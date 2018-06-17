КиевПрайд-2018: как прошел и чем запомнился Марш равенства в Киеве

Перед началом акции ЛГБТ-активистов полиция задержала около 60 членов праворадикальных организаций. После завершения марша их всех отпустили.

В воскресенье, 17 июня, в Киеве состоялся Марш равенства КиевПрайд-2018 в поддержку ЛГБТ-сообщества. В шествии в центре столицы приняли участие 3,5 тысячи активистов, подсчитали в Министерстве внутренних дел. Но организаторы акции сразу после завершения марша назвали цифру 5 тысяч, заявив, это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Для обеспечения безопасности во время марша было задействовано около 5 тысяч полицейских – примерно столько же, сколько было и самих участников. Чтобы не допустить провокаций и нападений на колону ЛГБТ-активистов, полиция еще до начала марша задержала наиболее агрессивных представителей праворадикальных движений. О том, как проходила акция ЛГБТ-сообщества - в материале РБК-Украина.

На время проведения Марша равенства центр города стал пешеходным. Станции метро "Театральная", "Льва Толстого" и "Дворец спорта" были закрыты на вход и выход, через них поезда курсировали без остановок. Машинисты поездов, обращаясь к неосведомленным о событиях в центре города пассажирам, объясняли закрытие станций некими "техническими причинами". Несмотря на перекрытые улицы и закрытые станции метро, добраться к точке сбора участников марша возле здания Национального оперного театра было несложно, пройдя несколько кварталов от станций метро "Университет", "Крещатик" или "Золотые ворота". Информацию о том, как лучше попасть к оперному театру, заранее распространили организаторы акции.

В связи с повышенными мерами безопасности часть улиц была перекрыта и для пешеходов. Среди прочего, полиция не пропускала граждан, направляющихся от улицы Крещатик вверх по улице Богдана Хмельницкого в сторону метро "Театральная". Это затрудняло пешеходам проход на улицу Пушкинская. Полицейские уверяли, что у них приказ отправлять всех в обход через Прорезную. Одни, выслушав силовиков, так и поступали, другие – сначала скандалили, но потом все равно разворачивались и отправлялись обратно на Крещатик в сторону Прорезной.

"Мне инсулин людям через 15 минут колоть. Вы хотите, чтобы больница в выходной осталась без медсестры?", - возмущалась женщина, которая не могла пройти в медучреждение на Пушкинской. На ее недовольство полицейские только разводили руками, поясняя, что приказ есть приказ. "Что ты с ними споришь, они не пропустят. Охраняют пи---ов в стране пи---ов", - не подбирая слов кричал рядом стоявший киевский зевака, "подбадривая" медсестру.

Несмотря на возмущение киевлян, обходной путь к опере через Прорезную и Владимирскую, хоть и занял на 7 минут больше времени, но все же был открыт для прохода, как и говорили полицейские.

Правых разогнали заранее

Ключевые события, помимо самого Марша равенства, начались еще за несколько часов до его начала. Около 6 утра полиция разогнала группу правых активистов, которые планировали перекрыть дорогу со стороны перекрестка улицы Владимирской и бульвара Шевченко, став на маршруте движения Марша равенства.

В полиции уверяют, что изначально силовики пытались убедить протестующих освободить проход, однако те отказались. "Чтобы избежать провокаций и возможных столкновений, правоохранители оттеснили их с дороги. При этом нескольких мужчин, которые сопротивлялись и применяли газовые баллончики, задержали", - сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева, уточнив, что утром было задержано и доставлено в полицейские участки 28 человек.

Спустя менее двух часов после этого, примерно без четверти восемь, недалеко от оперы по улице Богдана Хмельницкого произошло еще одно столкновение полиции с группой правых активистов, выступающих против проведения Марша равенства. Стычка полиции с протестующими, пытающимися прорваться к участникам КиевПрайда, длилась всего несколько минут. В ходе потасовки силовики задержали еще около 20 человек. Всего, по данным полицейских, еще до старта шествия ЛГБТ-активистов в участки было доставлено около 60 человек.

Стычка полиции с протестующими, пытающимися прорваться к участникам КиевПрайда, длилась всего несколько минут (Виталий Носач, РБК-Украина).

Позже в полиции сообщили, что всех задержанных отпустили после того, как установили личные данные и получения объяснений. "В рамках двух уголовных производств следователи будут изучать записи с камер наблюдения и видео, размещенное в сети Интернет, чтобы установить активных участников столкновений и предоставить их действиям правовую оценку", - сухо отрапортовали в Нацполиии.

В разговоре с РБК-Украина один из представителей праворадикальных организаций возмущался, что полиция не имела права оттеснять активистов от оперного театра, поскольку ничего противоправного те не предпринимали. Более того, по словам собеседника, противники Марша равенства также подавали заявку на проведение своей акции, потому имели полное право там находиться. Среди задержанных, в частности, были представители праворадикальной организации С14, члены которой около 10 утра заблокировали несколько дорог возле управления полиции в районе Лукьяновки, требуя приезда руководства МВД и освобождения всех задержанных на "мирном митинге".

Отметим, что за несколько дней до старта Марша равенства организация "Правый сектор" на своем сайте разместила заявление, призвав всех небезразличных граждан выйти на акцию "Защити будущее детей". Место сбора было определено то же самое, что и у ЛГБТ-активистов – Национальная опера.

