Коли війна не зупиняє бізнес

Адаптація та відновлення під час війни

Для багатьох українських підприємців війна стала часом переломних змін. Частина бізнесу припинила або призупинила роботу. Утім, не менше компаній продовжили працювати та вийшли на новий рівень попри обстріли, окупацію, фінансові ризики та релокацію виробництва.

Сьогодні бізнес в Україні демонструє високу стійкість і адаптивність. Попри численні виклики, підприємства продовжують працювати, підтримуючи економіку країни та допомагаючи Збройним силам України.

Холдинг "Автек" – лідер на ринку автотехніки

"Автек" – один із лідерів на ринку автотехніки в Україні, який успішно працює вже 30 років. Є офіційним дистриб'ютором Ford Trucks та офіційним дилером Foton, Rasco, Kassbohrer та ін. Холдинг пропонує широкий асортимент техніки – від вантажних автомобілів та пасажирського транспорту до тракторів, будівельної та спеціальної техніки. З початку повномасштабної війни холдинг став найбільшим постачальником автомобілів для ДСНС та оперативних служб України.

Керівниця департаменту розвитку холдингу Олена Ашевська зазначає, що сьогодні бізнес переживає буремні часи. На початку 2022 року "Автек" довелося змінити певні підходи та стратегії до ведення бізнесу. Холдинг, щоб не просто "залишатися на плаву", але й утримувати лідерські позиції на ринку комерційної, сільськогосподарської та комунальної техніки, взявся за пошук альтернатив.

Вплив війни. З початку великої війни, як зазначила Олена Ашевська, кардинально змінилася структура продажу холдингу. Якщо до війни "Автек" був націлений на 60-65% на приватний бізнес, а решту становили держзамовлення, то з лютого 2022 року запити приватного бізнесу скоротилися майже втричі. На сьогодні 80% – продаж автотехніки державі. Левова частка автотехніки йде на ЗСУ, прикордонну службу та ДСНС.

Для того, щоб повністю задовольняти потреби державних замовлень, холдингу довелося змінити лінійку авто та звернутися до альтернативних ринків, оскільки частину продажів займала продукція білоруського автомобілебудування.

Нові ринки. Сьогодні холдинг орієнтується на нові ринки Туреччини, Індії та Китаю.

Але, як зазначає Олена Алшевська, вихід на новий ринок – це не лише про можливості масштабування бізнесу, а й про нові виклики. Потрібно розуміти, що навіть провівши досконалий аналіз, ти все одно можеш помилитися та втратити.

Тому холдинг "Автек" вже рік як дуже активний користувач торгового фінансування від державного Укрексімбанку. Компанія вдвічі збільшила документарний ліміт, випустила понад два десятки фінансових інструментів.

Окрім того, завдяки Укрексімбанку в Україні після тривалих перемовин з Укрексімбанком Індії, холдингу "Автек" вдалося наблизитися до підписання контракту з індусами.

МХП – український дух – міжнародний масштаб

Агропромисловий комплекс України чи не найбільше постраждав від дій російських окупантів. Меншою мірою постраждали диверсифіковані компанії, серед активів яких є виробництво доопрацьованих продуктів та готової їжі. Але й у цій сфері бізнес зіштовхнувся з падінням обсягів споживання, руйнацією або втратою активів у зоні бойових дій та значним зростанням витрат на логістику.

МХП – міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, що працює в агро, виробництві продуктів харчування, ритейлі, логістиці та експорті. Компанія експортує свою продукцію у понад 70 країн світу. Зокрема, за обсягами виробництва курятини МХП входить до топ-10 компаній світу за рейтингом WattPoultry.Top Companies. Пріоритетними напрямами експорту м’яса птиці є країни Близького Сходу та ЄС. Компанія також є одним з провідних українських експортерів рослинних олій.

