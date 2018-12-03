Клондайк убытков

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

В ноябре потребители газа начали получать счета за газ, приведенный к стандартным условиям. 23 ноября НКРЭКУ приняла незаконное решение, которым запретила газораспределительным компаниям выставлять такие счета.

НКРЭКУ посчитало, что затраты по приведению объемов газа к стандартным условиям включены в тариф на распределение газа. Однако эти объемы в нем не учтены. В 2015 году Минэнергоугля исключило затраты для приведения газа к стандартным условиям из производственно-технических затрат. А в последующие два года не утверждало таких объемов вообще. В министерстве пояснили это вступлением в силу закона "О рынке природного газа" и Кодекса газораспределительных систем, а так же скорым переходом к оплате за газ в энергетических единицах.

Тогда Минэнергоугля утвердило эти затраты в размере 980 млн куб. м вместо 1,48 млрд куб. м. Потому как закон определял товарный газ, как приведённый к стандартным условиям, а кодекс прямо предписывал, что "объем природного газа в точках коммерческого учета должен быть приведен к стандартным условиям".

Расходы или потребности?

Ежегодный объем газа, который идет на производственно-технологические нужды всех газораспределительных компаний в Украине колеблется в пределах 1 млрд куб. м - он практически не зависит от объемов доставленного потребителям газа. На протяжении последних двух лет этот объем даже не утверждался Минэнергоугля.

Потери газораспределительных сетей, млн куб. м Потребление газа в Украине, млрд куб. м 2016 989 33,3 2017 не определены 31,9 2018 не определены н/д

Больше всего объем газа для производственных нужд зависит от технического состояния сетей и оборудования на них, их герметичности и аварийности. Этот газ нужен для создания постоянного давления в сети. Проще говоря, для того, чтобы включалось газовое оборудование, в сетях должно быть давление. Оно должно быть на всей протяженности газовых сетей, а это 347 тыс. км по всей Украине 24 часа в сутки.

То есть часть газа теряется для того, чтобы потребитель, включив конфорку, мог сварить себе кофе. Ведь газовые сети не могут быть идеально герметичными. Поэтому на соединениях и оборудовании может выходить газ.

Газ для производственных нужд используется для повторного заполнения сетей после устранения внештатных ситуаций. Например, во время пожара на складах боеприпасов в Ичне Черниговской области газ был автоматически отключен на трех газораспределительных пунктах. После того, как пожар был локализован, отдельные участки газопроводов продувались технологическим газом перед восстановлением газоснабжения. Вот на такие и другие производственно-технологические нужды используют газ операторы газораспределительных сетей.

Перед тем, как попасть к потребителю, давление газа снижается. Это происходит на регуляторных пунктах. Если перепад между давлением в газопроводе и давлением у потребителя повышается, то часть газа сбрасывается через клапан. Чаще всего такой сброс происходит зимой, когда потребление газа существенно возрастает. Газорегуляторные пункты даже настраиваются по-разному на зимнее и летнее период в силу специфики потребления.

Еще один пример - избыточное государственное имущество. Из-за значительного уменьшения потребления газа мощности существующих сетей и оборудования превышают реальную потребность. Например, в компании "Житомиргаз" 30% государственных газораспределительных пунктов не нужны для транспортировки газа потребителям. 138 объектов работают в режиме байпаса или с минимальным изменением давления газа. Вывести их из эксплуатации не позволяет законодательство.

Но работа этих ненужных потребителю объектов связана с расходами газа. Большинство из них находятся в аварийном состоянии. Стоимость вывода их из эксплуатации в десять раз меньше стоимости реконструкции. Однако это запрещено законом.

Поэтому газораспределительные компании несут на этих объектах только потери. К тому же аварийные и малонадежные объекты нуждаются в более частом обслуживании и инспекции. Поэтому сокращение производственных нужд зависит не только от усилий газораспределительных предприятий, но и от рационального управления государственным имуществом: сетями и объектами газового оборудования.

Убытки? Да!

Это прозвучит шокирующе, но доставка газа потребителю является убыточным бизнесом. В среднем потребитель платит 56 копеек за доставку кубометра газа при общей стоимости 8,55 гривен. По состоянию на 1 сентября убытки газораспределительных предприятий, работающих под брендом РГК, составили 8,3 млрд гривен.

Эта задолженность образовалась за счет убыточности тарифа на распределение природного газа. Действующий тариф для операторов газораспределительных сетей был установлен еще в 2015 году. За это время стоимость газа в коммерческом сегменте рынка увеличилась в два раза, минимальная заработная плата - выросла более чем в два раза. Регулятор вовремя не внес корректировки в тариф, и он стал убыточным.

