В Україні запрацював кешбек від польського сервісу Picodi: як отримати до 15% від покупки

Кешбек від польської платформи Picodi запрацював в Україні (фото: picodi.com)

Польський знижковий сервіс Picodi оголосив про нову послугу для українських користувачів – повернення частини витрачених на покупки грошей, тобто кешбек.

Опція дає змогу повернути до 15% від суми покупок як в українських, так і в закордонних інтернет-магазинах чи популярних онлайн-сервісах.

Згідно з повідомлення компанії, в Україні кешбек буде доступний в більш ніж 70 інтернет-магазинах та онлайн-сервісах, серед яких – Answear, Aliexpress, MOYO і Infobus.

Остаточний розмір кешбеку буде залежати від магазину та категорії обраного товару, але здебільшого від 1% до 8%. Нові користувачі зможуть скористатись підвищеним кешбеком до 15%.

Для отримання повернення частини витраченої суми, необхідно створити безкоштовний обліковий запис на сайті Picodi й активувати функцію cashback перед покупкою. За кожного приведеного покупця Picodi отримує комісію від магазинів. Частину цієї комісії Picodi віддає своїм користувачам.

Накопичені кошти користувач зможе перевести на свій банківський рахунок або гаманець криптобіржі Binance.

Також сервіс додатково буде виплачувати кошти за запрошення друзів – по 80 гривень за кожного зареєстрованого користувача.

Нагадаємо, платформу Picodi.com створено у 2010 році в польскому місті Краків. В Україні сервіс працює з 2015 року.

Зараз платформа працює в 44 країнах, серед яких країни Європи, Північної та Південної Америки, Африки й Азії.

У 2015 році сайт залучив інвестиції при оцінці у 20 мільйонів злотих (148 млн грн).

У 2021 році технологічна компанія Méliuz, що зареєстрована на фондовій біржі Сан-Паулу, придбала 51,2% акцій Picodi за 120 мільйонів бразильських реалів (860 мільйонів гривень).

Водночас з Україною послуга кешбек від Picodi з’явиться ще в 34 інших країнах, у тому числі в Канаді, США та Німеччині.