Впрочем, по неофициальной информации, заявление на проведение альтернативной акции на утро воскресенья подавали не праворадикальные движения, а религиозные организации. К слову, перед маршем несколько религиозных групп отдельно друг от друга выкрикивали лозунги о традиционных семейных ценностях, воспитании детей и обычно для таких мероприятий просили "не превращать Украину в Содом". Здесь же священники читали молитвы, а наиболее активные участники альтернативной акции подходили к ЛГБТ-активистам, предлагая им "рожать детей" и "не заниматься извращениями".

Те, кто пришел поддержать Марш равенства, реагировали на подобные призывы достаточно сдержанно, стараясь избегать нелицеприятных бесед с оппонентами. "Тем, что мы здесь, мы хотим сказать, что нам не все равно, когда ущемляют чьи-то права, мы против любой дискриминации. Права человека – прежде всего, независимо от сексуальной ориентации, национальности и всего другого", - сказал в разговоре с РБК-Украина один из участников акции в поддержку ЛГБТ-сообщества, представившийся Андреем.

Собирались долго, шли быстро

Марш, как и ожидалось, начался почти без задержки - около 10 утра. Пройдя через рамки металлоискателей, участники шествия разбились на несколько колон. Первая колона стартовала от Дома Учителя по улице Владимирской, а "хвостовая" колона начала движение от Национального природоведческого музея на улице Богдана Хмельницкого. Между колонами курсировало несколько автомобильных платформ, на которых разместились наиболее эпатажные участники КиевПрайда. По бокам колон участников акции сопровождали сотни полицейских, растянувшись плотной цепью. Впереди всей процессии следовало несколько патрулей конной полиции.

Маршрут шествия пролегал по улице Владимирской мимо парка Шевченко и красного корпуса одноименного университета, после чего колона свернула влево на улицу Льва Толстого и завершила свой путь возле метро с таким же названием.

"Права человека – прежде всего, независимо от сексуальной ориентации, национальности и всего другого". (Виталий Носач, РБК-Украина).

По ходу движения ЛГБТ-активисты выкрикивали лозунги о том, что Киев - свободный город, о недопустимости дискриминации по признаку сексуальной ориентации человека и праве человека на свободу выбора. Некоторые участники акции несли плакаты, осуждающие насилие над ромами, кто-то принес транспарант в поддержку политического заключенного в РФ Олега Сенцова.

Сбор участников Марша равенства и потасовки полиции с праворадикалами заняли больше времени, чем само шествие ЛГБТ-активистов и их сторонников. Весь марш занял менее получаса и прошел почти спокойно, не считая нескольких безуспешных попыток молодых людей в спортивной одежде остановить колону. Полиция быстро реагировала на это, сразу же уводя "протестующих" в сторону, освобождая дорогу колоне активистов.

"Я тоже пришел выразить свою гражданскую позицию. Она заключается в том, что я не хочу пропаганды извращений", - объяснял журналистам молодой человек в спортивном костюме, которого полиция вытеснила с пути движения участников марша. По его словам, он и его друзья не представляют ни одну из радикальных организаций, а пришли мешать проведению акции ЛГБТ-сообщества по собственной инициативе.

Впрочем, подобные единичные попытки остановить марш только раззадоривали ЛГБТ-активистов, которые с еще большим азартом пели, выкрикивали лозунги о свободе выбора и правах человека. Дойдя к метро "Льва Толстого", участники акции через 10-15 минут стали расходиться, а полиция - готовиться к восстановлению движения на дорогах центра столицы.

Запад поможет

В этом году Марш равенства прошел достаточно спокойно, несмотря на десятки задержанных радикалов. Три года назад ЛГБТ-активисты проводили акцию на Оболонской набережной, где на них напали праворадикальные группировки, устроив там побоище. За год до этого в 2014 году организаторы КиевПрайда вообще отказались от Марша равенства, не будучи уверенными в безопасности его участников. Но в прошлом году при содействии западных дипломатов организаторы получили поддержку городских властей и полиции, которая обязалась обезопасить участников акции от радикально настроенных организаций. В 2017 году акция прошла, как и в этом году, без громких происшествий.

За неделю до Марша равенства группа депутатов Европарламента призвала украинские власти обеспечить безопасность во время КиевПрайда и присоединиться к участникам акции. Как обращают внимание организаторы акции, это первое подобное коллективное письмо евродепутатов к президенту, Кабмину и Верховной раде. Впрочем, политический эстеблишмент проигнорировал этот призыв, за исключением некоторых народных депутатов, которые и в предыдущие годы были замечены среди участников КиевПрайда. Среди них, к примеру, Сергей Лещенко и Светлана Залищук.

Среди участников акции был посол Канады в Украине Роман Ващук и посол США в Украине Мари Йованович (на фото справа от флага), которую сопровождали сотрудники посольства (Виталий Носач, РБК-Украина).

Некоторые другие их коллеги поддержали акцию ЛГБТ-сообщества посредством страниц в социальных сетях, но не стали приходить на марш. Впрочем, среди нардепов были и те, кто высказался против подобных акций в центре столицы. К примеру, народный депутат Игорь Мосийчук из "Радикальной партии Олега Ляшко" заявил, что подал иск в Окружной административный суд Киева с просьбой о запрете проведения Марша равенства. По его мнению, "агрессивное меньшинство нарушает права большинства", что является недопустимым.

Западные дипломаты и чиновники оказались активнее украинских политиков. Уже не впервые в Киеве участие в Марше равенства приняла депутат Европарламента Ребекка Хармс. Кроме того, среди участников акции был посол Канады в Украине Роман Ващук и посол США в Украине Мари Йованович, которую сопровождали сотрудники посольства.