Например, в действующем тарифе для операторов ГРМ стоимость газа для производственно-технологических нужд закреплена на уровне 5700-6000 грн/тыс. куб. м. На рынке закупить газ по такой цене невозможно.

Поэтому газораспределительные предприятия вынуждены получать этот газ через услугу балансирования "Укртрансгаза", накапливая долги перед этой компанией. Согласно действующим договорам на технологические нужды они могут использовать не более 5% от объема транспортируемого газа.

Сейчас стоимость газа для балансирования установлена ​​на уровне 12 349 грн/тыс. куб. м, в то время как рыночная цена составляет около 11 000 грн/тыс. куб. м, а в тарифе заложено только 6000 грн/тыс. куб. м. Поэтому утверждение, что за счет производственных нужд можно разбогатеть - ошибочно. Операторы газораспределительных сетей платят за газ цену, которая даже выше рыночной себе в убыток. Поэтому осуществить на этих объемах газа ценовой арбитраж - невозможно.

Разницу между реальной стоимостью газа и заложенной в тарифе публично признают даже в НКРЭКУ, но разводят руками – мол, проблема в том, что они не могут утвердить справедливые тарифы из-за неопубликованной Методики расчета. Но таким образом в течение последних лет осуществляется огромное давление на бизнес по распределению газа.

А тем временем газораспределительные компании несут убытки в размере 6600 гривен на каждой тысяче кубов газа для производственно-технических затрат и наращивают долговые обязательства.

Все операторы ГРМ признают наличие задолженности перед "Укртрансгазом" в размере 10 млрд гривен. Эта задолженность будет погашена, как только появится источник ее покрытия - будут установлены экономически обоснованные тарифы и возмещены убытки предыдущих лет.

Мифические небалансы

Что касается мифических миллиардов долларов долгов, которые "Укртрансгаз" приписывает газораспределительным компаниям, то это долги производителей тепла для нужд населения за потребленный ими, но не оформленный газ.

В течение последних трех отопительных сезонов единственный поставщик газа для тепловиков - НАК "Нафтогаз Украины" - отказывает значительной части компаний в документальном оформлении объемов потребленного газа. В свою очередь, "Укртрансгаз" делает вид, что не знает, кто является поставщиком этого газа. И пытается оказать "услугу балансировки" газораспределительным компаниям, переводя на них долговые обязательства производителей тепла.

При этом, "Укртрансгаз" закупает газ для услуг балансировки по рыночной цене у материнской компании. После чего пытается навязать эти "услуги" газораспределительным компаниям, тогда как на самом деле этот газ был потреблен производителями тепла и должен учитываться по цене ПСО, которая вдвое ниже. Таким образом, осуществлялась подмена реализации газа по цене 5930 грн/тыс. куб. м для производства тепла для населения продажей газа по цене, вдвое выше якобы для балансирования рынка.

Газораспределительные компании не признают правомерность предоставления таких "услуг". Эти вопросы должны быть урегулированы между поставщиком и потребителем газа. Так как НАК "Нафтогаз Украины" является единственным поставщиком газа для производителей тепла для населения.

На данный момент в Верховном Суде уже рассмотрено около десяти дел в отношении так называемых "небалансов". Только за последние два месяца вынесены постановления в двух подобных делах в сентябре и октябре.

Во всех делах судьи Верховного Суда приходят к выводу, что предоставление НАК "Нафтогаз Украины" номинаций производителям тепла для населения является обязанностью компании. А отказ в предоставлении номинаций тепловикам может считаться неправомерным.

Производители тепла для нужд населения не могут приобрести газ по установленной Кабмином цене на рынке, так же как и сменить поставщика. Поэтому отказ в предоставлении номинации ущемляет права потребителей услуг теплоснабжения.

Поэтому по убеждению судей Верховного Суда вопрос взаиморасчетов по этим соглашениям является делом единственного поставщика газа и его клиентов - производителей тепла для нужд населения. А газораспределительные предприятия не имеют к этому никакого отношения.

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В такой ситуации органы местного самоуправления не могут быть уверены, что единственный поставщик газа для производства тепла для населения предоставит им номинацию. В середине ноября в отдельных городах Украины наблюдались большие проблемы с отоплением именно из-за позиции поставщика газа для тепловиков.

Поэтому есть все основания полагать, что и в этом отопительном сезоне манипуляции с объемами газа для производства тепла для нужд населения продолжатся. А образование искусственных многомиллиардных задолженностей остается возможным благодаря зависимости оператора ГТС от материнской компании.