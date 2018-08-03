Каждым летом одним цветом: почему Днепр зеленеет и чем это опасно

Каждое лето главная река Украины - Днепр, зарастает сине-зелеными водорослями. Пик цветения приходится на август. Экологи не первый год бьют тревогу по этому поводу, поскольку цветение наносит вред экосистеме реки. Из-за водорослей страдает рыба, токсины растений отравляют воду, а также вызывают аллергию у тех, кто купается в реке. Причина этого ежегодного явления - в обильном сбросе в воду фосфатов, применяемых в моющих средствах.

Цветение воды в Днепре в летний период не первый год обращает на себя внимание как граждан, так и специалистов по охране природы. Особенно это проблема видна в столице. Зеленый оттенок вода приобретает из-за большого количества мелких сине-зеленых водорослей, которые выделяют альготоксины, отравляя водоемы.

Краснокнижный вредитель

Пик цветения Днепра приходится на август, рассказывает РБК-Украина директор Института гидробиологии НАНУ Сергей Афанасьев. Как только вода начинает цвести, концентрация альготоксинов в реке повышается. Купаться в зацветшей воде ученый не рекомендует, поскольку высокий уровень альготоксинов может привести к появлению аллергических реакций на коже.

Главный специалист отдела ихтиологии Государственного агентства рыбного хозяйства Владимир Бакуменко отмечает, что зарастание реки водорослями оказывает большое влияние и на жителей водоемов. "Чрезмерный процесс цветения начинает вредить фауне из-за того, что на мелководье распадаются остатки водорослей, выделяются токсины. Также как вредит и чрезмерное распространение на Днепре водяного ореха. Из-за большого количества растений кислород не попадает вглубь воды, где живет рыба", - рассказывает Бакуменко.

Для улучшения ситуации необходимо проредить водяной орех в местах его большого распространения, поясняет собеседник. Но проблема в том, что сделать этого нельзя, поскольку растение занесено в Красную книгу. "Мы ежегодно собираемся с Минприроды по этому поводу, но никакого решения до сих пор не принято. Водяной орех нужно или выводить из Красной книги, или проработать механизм его обработки. Чиновники ничего не делают, так как в целом по Украине это растение редкостное. Но в верховодье Днепра водяной орех попал в очень благоприятные условия. И мы, и активисты часто обращались в Минэкологии, но результата у этих обращений нет", - сказал Бакуменко.

Сергей Афанасьев в свою очередь отмечает, что чем больше в воде водяного ореха, тем меньше сине-зеленых водорослей. "Водяной орех – высшая биологическая форма по сравнению с сине-зелеными водорослями, и в местах своего распространения он доминирует в экосистеме. Но это не значит, что водяной орех нужно распространять. Тем более, он и так распространен по каскаду днепровских водохранилищ, и непосредственно экологии не угрожает", - отметил Афанасьев.

По примеру Евросоюза

Цветение Днепра с каждым годом становится все более интенсивным из-за использования фосфатных моющих средств, поясняет Сергей Афанасьев. Фосфаты, попадая в воду, действуют как удобрения, ускоряя размножение сине-зеленых водорослей. К этому также нужно добавить ежегодное повышение температуры, жаркое лето и стоячую воду на неглубоких участках водохранилищ.

По его словам, эту проблему можно преодолеть, ограничив на законодательном уровне применение фосфатов в моющих средствах. Как, например, в странах Евросоюза.

При этом, по словам ученого, проблема цветения Днепра еще не достигла своего критического значения, которое было при формировании каскада водохранилищ в 70-х годах прошлого века. Тогда пришлось затопить большие площади пашни, которая удобрялась фосфатами, и большое их количество попало в воду. "У нас уровень ежегодного цветения высокий, но не критический. В 1970-х уровень биомассы в воде достигал нескольких сотен граммов на литр, сейчас 20-30 граммов. Так что у нас в запасе еще есть время. Все зависит от уровня сбросов фосфатов в Днепр и климатических изменений", - говорит Афанасьев.

О проблеме влияния фосфатов, применяемых в моющих средствах, на экологию украинские власти знают уже давно. Еще в марте 2013 года Кабинет министров разработал и внес в Верховную раду законопроект о постепенном отказе Украины от фосфатных моющих средств. Данное решение было вынесено для реализации технического регламента ЕС о производстве бытовой химии без применения фосфатов. Правительство Украины приняло этот регламент еще в 2012 году, однако летом 2013 года постановлением КМУ внедрение данного регламента отменили.

Следующая попытка вынести проблему фосфатов на законодательный уровень была предпринята пять лет спустя. В марте 2018 года в парламенте зарегистрировали два законопроекта об ограничении использования фосфатов в хозяйстве. Первый - от депутата "Оппозиционного блока" Евгения Балицкого. Второй – альтернативный, от депутата Олега Недавы из "Блока Петра Порошенко". По большей части оба законопроекта сходятся в предложениях. Главное – постепенный отказ от производства и ввоза на территорию Украины моющих средств, содержащих фосфатные поверхностно-активные вещества (ПАВ).

В законопроекте Балицкого предлагается с 2019 по 2021 год постепенно довести долю фосфатных ПАВ в моющих средствах до 0,2 процента. Альтернативный законопроект предлагает ввести данное ограничение сразу после принятия закона. Впрочем, главное научно-экспертное управление Верховной рады вернуло оба законопроекта на доработку.

Не река, а стоячие озера

Заведующий секцией водных ресурсов Украинского общества охраны природы Александр Дизерун рассказал РБК-Украина, что самая главная причина экологических проблем с Днепром – это сооружение каскада из шести плотин для гидроэлектростанций. "После постройки ГЭС гидрологический режим течения нарушен, и Днепр из реки стал сетью стоячих озер, что и нарушило гидрологический и гидробиологический режим. На мелководье быстро прогревается вода, что и приводит к быстрому размножению сине-зеленых водорослей", - говорит эксперт.

Еще одной причиной интенсивного цветения и зарастания отдельных участков акватории Днепра водяным орехом Дизерун называет слабую навигацию на реке. "Раньше корабли поднимали волны, которые вместе с работой гребных винтов искусственно обогащали воду кислородом и не давали ей застаиваться даже на водохранилищах. Также раньше при интенсивном речном судоходстве фарватер регулярно очищался, дно углублялось земснарядами, что препятствовало заиливанию дна и очищало саму воду", - рассказал Дизерун.

От также отметил, что однозначного решения экологической проблемы водохранилищ сейчас нет. Радикальные меры в виде спуска водохранилищ, по словам Дизеруна, только усугубят экологическое состояние не только Днепра, но и всей страны.

"Идеи о том, чтобы спустить водохранилища - бред. Причем озвучивали эти идеи весьма уважаемые люди. В мире нет опыта рекультивации земель, которые долгое время были под водой. Эти земли загрязнены донными отложениями и тяжелыми металлами, а в случае с Киевским водохранилищем – и радиоактивными осадками после аварии на ЧАЭС. Спустите "Киевское море" сейчас – и с испарением в воздух попадут тонны радиоактивных веществ. Каскад водохранилищ ни в коем случае трогать нельзя", - подытожил Александр Дизерун.