КиївПрайд-2018: як пройшов і чим запам'ятався Марш рівності у Києві

Перед початком акції ЛГБТ-активістів поліція затримала близько 60 членів праворадикальних організацій. Після завершення маршу їх усіх відпустили.

У неділю, 17 червня, у Києві відбувся Марш рівності КиївПрайд-2018 на підтримку ЛГБТ-спільноти. У ході в центрі столиці взяли участь 3,5 тисячі активістів, підрахували у Міністерстві внутрішніх справ. Але організатори акції одразу після завершення маршу назвали цифру 5 тисяч, заявивши, це майже в два рази більше, ніж у минулому році. Для забезпечення безпеки під час маршу було задіяно близько 5 тисяч поліцейських – приблизно стільки ж, скільки було і самих учасників. Щоб не допустити провокацій і нападів на колону ЛГБТ-активістів, поліція ще до початку маршу затримала найбільш агресивних представників праворадикальних рухів. Про те, як проходила акція ЛГБТ-спільноти - в матеріалі РБК-Україна.

На час проведення Маршу рівності центр міста став пішохідним. Станції метро "Театральна", "Льва Толстого" і "Палац спорту" були закриті на вхід і вихід, через них потяги курсували без зупинок. Машиністи поїздів, звертаючись до необізнаним про події у центрі міста пасажирів, пояснювали закриття станцій "технічними причинами". Незважаючи на перекриті вулиці і закриті станції метро, дістатися до точки збору учасників маршу біля Національної опери було нескладно, пройшовши кілька кварталів від станцій метро "Університет", "Хрещатик" або "Золоті ворота". Інформацію про те, як краще потрапити до опери, заздалегідь поширили організатори акції.

У зв'язку з підвищеними заходами безпеки частина вулиць була перекрита і для пішоходів. Серед іншого, поліція не пропускала громадян, що прямують від вулиці Хрещатик вгору по вулиці Богдана Хмельницького в бік метро "Театральна". Це ускладнювало пішоходам прохід на вулицю Пушкінська. Поліцейські запевняли, що у них наказ відправляти всіх в обхід через Прорізну. Одні, вислухавши силовиків, так і вчиняли, інші – спочатку скандалили, але потім все одно розверталися і йшли назад на Хрещатик у бік Прорізної.

"Мені інсулін людям через 15 хвилин колоти. Ви хочете, щоб лікарня у вихідний залишилася без медсестри?", - обурювалася жінка, яка не могла пройти в медустанову на Пушкінській. На її невдоволення поліцейські тільки розводили руками, пояснюючи, що наказ є наказ. "Що ти з ними сперечаєшся, вони не пропустять. Охороняють пі---асів в країні пі----асів", - не добираючи слів кричав поруч київський роззява, "підбадьорюючи" медсестру.

Незважаючи на обурення киян, обхідний шлях до опери через Прорізну та Володимирську, хоч і зайняв на 7 хвилин більше часу, але все ж був відкритий для проходу, як і говорили поліцейські.

Правих розігнали заздалегідь

Ключові події, крім самого Маршу рівності, почалися ще за кілька годин до його початку. Близько 6 години ранку поліція розігнала групу правих активістів, які планували перекрити дорогу з боку перехрестя вулиці Володимирської та бульвару Шевченка, ставши на маршруті руху Маршу рівності.

В поліції запевняють, що спочатку силовики намагалися переконати протестувальників звільнити прохід, однак ті відмовилися. "Щоб уникнути можливих провокацій і зіткнень, правоохоронці відтіснили їх з дороги. При цьому кількох чоловіків, які чинили опір і застосовували в бік правоохоронців газові балончики, затримали", - повідомили в прес-службі Нацполіції Києва, уточнивши, що вранці було затримано та доставлено в поліцейські дільниці 28 осіб.

