Конфликт в Приднестровье: как Украина может помочь Молдове в противостоянии с РФ

Российские миротворцы в Приднестровье (Фото: mopmr.org)

Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду готова взяться за давно замороженный конфликт в Приднестровье. Глава государства выступила за вывод из региона российского военного контингента. О том, к каким последствиям для безопасности Украины может привести изменение ситуации в Приднестровье – в материале РБК-Украина.

Приднестровский конфликт остается в замороженном состоянии уже почти три десятилетия после короткой, но кровавой войны 1992 года. На левом берегу Днестра образовалась непризнанная "Приднестровская молдавская республика" ("ПМР"), которая находится под полным контролем России.

С 1992 года в регионе не стреляют, но и попытки мирной реинтеграции Приднестровья в состав Молдовы дипломатическим путем не принесли никаких заметных результатов. В "ПМР" находится Оперативная группа российских войск (ОГРВ) численностью до 1700 бойцов, которая частично выполняет "миротворческие" функции.

Наличие российского военного контингента является одним из ключевых препятствий к восстановлению территориальной целостности Молдовы. Как, конечно, и нежелание Кремля терять такой рычаг давления на власть в Кишиневе и регион в целом.

Зеленый коридор

После победы Майи Санду на президентских выборах украино-молдавские отношения должны значительно потеплеть. Ее предшественник на посту Игорь Додон занимал пророссийскую позицию, в том числе и в вопросе Крыма. Зато Санду является проевропейским политиком, четко указывает, что Крым – это Украина, и осуждает российскую агрессию. Свой первый зарубежный визит на посту она собирается осуществить как раз в Киев.

Решить приднестровскую проблему без действенного участия Украины вряд ли возможно. "Я исхожу из того, что события в Молдове и вокруг нее всегда неразрывно связаны с вопросами национальной безопасности Украины", – заявил в недавнем интервью РБК-Украина министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Эту же позицию он подтвердил и во время поездки в Кишинев 10 декабря – первого официального визита такого уровня с 2014 года.

Сама Санду в качестве первого шага к урегулированию ситуации в Приднестровье назвала переформатирование миротворческой миссии в "ПМР" – российских военных должна заменить гражданская миссия под эгидой ОБСЕ.

"В Приднестровье находится оперативная группа войск Российской Федерации, на счет которой никогда не было договоренностей со стороны Молдовы. Поэтому позиция государства заключается в том, что эти войска должны быть выведены, а оружие должно быть вывезено с территории нашей страны", – заявила новоизбранная глава государства.

Фото: Майя Санду (flickr.com/eppofficial)

Как сказала Санду в комментарии РБК-Украина сразу после победы на выборах, должен восстановиться и диалог с украинской стороной о "зеленом коридоре" для вывода российских войск. Идея "зеленого коридора" – не новая. В 2016 году украинская и молдавская стороны уже проводили активные консультации об этом по линии министерств обороны. Впрочем, без реальных последствий.

Заявления Санду сразу вызвали ожидаемо жесткую реакцию в Кремле, где заговорили о возможной "дестабилизации" региона. "Россия выполняет очень важные функции, и, безусловно, изменение какого-то статус-кво может привести к серьезной дестабилизации", – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как заявил в комментарии РБК-Украина представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, пока никакие инициативы не заставят Россию покинуть Приднестровье. "Они на это не пойдут. Уже сколько лет россияне там есть. Однако Киев должен оценить, что именно предложит Кишинев в этом направлении", – сказал Скибицкий.

По его словам, пока что в Минобороны уровень российской угрозы со стороны Приднестровья оценивают как стабильный. И ждут, какие именно конкретные предложения по выводу российских войск озвучит Санду во время визита в Киев.

"Если количество российских войск в приднестровском регионе будет расти, то будет повышаться и уровень опасности", – подчеркнул Скибицкий.

