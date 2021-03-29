Конкурс на главного налоговика Украины: кто среди претендентов

4 марта 2021 года президент подписал закон о восстановлении конкурсов на должности государственной службы. Вскоре после этого Нацагентство по вопросам госслужбы обнародовало перечень кандидатов, которых допустили к конкурсу на должность главы Государственной налоговой службы (ГНС). РБК-Украина разбилось, у кого из кандидатов наибольшие шансы занять кресло главного налоговика.

Действующий глава службы и его замы

Действующий руководитель ГНС Алексей Любченко занял эту должность 29 апреля 2020 год. Именно тогда Камбин назначил его новым председателем Государственной налоговой службы. Контракт был заключен только на период действия карантина. Тот еще не истек, но конкурсы на должности в госслужбе восстановили.

Кроме того, на пост главы ГСН претендует нынешняя заместитель главы налоговой службы Наталья Рубан. Она закончила экономический факультет Днепропетровского сельскохозяйственного института, работала экономистом на предприятиях Днепропетровской области. В ГСН – с 1998 года. Правда, в период с 1999 по 2007 гг. была заместителем главы и главой Контрольно-ревизионной службы Украины (КРУ). В 2007-2010 гг. была замглавы ГНС, затем снова вернулась в КРУ. С мая 2020 года – первый зампредседателя ГНС.

Еще один заместитель Любченко и кандидат на должность – Евгений Олейников. Он окончил Запорожский юридический институт МВД Украины (специальность – правоведение, квалификация – юрист), а также факультет последипломного образования Запорожской государственной инженерной академии (специальность – учет и аудит, квалификация – экономист).

С 2011 до 2015 гг. работал в Министерстве экономического развития и торговли Украины – директором Департамента стратегического планирования развития экономики. После был исполнительным директором предприятия негосударственного сектора экономики (занимался развитием собственного бизнеса ООО "Бомбат Гейм" – производство игр и игрушек). А с мая 2020-го – зампредседателя ГНС.

По словам главы Украинского аналитического центра Александра Охрименко на ближайшем конкурсе по отбору кандидатов на должность главы налоговой службы Украины, наиболее вероятный кандидат на победу - нынешний руководитель ГНС – Алексей Любченко.

"Один из аргументов в пользу Любченко – отсутствие скандалов, связанных с коррупцией, в ГНС. В 2020-м году не было замечено секторальных блокировок налоговых накладных, вследствие чего кандидатуру Любченко поддерживают саморегулирующиеся организации профессиональных участников рынка. В период кризиса от налоговой службы требуется выполнение двух достаточно контраверсийных задач: ослабление налогового давления на бизнес и одновременно – обеспечение плана по сборам в бюджет. И ГНС под началом Любченко с этим вполне справляется", – отмечает эксперта.

В то же время финансовый эксперт Алексей Кущ добавляет, что в 2020 году, в период кризиса и перманентных карантинных ограничений, сальдовое поступление в государственный бюджет со стороны налоговых органов, составило 507,5 млрд грн. Это на 11% превысило сборы за 2019 год и на 10,7% – плановые показатели на 2020-й.

Нынешний глава ГНС Алексей Любченко (фото: пресс-служба)

"То есть, даже по формальным признакам, есть все основания для подтверждения вотума доверия нынешнему руководителю. Тем более, что любая кадровая перезагрузка приведет к ослаблению работы налоговых служб, что недопустимо во время нового витка кризиса и пандемии", – говорит Кущ.

Экс-министр экономики, кандидат экономических наук Виктор Суслов считает, что в условиях внутриполитических трансформации и изменений, связанных с пандемией, позитивные результаты деятельности ГНС – также являются аргументом в пользу действующего руководителя службы.

Бывшие налоговики

Еще один кандидат – бывший глава Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Евгений Бамбизов в налоговой с 2003 года. Бамбизов сумел построить карьеру от инспектора до начальника Офиса крупных плательщиков. Вот только к законности его деятельности есть немало вопросов. В 2019-м правоохранители задержали Бамбизова по подозрению в содействии легализации доходов группировки одного из олигархов в размере 4,7 млрд грн, однако дело до суда так и не дошло.

Среди кандидатов также экс-глава столичного отделения Фонда госимущества Александра Кучеренко, который до 2020 года был первым заместителем начальника Главного управления ГФС в Киевской области. Во время работы в налоговой Александр Кучеренко был фигурантом нескольких громких антикоррупционных расследований.

Еще один претендент – бывший начальник Главного управления ГФС в Киеве Дмитрий Зенин. С 1999 по 2008 гг. он работал в Печерской ГНИ, затем стал начальником одного из управлений налоговой службы Киева, где и трудился до октября 2014 года. Позже стал замглавы ГУ ГФС столицы. В 2020-м Зенин уже в ГТС, на должности начальника самостоятельного управления. Фигурировал в статье "Фискалы Насирова" расследователей "Наші Гроші".

Другие кандидаты

Участвующие в конкурсе сотрудник Главного управления ГНС в Закарпатской области Василий Симчера и сотрудник "Укртрансгаза" Вячеслав Федоров (бывший помощник нардепа 8-го созыва от "Самопомощи" Татьяны Остриковой) – представлены в конкурсе скорее для количества.

Еще один кандидат – гендиректор ПАО "Украинская финансовая жилищная компания" Василий Шкураков. По мнению экспертов, Шкураков вполне достойный соперник для Алексея Любченко.

Василий Шкураков (фото: stockworld.com.ua)

Как известно, с 2005 года он начал работать в Минфине. В 2018 году был замминистра Оксаны Маркаровой, которая в этом году стал послом Украины в США. Также Шкураков был директором профильного департамента.

Кроме того, Шкураков – один из разработчиков программы доступной ипотеки. А еще был ответственным за реализацию среднесрочной стратегии управления государственным долгом в Минфине.