Конец эпохи побед: почему "Слуга народа" проигрывает местные выборы

Партия "Слуга народа" растеряла народную поддержку (фото: РБК-Украина)

Перспективы "Слуги народа" на грядущих местных выборах выглядят довольно сомнительно. О том, почему партия власти за год растеряла народную поддержку и как "слуги" подставляют президента Владимира Зеленского – в материале РБК-Украина.

После триумфальной победы "Слуги народа" на парламентских выборах в политических кругах начались активные разговоры о возможном проведении и досрочных выборов в местные советы. Партия Владимира Зеленского на волне успеха могла завершить полную перезагрузку всей системы власти в Украине в течение лишь одного года. В качестве альтернативного варианта рассматривались досрочные выборы осенью 2019 года хотя бы в отдельных крупных городах страны.

Но от этой идеи в президентской силе отказались, объяснив это необходимостью сперва завершить реформу децентрализации. Хотя при желании повод для досрочных местных выборов легко бы нашелся. В "Слуге народа" могли бы апеллировать хотя бы к "воле народа" и "запросу на перемены", как сделали это с досрочными выборами в ВР.

В итоге благоприятный момент был упущен. Обещания лидеров президентской политсилы "продолжить зеленое цунами" на местных выборах в октябре не имеют под собой серьезных электоральных оснований. Скорее речь может идти о том, что местные выборы станут первым серьезным и бесспорным поражением партии власти и лично Владимира Зеленского. И одновременно, началом реванша как старых партий, которых "зеленые" потеснили в 2019 году, так и точкой входа в большую политику для многочисленных новых проектов.

Пустые обещания

Было вполне очевидно, что рейтинг власти долго не сможет держаться на столь непривычном высоком как для Украины уровне. Как показывает электоральная динамика, за прошедший год поддержка президента и его команды снижалась примерно такими же темпами, как у предшественников. Но благодаря высокой стартовой точке – пресловутым 73% Зеленского во втором туре президентских выборов, "Слуга народа" до сих пор остается лидером народных симпатий. Хотя о сорока и даже тридцати с лишним процентах рейтинга партии власти, похоже, стоит забыть навсегда.

Последние соцопросы показывают, что "слуги" уже уверенно упали ниже 30% – совместное исследование Центра Разумкова и SOCIS, проведенное в конце июля, дает партии Зеленского 25,5% голосов. Отрыв от ближайших преследователей, "Оппозиционной платформы - За життя" и "Европейской солидарности", составляет немногим более 7% – уже далеко не столь впечатляюще, как прошлой осенью или даже этой зимой.

Главная причина вполне традиционна – как и все предшественники, "Слуга народа" не смогла выполнить взятые перед выборами обещания. Согласно анализу Комитета избирателей Украины, за год СН выполнила лишь 10-15% своей предвыборной программы. Перечень нереализованных обещаний очень широк: от законодательного регулирования права на владение оружием и лишения силовиков функций по давлению на бизнес до амнистии капиталов и демонополизации железнодорожных перевозок.

Впрочем, программу партии власти вряд ли читало большинство ее избирателей. Но "Слуге народа" это не особо помогает – среднестатистический украинец скорее ориентировался на броские предвыборные плакаты с обещаниями "начать посадки" и "закончить эпоху бедности". Ни того ни другого за целый год фактически монопольной власти "слуг", как известно, так и не случилось.

Зато президентская партия запомнилась многочисленными скандалами, буквально с первых дней работы в новом парламенте. Переписки с девушками по вызову прямо из сессионного зала и советы продать собаку для оплаты коммуналки стали частью новейшего украинского политического фольклора.

Безусловно, каждый такой скандал сам по себе вряд ли мог угробить политические перспективы "Слуги народа", но в данном случае количество уверенно перешло в качество. И уровень поддержки действий парламента, в прошлом сентябре находившийся на беспрецедентном для Украины уровне, опять откатился к привычным невысоким цифрам – 21% одобрения против 62% неодобрения, по данным июньского опроса КМИС.

