Кому депутаты предлагают разрешить блокировку интернет-сайтов без решения суда

Парламент может принять закон, по которому следователи получат право блокировать любой сайт, в том числе и СМИ, как минимум на 48 часов. Правозащитники указывают, что это шаг к цензуре и попытка надавить на свободу слова в Украине.

Верховная рада планирует рассмотреть законопроект, разрешающий блокировку сайтов без решения суда. Правоохранительные органы могут получить право ограничивать доступ пользователей к интернет-ресурсам как минимум на двое суток. Эту инициативу раскритиковал ряд общественных организаций, назвав подобные меры шагом к цензуре и ущемлением свободы слова. Но авторы законопроекта уверяют, что документ нацелен исключительно на борьбу с кибератаками и информационным терроризмом. Подробнее – в материале РБК-Украина.

На прошлой неделе Верховная рада после нескольких неудачных попыток добавила в повестку дня сессии законопроект о противодействии угрозам национальной безопасности в информационной сфере. Его авторы - члены комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник (БПП), Татьяна Черновол и Дмитрий Тымчук (оба "Народный фронт").

Из документа следует, что исключительно в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и предупреждением тяжкого или особо тяжкого преступления, возможна временная блокировка сайта во внесудебном порядке. В таких случаях блокировка инициируется по постановлению прокурора или согласованным с прокурором постановлением следователя. Но срок временной блокировки не может превышать 48 часов.

Как пояснил РБК-Украина Иван Винник, экстренная блокировка интернет-сайтов возможна исключительно в рамках уголовного производства по специальной процедуре. После чего суд либо продолжит запрет, либо же позволит разблокировать сайт, отметил парламентарий.

Цель таких мер - оперативное выявление, реагирование и предотвращение киберугроз, кибератак и киберпреступлений, ликвидации их последствий, сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Временная блокировка также будет применяться во время досудебного расследования следственным судьей по ходатайству следователя, согласованному с прокурором, либо же - по ходатайству прокурора. В ходе судебного производства - судом по ходатайству прокурора. Запрет доступа к сайту также возможен по решению Совета национальной безопасности и обороны о наложении санкций на тот или иной ресурс.

Дальше решение о запрете передается на рассмотрение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации. Если комиссия соглашается с необходимостью применения к ресурсу ограничительных мер, то провайдеры под ее контролем, а также под контролем СБУ и Государственной службы спецсвязи и защиты информации обязаны запретить доступ к такому ресурсу. Порядок блокировки предстоит прописать правительству после принятия закона. Нацкомиссия, в свою очередь, должна будет создать единый реестр ресурсов, подлежащих блокировке.

Вместе с тем, провайдеры и телекоммуникационные операторы должны установить специальное оборудование для блокировки интернет-ресурсов за свой счет. В случае невыполнения решения о запрете тех или иных сайтов им грозит штраф в размере 1% от дохода за предыдущий год, за повторное нарушение - в размере 5% от годового дохода.

Напомним, что в мае прошлого года президент Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер. Тогда под санкции в Украине попали 468 российских компаний, среди которых оказались крупные социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники", сервисы Mail.ru и "Яндекс". Согласно решению СНБО, российские соцсети должны быть заблокированы сроком на три года. Однако для многих провайдеров это стало проблемой, поскольку процесс блокирования сложный, длительный и требует значительных ресурсов.

Кибербезопасность или давление на свободу слова

По убеждению Ивана Винника, законопроект предоставит органам досудебного расследования действенные механизмы для максимально быстрого прекращения кибератак и борьбы с информационным терроризмом.

Но еще в прошлом году после регистрации в Раде законодательная инициатива подверглась критике со стороны ряда общественных организаций. Свое негативное отношение к этой идеи высказали в организациях "Интерньюз-Украина", "Детектор медиа", "Институт массовой информации", "Информационная безопасность", Национальный союз журналистов Украины. В частности, они упрекнули авторов документа в наследовании методов России. "Внедрение предложенных норм способно привести к сворачиванию прав и свобод граждан и преследованию политических оппонентов безотносительно к защите безопасности страны", - говорилось в открытом заявлении организаций. Они требовали отозвать законопроект, привлечь общественность к обсуждению законодательных инициатив о регулировании интернета, а также ветировать законопроект президентом, если парламент его все же примет.

Уже после внесения законопроекта в повестку дня парламента опасения по поводу документа высказали также в Харьковской правозащитной группе и Хельсинском союзе по правам человека. В этих организациях считают, что законопроект нарушает свободу выражения взглядов и должен быть отклонен Радой. Кроме того, они считают, что авторы законопроекта расширили понятие технологического терроризма таким образом, что под этот критерий подпадут любые дискуссии в интернете.

Трактовка технотерроризма, как это прописано в законопроекте, применима ко всем публичным обсуждениям в соцсетях или публикация в СМИ, в которых будут критиковать действия украинских властей, обращают внимание правозащитники. "Предложенные положения законопроекта подрывают саму суть свободы выражения взглядов, отрицают ее как таковую", - сказано в совместном заявлении руководства правозащитных организаций.

