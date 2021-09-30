Контрабанда сигарет. Чому в Україні найбільший за 10 років показник нелегальної тютюнової продукції

В Україні продовжує зростати "тіньовий" ринок тютюнової продукції. Щобільше, за результатами дослідження Kantar Україна, у 2021 році в країні зафіксовано максимальний за останні 10 років рівень торгівлі нелегальною тютюновою продукцією. Якщо у 2017 році рівень контрабандних сигарет становив всього 2,3%, то цього року він вже досяг позначки 15,9%. Що впливає на таке стрімке зростання "тіньового" сектору, які наслідки від цього для держави та легальних гравців ринку, та як боротися з нелегальним сектором економіки – детальніше РБК-Україна.

Зростання "тіньового ринку"

Дослідження ринку нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні існує з 2011 року. Мета проста — виявлення і моніторинг нелегальної тютюнової продукції, яку споживають курці в Україні.

За словами генерального директора Kantar Україна Світлани Винославської, контрабанда визначається як продукція з маркуванням виробників інших країн, з акцизними марками інших країн, яка продається на території України. До цієї групи також відноситься нелегальна продукція, яка за наявними ознаками не може бути класифікована як інша група нелегальної продукції.

Наприклад, продукція, що маркована для Duty Free або для експорту, яка нелегально реалізується в Україні — визначається за маркуванням Duty Free або за ознаками продукції для експорту (український виробник, попередження про шкоду здоров'ю англійською або іншою, не українською мовою та відсутність акцизної марки України), яка нелегально реалізується на території України (яку курці купували в нелегальних каналах продажу).

Дослідники зафіксували, що зараз понад 7 млрд шт. сигарет розповсюджується саме на чорному ринку. 62% нелегальної продукції розповсюджується в семи областях України: Одеській (13%), Харківській (13%), Донецькій (10%), Дніпропетровській (8%), Запорізькій (6%), Хмельницькій (6%), Львівській (6%).

Експерти стверджують, що при нинішніх обсягах торгівлі нелегальною продукцією втрати державного бюджету від несплачених податків у 2021 році оцінюються у 13,2 мільярда гривень.

Крім чергового зростання рівня нелегальної тютюнової продукції, ще однією особливістю 2021 року є те, що відбувається зміна каналів поширення нелегальної продукції. Зараз через легальні кіоски й магазини реалізується в три рази більше нелегальної тютюнової продукції, ніж у 2020 році — 67%.

62% продукції маркованої для Duty Free або для експорту, яка нелегально реалізується в Україні, має позначку виробництва на Винниківській тютюновій фабриці. Найбільш поширеними марками цієї групи нелегальної продукції є Compliment (з маркуванням для Duty Free) — 47%, а також Marshall, Marvel, Urta, Jin Ling, загальна частка яких становить 84%.

Серед контрабанди на першому місці стоїть продукція тютюнових фабрик Білорусі — 49%. Найбільш поширеними марками цієї групи є Credo, Fest, Queen, NZ.

Причини росту

До факторів укріплення нелегального ринку можна віднести законодавчі та економічні умови, які сприяють його розвитку. Перш за все — це надмірно високий темп підвищення акцизів на сигарети, в результаті чого ціна за пачку сигарет зростає непропорційно збільшенню доходів споживачів.

При надто високій ціні на сигарети або при різкому підвищенні акцизів попит на відносно дешеву контрабандну продукцію починає рости. А зі зростанням попиту зростає і пропозиція — в результаті виходить замкнуте коло, яке стимулює зростанню "тіньової" торгівлі.

Крім того, ціни на сигарети в Україні сьогодні значно вище, ніж в Молдові, Росії та Білорусі — країн, звідки до нас найчастіше потрапляє контрабанда. Ще одне джерело нелегальних сигарет — підтримувані Росією самопроголошені території Придністров'я, а також маріонеткові утворення в Донецькій і Луганській областях.

Для розуміння, у Росії ставки акцизу в середньому у 2 рази нижче, ніж в Україні, при цьому переглядаються вони раз на рік. У Молдові податкове навантаження на споживачів сигарет у 20 разів нижче, ніж в Україні. В цілому, ставки акцизу в Україні сьогодні є найвищими в СНД.