Через дві години після цього, приблизно без чверті вісім, недалеко від опери по вулиці Богдана Хмельницького відбулося ще одне зіткнення поліції з групою правих активістів, які виступали проти проведення Маршу рівності. Сутичка поліції з протестувальниками, які намагаються прорватися до учасників КиївПрайду, тривала всього кілька хвилин. В ході бійки силовики затримали ще близько 20 осіб. Всього, за даними поліцейських, ще до старту ходи ЛГБТ-активістів на дільниці було доставлено близько 60 осіб.

"Сутичка поліції з протестувальниками, які намагаються прорватися до учасників КиївПрайду, тривала всього кілька хвилин". (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна).

Пізніше в поліції повідомили, що всіх затриманих відпустили після встановлення особистих даних та надання пояснень. "В рамках двох кримінальних проваджень слідчі будуть вивчати записи з камер спостереження і відео, розміщене в мережі Інтернет, щоб встановити активних учасників сутичок та надати їх діям правову оцінку", - сухо відрапортували в Нацполіції.

У розмові з РБК-Україна один з представників праворадикальних організацій обурювався, що поліція не мала права відтісняти активістів від опери, оскільки нічого протиправного ті не робили. Більш того, за словами співрозмовника, противники Маршу рівності також подавали заявку на проведення своєї акції, тому мали повне право там перебувати. Серед затриманих, зокрема, були представники праворадикальної організації С14, члени якої близько 10 ранку заблокували кілька доріг біля управління поліції в районі Лук'янівки, вимагаючи приїзду керівництва МВС і звільнення всіх затриманих на "мирному мітингу".

Зазначимо, що за кілька днів до старту Маршу рівності організація "Правий сектор" на своєму сайті розмістила заяву, закликавши всіх небайдужих громадян вийти на акцію "Захисти майбутнє дітей". Місце збору було визначено те ж саме, що і у ЛГБТ-активістів – Національна опера.

Втім, за неофіційною інформацією, заяву на проведення альтернативної акції на ранок неділі подавали не праворадикальні рухи, а релігійні організації. До речі, перед маршем кілька релігійних груп окремо один від одного вигукували гасла про традиційні сімейні цінності, виховання дітей і зазвичай для таких заходів просили "не перетворювати Україну на Содом". Тут же священики читали молитви, а найбільш активні учасники альтернативної акції підходили до ЛГБТ-активістів, пропонуючи їм "народжувати дітей" і "не займатися збоченнями".

Ті, хто прийшов підтримати Марш рівності, реагували на подібні заклики досить стримано, намагаючись уникати неприємних розмов з опонентами. "Тим, що ми тут, ми хочемо сказати, що нам не все одно, коли порушують чиїсь права, ми проти будь-якої дискримінації. Права людини – насамперед, незалежно від сексуальної орієнтації, національності і всього іншого", - сказав у розмові з РБК-Україна один з учасників акції в підтримку ЛГБТ-спільноти, який представився Андрієм.

Збиралися довго, йшли швидко

Марш, як і очікувалося, почалася майже без затримки – близько 10 ранку. Пройшовши через рамки металошукачів, учасники ходи розбилися на кілька колон. Перша колона стартувала від Будинку Вчителя на вулиці Володимирській, а "хвостова" колона розпочала рух від Національного природничого музею на вулиці Богдана Хмельницького. Між колонами курсувало кілька автомобільних платформ, на яких розмістилися найбільш епатажні учасники Київпрайду. По боках колон учасників акції супроводжували сотні поліцейських, які розтягнулись щільним ланцюгом. Попереду всієї процесії було кілька патрулів кінної поліції.

Маршрут ходи пролягав по вулиці Володимирській повз парк Шевченка і червоного корпусу однойменного університету, після чого колона повернула ліворуч на вулицю Льва Толстого і завершила свій шлях біля метро з такою ж назвою.

