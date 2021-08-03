Кейс "Укрзализныци". Как решение СНБО может повлиять на реформу корпоративного управления в Украине

В канун парламентских каникул Верховная рада приняла в первом чтении законопроект об особенностях корпоративного управления в госпредприятиях. Документ предполагает создание во всех госкомпаниях набсоветов, как на этом настаивают наши западные партнеры. Однако вполне возможно, что подходы, которые закладывались при построении корпоративного управления в больших госкомпаниях до этого, придется пересмотреть. Пятничное решение СНБО по "Укрзализныце" фактически признало фиаксо существующей модели набсоветов.

"Совет старейшин-молчунов" – именно так некогда охарактеризовал деятельность наблюдательного совета "Укрзализныци" бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян. Он имел в виду, что опытные западные менеджеры, которые пришли в набсоветы многих украинских госкомпаний, вместо того, чтобы делиться своим опытом и знаниями, на самом деле просто молча – и за баснословные деньги – наблюдают за тем, как менеджмент выстраивает свои теневые схемы.

В 2018 году "Укрзализныця" первой из крупных госкомпаний получила наблюдательный совет с независимыми членами. Однако фактически это были иностранные граждане, ориентированные на защиту интересов либо международных финансовых структур, либо частных компаний, которые являются поставщиками или конкурентами "Укрзализныци". Вместо того, чтобы вывести компанию из пике убыточности, набсовет практически никак публично не проявлял своей активности.

При этом заработные платы его членов стали притчей во языцех. Не в последнюю очередь, благодаря экс-народному депутату Сергею Лещенко. Кроме того, многие наблюдатели утверждают, что Лещенко место в набсовете досталось с подачи крупного поставщика колес для УЗ - компании "Интерпайп" Виктора Пинчука. Его же интересы ранее якобы лоббировал известный западный экономист, который часто комментирует вопросы, связанные с Украиной, Андерс Аслунд. С ним тоже связаны определенные скандалы в набсовете. Например, он решил уволиться, когда под давлением общественности было принято решение снизить для членов набсовета зарплаты или на определенное время вообще от них отказаться.

Интересы логистического бизнеса лоббирует и литовец Адомас Аудицкас, который также входит в набсовет УЗ. Его подозревают в способствовании поставкам бывших в употреблении вагонов из России, которые несут прямую угрозу для безопасности перевозок как грузов, так и пассажиров. В его офисе правоохранители даже проводили обыски, а него фамилия прямо фигурировала в уголовных производствах по этим эпизодам.

Многие скандалы, связанные с набсоветом УЗ, так и остаются в кругу железнодорожников, однако их результаты очень чутко отслеживают иностранные кредиторы. Например, экс-топ-менеджер компании Иракли Эзгубая рассказывал о том, как набсовет в интересах частного бизнеса заблокировал создание и развитие филиала "УЗ Карго".

Все эти и многие другие факты из истории набсовета "Укрзализныци" долгое время игнорировались Кабмином. Например, правительство фактически проигнорировало финансовые результаты компании за 2020 год с убытками на уровне 12 млрд грн. При том, что вопрос назначения эффективного менеджмента, который сможет обеспечить прибыльную деятельность компании, это как раз компетенция набсовета.

Даже когда временная следственная комиссия Верховной рады по вопросам злоупотреблений на железной дороге призвала уволить набсовет вместе с правлением из-за участия в различных схемах и махинациях – ее мнение проигнорировали.

Ситуация изменилась, когда в правительстве начали получать сигналы от посольств "Большой семерки", страны которой больше других ратовали за проведение в Украине реформы корпоративного управления госпредприятий.

Сигналы состояли в том, что эксперимент с “Укрзализныцей”, судя по всему, окончен и признан неудавшимся, поэтому его необходимо срочно сворачивать и искать другие, альтернативные “истории успеха”. В других госпредприятиях.

Почему было принято такое решение? Потому что иностранцы – как оказалось, даже с самой кристально чистой репутацией – не спасают компанию от многомиллиардных разворовываний.

И в этой ситуации кейс УЗ не сильно подходит для иллюстрации всей реформы корпоративного управления, поскольку "достижения" УЗ, о которых недавно писала в своей справочной записке Служба безопасности Украины, лучше приводить в пример при изучении Уголовного кодекса, чем при описании "лучших практик". Размытая ответственность между пятью членами набсовета и правлением за стратегию развития госкомпании – лишь один из немногих факторов рисков.

Соответствующие сигналы получили и в аппарате Совета нацбезопасности. "Укрзализныця" уже стояла в повестке дня, однако именно благодаря нашим западным партнерам, в тексте справочных материалов СБУ появилась прямая рекомендация отстранить руководство и набсовет УЗ до формирования полноценных органов управления по стандартам OECD. Примерно такой же текст в результате перекочевал в решение СНБО, которым правительству дано протокольное поручение разобраться в ситуации.

В дальнейшем "корпоративная перезагрузка в УЗ" с помощью наших западных партнеров, впервую очередь, посольств Большой семерки, позволит запустить аналогичные процессы и в других госкомпаниях. Хотя вполне возможно, что сначала для этого тоже понадобится перечень "аргументов" от Службы безопасности, а затем – решение СНБО.