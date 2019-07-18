Каждый литр – на учет: как в Украине будут искать нелегальные нефтепродукты

В июле в Украине началась реформа рынка горюче-смазочных материалов (ГСМ). Ее задача – минимизировать производство и продажу фальсифицированного топлива. Уменьшить объемы "черного рынка" нефтепродуктов предлагается за счет установления четких правил учета всего топлива на территории страны. Новые правила предусмотрены законом, принятым Радой еще в ноябре 2018 года.

Вести учет планируют путем лицензирования производителей, объектов хранения, оптовой и розничной торговли нефтепродуктами. Вся эта информация будет храниться и обновляться в единой базе данных лицензиатов. Но получение лицензии – это замыкающий и, пожалуй, самый простой в выполнении элемент реформы. Параллельно предполагается внедрение ряда дополнительных инноваций.

Первое – запуск обновленной системы электронного администрирования реализации топлива (СЭАРТ). В ее задачи входит контроль объемов всего топлива с момента его производства или поставки на территорию Украины до момента реализации на каждой АЗС.

Нефтепродукты, в том числе бензин и дизтопливо, являются подакцизными товарами, потому лицензирование и дополнительный контроль за движением объемов этой продукции увеличит поступления налогов, уверены эксперты. "Рост налоговых сборов ожидается в размере не менее 10 миллиардов гривен в год", – утверждает директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

Еще одна инновация – запуск системы контроля по обороту объемов топлива и его качества, которая предусматривает использование акцизных складов. "Согласно нормам Налогового кодекса лица, осуществляющие реализацию топлива или спирта этилового, подлежат обязательной регистрации как плательщики акцизного налога и до 01.07.2019 должны зарегистрировать все акцизные склады, распорядителями которых они являются", — пояснили изданию в Государственной фискальной службе (ГФС) Украины.

Эти два элемента реформы – новая система СЭАРТ и акцизные склады, позволят отслеживать путь следования ГСМ по всей производственной цепочке до конечного потребителя. В идеале каждый литр должен учитываться измерительным оборудованием. Любой объем ГСМ, попадая на учет каждой нефтебазы, НПЗ или в результате экспортно-импортных операций, списывается на конечной точке реализации потребителю.

Вдобавок ужесточается и ответственность за нелегальные операции с горючим. Производство топлива без лицензии чревато штрафом в 1 млн гривен, оптовая торговля топливом или его хранение – 500 тысяч гривен, а розничная торговля — 250 тысяч гривен. Отсутствие регистрации акцизных складов в системе СЭАРП влечет штраф 1 млн гривен, повторное нарушение в течение года обойдется уже в 2 млн гривен. Использование хранилищ и АЗС без расходомеров-счетчиков предусматривает штраф 20 тыс. гривен за каждый резервуар.

Удар по нелегалам

Реформа направлена на ликвидацию подпольных производств нефтепродуктов и их реализацию. С фальсификаторами топлива, особенно сжиженного газа для автомобильных установок, боролись разными методами, но все усилия оказались тщетными. "Достоверно оценить долю нелегального топлива невозможно, но это не менее 50% всего рынка. В случае успеха реформы он сократится до 30%", — считает основатель группы компании Prime Дмитрий Леушкин.

Сама по себе процедура лицензирования с реестром объектов топливной инфраструктуры стала мощной встряской для всей отрасли. "Вскоре отсутствие лицензии на розничную торговлю отдельной графой появится на карте нелегальных АЗС сервиса perevirAZS, поэтому выявить недобросовестных торговцев станет легче", — говорит президент Нефтегазовой ассоциации Украины Неля Привалова.

Требование регистрации акцизных складов в СЭАРТ также является серьезным вызовом для нелегалов. "Сама процедура регистрации складов не сложна, однако легальное списание топлива с акцизного склада не представляется возможным, ведь продажа за наличные не подразумевает нормальный акцизный учет", — поясняет Дмитрий Леушкин.

Действие модернизированной СЭАРТ направлено на учет оборотов и остатков легального топлива отдельно на каждом заводе, нефтебазе или АЗС. Остатки будут автоматически сверяться с данными расходомеров-счетчиков и уровнемеров, и будут ежедневно показывать реальный объем оборота и остатков топлива. Эта сверка позволит выявлять неучтенные объемы нефтепродуктов в местах их хранения и реализации.