Фото: во время голосования на избирательном участке (РБК-Украина)

Кроме того, за год "Слуга народа" так и не смогла определиться со своим идеологическим позиционированием. Обтекаемая стратегия "за все хорошее и против всего плохого", показавшая эффективность на президентских и парламентских выборах, не могла долго давать результат.

Поначалу "слуги" объявили себя либертарианцами, через несколько месяцев – центристами, который ищут некий баланс между социализмом, либерализмом и консерватизмом. Конечно, подобные терминологические маневры вряд ли сильно интересуют рядового избирателя – но он видит, что партия власти по-прежнему пытается понравиться всем. А по факту – теряет избирателей со всех флангов идеологического спектра. На практике это приводит к тому, что рейтинг СН медленно, но уверенно "подъедают" и ОПЗЖ, и "Евросолидарность". Для одних украинцев партия власти слишком радикальная, для других – недостаточно патриотическая.

Время уходит

Таким образом, за два с лишним месяца до местных выборов перед "Слугой народа" открываются довольно туманные перспективы. Судя по всему, о победе в крупнейших городах – Киеве, Львове, Харькове, Днепре и Одессе – речь вообще не идет. А согласно данным различных соцопросов, партия власти и вовсе может проиграть выборы во всех областных центрах.

Подбор кандидатов на мэрские посты от "Слуги народа" также не впечатляет. Против крепких мэров, которые к тому же хорошо укрепились во время пандемии коронавируса и карантина (тогда как антикоронавирусные меры центральной власти были и остаются откровенно хаотичными), партия власти выставляет откровенно слабых конкурентов.

Яркий пример – Тернополь, где против популярного мэра Сергея Надала, скорее всего, пойдет комик Виктор Гевко. Еще один шоумен, нардеп Александр Скичко, возможно, будет бороться против черкасского мэра Анатолия Бондаренко, который получил всеукраинскую известность во время майского конфликта с центральной властью. Время, когда комики и шоумены могли с легкостью побеждать крепких местных лидеров уже прошло, но в партии власти, похоже, этого так и не поняли.

Довольно слабо выглядит и медийная кампания партии власти. Лозунг "Украина – это ты", с региональными вариациями а-ля "Хмельницкий – это ты", мало того, что ранее использовался Юлией Тимошенко, так еще и никак не стимулирует избирателя поддержать кандидата от партии власти.

В то же время, в условиях карантинных ограничений, которые судя по динамике пандемии, могут становиться только жестче, именно внешняя реклама, телевизионная и интернет-агитация выходят на первый план. Но запасы креатива партия власти, очевидно, полностью растратила на прошлогоднюю избирательную кампанию.

Провал с построением партийных структур на местах в "Слуге народа" постарались искусственно компенсировать партизацией местных выборов, запретив самовыдвижение в городах крупнее 10 тысяч жителей. По замыслу стратегов СН, это должно стимулировать местные элиты примыкать к партии власти. Но местный политический и бизнесовый актив вполне может выбрать, и уже выбирает, альтернативные политпроекты, как всеукраинского, так и местного уровня, которые, в отличие от "Слуги народа", демонстрируют позитивную динамику.

Фото: партия "Слуга народа" (РБК-Украина)

Да, и сможет ли центр опереться на искусственно загнанных в ряды партии власти мэров и депутатов – вопрос открытый. Не говоря уже о том, что имидж "новых лиц" после местной кампании "слуги" полностью потеряют, уже привлекая в свои ряды прожженных деятелей местного уровня, сменивших по три-четыре, а то и по пять партий. Лояльность таких персонажей – вещь очень изменчивая, и при случае они первыми покинут тонущий властный корабль.

По сути, единственная возможность для партии власти закончить местную кампании с относительно приемлемым результатом – максимальная эксплуатация персонального образа президента Зеленского, к которому до сих пор позитивно относится почти половина украинцев. Но неумелые действия его соратников, в центре и на местах, а также регулярные скандалы с их участием могут умножить на ноль даже этот электоральный ресурс. По сути, "слуги" подставляли и продолжают подставлять своего лидера. А провал на местных выборах даст четкий сигнал всеукраинским и местным элитам – эпоха безраздельного правления "слуг народа" подошла к концу.