"Тим, що ми тут, ми хочемо сказати, що нам не все одно, коли порушують чиїсь права, ми проти будь-якої дискримінації. Права людини – насамперед, незалежно від сексуальної орієнтації, національності і всього іншого". (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна).

По ходу руху ЛГБТ-активісти вигукували гасла про те, що Київ - вільне місто, про неприпустимість дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації людини і право людини на свободу вибору. Деякі учасники акції несли плакати, що засуджують насильство над ромами, хтось приніс транспарант на підтримку політичного в'язня в РФ Олега Сенцова.

Збір учасників Маршу рівності і сутички поліції з праворадикалами зайняли більше часу, ніж сама хода ЛГБТ-активістів і прихильників. Весь марш зайняв менше півгодини і пройшов майже спокійно, не рахуючи кількох безуспішних спроб молодих людей в спортивному одязі зупинити колону. Поліція швидко реагувала на це, відразу ж забирала "протестувальників" убік, звільняючи дорогу колоні активістів.

"Я теж прийшов висловити свою громадянську позицію. Вона полягає в тому, що я не хочу пропаганди збочень", - пояснював журналістам молодик у спортивному костюмі, якого поліція витіснила з шляху руху учасників маршу. За його словами, він і його друзі не представляють жодну з радикальних організацій, а прийшли заважати проведенню акції ЛГБТ-спільноти за власною ініціативою.

Втім, подібні поодинокі спроби зупинити марш тільки додавали наснаги ЛГБТ-активістам, які з ще більшим азартом співали, вигукували гасла про свободу вибору і права людини. Дійшовши до метро "Льва Толстого", учасники акції через 10-15 хвилин стали розходитися, а поліція – готуватися до відновлення руху на дорогах центру столиці.

Захід допоможе

Треба сказати, що в цьому році Марш рівності пройшов досить спокійно, незважаючи на десятки затриманих радикалів. Три роки тому ЛГБТ-активісти проводили акцію на Оболонській набережній, де на них напали праворадикальні угруповання, влаштувавши там побоїще. Перед цим один рік організатори КиївПрайду взагалі відмовилися від Маршу рівності, не будучи впевненими в безпеці його учасників. Але в минулому році за сприяння західних дипломатів організатори отримали підтримку міської влади і поліції, яка зобов'язалася забезпечити учасників акції від радикально налаштованих організацій. У 2017 році акція пройшла, як і в цьому році, без гучних подій.

За тиждень до Маршу рівності група депутатів Європарламенту закликала українську владу забезпечити безпеку під час КиївПрайду і приєднатися до учасників акції. Як звертають увагу організатори акції, це перший подібний колективний лист євродепутатів до президента, Кабміну та Верховної ради. Втім, політичний естеблішмент проігнорував цей заклик, за винятком деяких народних депутатів, які і у попередні роки були помічені серед учасників Київпрайду. Серед них, приміром, Сергій Лещенко та Світлана Заліщук.

"Серед учасників акції був посол Канади в Україні Роман Ващук і посол США в Україні Марі Йованович (на фото праворуч від прапорця, - ред.), яку супроводжували співробітники посольства". (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна).

Деякі інші їх колеги підтримали акцію ЛГБТ-спільноти за допомогою сторінок в соціальних мережах, але не стали приходити на марш. Втім, серед нардепів були і ті, хто висловився проти подібних акцій в центрі столиці. Приміром, народний депутат Ігор Мосійчук з "Радикальної партії Олега Ляшка" заявив, що подав позов в Окружний адміністративний суд Києва з проханням про заборону проведення Маршу рівності. На його думку, "агресивна меншість порушує права більшості", що є неприпустимим.

Західні дипломати і чиновники виявилися активнішими українських політиків. Вже не вперше в Києві участь у Марші рівності прийняла депутат Європарламенту Ребекка Хармс. Крім того, серед учасників акції був посол Канади в Україні Роман Ващук і посол США в Україні Марі Йованович, яку супроводжували співробітники посольства.