Регистрация акцизных складов в СЭАРТ, ежедневная отчетность с акцизных складов про обороты и остатки топлива уже позволяют проводить проверки, выявлять нелегалов и прекращать их незаконную деятельность без долгих процедур, уверяет Привалова из Нефтегазовой ассоциации.

"Мы видим по публичным заявлениям, что ГФС начала эту работу. И здесь главное, чтобы внимание контролирующих органов было направлено в первую очередь именно на нелегальных игроков, которые не получили лицензии, не зарегистрировали акцизные склады, но продолжают торговать топливом без РРО (регистраторы расчетных операций, "кассовые аппараты" — ред.) или через РРО", — говорит Неля Привалова.

После запуска публичного реестра бензовозов, появится еще одна возможность пресекать транспортировку неучтенного топлива. "Полноценный запуск всех предусмотренных изменений способен коренным образом изменить рельеф топливного рынка, испытывающего засилье фальсификата и нелегальных торговцев нефтепродуктами, разместившихся буквально под каждым забором", — считает Неля Привалова.

Качество и безопасность вырастет

Торговля некачественным товаром – путь к утрате лицензии. Реформа должна подхлестнуть владельцев АЗС к ужесточению контроля качества и повышения безопасности на объектах. Безопасность в данном случае действительно играет важную роль. Чего только стоит вспомнить техногенную экологическую катастрофу на нефтебазе сети АЗК "БРСМ-Нафта" возле пгт. Глеваха в июне 2015 года, где в результате аварии шесть человек погибли и 15 пострадали.

Новые формы контроля оборота топлива значительно снизят и возможности производителей фальсифицированных топливных смесей. "Ожидаем, что ситуация с качеством топлива для потребителей значительно улучшиться за счет того, что производители и продавцы фальсификата, уйдут с рынка или выйдут в легальную плоскость, будут соблюдать законодательство в том числе и по качеству топлива", — отметила Неля Привалова.

Что же касается цены и опасений по поводувозможного дефицита топлива, эксперты уверяют, что причин для беспокойства нет. Ведь идея реформы не в дополнительной финансовой нагрузке на бизнес и потребителя, а в очищении рынка от нелегалов. "Стоимость лицензий незначительна, поэтому на себестоимость нефтепродуктов топливные реформы не несут никакой существенной нагрузки. Дефицита топлива также не будет, поскольку топливные реформы никак не влияют ни на объемы поставок топлива в Украину, ни на объемы топлива произведенного в Украине", — подчеркивает Привалова.

И хотя изменения в работе топливного рынка имеют явные преимущества, старт реформы полностью не задался. "Не заработала СЭАРТ и акцизные склады (система контроля объемов и качества топлива). Электронный реестр лицензиатов заработал только в части производства, оптовой и розничной реализации топлива", — говорит Сергей Куюн.

Нефтегазовая ассоциация Украины всю ответственность возложила на исполнительные органы. По мнению ее представителей, модернизацию СЭАРТ и системы контроля по обороту топлива саботировал Кабинет министров, своевременно не утвердив необходимые подзаконные акты. В частности, Министерство юстиции не зарегистрировало ряд приказов Минфина в необходимые сроки. С этим соглашается директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев. "Ответственность лежит на Кабинете министров. Постановление КМУ №545 от 19 июня, где четко прописаны правила контроля по обороту топлива, опубликовано только 28 июня. То есть, за два дня до начала реформы", — говорит он.

В связи с этим возникает много нюансов. По словам Рябцева, перед тем как получить лицензию на хранение топлива, нужно собрать 16 подписей от органов власти. И только потом можно обратиться в ГФС за лицензией. Но получить реакцию от представителей госорганов бизнесу оказалось не просто, так как никто не знал, какие документы выдавать. "И это речь идет об обычной фермерской цистерне для посевной или уборки урожая. Если речь идет об АЗС, нефтебазе или целом НПЗ, то дела обстоят еще хуже", — сетует Рябцев.

Эксперты считают, что промедление со стороны Минюста может быть связано с влиянием на чиновников нелегальных участников и промышленных потребителей, многие из которых не желают обеспечивать прозрачность своих операций с топливом. "Топливная реформа – это ревизия всей инфраструктуры производства, хранения, транспортировки и реализации нефтепродуктов. И здесь основная проблема упирается в отторжение реформ широким кругом участников процесса", – считает Сергей Куюн.