Чому ситуація буде тільки погіршуватись

Варто також зазначити, що Україна стрімко підвищує акциз й на популярні зараз тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕН). Як відомо, з 1 січня 2021 року акциз на ТВЕНи збільшили на 320%. Таким чином ставку на них повністю зрівняли з сигаретною.

Бізнес назвав таке радикальне підвищення податку тривожним сигналом, який свідчить про відхилення від зваженої й передбачуваної податкової політики. Пізніше в парламенті обговорювали можливість зменшити акциз на 30%, однак незабаром від цієї ідеї відмовилися. Згідно з чинним Податковим кодексом, акцизна ставка додатково буде збільшуватися щорічно на 20% до 2025 року.

За словами голови комітету податкової, митної та фінансової політики Данила Гетманцева, завдяки збільшенню акцизу на ТВЕН за перше півріччя 2021 року вдалось залучити в бюджет додаткових більш ніж 5 мільярдів гривень. Втім, чи буде бізнес спроможний підтримувати таку динаміку при нинішньому рівні оподаткування — питання відкрите.

Так, в одній з найбільших тютюнових компаній України "Філіп Морріс" повідомили, що зростання ринку ТВЕН у 2021 році зупинилося після його зростання у 2020 році на 80%. Надалі ринок буде тільки скорочуватися через підвищення акцизу.

"У 2020 році ринок ТВЕНів, за нашими оцінками, зріс на 80%, але після підвищення акцизу на 320% з 1 січня 2021 року і подальшого зростання цін цей показник спочатку сильно сповільнився, а після практично зупинився. За нашими даними, роздрібні ціни на стики (тютюнові вироби для нагріву, — ред.) з початку року виросли в середньому на 13 грн — цього недостатньо, щоб компенсувати навіть половину підвищення акцизу", — заявив генеральний директор "Філіп Морріс" в Україні Костас Сальварас.

За даними компанії, надходження до держбюджету від продажу ТВЕН в четвертому кварталі 2021 року знизяться на 60-70% в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. Крім цього, за вказаний період компанія має намір скоротити покупку акцизних марок для ТВЕН втричі.

Крім цього, в компанії також зафіксували на території України перші поставки контрабандних ТВЕН з сусідніх країн, де ціни на них нижче, а з таким стрімким збільшенням акцизної ставки незабаром можуть бути, навіть, дорожче, ніж в ЄС.

Крок вперед і два назад

Якщо зростання нелегальної торгівлі тютюновими виробами станеться і в категорії ТВЕН, окрім того, що це призведе до втрати державою доходів, курці не зможуть переходити з сигарет на менш шкідливі системи нагрівання тютюну, прогнозують експерти.

Як відомо, раніше в Управлінні з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США заявляли, що після авторизації продажів IQOS на американському ринку як продукту з модифікованим ризиком він може зменшувати кількість шкідливих речовин, що надходять в органів курця, й позитивно впливати на суспільне здоров'я в цілому. Власне, тому зараз у більшості європейських країн існує суттєва різниця в оподаткуванні сигарет і тютюнових виробів для електричного нагріву. В середньому вона оцінюється в 72%, таким чином ТВЕН оподатковується за нижчою ставкою через знижений ризик для здоров'я курців.

Виходячи з цього, бізнес в Україні теж запропонував парламенту переглянути плани підвищення акцизів, відтермінувавши наступний стрибок цін на тютюн для нагрівання в найближчі роки.

"Це необхідний крок, який дозволить споживачам і бізнесу "переварити" 320%-ве підвищення й адаптуватися до нових умов. Він також буде стимулювати залучення додаткових інвестицій в цей напрямок, що важливо як для економіки країни, так і для громадського здоров'я — адже влада повинна бути зацікавлена ​​в тому, щоб мотивувати курців шукати менш шкідливу альтернативу сигарет", — резюмує топ-менеджер PMU.

Втім, поки що Україна в цьому питанні йде своїм шляхом. Жодна з європейських країн не підвищувала за один раз податки на такий рекордний відсоток. Які будуть наслідки в довгостроковій перспективі для бюджету та як врешті це позначиться на "тіньовому" секторі — покаже час.