она оценивается в 72%, таким образом ТИЭН облагается налогом по более низкой ставке из-за сниженного риска для здоровья курильщиков.

Исходя из этого, бизнес в Украине тоже предложил парламенту пересмотреть планы повышения акцизов, отсрочив следующий скачок цен на табак для нагревания в ближайшие годы.

"Это необходимый шаг, который позволит потребителям и бизнесу "переварить" 320%-ное повышение и адаптироваться к новым условиям. Он также будет стимулировать привлечение дополнительных инвестиций в это направление, что важно как для экономики страны, так и для общественного здоровья — ведь власть должна быть заинтересована в том, чтобы мотивировать курильщиков искать менее вредную альтернативу сигаретам", — резюмирует топ-менеджер PMU.

Впрочем, пока что Украина в этом вопросе идет своим путем. Ни одна из европейских стран не повышала за один раз налоги на такой рекордный процент. Какие будут последствия в долгосрочной перспективе для бюджета и как в конечном итоге это скажется на "теневом" секторе — покажет время.