Блокирование реформы не связано с самим процессом лицензирования. Ведь получение лицензий на производство и реализацию топлива не требует предоставления новых документов помимо тех, которые и так нужны бизнесу. Но проблема в том, что многие фирмы изначально работают без необходимых для продажи топлива документов. "Множество объектов, особенно торговли, расположено в запрещенных нормами местах и никогда не инспектировались соответствующими службами. Поэтому получить лицензию в таком случае просто невозможно", — продолжает Сергей Куюн.

В ГФС уверяют, что штрафовать пока не будут, поскольку этот вопрос урегулирован законом, принятым в начале июня (№2744-VIII). "Речь идет об отсрочке применения к субъектам хозяйствования финансовых санкций в виде штрафа, предусмотренных в ст. 17 этого Закона (Закон № 481 — ред.), за хранение горючего к 31 декабря 2019 без наличия соответствующей лицензии", — пояснили РБК-Украина в ГФС.

Отсрочить введение санкций депутатов убедил бизнес, работающий сфере АПК, перевозок и горнодобывающей промышленности. Закон предусматривает, что применение санкций в виде штрафа в размере 500 тысяч гривен откладывается до 31 декабря, если у субъекта хозяйствования нет в наличии соответствующей лицензии. К этому сроку легальный бизнес обязуется уладить вопрос с наличием всех необходимых документов.

Многие торговцы нефтепродуктами, по словам экспертов, также сопротивляются установке измерительных приборов топлива на акцизных складах. "Именно нежелание легализировать объекты, оснащать их системами учета и терять бизнес по торговле неучтенным топливом и есть основная причина недовольства реформой", – говорит Куюн.

Просчеты реформаторов

После ведения новых правил на рынке ГСМ ожидается сокращение доли фальсификата примерно на треть. Однако полностью вывести нелегальных производителей из игры не получится. В результате борьбы на "черном рынке" мелкие представители сойдут с дистанции. А вот крупные, используя несовершенство системы учета, не только останутся на плаву, но и будут процветать. Поэтому по ходу реализации программы следует ожидать новых инициатив, чтобы закрыть законодательные прорехи.

Акцизные хранилища, позволяющие контролировать перемещение топлива, станут серьезным препятствием для нелегалов. Но из-за несовершенства предлагаемого законодательства это требование можно будет обойти. "Бензовоз можно оформить на какую угодно нефтебазу, а в действительности отправлять на склад, работающий как по легальным, так и по нелегальным схемам", — говорит Дмитрий Леушкин.

Кроме того, реальный расход топлива по многим потребителям отследить практически невозможно. Как правило, это компании из аграрного сектора либо перевозчики. Именно на них списывают, и будут списывать неучтенное топливо, уверяют эксперты. И если раньше это было бесплатно, то сейчас нелегалы предлагают небольшое вознаграждение. "Цена услуги "акцизной очистки" для нелегалов сейчас составляет полгривны за литр. Стоимость такой услуги будет только расти", — уверен Дмитрий Леушкин.

По его мнению, у нелегалов для этого есть все возможности. "Производители фальсификата не платят налоги, поэтому их продукт на 2-3 гривны на литре дешевле легального. У торговцев фальсификатом маржа еще выше и составляет порядка 4 гривен на литр", — поясняет Леушкин.

Третья возможность для обхода налогового учета — оформление "баз-призраков", на которых можно регистрировать объемы фальсификата. Возможность обойти закон заключается в переходном периоде установки измерительных приборов. Дело в том, что к 1 июля обязательство установить измерительные приборы возлагаются только на акцизные склады с резервуарами, общая вместимость которых превышает 20 тыс. куб. метров. Акцизные склады с вместимостью резервуаров от 1 тыс. куб. метров до 20 тыс. куб. метров должны быть оборудованы измерительными приборами не позднее 1 октября. Хранилища до 1 тыс. куб. метров — не позднее 1 января 2020 года.

Это позволяет брать в аренду нефтебазу и оформлять на нее любой объем топлива, который может храниться на ее мощностях. В любое время у нефтебазы может появиться новый арендатор, который будет регистрировать новые объемы топлива. Проверить собственника топлива, его наличие или отсутствие практически нет возможности, поэтому через базу можно прогонять любые объемы. Но эту схему смогут применить только крупные игроки "теневого рынка".

По четвертой схеме акциз можно регистрировать на "фирмах-однодневках". На подставное лицо регистрируется предприятие, по бухгалтерскому учету которого проходят большие объемы топлива. Впоследствии предприятие закрыть невозможно. Выполнив задачу, его попросту оставляют, регистрируя очередное.