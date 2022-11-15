В Украине заработал кэшбек от польского сервиса Picodi: как получить до 15% от покупки

Кешбек от польской платформы Picodi заработал в Украине (фото: picodi.com)

Польский скидочный сервис Picodi объявил о новой услуге для украинских пользователей – возвращение части потраченных на покупки денег, то есть кэшбек.

Опция позволяет вернуть до 15% от суммы покупок как в украинских, так и зарубежных интернет-магазинах или популярных онлайн-сервисах.

Согласно сообщению компании, в Украине кэшбек будет доступен более чем в 70 интернет-магазинах и онлайн-сервисах, среди которых – Answear, Aliexpress, MOYO і Infobus.

Окончательный размер кэшбека будет зависеть от магазина и категории выбранного товара, но в большинстве своем от 1% до 8%. Новые пользователи смогут воспользоваться повышенным кэшбеком до 15%.

Для получения возврата части израсходованной суммы необходимо создать бесплатную учетную запись на сайте Picodi и активировать функцию cashback перед покупкой. По каждому приведенному покупателю Picodi получает комиссию от магазинов. Часть этой комиссии Picodi отдает своим пользователям.

Скопившиеся средства пользователь сможет перевести на свой банковский счет или кошелек криптобиржи Binance.

Также сервис дополнительно будет выплачивать средства по приглашению друзей – по 80 гривен за каждого зарегистрированного пользователя.

Напомним, платформа Picodi.com создана в 2010 году в польском городе Краков. В Украине сервис работает с 2015г.

В настоящее время платформа работает в 44 странах, среди которых страны Европы, Северной и Южной Америки, Африки и Азии.

В 2015 году сайт привлек инвестиции при оценке 20 миллионов злотых (148 млн грн).

В 2021 году технологическая компания Méliuz, зарегистрированная на фондовой бирже Сан-Паулу, приобрела 51,2% акций Picodi за 120 миллионов бразильских реалов (860 миллионов гривен).

В то же время, с Украиной услуга кэшбек от Picodi появится еще в 34 других странах, в том числе в Канаде, США и Германии.