По мнению правозащитников, законопроект фактически инициирует введение в сети государственной цензуры. Причем такая цензура, полагают эксперты, приведет к росту расходов операторов и провайдеров телекоммуникаций и, соответственно, к увеличению тарифов для пользователей. "Государство может ограничивать свободу интернета в условиях вооруженного конфликта с Россией, но такие ограничения должны быть пропорциональными и не быть копией форм и методов, используемых РФ", - уточняется в заявлении организаций.

В Интернет ассоциации Украины также раскритиковали депутатскую инициативу, отметив, что этим законопроектом предлагается введение интернет-цензуры во внесудебном порядке. В этой организации считают, что проект содержит ряд норм, "которые наследуют "лучший опыт" КНДР, Ирана, РФ, не говоря уже о "диктаторских законах Януковича от 16 января 2014", и полностью игнорируют опыт демократических стран, в том числе тех, которые находятся в состоянии войны, например, Израиля".

Кроме того, глава Интернет ассоциации Александр Федиенко прогнозирует, что принятие законопроекта приведет к удорожанию услуг интернет-доступа и монополизации интернет-рынка. По оценке основателя и директора провайдера "НетАссист" Максима Тульева, общая стоимость всех техсредств, которые должны будут закупить интернет-провайдеры, составит около $1,5 млрд.

Мнения разделились

Среди парламентариев также есть противники законопроекта. Первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова (БПП) уверенна, что внесудебная блокировка сайтов - "это возвращение даже не к Януковичу, а к самому Сталину".

"Даже законы 16 января предусматривали необходимость решения суда для блокировки интернет-ресурсов", - написала на своей странице в Facebook депутат. По ее мнению, "оказанием влияния на органы государственной власти" можно позиционировать любой общественный контроль или обычный пикет. И это в случае принятия закона, акцентирует нардеп, будет считаться терроризмом.

Ее коллега по комитету, народный депутат от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко также опасается принятия данного законопроекта. Он считает, что предложенный документ грубо нарушает принципы свободы слова и никоим образом не защищает информационную безопасность. Вместо этого такой закон может стать орудием политической расправы и установления в стране цензуры, полагает депутат.

"Этот законопроект очень опасный для свободы слова и несет угрозу усиления цензуры и влияния на электронные средства массовой информации. Под якобы красивыми лозунгами информационной безопасности идет попытка внесудебным способом закрыть и ликвидировать любое СМИ. Моя позиция, как и позиция нашего комитета - этот законопроект не имеет права на существование", - сказал РБК-Украина депутат. По его мнению, документ целенаправленно не был передан на рассмотрение комитета по вопросам свободы слова и информационной политики, чтобы члены комитета не могли высказать свою позицию.

Но, как отметил Павленко, некоторые члены его фракции поддержали внесение этого законопроекта в повестку дня. "Их мотивация заключалась в том, что есть проблема с сайтами, которые создают против кого-либо, или под конкретную проблему, или под какой-либо конфликт. И через такие ресурсы происходит слив различной неправдивой, фейковой информации. И это тоже является угрозой для свободы слова, информационной безопасности и качественной журналистики", - считает он.

По его мнению, назрела необходимость провести дискуссию относительно такой проблемы и найти механизм, который мог бы влиять на сайты, использующиеся как "сливные бачки". Однако, по мнению депутата, любая блокировка должна происходить исключительно по решению суда и при наличии достаточной доказательной базы.

Но Иван Винник утверждает, что большинство критиков попросту не читали законопроект. Нардеп уверяет, что принятие закона несет угрозу не для СМИ, а для "пропагандистов". "В законопроекте нигде не упоминается термин СМИ. А те подонки, которые транслируют парады из так называемой "ДНР" или же, например, размещают инструкции, как собрать тротиловую шашку и куда ее бросать, так это не СМИ. То же самое касается российского ресурса "РИА-Новости", это не СМИ, они пропагандисты. Для пропагандистов этот документ, конечно же, несет угрозу", - заявил РБК-Украина Винник.

По его словам, если в проекте закона будут какие-то уточнения или неудачные формулировки, их можно будет откорректировать в ходе подготовки документа к вынесению в зал. Причем Винник прогнозирует, что ко второму чтению в документ точно будут внесены изменения. Нардеп отметил, что комитет будет рассматривать законопроект на своем очередном заседании в следующую среду 4 июля.

Коллега Винника по комитету Ирина Фриз (БПП) пояснила РБК-Украина, что законопроект еще будет обсуждаться на заседании их фракции. По ее словам, единой позиции в БПП по поводу этого документа пока нет.

"Безусловно, будут разные точки зрения, разная аргументация и будет вынесено решение фракции касательно дальнейшей позиции относительно этого документа", - прокомментировала РБК-Украина Фриз. Вопрос угрозы или не угрозы данного законопроекта для СМИ требует отдельного обсуждения, считает депутат.