Декілька років тому МХП обрала вектор трансформації з сировинної в кулінарну компанію. Як зазначив заступник головного виконавчого директора з інвестиційної діяльності компанії Дмитро Зозуля, війна не зупинила цей процес – компанія нарощує виробництво продуктів із доданою цінністю для споживача.

МХП постійно навчається робити щось нове, працювати в нових умовах, з новими категоріями продукції, виходити на нові ринки, пропонувати додаткові сервіси, відкривати магазини, інвестувати в стритфуд. Це постійний вихід зі звичної зони комфорту, зазначив Дмитро Зозуля.

На сьогодні МХП розвиває понад 15 брендів їжі у різних форматах – від охолодженого й маринованого мʼяса до готових страв і снеків. Більший фокус компанія робить на non commodity продукції – це зручніше для споживача і перспективніше для економіки. Причому це не лише продукція для кінцевого споживача, а й низка рішень для іншних бізнесів, які працюють на food-ринку.

Інвестиції. За час повномасштабного вторгнення компанія скерувала 14,8 мільярда гривень у розвиток бізнесу в Україні.

Серед основних напрямів для інвестування – підтримка та модернізація технологій і обладнання, диджитальна трансформація, проєкти зі збільшення ефективності виробництва та зменшення собівартості продукції, енергоефективність та енергонезалежність компанії, соціальні ініціативи, розвиток кулінарного бізнесу та випуск нових продуктів.

За словами Дмитра Зозулі, МХП як потужний галузевий інвестор шукає бізнеси з потенціалом зростання для інвестування. Компанія має значний досвід у різних аспектах бізнесу, включаючи індустріальну експертизу, HR, експорт і побудову продажів.

Збитки. У березні 2022 року під Києвом внаслідок ворожого обстрілу сталася пожежа на складі, де зберігалася заморожена продукція МХП – компанія втратила продукції на приблизно 230 мільйонів гривень.

Окрім того, через бойові дії та окупацію МХП втратила третину торгової мережі. У квітні 2022 року компанія змушена була припинити роботу підприємства "Український бекон", евакуювати команду та перевезти обладнання.

Сучасні фінансові рішення від Укрексімбанку

Укрексімбанк, як державний банк, взяв на себе відповідальність підтримувати українських експортерів і імпортерів. Завдяки багаторічному досвіду та партнерству з провідними світовими фінансовими інституціями, Банк пропонує широкий спектр фінансових інструментів, які дозволяють українським компаніям успішно конкурувати на міжнародних ринках.

Так, за 2022–2023 роки банк надав фінансування понад 100 експортерам на загальну суму понад 12 мільярдів гривень, а його портфель інструментів продовжує зростати.

Станом на 1 вересня Банк є лідером за обсягом коштів клієнтів – юросіб – 157,7 мільярда гривень. Крім того, державний Укрексімбанк займає лідируючі позиції за залученням коштів МФО – 27,7 мільярда гривень. Обсяг чистого кредитного портфеля юросіб становить 76 мільярда гривень.

EXIM Trade Pro – зручна платформа для бізнесу

Місія Укрексімбанку – забезпечити українських імпортерів та експортерів надійними фінансовими рішеннями для сталого розвитку на глобальних ринках, сприяючи економічному зростанню України.

Для цього Банк розробив спеціалізовану платформу EximTradePro, яка пропонує комплексні рішення для імпортерів та експортерів, оптимізуючи всі етапи їхньої діяльності на міжнародних ринках.

Платформа EximTradePro надає широкий вибір інструментів для фінансування зовнішньоекономічної діяльності: документарні акредитиви, гарантії, перед- та постімпортне фінансування, кредити та інші послуги для мінімізації ризиків і покращення грошового обігу.

Війна стала серйозним викликом для українського бізнесу, проте продемонструвала його здатність до адаптації, інновацій і соціальної відповідальності. Попри втрати, українські підприємці будують нові моделі роботи, що стануть основою для економічного відновлення країни після перемоги.