Как сказал изданию экс-министр обороны Молдовы Анатол Шалару, российский контингент в Приднестровье не представляет непосредственной военной угрозы для украинской армии, значительно более многочисленной и подготовленной. "Но Россия может создавать провокации, как было в Крыму", – отметил Шалару.

Он пояснил, что после службы в миротворческих силах российские военные не покидают Молдову, а просто меняют документы и переходят в состав ОГРВ. Тем самым увеличивается численность непосредственно военного контингента РФ. Не секрет, что большинство личного состава ОГРВ, в частности, рядовых, давно составляют местные жители, которые получили российские паспорта.

Массовая паспортизация Россией населения "ПМР" сама по себе является угрозой для безопасности Украины и всего региона. Сценарий вооруженного вторжения под предлогом "защиты российских граждан" уже был опробован Россией в 2008 году во время войны в Южной Осетии.

Сложности реинтеграции

В настоящее время конфликт в Приднестровье не имеет шансов на решение, сказал РБК-Украина заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. Он считает, что Кремлю выгодно сохранять ситуацию в "ПМР" на уровне замороженного конфликта, чтобы иметь влияние на политические процессы Молдовы.

"Приднестровский конфликт будет оставаться той "гангреной", который будет использоваться для разрушения молдавской государственности изнутри. Это инструментарий, с помощью которого Кремль сохраняет свое влияние на постсоветском пространстве. И конфликты, которые начинала Россия за все это время, связаны и используются именно с этой целью", – сказал Самусь.

По мнению эксперта, если и возможно достичь прогресса в приднестровском вопросе, то только при участии Украины. В частности через влияние на элиты, которые имеют бизнес-интересы как в Молдове, так и в Украине.

Есть и конкретные шаги, которые Украина и Молдова могут сделать, чтобы по крайней мере снизить присутствие российских военных в регионе. "Во-первых, надо запретить ротацию, во-вторых, – поставить на место сепаратистов, которые без проблем ездят и в Кишинев, и в Одессу из-за коррупции на границе, и спокойно летают из аэропортов, как из Молдовы, так и из Украины. Согласно законодательству Молдовы, они – преступники", – сказал изданию Анатол Шалару.

Фото: mopmr.gospmr.org

В свою очередь, американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что Майя Санду вполне своевременно подняла вопрос присутствия российских войск в Приднестровье. И как новоизбранный президент республики имеет право требовать вывода контингента, который находится в Молдове незаконно.

"Но Запад должен поддержать эти заявления конкретными экономическими и дипломатическими действиями, потому что она (Санду, – ред.) окажется под чрезвычайным давлением Кремля", – сказал изданию Ходжес.

По мнению генерала, ответственность за сложившуюся патовую ситуацию в частности несет и Запад, включая США, потому что черноморскому региону долгое время не уделялось должное внимание.

В целом, восстановление своей территориальной целостности выглядит для Молдовы более легким заданием, если сравнить с Украиной и ОРДЛО. Главное отличие – отсутствие у "ПМР" общей границы с Россией, которая делает возможной бесконтрольную переброску российских ресурсов, военных и оружия на неподконтрольную легитимной власти территорию. И при условии согласованных действий Украины и Молдовы это дает возможность давить на Тирасполь и Москву.

Впрочем, после победы Санду на выборах и актуализации приднестровского вопроса в российском медиапространстве снова зазвучали тезисы о "пробитии коридора" в Приднестровье с одесского направления. Хотя вряд ли такие попытки могут произойти в обозримом будущем, это все равно заставляет Украину более внимательно следить за своими юго-западными границами.

Впрочем, нет сомнений, что Кремль в любом случае будет оказывать яростное сопротивление всем реинтеграционным инициативам Санду. Как через использование военного контингента в "ПМР", так и через провокацию внутримолдовского противостояния и ограничение полномочий нового главы государства. Фактически, действуя по тому же сценарию, как и с другими постсоветскими государствами, которые решили выйти из зоны российского влияния.